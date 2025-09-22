Maia Sandu, mesaj ferm înainte de alegeri: Kremlinul are complici în Moldova, dar țara noastră nu e de vânzare
MainNews.ro, 22 septembrie 2025 20:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de avertizare cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare de duminică, acuzând Rusia că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului prin cumpărarea de voturi, campanii agresive de dezinformare și acțiuni menite să provoace violențe. Șefa statului a explicat că, dacă Moscova ar reuși să preia controlul
Acum 10 minute
20:20
Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european # MainNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european. "În cadrul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi am
20:20
CSAT se reuneşte joi la Cotroceni pentru decizii legate de neutralizarea dronelor intrate ilegal în România # MainNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a chemat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării la o nouă ședință, programată pentru joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda întâlnirii se află măsuri ce vizează protecția obiectivelor strategice în fața „ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la
Acum 30 minute
20:10
Acum 4 ore
18:00
Protestatarii din Italia cer recunoașterea Palestinei și sancțiuni împotriva Israelului/ Italienii, alarmați de criza umanitară din Gaza # MainNews.ro
Luni, mai multe orașe din Italia au fost animate de manifestații, greve și blocaje organizate de sindicate, care au cerut mobilizarea pentru „denunțarea genocidului din Fâșia Gaza" și solicitarea unor sancțiuni economice și diplomatice împotriva Israelului, informează AFP. Acțiunile vin în contextul în care Franța și alte state urmează să recunoască Palestina ca stat la
17:30
Portugalia a făcut un pas simbolic important recunoscând oficial Palestina ca stat, însă momentul a fost umbrit de o eroare de protocol: pe rețelele sociale a fost publicat din greșeală steagul Sudanului în locul celui palestinian, notează Le Figaro. Conform CNews, duminică guvernul portughez a distribuit pe X o postare care ilustra greșit drapelul, declanșând
16:30
Evaziune fiscală uriașă la companii de ride-sharing și livrări: aproape toți șoferii și curierii lucrau la negru # MainNews.ro
Doi administratori ai unor firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 18,6 milioane de lei, a anunțat luni Direcția Națională Anticorupție (DNA), potrivit Agerpres. Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru
Acum 6 ore
16:00
Vladimir Putin a propus extinderea cu încă un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare în vigoare între SUA și Rusia # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este pregătit să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deținute de fiecare parte, dacă președintele american Donald Trump va face același lucru, relatează Reuters. Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul
15:40
Undă verde pentru începrea proiectării la calea ferată București – Giurgiu. Când ar trebui finalizate lucrările de modernizare # MainNews.ro
CFR Infrastructură a emis luni Ordinul pentru începerea activităților de proiectare necesare lucrărilor de modernizare și electrificare a căii ferate București – Giurgiu. După 19 ani de așteptare, în care circulația feroviară a fost suspendată din cauza prăbușirii podului de la Grădiștea, începând din iunie 2024 trenurile de călători au început să circule din nou
15:30
Moscova: Statele NATO agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” privind încălcări aeriene # MainNews.ro
Kremlinul a acuzat luni ţările membre NATO că „alimentează tensiunile" prin acuzaţii considerate „nefondate", după ce Estonia a reclamat săptămâna trecută o incursiune aeriană rusă pe teritoriul său, transmite AFP. „Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea tensiunilor şi provocarea unei
15:00
Daniel Zamfir anunță că ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu # MainNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir și-a arătat sprijinul pentru moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei mediului, Diana Buzoianu, declarând că dacă ar fi deputat ar vota-o. În ciuda apartenenței PSD și USR la coaliția de guvernare, Daniel Zamfir a criticat-o pe Diana Buzoianu, acuzând-o de rea intenție în privința controversatelor hidrocentrale rămase neterminate după căderea
14:50
Elon Musk și Donald Trump, reuniți la evenimentul de omagiere a lui Charlie Kirk, la trei luni după confruntare # MainNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și omul de afaceri Elon Musk au apărut din nou împreună în public, duminică seară, la o ceremonie organizată în Arizona în memoria influencerului ultraconservator Charlie Kirk, ucis cu doar o săptămână în urmă. Cei doi s-au salutat călduros și au schimbat câteva cuvinte în tribunele stadionului, marcând astfel prima lor
Acum 8 ore
14:20
Ministerul Educației solicită măsuri sporite de securitate în școli, după amenințările cu „masacru” # MainNews.ro
Ministerul Educației a solicitat unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de acces și să colaboreze cu autoritățile locale pentru securitatea perimetrului școlar, ca răspuns la amenințările cu „masacru" primite pe e-mail. Ministerul Educației a emis o solicitare fermă către conducerile unităților de învățământ din întreaga țară, cerându-le să aplice cu maximă strictețe regulile
13:50
Rusia încearcă să obțină la OACI relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile # MainNews.ro
Rusia solicită Organizației Aviației Civile Internaționale relaxarea sancțiunilor privind importul de piese de schimb pentru avioanele civile și a celor privind survolul. Oficialii de la Moscova au respins răspunsul acesteia față de războiul din Ucraina, calificându-l drept „măsuri coercitive ilegale", relatează Reuters. De la începutul războiului în februarie 2022, sancțiunile occidentale au blocat accesul la
13:30
Bloomberg: Planul secret al lui Putin pentru deturnarea alegerilor din Republica Moldova # MainNews.ro
Documente consultate de Bloomberg arată că Federația Rusă a pus la punct o strategie amplă pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, și a submina aderarea la Uniunea Europeană. Planul, coordonat direct de Kremlin și finalizat în primăvară, urmărește slăbirea Partidului Acțiune și Solidaritate și în ultimă instanță îndepărtarea de la
Acum 12 ore
12:00
Premierul Ilie Bolojan va efectua luni o vizită la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu trei comisari europeni. Potrivit datelor transmise, luni, de către reprezentanţii Guvernului, la ora 11.30, premierul Ilie Bolojan are întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate. Ulterior, la ora 13.00, Ilie Bolojan are întâlnire şi prânz de lucru
11:50
Termoenergetica anunță lucrări pe rețeaua termică în aproape toată Capitala: Sute de blocuri afectate # MainNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunțat recent demararea unor ample lucrări de înlocuire, modernizare și reparații la rețeaua termică primară, intervenții care vor afecta cinci din cele șase sectoare ale Capitalei în următoarele zile. Aceste operațiuni, cu durate variabile în funcție de complexitatea lor, vor duce la sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă
11:40
Un membru al CSM reclamă presiuni asupra judecătorilor CCR după declarațiile unor lideri ai USR # MainNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a reclamat presiunea exercitată asupra Curții Constituționale, după ultimele declarații ale unor lideri USR. Membrii CCR urmează să dezbată pe 24 septembrie constituționalitatea legii privind reforma pensiilor magistraților. „Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că
11:00
Amenințări prin e-mail la școli și spitale din București, Mureș și Prahova:„Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj # MainNews.ro
Autoritățile române au demarat verificări ample în mai multe unități de învățământ și medicale din București, Mureș și Prahova, ca urmare a unor e-mailuri de amenințare primite pe adresele oficiale. Mesajele, care includeau amenințări cu un „masacru", au generat o mobilizare rapidă a forțelor de ordine. Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea inițială a avut loc pe
10:20
BREAKING Peste 250 de percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind destabilizări coordonate din Rusia # MainNews.ro
Peste 250 de percheziții au loc, luni dimineață, pe teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar penal ce vizează organizarea de dezordini și acțiuni de destabilizare în masă, coordonate din Federația Rusă, potrivit newsmaker.md. Descinderile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități și se desfășoară atât la domiciliile acestora, cât și în anumite penitenciare. Operațiunea
10:00
Franța și Arabia Saudită găzduiesc la ONU summit-ul pentru soluția celor două state în conflictul israeliano-palestinian # MainNews.ro
Zeci de lideri mondiali vor lua parte la summit-ul găzduit de către Franța și Arabia Saudită la sediul Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul este consacrat implementării soluției celor două state pentru soluționarea conflictului israeliano-palestinian. Israelul și SUA vor boicota reuniunea, relatează Reuters. În cadrul summit-ului, mai multe state, printre care Franța și Belgia, vor anunța recunoașterea
09:10
Parlamentarii dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. Ce critici îi sunt aduse ministrei # MainNews.ro
Deputații se reunesc în cadrul unei ședințe la ora 16:00 pentru a dezbate moțiunea simplă depusă de către AUR împotriva Dianei Buzoianu, Ministra Mediului. Aleșii formațiunii politice o acuză că pune în pericol securitatea energetică a României prin blocarea mai multor proiecte de hidrocentrale începute înainte de 1989. AUR acuză creșterea deficitului de electricitate al
09:10
ANALIZĂ Saptămâna decisivă pentru Guvernul Bolojan. Reforma pensiilor speciale pe masa CCR # MainNews.ro
Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe miercuri asupra sezizărilor privind Pachetul 2 de reformă, care cuprinde și reforma pensiilor speciale ale magistraților. În cazul unui verdict nefavorabil la CCR, premierul Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia. Săptămână decisivă pentru soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan. Pe fondul tensiunilor tot mai ridicate între liderii celor
Ieri
18:10
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei # MainNews.ro
Consiliul Alianţei Nord Atlantice s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru consultări, după trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Estonia a calificat drept inacceptabilă violarea spaţiului său aerian, a decis să invoce articolul 4 din Tratatul NATO și să solicite consultări cu membrii alianţei. Mai multe detalii pe
18:10
Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel. Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace
17:40
INTERVIU Cătălin Hentea, expert în propagandă: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale și război hibrid # MainNews.ro
Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii
16:50
Investigație BBC: Republica Moldova, ținta unei operațiuni de propagandă finanțată de la Moscova # MainNews.ro
O investigație BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate din Rusia, care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. Gruparea recruta persoane care, contra unor sume de bani, distribuiau propagandă pro-rusă pe rețelele sociale. Un jurnalist BBC, infiltrat în rețea, a aflat că participanții primeau aproximativ 3.000 de lei moldovenești
15:50
Generalul rus Alexander Lapin, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # MainNews.ro
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters. Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan, responsabil pentru sprijinul acordat
13:20
USR București și-a stabilit propunerea pentru funcția de prefect al Capitalei. Cine este Andrei Nistor # MainNews.ro
Uniunea Salvați România (USR) filiala București l-
12:50
Grupul austriac OMV, principalul acționar al Petrom, a anunțat că a concediat un director executiv, bănuit că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse, relatează Reuters. Potrivit sursei, angajatul – aflat anterior într-o misiune la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), partener strategic al OMV – ar fi furnizat informații confidențiale unui diplomat rus, … Articolul Grupul OMV a concediat un director bănuit spionaj în favoarea Rusiei apare prima dată în Main News.
11:40
10:20
Zelenski propune o cooperare regională pentru doborârea dronelor: „România ar putea fi parte din soluție” # MainNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că este necesar un dialog cu Polonia și România pentru a găsi soluţii comune în privinţa apărării antiaeriene, în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului ucrainean. „Cred că este corect să discutăm despre o soluţie comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor şi … Articolul Zelenski propune o cooperare regională pentru doborârea dronelor: „România ar putea fi parte din soluție” apare prima dată în Main News.
20 septembrie 2025
23:30
La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură # MainNews.ro
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că … Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist # MainNews.ro
Surse din cadrul Primăriei Capitalei au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că Societatea de Transport București (STB) va avea, începând cu 29 septembrie, un nou director general. Este vorba de un IT-ist, care a condus departamentul de digitalizare din cadrul STB. Mandatul lui Daniel Istrate în funcția de director general al STB nu mai poate … Articolul STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist apare prima dată în Main News.
18:20
România a încasat 5,7 milioane de euro drept despăgubire pentru furtul Tezaurului Dacic # MainNews.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru artefacte dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda. „Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată … Articolul România a încasat 5,7 milioane de euro drept despăgubire pentru furtul Tezaurului Dacic apare prima dată în Main News.
17:30
16:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari # MainNews.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters. Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 … Articolul Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
15:20
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul indian Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # MainNews.ro
Tribunalul Timiș a hotărât sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 zile a medicului de origine indiană Singh Bhupinder, managerul Managerul Spitalului Municipal Caransebeş. Singh Bhupinder este acuzat pentru luare de mită, după ce, în schimbul unor sume de bani, a încredinţat direct, fără licitaţie, unor firme, lucrări de modernizare în unitatea medicală pe care o conducea … Articolul Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul indian Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită apare prima dată în Main News.
13:20
12:40
Sondaj Avangarde: Peste 40% dintre români ar vota AUR la alegerile parlamentare / Cât ar obține PSD, PNL și USR # MainNews.ro
Dacă la sfârșitul acestei săptămâni ar fi organizate alegeri parlamentare, 41% dintre români ar vota AUR, în timp ce partidele din actuala coaliție de guvernare (PSD, PNL, USR și UDMR) ar obține împreună 50% dintre voturi, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Avangarde. Față de cercetările sociologice anterioare, Partidul Social Democrat a recuperat puțin … Articolul Sondaj Avangarde: Peste 40% dintre români ar vota AUR la alegerile parlamentare / Cât ar obține PSD, PNL și USR apare prima dată în Main News.
11:50
Concerte, spectacole și tururi ghidate – Programul Zilelor Municipiului București 2025 # MainNews.ro
Primăria Municipiului București organizează în acest sfârșit de săptămână Zilele Bucureștiului, eveniment care marchează 566 ani de la prima atestare documentară a Capitalei și 10 ani de iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari proiecte de video mapping din lume. Timp de două zile, Piața Constituției devine locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală și … Articolul Concerte, spectacole și tururi ghidate – Programul Zilelor Municipiului București 2025 apare prima dată în Main News.
10:30
Uniunea Salvați România (USR) împlinește în acest weekend 9 ani de la înființare, iar momentul va fi marcat printr-o reuniune a conducerii partidului, organizată la Timișoara. La eveniment vor participa președintele USR, Dominic Fritz, membrii Biroului Național, președinții filialelor județene și miniștrii formațiunii din Guvernul României. Principalele obiective ale întâlnirii sunt stabilirea priorităților politice și … Articolul USR marchează 9 ani de la înființare, cu o întâlnire strategică la Timișoara apare prima dată în Main News.
19 septembrie 2025
23:50
Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii # MainNews.ro
Persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de stat pentru plata facturilor la energie, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Florin Manole. Procesul de stabilire a eligibilităţii cererilor înregistrate aferente lunilor iulie şi august este în continuă desfăşurare, până la 27 septembrie. Este dată limită … Articolul Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii apare prima dată în Main News.
22:00
Aproape 110.000 de români s-au înscris în registrul naţional al donatorilor de celule stem # MainNews.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă, vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice că în România aproape 110.000 de persoane şi-au arătat intenţia de a dona celule stem. Pentru mii de pacienţi anual, transplantul de astfel de celule este singurul tratament şi singura şansă la viaţă. … Articolul Aproape 110.000 de români s-au înscris în registrul naţional al donatorilor de celule stem apare prima dată în Main News.
21:30
Noul șef al ANPC, schimbat din funcție de la 2 luni de la instalare, după ce a intrat în vizorul DNA # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va înlocui din funcția de președinte interimar al ANPC pe Sebastian Hotca, după ce acesta din urmă a fost plasat sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție, relatează HotNews. În urmă cu 2 luni, Cristian Popescu Piedone a fost demis de la șefia ANPC, după ce la rândul său a fost … Articolul Noul șef al ANPC, schimbat din funcție de la 2 luni de la instalare, după ce a intrat în vizorul DNA apare prima dată în Main News.
20:10
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum. Ea a ţinut să precizeze că nu va … Articolul Olguța Vasilescu: „Dacă demisionează Bolojan, Guvernul se face în 3 zile” apare prima dată în Main News.
19:40
BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect, relatează Agerpres. Șoșoacă urmează să dea explicații în fața procurorilor într-un dosar pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare. Știre în … Articolul BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară apare prima dată în Main News.
19:30
Avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei în apropiere de Tallinn # MainNews.ro
Trei avioane de vânătoare ruseşti de tip MiG-31 au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei, la aproximativ cinci mile marine pe teritoriul ţării, îndreptându-se spre capitala Tallinn, au relatat surse citate de Politico. Incidentul a fost confirmat de Ministerul estonian de Externe, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei, potrivit CNN. Avioanele … Articolul Avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei în apropiere de Tallinn apare prima dată în Main News.
19:30
18:30
Pe șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), între Curtea de Argeș și Tigveni, au început vineri primele lucrări de asfaltare. Tronsonul are o lungime de 9,86 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 80%. În prezent, pe șantier sunt mobilizați 620 de muncitori și 200 de utilaje. Potrivit CNAIR, … Articolul VIDEO Au început lucrările de asfaltare pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești apare prima dată în Main News.
17:40
