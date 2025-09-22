Elevii clasei pregătitoare și copiii din grădinițe vor primi gratuit materiale didactice alternative

14:00

ROCA Investments se află, de la începutul anului, într-o etapă de rebalansare a portofoliului, în care va renunța la pachetele minoritare de acțiuni deținute, cu excepția Adrem, compnie pentru care este vizată listarea pe bursă. Decizia va permite ROCA să se concentreze pe domeniile cu oportunități de consolidare, respectiv materialele de construcții și energia, iar următorul exit ar urma să fie făcut în cazul CAHM, aflat acum în cea mai avansată etapă și pentru care sunt deja oferte "pe masă", anunță pentru Profit.ro Rudi Vizental, CEO și co-fondator ROCA Investments.