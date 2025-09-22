Săptămână cu suspans pentru banii din PNRR

Cotidianul de Hunedoara, 22 septembrie 2025 20:10

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, [...]

Acum 30 minute
20:10
Săptămână cu suspans pentru banii din PNRR Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, [...]
Acum o oră
19:50
Ivanciuc: Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI Cotidianul de Hunedoara
"Dacă instanțele nu pun botul la poveștile nemuritoare ale SRI, singurul prizonier de lux... [...]
Acum 2 ore
19:20
Nu există țară pentru bătrâni Cotidianul de Hunedoara
Este titlul unui film de Oscar din 2007 în regia fraților Coen. [...]
19:10
Maia Sandu, avertisment înainte de alegeri: „Pericolul este mare” Cotidianul de Hunedoara
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenția luni, într-un discurs la Chișinău, că 'dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi [...]
18:50
Viktor Orban: Vom fi cufundați până la gât în război Cotidianul de Hunedoara
Ungaria nu dorește intrarea Uniunii Europene în război, așadar nu susține aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria și toată Europa, a afirmat [...]
18:30
Prima ”Stradă Școală” din România. Ce înseamnă Cotidianul de Hunedoara
Astăzi am reușit să punem pe picioare acest proiect. Am făcut o încercare vineri după-masa... [...]
Acum 4 ore
17:40
Premieră pentru Romgaz Cotidianul de Hunedoara
"Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, anunţă (...) [...]
17:20
Percheziții la polițişti de frontieră. Furau din țigările confiscate Cotidianul de Hunedoara
Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad sunt percheziționate [...]
17:00
Duduia Elena nu cotcodăcește tot Cotidianul de Hunedoara
Fosta pușcăriașă de lux a început prin a se lăuda că a fost prima care l-a devoalat națiunii pe generalul negru Florian Coldea în toată monstruozitatea sa. [...]
16:50
Recunoașterea Palestinei este virtute ostentativă Cotidianul de Hunedoara
La momentul actual, un stat palestinian nu este viabil, iar soluția cu două state sub lideri precum Netanyahu și Abbas este o iluzie [...]
16:30
New Yorkul geme de polițiști Cotidianul de Hunedoara
Măsuri sporite de securitate au fost implementate în Manhattan înaintea de Adunarea Generală a ONU [...]
Acum 6 ore
16:20
Putin i-a făcut o ofertă lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an... [...]
16:10
Tichet de energie pentru o nouă categorie de români Cotidianul de Hunedoara
Tichetele pentru energie ar urma sa fie acordate și personelor aflate în (...) [...]
15:50
Robert Kagan: Polonia, România au încălcat neutralitatea, pot fi ținte legitime Cotidianul de Hunedoara
După incidentul din Estonia, ministrul lituanian al Apărării sugerează doborârea avioanelor Rusiei [...]
15:20
Daniel Zamfir (PSD): Nici Bolojan nu este de neînlocuit Cotidianul de Hunedoara
El a fost întrebat, la Parlament, dacă PSD ar retrage sprijinul politic premierului Bolojan în cazul în care... [...]
15:20
Anunț șoc la Naționala României Cotidianul de Hunedoara
Anunț șoc la Naționala României. „Mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept (...) [...]
15:10
A vrut să arunce în aer obiective din România Cotidianul de Hunedoara
Un columbian care a vrut să arunce în aer sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale a fost condamnat [...]
15:00
Șeful UDMR Brașov, încătușat Cotidianul de Hunedoara
Șeful UDMR Brașov a ajuns pe mâna polițiștilor după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în [...]
14:40
Cu trotinete în București, doar în anumite condiții Cotidianul de Hunedoara
Numeroasele accidente în care au fost implicate trotinetele electrice și conducătorii acestora au determinat autoritățile să caute măsuri. [...]
14:30
Ameninţarea de pe e-mail. Ministrul Sănătății a cerut pază și atenție sporită în spitale Cotidianul de Hunedoara
"Duminică, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale... [...]
Acum 8 ore
14:20
Președintele Senatului vorbește despre demisia premierului Cotidianul de Hunedoara
Președintele Senatului: Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă [...]
14:00
Un judecător CSM reclamă o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra CCR Cotidianul de Hunedoara
Postarea magistratului este intitulată "Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!" - o nouă lecție de democrație originală (...) [...]
13:40
Decizia Simonei pentru 2026 Cotidianul de Hunedoara
Simona Halep încearcă se obișnuiască de ceva vreme cu noua ei viață, din care lipsesc concursurile de tenis. [...]
13:30
Pericolul din Chrome: Iată la ce să fii atent! Cotidianul de Hunedoara
Extensiile de browser pe care le considerați sigure vă pot crea probleme la care nu vă așteptați! [...]
13:20
Negrescu, România, elasticul și recesiunea Cotidianul de Hunedoara
Adrian Negrescu încearcă să le explice politicienilor „care au un înțeles limitat în economie" că majorarea taxelor e ca si cum „ai trage de un elastic [...]
13:20
Primar din Botoșani, acuzat de o mită de 500.000 lei Cotidianul de Hunedoara
Pe timpul cât se află sub control judiciar, primarul trebuie să respecte o serie de obligații între care (...) [...]
12:50
Câți români ar vota pentru un partid nou  Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui sondaj INSCOP  românii se arată interesați [...]
12:50
Un israelian, premieră între stranierii lui Il Luce Cotidianul de Hunedoara
 Mircea Lucescu a anunțat lista cu jucătorii români care activează în străinătate pentru cele două meciuri din luna octombrie. Acestea sunt amicalul cu Moldova și partida crucială din preliminariile CM 2026, cu Austria, de pe Arena Națională.     Lista [...] [...]
12:40
Alt scandal sexual în Biserica Română Cotidianul de Hunedoara
Alt scandal sexual în Biserica Română. Un preot din Constanța care este și profesor de religie la un liceu este acuzat că ar fi încercat [...]
Acum 12 ore
12:10
Donarea de sânge, sistată la Centrul de transfuzie Cluj  Cotidianul de Hunedoara
Sunt valabile pentru donatorii care au călătorit în ultimele [...]
12:10
AUR: Oana Țoiu a primit o lecție din SUA Cotidianul de Hunedoara
Imaginile cu Oana Țoiu vorbind în fața unei săli goale în SUA au determinat-o pe Ramona Bruynseels să ia atitudine. [...]
11:50
Semănători de vânt ”pro-occidentali” atrag taifunul Orientului asupra României Cotidianul de Hunedoara
Un grup de nouă parlamentari români, în frunte cu nefastul neo-bolșevic userist [...]
11:40
Aspecte care influențează nivelul de confort al locuinței Cotidianul de Hunedoara
Care sunt cele mai importante aspecte de care să ții cont atunci când alegi o locuință. [...]
11:30
Modalitatea de pariere, schimbată de online Cotidianul de Hunedoara
Datorită agențiilor online, piețele de pariere s-au diversificat și oferă câte ceva pentru orice tip de jucător. [...]
11:30
Turcan cere măsuri. Politica M. Mediului nu dă rezultate Cotidianul de Hunedoara
Politica Ministerului Mediului nu dă niciun fel [...]
11:10
Guvernul mai scoate din lemnele pentru foc Cotidianul de Hunedoara
Costul transportului și al serviciilor [...]
11:00
Cea mai în vârstă persoană din lume, vizitată de Charles Cotidianul de Hunedoara
Întâlnire neobișnuită pentru regele Charles. Suveranul a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai în vârstă persoană din lume. [...]
10:50
Pensiile magistraților. Fost judecător CCR încinge dezbaterea Cotidianul de Hunedoara
Fost  judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției [...]
10:40
Liderul AUR ”împușcă doi iepuri„ într-o locație  de lux din București Cotidianul de Hunedoara
Reprezintă  o platformă de sprijin pentru capitalul autohton [...]
10:40
Rusia acuză Ucraina de atac terorist Cotidianul de Hunedoara
Rusia: Regimul de la Kiev a lansat un atac terorist asupra unei zone turistice din Republica Crimeea unde nu există instalații militare [...]
10:20
Bloomberg: Planul lui Putin de a interveni în alegerile din Moldova Cotidianul de Hunedoara
Documentele citate relevă  că tacticile includ recrutarea de moldoveni în străinătate, inclusiv în Rusia, pentru [...]
10:00
Sărăcie severă. România, performanță tristă în UE Cotidianul de Hunedoara
Conform unui raport recent al Erste Bank [...]
09:30
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, în plenul Camerei Cotidianul de Hunedoara
Camera Deputaților dezbate luni moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului [...]
09:10
Avangarde intenționează să preia afacerea Nordis Cotidianul de Hunedoara
Nordis Group a anunțat luni intenția grupului de firme Avangarde [...]
09:00
Nou centru SPA în România: s-a deschis Vața Thermal Spa Cotidianul de Hunedoara
La Hunedoara, în stațiunea Vața de Jos, s-a deschis un Centru [...]
08:50
Amenințări venite prin e-mail. ”Voi intra în școala voastră…„ Cotidianul de Hunedoara
Poliția Capitalei a făcut verificări  după ce [...]
08:40
George Enescu la Palatul Suțu Cotidianul de Hunedoara
Expoziția temporară „George Enescu și Universul Artelor. O incursiune interdisciplinară în viața și creația unui geniu" are loc la Palatul Suțu până pe [...]
08:20
Ce șanse au pensiile magistraților la CCR Cotidianul de Hunedoara
Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, este convins [...]
08:00
Trecem în anotimpul toamnă Cotidianul de Hunedoara
Trecem în anotimpul toamnă, iar  din punct [...]
Acum 24 ore
07:20
Națiunile Unite fără Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Durere mare pe plan mondial! La a 80 - a aniversare a ONU lipsește marea  curiozitate din România. [...]
