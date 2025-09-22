Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe acuză Primăria Sectorului 2 că „sifonează bani” prin contracte de catering atribuite direct către Romsilva, fără licitații publice
Europa FM, 22 septembrie 2025 21:40
Alte ştiri de Europa FM
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a scris pe pagina sa de Facebook despre o posibilă neregulă în colaborarea dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2, referitoare la achiziția unor servicii de catering. Acesta susține că unii pădurari ai Romsilva ar fi angajați de Primăria Sectorului 2 pentru a acționa ca ghizi și bucătari în […]
Maia Sandu: „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului” # Europa FM
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi, la ora 18:00, un mesaj cu privire la alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. În cadrul intervenției sale, Maia Sandu a acuzat Rusia că investește „sute de milioane de euro” pentru a influența voturile cetățenilor moldoveni. Totodată, aceasta i-a îndemnat pe moldoveni să apere […]
Oana Dimofte, despre criza de de personal didactic: „Dacă vrei să deschizi sistemul și să acoperi posturile care sunt urgente de acoperit, atunci va trebui să deschizi profesia didactică” | VIDEO # Europa FM
Sute de posturi au rămas neocupate în școlile din întreaga țară, umbrind începutul noului an școlar. Măsurile de austeritate, dublate de lipsa de motivație, au adâncit criza de personal didactic. Întrebarea dacă aceste măsuri au accentuat situația a fost analizată de jurnalista Oana Dimofte, invitată de Marcel Bartic la emisiunea „Academia Europa FM”. Ea subliniază […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a fost dezbătută astăzi de deputați. Diana Buzoianu: „Faceți doar show pe Tik Tok, nimic concret pentru români” | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost dezbătută în Camera Deputaților. Initiatorii – parlamentarii de la AUR – o acuză pe Diana Buzoianu că slăbește securitatea energetică a României prin politici de mediu care împiedică punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989. Documentul va fi supus votului miercuri. Silviu Urlui, deputat AUR: „Este […]
Liderul senatorilor PSD, despre reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală: Este necesar ca restructurarea să fie bazată pe criterii de performanță. Trebuie să plece oamenii leneși și ineficienți | AUDIO # Europa FM
Pachetul 3 cu măsuri de reformă: premierul pare lăsat singur în demersul de a reduce personalul inutil din primării și alte instituții. Primarii PSD și PNL, în principal, se opun reducerii posturilor ocupate cu 10% – cum vrea premierul. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, respinge ideea căderii guvernului în cazul în care nu se ajunge […]
Donald Trump l-a numit pe Charlie Kirk „martir al libertății americane” și a acuzat din nou „stânga radicală” de uciderea activistului | AUDIO # Europa FM
„Martir al libertății americane” – așa l-a descris președintele american, Donald Trump, pe activistul Charlie Kirk. S-a întâmplat la ceremonia funerară a acestuia din Arizona, unde au participat zeci de mii de oameni. Soția lui Charlie Kirk a spus că îl iartă pe tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea lui Kirk. Un eveniment […]
Sâmbătă, 20 septembrie, Europa FM a turat motoarele pentru un nou sezon. Între orele 10:00 și 19:00, programele Europa FM au fost transmise live, într-o serie de ediții speciale, din cadrul Mamaia Rally Show. La maratonul live transmis din studioul Europa FM din Mamaia au luat parte Adi Luca, Luca Pastia, Cătălin Striblea, Daniel Osmanovici, […]
Centrul Pompidou din Paris, care găzduiește unul dintre cele mai importante muzee de artă modernă din lume, se închide pentru renovări care vor dura cinci ani | AUDIO # Europa FM
Centrul Pompidou din Paris, legendara clădire cu arhitectură tubulară multicoloră din capitala franceză, își va închide astăzi, luni, 22 septembrie, porțile pentru lucrări de renovare care vor dura cinci ani, informează France Presse. Muzeul parizian (cel mai important muzeu de artă modernă din lume, alături de MoMA din New York), care a primit 5 milioane […]
Constanța: Profesor de religie, anchetat de polițiști după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi de liceu. Ce măsuri a luat Arhiepiscopia Tomisului | AUDIO # Europa FM
Un preot din Constanța, profesor de religie la un liceu din oraș, a ajuns în atenția poliției după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi din școală. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. În paralel, profesorul de religie este anchetat disciplinar și de către Consiliul de Administrație al […]
Ștefan Pălărie, după ce liderul senatorilor PSD a declarat că ar vota moțiunea simplă AUR împotriva Dianei Buzoianu: Doamna ministru operează și acționează în baza legii | AUDIO # Europa FM
„Diana Buzoianu acționează în baza legii”, declară liderul grupului senatorilor USR, Ștefan Pălărie, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că ar vota moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Daniel Zamfir își argumentează decizia, spunând că Diana Buzoianu nu dă avizele pentru finalizarea lucrărilor la unele hidrocentrale. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: […]
Sute de posturi au rămas neocupate în școlile din țară, marcând negativ acest început de an școlar. Măsurile de austeritate și lipsa de motivație au generat o criză a personalului didactic. Cât de atractivă mai este, în aceste condiții, meseria de profesor în România discutăm astăzi la „Academia Europa FM”, de la 18:15. Invitata lui […]
Președintele UDMR Brașov a fost încătușat de polițiști după ce a provocat un scandal la „Zilele Culturii Maghiare” | AUDIO # Europa FM
Scandal la „Zilele Culturii Maghiare” de la Brașov. Președintele organizației locale a UDMR, Toró Tamás, a fost încătușat de polițiști. S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din oraș, unde avea loc manifestarea. Conflictul a pornit după ce un cetățean a reclamat la 112 […]
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu comisarul european pentru Economie: Vom continua să lucrăm la reforme # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Bruxelles, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivă, și a discutat cu acesta despre situația economică a țării și măsurile necesare pentru redresare. Ulterior, premierul a transmis pe pagina de Facebook a Guvernului că discuția a fost una „foarte bună”. „Premierul Ilie Bolojan: Discuție foarte bună astăzi […]
Italia: Porturile din Genova și Livorno au fost blocate în semn de solidaritate cu Palestina | AUDIO # Europa FM
Muncitorii portuari italieni au blocat porturile în solidaritate pentru Palestina. Aceștia susțin că nu doresc ca Italia să transporte arme și muniții către Israel. Portul Genova, din nordul Italiei, a fost blocat luni dimineață de muncitorii aflați în grevă, în cadrul unui val de proteste sindicale împotriva ofensivei Israelului în Gaza. Mai jos pe coastă, […]
Columbianul care plănuia sabotaje în România, la instigarea Rusiei, condamnat definitiv la şase ani de închisoare # Europa FM
Cetățeanul columbian care plănuia sabotaje în România, la instigarea Rusiei, a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție. Săptămâna trecută, procurorul general Alex Florența a spus într-o conferință de presă că Rusia folosește cetățeni din America de Sud pentru a provoca sabotaje în Europa. Instanța supremă a […]
Starurile de la Hollywood îndeamnă la boicotarea Disney+ după eliminarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” din grila postului ABC | AUDIO # Europa FM
Revoltă la Hollywood: Mai multe staruri de cinema fac un apel pentru a boicota Disney+, totul după scoaterea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de la postul ABC. ABC este deținută de gigantul media Disney. Vedeta cunoscutului serial „Sex and the City”, Cynthia Nixon, și-a anulat public abonamentul familiei sale la Disney+, îndemnându-și urmăritorii să boicoteze total […]
Mai multe școli și spitale au primit un e-mail cu mesaje de amenințare. Poliția Capitalei: Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală | AUDIO # Europa FM
Mai multe școli și spitale au primit ieri amenințări pe adresele oficiale de e-mail. Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, anunță Poliția Capitalei. Poliția Capitalei a fost sesizată ieri cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe […]
BBC: O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova | AUDIO # Europa FM
O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile care urmează să aibă loc în Moldova, relatează BBC care a publicat o anchetă amplă pe acest subiect. Cu un reporter sub acoperire, jurnaliștii susțin că au descoperit că rețeaua promitea să plătească cetăţeni moldoveni dacă publicau propagandă pro-rusă și dezinformări. Jurnalistei sub acoperire i […]
Ultimatum din partea PSD pentru premierul Bolojan în contextul discuțiilor despre plafonarea adaosului la alimente | AUDIO # Europa FM
Ultimatum din partea PSD pentru premierul Bolojan în contextul discuțiilor despre plafonarea adaosului la alimente. Deputatul PSD Marius Budăi scrie pe Facebook că Ilie Bolojan are termen până mâine să ia o decizie privind menținerea acestei măsuri. „În caz contrar, până pe 1 octombrie PSD va trece prin Parlament o lege în acest sens, astfel […]
Viitorul copilului tău este în România? Un sondaj Avangarde pune între primele trei motive de îngrijorare ale românilor viitorul copiilor. Acesta apare ca grijă după o criză economică și un război. Grija părinților este firească ținând cont de schimbările majore ale lumii actuale. Noile generații se confruntă cu o schimbare a modului în care vor […]
Zeci de percheziții într-un dosar ce vizează pregătirea unor mișcări violente în stradă care să destabilizeze ordinea socială în Republica Moldova | AUDIO # Europa FM
Zeci de percheziții într-un dosar ce vizează pregătirea unor mișcări violente în stradă care să destabilizeze ordinea socială în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău susține că aceste mișcări ar fi coordonate de Federația Rusă. Potrivit primelor informații, transmise de reprezentanții Poliței din Republica Moldova, ar fi vizate 100 de persoane din mai multe localități […]
Cu o zi înaintea reuniunii Adunării Generale a ONU, Marea Britanie a recunoscut, duminică, statul Palestina. Premierul Keir Starmer a explicat că poporul britanic își dorește ca oamenii obișnuiți – israelieni și palestinieni – să trăiască în pace. ”Pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar, în calitate de prim-ministru […]
Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt din pădure au continuat să lucreze la Romsilva| Ministrul Mediului anunță că au fost dați afară | AUDIO # Europa FM
Pădurari condamnați chiar de două ori pentru furt de lemne – și care continuau să păzească pădurile – au fost în cele din urmă dați afară, spune ministra Mediului. Diana Buzoianu avertizează că la fel se va întâmpla și cu alți funcționari din Romsilva cu condamnări penale. ”4 pădurari condamnați definitiv pentru furt în pădure […]
Mai mult de 2 zile în urmă
România a încasat 5,7 milioane de euro, despăgubiri în cazul furtului brățărilor dacice și al coifului de aur de la Coțofenești # Europa FM
Ministerul Culturii a anunțat că România a primit întreaga sumă de 5,7 milioane de euro, despăbugiri de asigurare pentru cele trei brățări dacice și Coiful de Aur de la Coțofenești. Piesele au fost furate în ianuarie dintr-un muzeu din Olanda, unde erau expuse, și nu au fost nici acum recuperate. Florentina Mihăiță: Ultima tranșă din […]
Proiect depus la Senat| Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini cu motoare puternice # Europa FM
Șoferii care au mai puțin de doi ani de când au obținut permisul auto nu vor mai putea conduce mașini cu motoare puternice – așa prevede un proiect depus la Senat. Doar în cazuri excepționale li se va permite să se urce la volanul unor astfel de mașini. Florentina Mihăiță: Proiectul inițiat de deputații Cezar […]
Șeful scouterilor de la FRF, Ion Geolgău, e acuzat că i-a adresat mesaje cu tentă sexuală unei femei al cărei copil urma să participe la selecțiile pentru lotul național de juniori. Federația Română de Fotbal a anunțat că a început o anchetă internă în cazul lui Ion Geolgău. Florentina Mihăiță: În vârstă de 64 de […]
Sâmbătă, 20 septembrie, Europa FM turează motoarele pentru încă un sezon pe aceeași frecvență cu ascultătorii săi. Un maraton live transmis din cadrul Mamaia Rally Show, cu ediții speciale ale emisiunilor Europa FM, realizat în sunetul motoarelor turate. Adi Luca si Luca Pastia au fost copiloti la primele ore ale zilei si au transmis în […]
Zeci de zboruri anulate sau întârziate pe aeroporturi din Europa, în urma unui atac cibernetic # Europa FM
Traficul aerian este perturbat pe mai multe aeroporturi importante din Europa, urmare a unui atac informatic. Sunt curse anulate în Berlin și Bruxelles. Și Aeroportul Heathrow de lângă Londra raportează întârzieri. Atacul cibernetic nu a afectat și aeroporturile din România. Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă, sâmbătă, cu urmările unui atac informatic şi avertizează […]
A intrat în țară primul convoi militar pentru exercițiul NATO care se va desfășura de luna viitoare în țara noastră. Vor fi multe astfel de transporturile pe drumurile naționale și căile ferate, iar ministerul Apărării transmite că populația nu trebuie să se îngrijoreze. Este doar un exercițiu planificat din timp la care iau parte mai […]
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, arestat preventiv pentru luare de mită | AUDIO # Europa FM
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat că a primit mită în schimbul atribuirii preferenţiale a unui contract către o firmă. În dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi comerciale, pentru infracţiunea de dare de mită. Conform DNA, la data de 4 […]
Doi turişti rătăciţi în Bucegi, salvaţi după 9 ore de căutări | Au urcat pe munte în pantofi şi fără lanterne # Europa FM
Doi turişti, care plecaseră pe munte în pantofi şi fără lanterne, au rămas blocaţi în zona Valea Gaura – Vârful Omu din Munţii Bucegi, aceştia fiind salvaţi de jandarmii montani braşoveni după 9 ore de căutări. ”O intervenţie dificilă a avut loc noaptea trecută în Munţii Bucegi, acolo unde doi turişti, nepregătiţi pentru traseu şi […]
Incursiune de avioane ruseşti în Estonia: Tallinn solicită consultări NATO în temeiul articolului 4 al Tratatului # Europa FM
Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP, citată de Agerpres. “O astfel […]
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP. “Pe 19 septembrie trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Carelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad”, o enclava rusească […]
19 septembrie 2025
Ilie Bolojan s-a consultat cu reprezentanții marilor rețele comerciale din România pe tema plafonării adaosului comercial. Retailerii transmit că, deși nu susțin intervenția statului în economie, se vor conforma deciziei Guvernului # Europa FM
Premierul Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România pe subiectul plafonării adaosului comercial. Retailerii au transmis că, deși nu susțin intervenția statului în economie, se vor conforma deciziei Guvernului privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, ”reprezentanții retailerilor au menționat faptul […]
Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov a fost reținut. Este acuzat de cumpărare de influență și dare de mită | AUDIO # Europa FM
Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoș, a fost reţinut de DNA. Prim vicepresedintele PNL Brașov este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită. În dosar sunt cercetaţi şi membri ai Consiliului de Administraţie al companiei, angajaţi şi o firmă de resurse umane. Procurorii anticorupţie au făcut, ieri, 12 percheziţii la […]
Iași. O elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce ar fi fumat o țigară electronică cumpărată online | AUDIO # Europa FM
Mai multe anchete sunt în desfășurare la Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași, după ce o elevă de clasa a VII-a a ajuns de urgență la spital. I s-a făcut rău în timpul orelor după ce ar fi fumat o țigară electronică în care ar fi fost substanțe psihoactive. Incidentul s-a întâmplat miercuri în timpul […]
Președinta Asociației Moașelor din România: “Sute de femei au murit sub ochii mei. Femeile au libertatea să aleagă când și câți copii să aibă. O încălcare a unei astfel de libertăți ne-ar aduce înapoi pe vremea comunismului. Am văzut drame” | AUDIO # Europa FM
Mai multe organizații neguvernamentale și activiști pentru drepturile femeilor trag un semnal de alarmă cu privire la proiectul legislativ recent propus, care ar putea restricționa accesul la avort în România. Organizațiile atrag atenția că o astfel de măsură ar pune în pericol sănătatea și viața femeilor și explică faptul că avortul este, de fapt, parte […]
Turnurile catedralei Notre-Dame din Paris vor fi din nou accesibile pentru vizitatori de sâmbătă | GALERIE FOTO # Europa FM
Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat vineri după-amiază pe acoperişul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, care se va desfăşura în acest weekend. Suspendat după incendiul din 15 aprilie 2019, traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat . Circuitul durează aproximativ 45 de minute. Vizitatorii trebuie să urce peste 400 […]
Începe noua stagiune la Opera Comică pentru Copii din București. Primul spectacol va fi „Sunetul muzicii”, pus în scenă de Răzvan Mazilu. Noua stagiune aduce și mai multe ateliere pentru copii. Noua interpretare a unuia dintre cele mai îndrăgite musicaluri din toate timpurile, „Sunetul muzicii”, se joacă pe toată durata weekendului. Semnat de Răzvan Mazilu, […]
Șefa Comisiei Europene a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Importurile de energie din Rusia vor fi interzise iar marile companii de comercializare a energiei sunt acum supuse unei interdicții totale de tranzacționare. ”Este timpul să închidem robinetul. Economia Rusiei nu va mai fi susținută de veniturile din combustibilii fosili” a spus […]
Teatrul Grivița 53 și-a inaugurat clădirea | Chris Simion Mercurian: „Este un teatru care-și propune să-i scoată pe artiști din zona de confort” # Europa FM
A fost inaugurat Teatrul Grivița 53 – primul teatru construit de la zero în ultimii 80 de ani în România. Ideea i-a venit regizoarei Chris Simion Mercurian, în urmă cu 9 ani, care și-a dorit un spațiu în care teatrul independent să-și găsească o casă. A vândut casa bunicii sale, iar cu banii a cumpărat […]
Managerul Spitalului Municipal din Caransebeș a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de procurorii anticorupție de luare de mită. În același dosar mai sunt cercetați un consilier județean și un om de afaceri din oraș. Procurorii DNA Timișoara au făcut aseară mai multe percheziții în Caransebeș și în comuna Armeniș din judetul […]
Biletele de trimitere și scrisorile medicale devin documente digitale. Din 2026 nu vor mai fi emise pe suport de hârtie | AUDIO # Europa FM
Biletele de trimitere și scrisorile medicale emise pe suport de hârtie vor dispărea. Acestea vor deveni documente digitale și vor fi disponibile pentru pacienți imediat, a anunțat ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete spune că măsura va fi pusă în practică odată cu modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, proiect derulat cu bani europeni. Modernizarea Platformei […]
România găzduiește Dacian Fall 2025 la care participă 5.000 de militari NATO. Ministrul Apărării: Dacă veți vedea mulți militari, multă tehnică, să știți că despre asta este vorba | AUDIO # Europa FM
România găzduiește Dacian Fall 2025, un amplu exercițiu la care vor participa 5.000 de militari din zece țări NATO. Exercițiul se va desfășura între 20 septembrie și 13 noiembrie 2025 în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria). ”DAFA 25 are ca […]
Donald Trump și Keir Starmer anunță un parteneriat strategic de 250 de miliarde de lire sterline | AUDIO # Europa FM
Un parteneriat tehnologic în valoare de 250 de miliarde de lire sterline a fost semnat între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii în timpul vizitei la Londra a președintelui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer. În timpul conferinței de presă cei doi lideri au vorbit și despre eforturile comune […]
18 septembrie 2025
Doi deputați propun pedepse cu închisoarea pentru întreruperea sarcinii după 14 săptămâni. Președinta Organizației Mame pentru Mame: Era doar o problemă de timp ca să apară un nou atac la drepturile femeilor | AUDIO # Europa FM
Doi deputați, soț și soție, propun pedepse cu închisoarea pentru întreruperea sarcinii după 14 săptămâni. Președinta Organizației Mame pentru Mame spune, la Europa FM, că era doar o chestiune de timp până să apară un nou atac la adresa femeilor. Inițiatorii proiectului sunt Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu. Aceștia au ajuns în Parlament pe listele […]
Aeroportul Tuzla din județul Constanța devine, peste cateva zile, operațional pentru zborurile internaționale. Guvernul a aprobat funcționarea permanentă, pe aeroport, unui punct de trecere a frontierei şi a unui punct vamal. Acestea permit, astfel, operarea in siguranță a aeronavelor care deservesc obiectivele strategice pentru economia națională aflate in afara apelor teritoriale ale României din Marea […]
Piața Victoriei. Începe lupta pentru putere în PSD. Cine va fi noul lider al partidului? # Europa FM
Piața Victoriei. Începe lupta pentru putere în PSD. Cine va fi noul lider al partidului? Răspunde senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe, rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al PSD. PSD a pierdut jumătate din electorat din epoca Dragnea și până azi, arată rezultatul alegerilor parlamentare. Iar la prezidențiale, partidul a ratat […]
IICMER: Inițiativa deputaților de modificare a legislației pentru asigurarea protecției fătului amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu # Europa FM
IICCMER reacționează după ce doi deputați au inițat un proiect de lege pentru asigurarea protecției suplimentare a fătului după 14 săptămâni. Reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc susțin că se încearcă reintroducerea a încriminării avortului în dezbatere publică, amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și […]
Nereguli grave la două ocoale silvice și o firmă de prelucrare a lemnului din județul Bacău. Patru persoane au fost reținute | AUDIO # Europa FM
Polițiștii din Moinești, Bacău, au descoperit nereguli grave la două ocoale silvice și la o firmă specializată în prelucrarea materialului lemnos. Mai mulți angajați sunt acuzați că au falsificat documente și au marcat ilegal copaci, prejudiciul ajungând la peste 21.000 de lei. Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Anchetatorii spun că, în […]
