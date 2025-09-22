Oana Dimofte, despre criza de de personal didactic: „Dacă vrei să deschizi sistemul și să acoperi posturile care sunt urgente de acoperit, atunci va trebui să deschizi profesia didactică” | VIDEO

17:40

Un preot din Constanța, profesor de religie la un liceu din oraș, a ajuns în atenția poliției după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi din școală. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. În paralel, profesorul de religie este anchetat disciplinar și de către Consiliul de Administrație al […]