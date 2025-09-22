Federer vrea să lanseze un turneu demonstrativ împreună cu Nadal
Primasport.ro, 22 septembrie 2025 21:40
Federer vrea să lanseze un turneu demonstrativ împreună cu Nadal
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
21:50
LIVE VIDEO | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius # Primasport.ro
LIVE VIDEO | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius
Acum 30 minute
21:40
Federer vrea să lanseze un turneu demonstrativ împreună cu Nadal
21:40
LIVE | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius # Primasport.ro
LIVE | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius
Acum o oră
21:20
Christian Horner a părăsit oficial echipa Red Bull
21:20
Acţionarul Rapidului a intervenit, după ce Alex Dobre s-a certat cu suporterii: ”Nu poţi să faci asta!” VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Acţionarul Rapidului a intervenit, după ce Alex Dobre s-a certat cu suporterii: ”Nu poţi să faci asta!” VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Dinamo – Farul este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
21:10
MM Stoica a anunţat problema pe care o are FCSB în acest sezon: ”Regula U21 asta!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a anunţat problema pe care o are FCSB în acest sezon: ”Regula U21 asta!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
David Popovici, Cătălin Chirilă sau Valeria Răcilă van Groningen, prezenţi la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului # Primasport.ro
David Popovici, Cătălin Chirilă sau Valeria Răcilă van Groningen, prezenţi la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului
21:10
Zi liberă în Botswana, după titlul mondial obţinut de ştafeta masculină 4x400 m
21:10
LIVE | A început gala decernării Balonului de Aur! Vinicius, abia pe 16
21:10
VIDEO | Dinamo – Farul este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
21:00
Congolezul Simon Banza a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului Al Jazira, din Emirate # Primasport.ro
Congolezul Simon Banza a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului Al Jazira, din Emirate
21:00
VIDEO | Dinamo – Farul, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Farul, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Acum 2 ore
20:50
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus 2-2! Remiză între ultimele două clasate
Acum 4 ore
19:40
Probleme mari la Barcelona! Starul echipei s-a rupt
19:10
Cel mai selecţionat român din toate timpurile nu a ezitat când a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipa naţională: ”Pe vremea noastră nu se întâmpla aceste lucruri. Nu este o pierdere!” # Primasport.ro
Cel mai selecţionat român din toate timpurile nu a ezitat când a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipa naţională: ”Pe vremea noastră nu se întâmpla aceste lucruri. Nu este o pierdere!”
18:40
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
18:30
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
18:20
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea" # Primasport.ro
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea"
18:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
Acum 6 ore
17:50
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă
17:50
Fabulos! A fost anunţat câştigătorului Balonului de Aur! Dembele nu a luat trofeul
17:50
Se cunosc deja unele meciuri din grupele Cupei României! Când se va stabili programul complet # Primasport.ro
Se cunosc deja unele meciuri din grupele Cupei României! Când se va stabili programul complet
17:30
Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă! "Ar fi trebuit să procedeze altfel" # Primasport.ro
Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă! "Ar fi trebuit să procedeze altfel"
17:20
Gică Craioveanu nu s-a abţinut când a venit vorba de retragerea lui matriţă de la naţională: ”Marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei!” # Primasport.ro
Gică Craioveanu nu s-a abţinut când a venit vorba de retragerea lui matriţă de la naţională: ”Marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei!”
17:20
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, de la ora 18:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, de la ora 18:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
17:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor
17:10
Transfer realizat de Metaloglobus chiar în ziua meciului cu Csikszereda
16:50
Alex Mitriţă, pulverizat după ce s-a retras de la echipa naţională! "Nu a rupt gura târgului" # Primasport.ro
Alex Mitriţă, pulverizat după ce s-a retras de la echipa naţională! "Nu a rupt gura târgului"
16:30
Schimbare majoră cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur! Cum arată cotele # Primasport.ro
Schimbare majoră cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur! Cum arată cotele
Acum 8 ore
15:50
David Popovici a strâns peste 100.000 de euro pentru viitorii campioni, alături de Hope and Homes for Children # Primasport.ro
David Popovici a strâns peste 100.000 de euro pentru viitorii campioni, alături de Hope and Homes for Children
15:40
Simona Halep, destăinuri după retragerea din activitate: „Mi-am dedicat viaţa tenisului. Nu am avut alt drum” # Primasport.ro
Simona Halep, destăinuri după retragerea din activitate: „Mi-am dedicat viaţa tenisului. Nu am avut alt drum”
15:30
Proiecţiile surprinzătoare ale CIES pentru ”Balonul de Aur”. Dembele nu ia nici podiumul # Primasport.ro
Proiecţiile surprinzătoare ale CIES pentru ”Balonul de Aur”. Dembele nu ia nici podiumul
15:20
TESS Rally revine pe asfalt la Braşov şi Târgu Secuiesc
15:10
Poli Iaşi aduce un internaţional cu 37 de selecţii la naţională
15:10
Şoc la echipa naţională! A anunţat că nu vrea să mai joace pentru prima reprezentativă # Primasport.ro
Şoc la echipa naţională! A anunţat că nu vrea să mai joace pentru prima reprezentativă
14:50
Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri # Primasport.ro
Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri
14:40
Cinemaraton se clasează în top 5 posturi TV, cu audienţe remarcabile
14:00
Ofertă impresionantă pentru Ştefan Baiaram. ”Putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare” # Primasport.ro
Ofertă impresionantă pentru Ştefan Baiaram. ”Putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare”
Acum 12 ore
13:40
”Depinde şi de forma de moment”. FCSB pregăteşte primul transfer al iernii! Jucătorul a fost dorit insistent de campioană # Primasport.ro
”Depinde şi de forma de moment”. FCSB pregăteşte primul transfer al iernii! Jucătorul a fost dorit insistent de campioană
13:40
Dragoş Nedelcu, prezentat oficial! Va juca la un club cu mari pretenţii din Liga 2
13:20
Mike Cestor revine în fotbalul românesc! S-a înţeles cu noua echipă
13:20
Răzvan Burleanu i-a oferit încredere lui Mircea Lucescu, însă îi pregăteşte un înlocuitor: „Nu este un secret că se află în zona de interes a Federaţiei” # Primasport.ro
Răzvan Burleanu i-a oferit încredere lui Mircea Lucescu, însă îi pregăteşte un înlocuitor: „Nu este un secret că se află în zona de interes a Federaţiei”
13:10
Echipajul feminin de 4 rame s-a calificat în finală la CM de canotaj
12:30
Grupul Sports Festival preia managementul imaginii Simonei Halep
12:20
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie # Primasport.ro
Selecţionerii Costin Curelea şi Adrian Iencsi au anunţat stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna octombrie
12:20
Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc” # Primasport.ro
Gigi Becali, ultimatum pentru Octavian Popescu! Ce trebuie să facă jucătorul pentru a intra din nou în graţiile patronului: „Fotbalul e sport bărbătesc”
12:20
Au picat variantele Topal şi Bergodi! Cine ar putea fi antrenor la Petrolul
12:00
Campionul european Efren Llarena, învingător în prima ediţie a Mamaia Rally Show
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.