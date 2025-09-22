123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România

16:10

Bancul de luni are în centrul atenției o zicală importantă pentru toți oamenii ”Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți” Alte bancuri: Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă: – De ce nu dormi? – Nu pot, sunt entuziasmată! – […]