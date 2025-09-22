123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România
Gândul, 22 septembrie 2025 21:40
123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital. Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor digital’, într-un sector în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare, dar în care creditarea depinde încă, în mare parte, […]
Acum 30 minute
21:40
21:40
Reuters: SUA ar putea impune sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale peste doar câteva zile # Gândul
Statele Unite iau în considerare impunerea de sancțiuni chiar din această săptămână împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI), punând în pericol operațiunile instanței, ca represalii pentru investigațiile privind acuzațiile de crime de război împotriva Israelului, arată Reuters. Washingtonul a impus deja sancțiuni specifice mai multor procurori și judecători ai Curții, dar includerea instanței în sine […]
21:30
Rusia ACUZĂ Estonia că ar fi mințit despre incursiunea unor aeronave ruse în spațiul său aerian doar pentru a amplifica tensiunile # Gândul
Rusia a acuzat luni Estonia, stat membru NATO, că a susținut în mod fals că avioane militare rusești i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, spunând că autoritățile de la Tallinn nu au dovezi care să susțină afirmația. De asemenea, Moscova spune că Estonia nu vrea altceva decât să amplifice tensiunile dintre Est și Vest. Răspunsul […]
Acum o oră
21:10
Moșteanu, sfidare totală la adresa românilor: „România are mult mai multă nevoie de Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul” # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat la Antena 3, referitor la criticile a doi lideri PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul măsurilor de austeritate care au generat nemulțumire în rândul cetățenilor, că „România are mult mai multă nevoie de Ilie Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul”. La întrebarea ldespre șansele […]
21:00
INCENDIU la acoperișul unei clădiri de birouri din Capitală. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale # Gândul
Un incendiu a izbucnit, luni seară, în jurul orei 20.00, la acoperișul unei clădiri de birouri din Capitalei, situată pe strada Mihai Kogălniceanu. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru transport apă (tip Abroll), două autoscări și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat pe o […]
Acum 2 ore
20:50
Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, și a precizat, referitor la doborârea dronelor intrate în spațiul aerian din Polonia, că drone ruseşti au fost doborâte cu armament NATO . Moşteanu a adăugat că de la acțiuni de „defensivă” până la război „e cale lungă”. ”NATO […]
20:40
Bulgaria va INTERZICE maşinile vechi în centrul unui mare oraş, pentru a reduce poluarea. Când va intra în vigoare măsura, care nu e permanentă # Gândul
Autoritățile din Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, au decis ca circulația autoturismelor mai vechi să fie interzisă în centru, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026. Decizia a stârnit ample dezbateri, numeroase propuneri şi comentarii fiind analizate înainte de aprobarea finală, scrie agenţia Novinite. Consiliul municipal […]
20:30
Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă rusească Gheran a intrat în spaiul aerian al României, pe 13 septembrie. Ședința va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. „Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de […]
20:20
Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a întreprins o vizită scurtă la Bruxelles, luni 22 septembrie, pentru a discuta cu oficiali europeni despre planurile României de reducere a deficitului bugetar. Șeful Executivului a fost suprins în cadrul evenimentului cu un ghizodan de 1300 de euro, accesoriu pe care l-a etalat și în cadrul altor evenimente oficiale. Ilie Bolojan […]
20:20
Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM. Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt Cu toții avem obiceiuri financiare, fie că vorbim despre datorii sau economii. Când vine vorba de retragerea unei sume de bani de la bancomat, momentul ales poate face diferența dintre o tranzacție […]
20:00
Nutriționista Mihaela Bilic spune care este cea mai SĂNĂTOASĂ pâine din comerț: „Să o găsim pe cea care ne face bine și ne hrănește corpul!” # Gândul
Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic spune care este cea mai sănătoasă pâine din comerț și explică de ce multe dintre problemele de digestie asociate cu acest aliment nu țin neapărat de gluten, ci de modul de preparare și procesare. „Dacă ar dospi, ce bună ar fi! Eu sunt un om care iubește pâinea, consider că […]
20:00
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins # Gândul
Victor Ponta a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că va vota pentru moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoian, ministrul mediului din partea USR. Motivele, spune Ponta, țin de faptul că ministrul nu este capabil să administreze portofoliul și singura calitate care o recomandă pentru funcție este „apartenența la USR”. „In mod concret […]
Acum 4 ore
19:40
BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a întreprins luni, 22 septembrie, o vizită fulger la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene. Cei doi oficiali au discutat despre inițiativa SAFE – Security Action for Europe, un program U.E., prin care România urmează să primească un împrumut de 16,6 miliarde de euro, pentru consolidarea […]
19:40
TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi # Gândul
Moșii de toamnă reprezintă o sărbătoare a pomenirii celor plecați dintre noi, moment în care când credincioșii se roagă pentru sufletele acestora. Iar sâmbăta este ziua dedicată pomenirii celor adormiți, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt în această zi, înainte de Învierea Sa. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română (BOR) a rânduit anumite […]
19:40
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate # Gândul
Zeci de mii de persoane au protestat luni în Italia împotriva „genocidului din Gaza”, după ce mai multe sindicate din Peninsulă au decis să organizeze greve și blocaje pentru a-și exprima dezacordul față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza. Această mobilizare a avut loc în ziua în care Franța și alte câteva țări au recunoscut […]
19:20
Caz șocant în Timișoara. Doi elevi în vârstă de 13 ani au întreținut relații sexuale în toaleta școlii. Incidentul a fost filmat # Gândul
Un caz revoltător a avut la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara, unde doi elevi, în vârstă de 13 ani, înscriși în clasa a VII-a, au întreținut relații sexuale în toaleta instituției de învățământ. Mai mult, actul sexual a fost filmat. Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 30 din Timișoara a sesizat Inspectoratul Școlar Timiș că, în […]
19:20
Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China # Gândul
Deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a declarat în exclusivitate pentru Gândul faptul că România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale pe care le are de peste 75 de ani cu China. Declarația vine în contextul în care mai mulți parlamentari USR, […]
19:10
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică # Gândul
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Europa se va termina la hotar cu Moldova”, avertizează președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o adresare către cetățeni, în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Opoziția, considerată pro-rusă, spune însă că puterea pro-europeană ar vrea să […]
19:00
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet # Gândul
De la legende ale fotbalului precum Stelea, Marius Niculae sau Dănciulescu, la hocheiști, rugbyști, sau voleibaliști, toți au acceptat provocarea de a fi prezenți pe terenul de baschet 3×3 la finala BCR Sport Arena Streetball 2025. Evenimentul a avut loc în weekend la Primăria Sectorului 1. N-au lipsit nici actorul Șerban Pavlu, care și-a adus […]
18:50
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte! # Gândul
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva […]
18:50
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile # Gândul
Procurorii DIICOT au demarat o operațiune complexă, între 15 și 19 septembrie, în urma căreia au reținut 11 persoane cu vârste între 16 și 54 de ani în șapte dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, trafic de minori, șantaj și viol. Toți inculpații au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, scrie Mediafax. […]
18:50
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara # Gândul
Biserica Ortodoxă Română (BOR) l-a canonizat, duminică, pe cuviosului Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana, devenind sfânt. El va fi prăznuit de Crăciun, pe 25 decembrie. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara, care au putut să se închine la moaștele Sfântului Nicodim, ctitorul mănăstirii Tismana. Osemintele sfântului Gherasim nu au fost […]
18:40
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 22 septembrie 2025, un mesaj cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. Liderul de la Cotroceni s-a exprimat pentru condamnarea antisemitismului, a xenofobiei și a discriminării rasiale, după ce Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești cu prilejul începutului de An Nou Iudaic, […]
18:20
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici # Gândul
Mișcarea islamistă Hamas îi va trimite o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, în care solicită un armistițiu de 60 de zile în schimbul eliberării a jumătate dintre ostaticii israelieni, afirmă surse citate de presa americană și israeliană. Liderii grupului militant palestinian au pregătit o scrisoare care a fost înmânată Qatarului, țară care intermediază negocierile dintre […]
18:20
Cât timp ar trebui să muncească un nepalez în România pentru a-și putea CUMPĂRA o casă în țara sa natală. Sumele diferă în funcție de loc și imobil # Gândul
Mulți cetățeni asiatici care vin să muncească în România visează la un trai mai bun, dar unii chiar intenționează să își cumpereu sau să își construiască o casă în țările lor natale. Pentru asta, este nevoie de doar câțiva ani pentru a strânge bani, iar sumele de pe piața imobiliară diferă în funcție de loc […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul emisiunii este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii # Gândul
Liderii arabi și musulmani au convocat o întâlnire cu președintele Donald Trump în vederea lansării unei forțe internaționale de stabilizare, mandatată de ONU, în Fâșia Gaza. Tot mai mulți lideri politici mondiali au început să recunoască Palestina ca stat. Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei […]
Acum 6 ore
17:50
OBLIGAȚIILE pe care le au toți proprietarii și chiriașii din România, care locuiesc la bloc. Ce riscă datornicii la întreținere # Gândul
Locuitul la bloc presupune și respectarea unor reguli de conviețuire, simple, care să asigure o atmosferă plăcută între locatari. Astfel, fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți. Ei bine, dacă apar probleme de comunicare cu vecinii se recomandă discuții deschise și civilizate pentru a găsi soluții […]
17:40
Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu # Gândul
Gala demonstrativă de box pentru amatori organizată nu cu mult timp în urmă la Deva, de către Victor Leu, fratele regretatului boxer Mihai Leu, s-a dovedit a fi un real succes. O gală a prieteniei, în planul pugilismului, între România și Italia, organizată ca la carte. Continuă caravana galelor de box pentru amatori organizate de […]
17:40
GAFA uriașă făcută de Portugalia după ce a recunoscut Palestina ca stat. Un detaliu care a stârnit controverse pe rețelele sociale # Gândul
Recunoașterea oficială a Palestinei ca stat de către Portugalia a fost umbrită de o gafă de protocol, după ce Guvernul de la Lisabona a postat pe platforma X un mesaj însoțit de steagul Sudanului în locul celui palestinian. Postarea a fost ștearsă rapid și înlocuită cu versiunea corectă, ilustrată cu steagul Palestinei. Confuzia a atras […]
17:40
OBLIGAȚIILE pe care le au toți proprietarii și chiriașii din România, care locuiesc la bloc. Nerespectarea acestora poate aduce sancțiuni drastice # Gândul
Locuitul la bloc presupune și respectarea unor reguli de conviețuire, simple, care să asigure o atmosferă plăcută între locatari. Astfel, fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți. Ei bine, dacă apar probleme de comunicare cu vecinii se recomandă discuții deschise și civilizate pentru a găsi soluții […]
17:30
Soluția lui Cristoiu pentru iesirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD # Gândul
Actuala criză politică pare mai dificilă decât pare la prima vedere. În ciuda contextului avantajos pentru partidele de opoziție, acestea au șanse mici să ajungă la putere, atrage atenția publicistul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache. În viziunea cunosctului jurnalist și scriitor Ion Cristoiu, opoziția are un mare atu, ținând cont […]
17:20
USR-ul sare în apararea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal” # Gândul
Senatorul USR, Cristian Ghinea, a reacționat dur după ce senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că ar vota o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Ghinea susține că Partidul Social Democrat ar încerca sabotarea miniștrilor USR, după ce mai mulți șefi din subordinea Ministerului Mediului au fost demiși. Senatorul USR Cristian Ghinea a comentat, […]
17:10
Tot mai mulți nutriționiști, dar și medici trag un semnal de alarmă asupra unui obicei pe care majoritatea oamenilor îl consideră firesc și lipsit de riscuri: consumul de apă sau alte lichide în timpul mesei. Specialiștii avertizează că acest gest aparent banal nu este deloc inofensiv. De fapt, poate perturba procesul natural al digestiei, pentru […]
17:10
Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă. Crescut la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări. Gigi Becali a dat două milioane de […]
17:00
Evaziune fiscală uriașă descoperită de ANAF. Firmele de ride-sharing au FENTAT statul cu sute de milioane de lei # Gândul
Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. Potrivit anchetei, firmele implicate evitau plata impozitelor și a contribuțiilor sociale printr-un mecanism de redistribuire a sumelor obținute […]
17:00
AVERTISMENT din partea specialiștilor: Euro riscă să piardă din avantajul pe care îl are la nivel mondial din cauza neînțelegerilor de ordin politic # Gândul
Specialiștii atrag atenția că avantajele pe care moneda euro le-a obținut în ultima perioadă la nivel mondial riscă să fie puternic afectate de lipsa de consens de pe scena politică europeană. Avertismentul vine în contextul în care, recent, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, făcuse apel ca statele europene să profite de „momentul global […]
16:50
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii # Gândul
Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost în centrul unui scandal care a depășit granițele municipiului de la poalele Tâmpei. Astfel, acesta ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era instituția pe care o conduce. Potrivit […]
16:50
O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor # Gândul
Debora Estrella, o cunoscută prezentatoare TV din Mexic, în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident aviatic, în timp ce lua lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion de mici dimensiuni, Cessna, alături de instructorul său, Bryan Ballesteros, când aeronava s-a prăbușit în apropierea unei zone industriale din municipalitatea Garcia, […]
16:40
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre următorul eveniment de pe agenda Oanei Țoiu la Washington, care include un dineu, organizat de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, la care este posibil să participe și Serghei Lavrov. „Să îi transmiteți că singurul lucru interesant la ONU este restaurantul. Nu Adunarea Generală…Când îl va vedea pe […]
16:40
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară” # Gândul
Alexandru Mitriță, 30 de ani, jucătorul de la Zhejiang FC, a trimis o scrisoare, publicată de FRF, prin care a anunțat că se retrage de la echipa națională. Mijlocașul a debutat la naționala mare în martie 2018, într-un amical cu Israel, 2-1, când era selecționer Cosmin Contra. A avut 25 de meciuri la națională, unde […]
16:30
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” # Gândul
Ion Cristoiu a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre atributele pe care ar trebui să le întrunească viitorul premier. Publicistul a precizat că noul prim-ministru „trebuie să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică” „Trebuie să vină un premier mai politician. În primul rând trebuie să fie […]
16:30
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării # Gândul
Sectorul turistic din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, atingând totodată niveluri record și în perioada ianuarie-iulie în ceea ce privește sosirile și încasările. Potrivit Ekathimerini.com, în perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual […]
16:20
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a dezvăluit, într-o notă ironică, o idee de afaceri care ar genera profit considerabil. Acesta a propus ca România să ducă mai multe obiecte la o expoziție, de unde să fie furate și apoi să primim bani pentru ele. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Eu m-am […]
16:10
Lacul din România care ar putea dispărea complet în următorii ani. A secat mai mult de jumătate: ”Acum este la mila naturii” # Gândul
Lacul Tauț, una dintre principalele atracții turistice din județul Arad, a ajuns la doar 40% din volumul de apă specific perioadei, cauza principală fiind seceta care a afectat și afluenții care alimentau acumularea. Autoritățile locale se tem că, în următorii ani, schimbările climatice pot duce la dispariția completă a lacului. Lacul din România care ar […]
16:10
Bancul de luni are în centrul atenției o zicală importantă pentru toți oamenii ”Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți” Alte bancuri: Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă: – De ce nu dormi? – Nu pot, sunt entuziasmată! – […]
16:10
Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință # Gândul
Oamenii legii au reținut un bărbat, suspectat că și-ar fi ucis soția, după ce a înjunghiat-o mortal în propria lor locuință, din Giurgiu, Mihăilești, luni 22 septembrie. Crima a avut loc în urma unui conflict conjugal. Ulterior, bărbatul a fugit de la locul crimei. Un bărbat a anunțat Poliția, luni 22 septembrie, referitor la faptul […]
16:10
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul” # Gândul
Ion Cristoiu a făcut portretul premierului Ilie Bolojan la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”. Publicistul a subliniat că actulul șef al Executivului are „câteva caracteristici care-l exclud de la orice concurs din funcția de premier”. „În curând îl înmormântează politic pe Bolojan. Nu mai rezistă. Vor să scape de el. Nu e bun de […]
16:00
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană! # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. FCSB a suferit o nouă înfrângere, 1-3 la FC Botoșani, și continuă să sufere în Superliga, acolo unde ocupă abia locul 13 cu 7 puncte. Analizăm dezastrul de la campioana României în această seară, […]
Acum 8 ore
15:50
Vladimir Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a Tratatului armelor NUCLEARE /”Doar dacă Statele Unite procedează la fel” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus, luni, omologului său american, Donald Trump, prelungirea cu un an a Noului Tratat START (Noul Tratat privind Reducerea Armamentului Strategic), dacă Statele Unite vor proceda în același fel. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
