Premierul scoțian John Swinney salută decizia Londrei de a recunoaște Palestina, dar spune că nu e de ajuns. El cere sancțiuni pentru membrii Guvernului israelian și retragerea din acordul de liber schimb
Economica.net, 22 septembrie 2025 21:40
Premierul scoţian John Swinney a salutat luni decizia Regatului Unit de a recunoaşte oficial statul Palestina şi a îndemnat guvernul britanic să facă următorul pas, relatează DPA, transmite Agerpres.
• • •
Acum 10 minute
21:50
Tranzacție pe piața de soliții IT destinate HoReCa. Compania românească Bit Soft a fost cumpărată de canadienii de la Volaris # Economica.net
Bit Soft, un furnizor de top de soluții integrate pentru industria ospitalității în România, Ungaria, Franța și Bulgaria, s-a alăturat Grupului Volaris pentru a-și sprijini ambițiile de creștere pe termen lung, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Acum 30 minute
21:40
21:40
Viktor Orban consideră că intrarea Ucrainei în UE va duce la falimentarea Ungariei și a întregii Europe. Premierul maghiar susține că nu vrea ca țara sa să fie implicată în război # Economica.net
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de toamnă a parlamentului de la Budapesta, potrivit agenţiei MTI, transmite Agerpres.
21:40
Căile ferate din Ucraina vor crește tarifele pentru transportul de marfă, pentru a-și putea plăti datoriile # Economica.net
Ukrzaliznytsia, compania naţională de căi ferate din Ucraina, a pregătit un plan de redresare care include creşterea tarifelor de transport de marfă, pentru a-şi controla datoria în contextul intensificării atacurilor ruseşti şi al scăderii livrărilor de marfă, a declarat directorul general Oleksandr Pertsovskyi, într-un interviu pentru Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Producătorul de inputuri organice Norofert raportează un profit în creștere cu 68% pentru primele șase luni din 2025 # Economica.net
Producătorul de inputuri organize Norofert a înregistrat în primul semestru al anului 2025 o cifră de afaceri de 19 milioane de lei, în ușoară scădere față de anul trecut, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:40
Producătorul de semiconductori Nvidia intenţionează să investească până la 100 de miliarde de dolari în start-up-ul de inteligenţă artificială OpenAI, în cadrul unui nou acord, au anunţat luni cele două companii într-un comunicat comun de presă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:40
SUA promit să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în contextul incursiunilor avioanelor rusești în spațiul aerian al Estoniei # Economica.net
Statele Unite s-au angajat luni să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU convocată de Estonia, după ce aeronave ruseşti au intrat în spaţiul aerian al acestei ţări, al treilea incident în zece zile care vizează vecini ai Rusiei, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:40
Societatea Metrorex va trebui să părăsească sediul central din Palatul CFR pe care îl ocupă încă de la înființarea metroului bucureștean. Somația vine după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, le-a cerut angajaților de la etajul 9 să renunțe la sporul de metrou, scrie Club Feroviar.
Acum 4 ore
18:40
Compania Municipală Parking București a inaugurat 189 de parcaje noi în prima jumătate din 2025 # Economica.net
Compania Municipală Parking București S.A. anunță că a încheiat primul semestru (S1) al anului 2025 cu rezultate financiare și operaționale solide, confirmând importanța investițiilor în infrastructura de parcare a Capitalei. În S1 2025, Compania Municipală Parking București (CMPB) a inaugurat 189 de parcaje, cu o investiție de 6.346.829 de lei. Încasările din plata parcărilor au crescut cu 20,05%, totalizând 50,4 milioane de lei (50.440.754 de lei). Compania a înregistrat un profit de 28,3 milioane de lei (28.374.188 de lei), în creștere cu 14,03% față de prima jumătate din 2024.
18:40
Compania românească Safetech Innovations participă în calitate de subcontractant la furnizare a de servicii de securitate cibernetică FREIA pentru Uniunea Europeană # Economica.net
Safetech Innovations (BVB: SAFE) anunță participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu internațional care va fi implicat în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcția Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT).
18:40
Sergiu Neguţ, cofondator FintechOS,și antreprenoarea Raluca Neagu lansează platforma basetolearn. „Vrem să avem peste 50 de cursuri disponibile şi 1.500 de participanţi înscrişi” # Economica.net
Sergiu Neguț, antreprenor în serie și inovator în zona de startup-uri, cofondator FintechOS, alături de antreprenoarea Raluca Neagu și în parteneriat educațional cu Bucharest International School of Management, lansează oficial basetolearn – un ecosistem românesc de e-learning pentru dezvoltarea profesională.
18:40
Argentina elimină taxele pentru exporturile de cereale până la 31 octombrie, în speranța de a aduce cât mai mulți dolari în țară # Economica.net
Guvernul argentinian a anunţat, luni, eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale, Manuel Adorni, pe reţeaua de socializare X, informează AFP, transmite Agerpres.
18:10
Cancelarul Merz l-a numit pe experimentatul bancher Martin Blessing, fost președinte al CA-ului Commerzbank, responsabil pentru promovarea investițiilor în economia Germaniei # Economica.net
Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent suferă de pe urma diminuării competitivităţii în rândul investitorilor străini, transmite AFP, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
17:40
Romgaz și-a găsit un partener american pentru introducerea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor # Economica.net
S.N.G.N. Romgaz S.A. anunță încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor.
17:40
BCE: Consumatorii din zona euro şi-au redus cheltuielile, pe fondul temerilor legate de efectele taxelor vamale # Economica.net
Consumatorii din zona euro şi-au modificat obiceiurile de consum, în anticiparea taxelor vamale americane mai ridicate, renunţând la mărfurile din SUA şi reducând cheltuielile neesenţiale, se arată într-un studiu publicat luni de Banca Centrală Europeană, transmite Reuters.
17:40
Florin Barbu: România respinge propunerea Comisiei Europene cu privire la următorul plan financiar multianual. Politica agricolă comună şi politica de pescuit trebuie să rămână separate de fondul comun # Economica.net
Securitatea alimentară a Uniunii Europene nu are legătură cu jaloanele şi ţintele din Fondul Comun, a declarat luni ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, care se desfăşoară la Bruxelles.
17:40
Europa va fi dependentă de gazele de import şi în următoarele decenii, spune şeful OMV # Economica.net
Economia Europei va continua să se bazeze pe gaze naturale din import în următoarele decenii, deoarece tranziţia la energie fotovoltaică şi eoliană va dura mai mult decât se preconiza, a declarat luni directorul general de la grupul energetic austriac OMV, Alfred Stern, transmite Bloomberg.
17:40
Companiile europene plasează analiza lanțurilor valorice și evaluarea riscurilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare în topul instrumentelor folosite la primul exercițiu de raportare în condițiile CSRD – Studiu Deloitte # Economica.net
Companiile europene plasează analiza lanțurilor valorice și evaluarea riscurilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare în topul instrumentelor folosite la primul exercițiu de raportare obligatorie în condițiile Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), acestea fiind prezente în opt din zece rapoarte analizate de Deloitte în cadrul studiului „Beyond compliance: Observations on practices following Wave 1 of CSRD reporting”.
17:40
Gheorghe Șimon, fost parlamentar PSD și fost ministru al Economiei, este propunerea PSD pentru un loc în Comitetul de Reglementare al ANRE, în locul lui Valeriu Steriu, al cărui mandat a expirat în vară, potrivit unor surse politice.
17:40
Groenlanda – Danemarca va crea un fond pentru a le indemniza pe femeile victime ale contracepţiei forţate # Economica.net
Cu două zile înainte ca şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, să prezinte scuze în persoană faţă de groenlandezele care au fost victime ale unei campanii a Danemarcei de contracepţie forţată, lidera de la Copenhaga a anunţat luni crearea unui "fond de reconciliere" pentru a le despăgubi pe aceste femei, relatează AFP.
17:40
Firmele de asigurare și-au votat liderul. Alexandru Ciuncan, la șefia UNSAR încă trei ani. Cel mai dinamic mandat în fruntea UNSAR, marcat de transparență și democratizarea deciziilor # Economica.net
Alexandru Ciuncan(foto) va fi președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) pentru încă trei ani. Membrii asociației care adună asigurători ce reprezintă perste 90% din întreaga piață și-au votat și Consiliul director, din care vor face parte societatea Generali (post de vicepreședinte) precum și Allianz Țiriac, NN Asigurări de Viață, PAID România, Signal Iduna și Uniqa Asigurări.
17:40
ANAF a descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul tranportului alternativ. Prejudiciul creat trece de 266 de milioane de lei # Economica.net
Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat,informează instituția luni prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
16:40
Romgaz va finaliza singură centrala de la Iernut, cu GE partener, nu va mai contracta pe nimeni – surse # Economica.net
Romgaz va finaliza proiectul centralei pe gaze de la Iernut de una singură, fără a mai semna cu vreun contractor EPC, potrivit unor surse apropiate situației. Garanția de bună execuție a Duro Felguera care urmează să fie executată de companie luna viitoare, ar urma să acopere costurile pentru ce mai este de făcut.
16:40
Bitcoin scade în urma lichidărilor de pe piața futures. Comisia de Valori Mobiliare din SUA (SEC) aprobă standardele generice de listare pentru ETF-urile cripto de tip spot # Economica.net
După ce a atins un nivel maxim de 118.000 de dolari SUA la mijlocul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut azi și se tranzacționează în prezent in jurul pragului de 113.000 de dolari, în urma lichidărilor de poziții lungi pe piața perpetuă futures de criptoactive.Conform datelor de la CoinGlass, în ultimele 24 de ore au fost lichidate poziții lungi pe contracte futures pe criptoactive în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel zilnic din ultimele luni, monedele și tokenurile cu capitalizare mai mică fiind cele mai afectate.
Acum 8 ore
15:20
Bolojan a discutat cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate despre situaţia României # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Bruxelles, cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, privitor la situaţia macroeconomică şi fiscală a României, subliniind la finalul întrevederii că Guvernul de la Bucureşti va continua reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice.
15:20
Alstom a finalizat prima conversie a unei locomotive de manevră diesel la propulsie cu hidrogen. Compania a prezentat locomotiva modernizată la fabrica sa din Salzgitter, unde a efectuat și prima probă de funcționare, scrie Railway News.
15:20
Record la cursul BNR şi la nivel internaţional. Cea mai mare valoare din istorie (date oficiale luni, 22 septembrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, luni, 22 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 16 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie în cursul zilei de luni, conform datelor citate de Reuters.
15:20
Comisia Europeană vrea să aloce României de 2,6 ori mai puțini bani decât în exercițiu financiar actual pentru agricultură. Ce spune ministrul de resort # Economica.net
Alocarea bugetară a Comisiei Europene pentru România în planul financiar multianual post- 2027 va fi de 61 de milioane de euro față de 161 milioane de euro în acest cadru financiar, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, ce se desfășoară la Bruxelles astăzi și mâine. România respinge propunerea Comisiei Europene.
14:20
Retailerul german Kaufland România a introdus în unul dintre magazinele sale din București, în premieră, un scanner pentru avocado. Aparatul spune clienților cât de tare este fructul și, în funcție de gradul de coacere, dacă este potrivit pentru guacamole, pentru o salată de avocado sau dacă trebuie lăsat câteva zile acasă să se coacă.
14:10
Poliţia Locală din Bucureşti – Cum ar trebui să arate, în opinia primarului interimar al Capitalei # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, apreciază că ar fi fost de preferat ca în Bucureşti să existe o singură structură de poliţie locală, nu şapte, cum sunt în prezent.
14:10
Capacitatea eoliană scoasă la licitație la a treia rundă CfD va fi subscrisă în totalitate – Liviu Gavrilă, RWEA # Economica.net
Liviu Gavrilă, vicepreședinte al RWEA, a spus că a treia licitașiue CfD pentru eolian, care va fi organizată de Guvernul României în acest an va fi suprasubscrisă.
14:10
„Haos în energie” – Planurile de producţie din petrol, gaze şi cărbune sunt incompatibile cu obiectivele climatice (raport ştiinţific) # Economica.net
Institutul de Mediu din Stockholm (SEI) Institutul Internaţional pentru Dezvoltare Durabilă (IISD) şi Climate Analytics au dat publicităţii luni un raport elaborat în comun care arată că planurile ţărilor care produc energie din combustibili fosili prevăd creşterea extracţiei acestor resurse la niveluri complet incompatibile cu obiectivele climatice internaţionale, transmite AFP.
14:10
Kremlinul a acuzat luni ţările membre ale NATO că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ''nefondate'' conform cărora Rusia a încălcat spaţiul aerian al unor state din Alianţa Nord-Atlantică, informează AFP.
Acum 12 ore
13:10
Primarul Sectorului 3, după statisticile că se pierd anual 150 de ore în trafic în București: Nu sunt lăsat să fac pasajele din zona Mihai Bravu # Economica.net
Circa 150 de ore se pierd anual în traficul din București, transmite luni primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, citând un studiu recent pe această temă. El amintește că Primăria Sectorului 3 nu este lăsată să construiască pasajele din zona Mihai Bravu, soluție care ar fluidiza circulația.
13:10
Să ne pregătim pentru şocuri pe pieţe? „Guru Warren Buffett” suprinde toată lumea cu această mişcare. A vândut toate acțiunile deţinute la gigantul chinezi BYD # Economica.net
Conglomeratul Berkshire Hathaway, deţinut de miliardarul Warren Buffett, a vândut toate acţiunile deţinute la BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), conform unui document depus la Bursa de la Hong Kong, încheind investiţia începută în urmă cu 17 ani, a cărei valoare a crescut de atunci de peste 20 de ori, transmite Reuters.
12:40
Clienții Profit Way Academy care au ales programul „Afacere pe eMAG” au generat deja vânzări de peste 200.000 de euro # Economica.net
Tot mai mulți antreprenori aleg să își deschidă un magazin online pe eMAG Marketplace, cea mai mare platformă de e-commerce din România. Printre cei care au făcut acest pas se numără și absolvenții programului „Afacere pe eMAG”, dezvoltat de Profit Way Academy.
12:40
„Se domolesc atomii şi neutronii” – Boom-ul proiectelor de energie nucleară ar urma să încetinească, după producţia record din 2024 (raport) # Economica.net
Nivelul record global al producţiei de energie nucleară înregistrat în 2024 va fi dificil de menţinut în următorii ani, din cauza lipsei investiţiilor necesare, a unităţilor vechi şi a perturbării proiectelor, se arată în raportul World Nuclear Industry Status, publicat luni de Asociaţia Nucleară Mondială, transmite Reuters.
12:40
Porsche se pregăteşte de criză – Acțiunile gigantului auto au scăzut după înrăutăţirea previziunilor privind profitabilitatea în 2025 # Economica.net
Acţiunile producătorului de automobile sport Porsche AG au scăzut luni cu peste 4%, după anunţul privind amânarea lansării unor vehicule electrice (EV) din cauza cererii slabe, şi a înrăutăţit previziunile privind profitabilitatea în 2025, transmite Reuters.
12:40
„Cod roşu” în Bucureşti. Cine rămâne fără apă caldă – Cinci sectoare din Capitală sunt afectate, anunţ de la Termoenergetica # Economica.net
Furnizarea apei calde va fi sistată, în următoarele zile, la blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare.
11:50
Trei morţi şi 16 răniţi în Crimeea după un atac cu drone din Ucraina, anunţă oficialitățile din Rusia # Economica.net
Trei persoane au fost ucise şi 16 rănite duminică în Crimeea, peninsulă din sudul Ucrainei anexată de Moscova, într-un atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local, notează AFP.
11:50
Calea ferată București – Giurgiu: CFR dă startul lucrărilor de modernizare și electrificare a primei linii feroviare din România # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a emis luni, 22 septembire 2025, Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare pentru proiectul de investiții Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lot 2).
10:50
Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, şi un nivel record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
10:30
HiSky vine cu reduceri la biletele de avion: 20 de euro/segment. Cât costă biletele spre New York # Economica.net
Compania aeriană HiSky vine cu reduceri de toamnă la biletele de avion. De astăzi, 22 septembrie, și până pe 30 septembrie, pasagerii pot rezerva bilete ded avion pornind de la 20 de euro/segment.
10:30
Moment crucial pentru Republica Moldova (alegeri parlamentare) – Fraţii de peste Prut sunt la răscruce de drumuri, între UE şi Rusia # Economica.net
Rămânerea pe calea europeană sau orientarea către Rusia - aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă duminică cetăţenii Republicii Moldova, chemaţi să-şi desemneze reprezentanţii în parlament într-un context tensionat, cu războiul din Ucraina în imediata lor apropiere, comentează luni France Presse.
10:30
Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90% în sudul țării. Fermieri # Economica.net
Anul acesta suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui afectate de secetă sunt mai mari decât anul trecut când fermierii "au pierdut" peste 2 milioane de hectare, din datele LAPAR, una dintre asociațiile reprezentative pentru fermieri.
09:50
Safetech Innovations, parte a contractului-cadru al UE pentru securitate cibernetică, în valoare totală de 177 de milioane de euro # Economica.net
Safetech Innovations anunță participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu internațional care va fi implicat în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcția Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT).
09:40
Banca Centrală Europeană şi-a îndeplinit obiectivul privind ţinerea sub control a preţurilor, dar incertitudinile persistă în privinţa perspectivelor, în pofida acordului comercial cu SUA, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului danez de televiziune DRTV, transmite Bloomberg.
09:40
Cine e Ștefan Unchiașu de la Avangarde, cel care vrea să preia afacerea Nordis, în insolvență # Economica.net
Grupul de firme Avangarde, administrat de Ștefan Unchiașu, vrea să preia afacerea Nordis, a anunțat compania într-un comunicat de presă.
09:00
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, au anunţat luni Gazeta Oficială şi ministerul transporturilor de la Ankara, conform agenţiei Reuters.
09:00
Dedeman, cel mai mare retailer în domeniul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare controlat de familia Pavăl, își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică. Este a doua piață externă pe care intră retailerul după ce a anunțat că va prelua Praktiker Hellas din Grecia.
