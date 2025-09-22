Nvidia plănuiește să investească 100 de miliarde de dolari în OpenAI

16:40

După ce a atins un nivel maxim de 118.000 de dolari SUA la mijlocul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut azi și se tranzacționează în prezent in jurul pragului de 113.000 de dolari, în urma lichidărilor de poziții lungi pe piața perpetuă futures de criptoactive.Conform datelor de la CoinGlass, în ultimele 24 de ore au fost lichidate poziții lungi pe contracte futures pe criptoactive în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel zilnic din ultimele luni, monedele și tokenurile cu capitalizare mai mică fiind cele mai afectate.