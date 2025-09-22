Șofer român prins în Germania conducând fără pauză timp de aproape...
StiriDiaspora.ro, 22 septembrie 2025 20:10
• • •
Acum 30 minute
20:10
Șofer român prins în Germania conducând fără pauză timp de aproape...
Acum 2 ore
19:10
Tesla reproiectează mecanismului de deschidere a ușilor pentru a...
Acum 4 ore
18:20
Spania. Ploi torențiale în Catalonia. Autoritățile anunță că au...
17:20
Șoferiță româncă de camion, moartă pe autostradă în Spania într-un...
16:40
Proteste violente în toată Italia. Manifestanții au luat cu asalt...
Acum 6 ore
16:20
Marea problemă a buletinului electronic: mii de români stau la cozi...
Acum 8 ore
14:10
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității...
13:10
Inundații în Italia. Milano sub ape, drumuri blocate. Alertă în...
13:00
O româncă din străinătate a zburat 3000 de kilometri într-o zi...
12:30
Ce apreciază o britanică cel mai mult la români: "Dragii mei, nu...
Acum 12 ore
12:20
Festivalul Internațional de Creație Literară „LITERE Românești” –...
10:30
Șeful unei grupări de români care fura marfa din TIR-uri, prins în...
09:50
Român căutat în toată Europa, prins în Italia, din cauza câinelui...
08:40
Echilibrul de Toamnă: Horoscopul Zilei de 23 Septembrie 2025
08:30
Traian Băsescu cere guvernanților armata obligatorie pentru tineri
08:20
De ce românii bolnavi aleg străinătatea? Haosul din spitalele...
Ieri
18:00
Un expert lansează un avertisment terifiant: Pământul se confruntă...
16:10
Horoscop 22 septembrie 2025. Dragoste, bani și sănătate - cum...
13:50
Un inginer, care a prezis cu acuratețe impactul inteligenței...
12:00
Cum păstrează copiii românilor din Italia rădăcinile lor: Asociația...
11:10
O zi istorică pentru conservatori: Peste 100.000 de persoane vor...
10:50
Mesaj dur pentru românii din Germania, acuzați că abuzează de...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Un român și-a dat demisia de la Amazon, furios: „E moarte lentă!”...
17:20
De ce să alegi România în loc de Spania sau Grecia? Răspunsul vine...
16:20
România câștigă în instanță: Coiful dacic și brățările furate din...
13:50
Zboruri blocate în Europa: Un atac cibernetic a lovit aeroporturile...
12:50
Preotul Gabriel Cazacu: Biserica din diaspora nu e doar loc de...
12:20
Lucruri trăite în SUA care ar băga orice român în boală. Alina...
19 septembrie 2025
23:30
FCSB rămâne în coada clasamentului, după o înfrângere usturătoare...
22:00
O firmă din Ungaria vrea să cumpere Napolact. Burduja: "E alertă de...
21:30
Avocatul soților Macron confirmă că Brigitte va prezenta dovezi...
20:00
Avion cu pasageri, la un pas de tragedie. Controlorul de trafic a...
19:20
Diana Șoșoacă a fost citată la Parchetul General. E suspectă pentru...
18:30
Turist român, arestat din greșeală în Italia, de față cu familia. A...
17:50
Tănâr fotbalist român, mort în SUA. A aplicat la programul Work and...
17:00
DNA provoacă un seism la ANPC. După inculparea lui Piedone, șefii...
15:40
Horoscop 20 septembrie 2025: Balanță, astrele îți oferă echilibru!...
15:10
Soprana Isabela Stănescu: "Poți să rămâi fidel tradițiilor rome și,...
14:20
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA într-un...
13:10
Șofer român de TIR, imobilizat cu forța de polițiștii germani după...
12:30
Trump nu mai e atât de sigur că războiul din Ucraina se poate...
11:40
Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini....
11:00
Sfârșit tragic pentru Florin, un român din Italia. A făcut infarct...
10:00
Vacanțele de lux în Alpii Elvețieni, doar o amintire: Bande de...
09:00
Germania ar putea regândi controalele la frontiere. Rezultatele...
08:20
Caserole termice de unică folosință și caserole din aluminiu -...
08:10
Cutremur cu magnitudinea 7,8 în largul Extremului Orient rus....
18 septembrie 2025
23:20
A murit Florin Marin. Fotbalul românesc, în doliu
23:10
Bătrână de 90 de ani, amendată în autobuz pentru că avea...
22:10
Ilie Bolojan a anunțat că va închide mai multe companii de stat:...
