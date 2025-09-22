Atac cu drone la Moscova: Un avion a trecut razant pe deasupra blocurilor (Video)
22 septembrie 2025
Un atac cu drone a vizat, luni seară, Moscova și suburbiile sale. Mai multe explozii au fost auzite în capitala Rusiei, iar o aeronavă de pasageri a zburat foarte jos, trecând pe deasupra blocurilor, pentru a evita dronele. Mai multe drone ucrainene au atacat Moscova și zonele de la periferie, relatează Ukrainska Pravda. Apărarea aeriană
Elevii din Capitală vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila" din Capitală. Acordul, încheiat pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, are scopul de a
Horoscop zilnic pentru 23 septembrie 2025.
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra
O coliziune între două avioane a fost evitată în ultimul moment pe aeroportul din Nisa. Autoritățile au deschis o anchetă. Incidentul s-a produs duminică, la ora locală 23:32. Un avion easyJet pregătit de decolare a fost aproape lovit de un alt aparat de zbor care ateriza. Coliziunea a fost evitată în ultimul moment, cele două
Maia Sandu, mesaj emoționant înainte de alegeri: Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj pentru cetățeni, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului avertizează despre amestecul Rusiei în alegeri, îndemnându-i pe moldoveni să nu permită predarea țării intereselor străine. Maia Sandu s-a adresat alegătorilor într-un discurs televizat, în care a acuzat Kremlinul că aruncă cu sute de
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu se pune problema ca social democrații să preia funcția de premier până în 2027, în cazul în care Ilie Bolojan și-ar da demisia. Precizarea lui Grindeanu a venit după ce s-a vehiculat că s-a întâlnit, alături de liderul USR Dominic Fritz, cu președintele Nicușor
Lamine Yamal, tânărul star al Barcelonei, este anunțat drept marele favorit la câștigarea Balonului de Aur, trofeu ce va fi decernat luni seara la Paris, potrivit unei analize realizate de CIES (Centrul Internațional de Studii în Sport). Clasamentul întocmit de observatorul elvețian îl plasează pe Kylian Mbappé pe locul secund, în timp ce Ousmane Dembélé,
Amenințări primite la mai multe școli și spitale din București și din țară: „Voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
Poliţia anchetează o serie de e-mailuri ameninţătoare trimise unor şcoli şi unităţi medicale. „Sunt zeci de adrese, în principal în Capitală și în județul Mureș în ceea ce privește unitățile școlare, iar unităților medicale din Prahova, Cluj, Brașov", a precizat Georgian Drăgan, directorul de comunicare al IGPR. Mesajele au ajuns, duminică şi luni, pe adresele
Negocieri pentru „zidul de drone": România și alte 6 state din flancul estic cer sprijinul UE
Reprezentanți ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania, Polonia și România se vor întâlni, vineri, cu reprezentanți ai Comisiei Europene (CE) pentru a discuta propunerea de construire a unui zid european al dronelor, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. Ucraina se va alătura, de asemenea, discuțiilor. Reuniunea va avea loc
Canotaj: Echipajul feminin de patru rame al României, calificat în Finala A la Mondiale
Echipajul feminin de patru rame al României s-a calificat, luni, în Finala A, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China). Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș s-au clasat pe locul secund în prima serie, cu timpul de 6 min 30 sec 87/100, la o secundă de echipajul american (6:29.75). Alte
Lupte de stradă la Milano: Manifestanții pro-palestinieni s-au bătut cu polițiștii în gară. Călătorii cu valizele în mâini, prinși în capcană (Foto & Video)
Un grup de protestatari violenți a folosit luni indicatoare stradale, coșuri de gunoi și bariere pentru a sparge geamurile și ușile gării centrale din Milano. Manifestația pașnică s-a transformat într-o răfuială violentă cu forțele de ordine, iar călătorii nedumeriți au fost prinși la mijloc. Demonstrația pro-palestiniană de la Milano, care a adunat în stradă peste
Planeta în derivă: țările din întreaga lume își cresc dependența de petrol, gaze și cărbune. Ce face România
Guvernele din întreaga lume pregătesc o producție mai mare de cărbune, gaz și petrol decât era estimat anterior, în loc să își reducă dependența de combustibilii fosili. Această tendință contrazice angajamentele asumate la summit-urile ONU privind clima, unde statele s-au obligat să facă tranziția de la combustibilii fosili și să reducă treptat producția, mai ales
Rusia a pus la punct un plan complex pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, și pentru a deraia cursul pro-european al ţării conduse de Maia Sandu. Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, strategia a fost elaborată în primăvara acestui an și este coordonată direct de la Kremlin. Scopul declarat:
Teroristul columbian, plătit de ruși să arunce în aer obiective din România, a fost condamnat definitiv la închisoare
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune. Instanța supremă a respins apelul columbianului, fiind menținută sentința
Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea din echipa națională. Jucătorul în vârstă de 30 de ani a luat această decizie după ce Mircea Lucescu nu i-a dat prea multe șanse în ultima perioadă. Fostul jucător al Universității Craiova și-a făcut debutul la echipa mare pe 24 martie 2018, într-o partidă amicală cu Israel, câștigată cu 2-1
Jumătate dintre români ar vota un partid nou. Cine sunt cei mai dornici de o resetare politică – sondaj INSCOP
Nemulțumirea românilor față de clasa politică actuală atinge cote record. Un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul lunii septembrie arată că jumătate dintre respondenți ar fi dispuși să își dea votul unui partid nou, dacă ar apărea o astfel de opțiune pe buletinul de vot. Prin comparație, în urmă cu zece ani, doar trei
Sindicatul Europol atrage atenţia, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice. "Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut
Vladimir Putin spune că Rusia este pregătită să răspundă oricăror amenințări, acuzând Occidentul că urmărește superioritatea în domeniul nuclear. Avertismentul liderului de la Kremlin vine într-un context de tensiuni crescute între NATO și Rusia, după doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei și incidente recente de încălcare a spațiului aerian al Estoniei şi României. Într-o ședință
Anchetă la Constanța: Un preot-profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi
Polițiștii au deschis o anchetă după ce un profesor de religie de la Liceul Energetic din Constanța, care este și preot în Năvodari, este acuzat că ar fi trimis mesaje cu conținut sexual explicit unui adolescent de 17 ani. Ancheta vizează și un posibil incident similar, care ar implica un alt elev, de doar 16
„Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!". Un judecător CSM acuză presiune politică asupra CCR înainte de dezbaterea pensiilor magistraților
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a atras atenţia, într-o postare pe Facebook, asupra „unei presiuni directe şi inadmisibile" exercitate asupra Curţii Constituţionale cu doar câteva zile înainte ca aceasta să dezbată legea privind pensiile magistraţilor. În mesajul său, Ene foloseşte deja celebra expresie „Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!"
Retrasă din tenis, Simona Halep a semnat un nou contract. Fosta jucătoare de tenis a semnat cu grupul Sports Festival, care îi va reprezenta interesele de acum înainte. Acest grup se va ocupa inclusiv de contractele de publicitate pe care le va avea Simona Halep. „Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta
PSD insistă pe înghețarea prețurilor la alimente. Zamfir a depus deja un amendament în Senat
Senatorul PSD Daniel Zamfir a depus un amendament în Senat pentru prelungirea cu cel puțin trei luni a plafonării adaosului comercial la cele 17 produse alimentare de bază, în contextul unui nou val de scumpiri și al unei inflații în creștere. Zamfir susține că măsura nu are impact bugetar și reprezintă o formă de protecție
Sin
Federația Română de Fotbal i-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu, deși l-a confirmat în funcție. Polonezii de la Legia Varșovia au anunțat că FRF s-a interesat de Edi Iordănescu. Acesta a mai pregătit echipa națională între 25 ianuarie 2022 și 22 iulie 2024 și a renunțat după Campionatul European. A câștigat grupa de calificare la … The post FRF i-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
Scrisoare oficială a unor senatori americani: Există dovezi clare și copleșitoare ale ingerinței Rusiei în alegerile din Moldova # SportMedia
Un grup de senatori americani, condus de Jim Risch (republican) și Jeanne Shaheen (democrat), președintele și, respectiv, un membru cu rang înalt al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului SUA, a transmis o declarație comună înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnatarii documentului remis Spotmedia.ro atrag atenția asupra eforturilor Federației Ruse de a interveni în … The post Scrisoare oficială a unor senatori americani: Există dovezi clare și copleșitoare ale ingerinței Rusiei în alegerile din Moldova appeared first on spotmedia.ro.
Toamna nu înseamnă doar începutul unui nou an universitar, ci și perioada în care mii de studenți din România pornesc în căutarea unei locuințe. Pentru mulți, este prima experiență pe piața imobiliară și, inevitabil, apare întrebarea: cum găsești o chirie sigură, fără bătăi de cap și, mai ales, fără comision? Într-o piață marcată de anunțuri false, apartamente … The post Ghid pentru studenți: cum găsești chirie sigură și fără comision appeared first on spotmedia.ro.
Asociația pentru Valori în Educație marchează 10 ani de implicare care transformă ireversibil educația din România # SportMedia
În cei zece ani de activitate, Asociația pentru Valori în Educație (AVE) a contribuit la schimbarea ireversibilă a sistemului educațional din România, prin proiecte inovatoare și personalizate care au dat putere directorilor și profesorilor să-și reinventeze școlile într-un mod care pune elevii în centrul actului educațional. Peste 200.000 de copii au beneficiat de programele organizației, … The post Asociația pentru Valori în Educație marchează 10 ani de implicare care transformă ireversibil educația din România appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții masive în Republica Moldova, într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia. Dodon acuză intimidarea Opoziției # SportMedia
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat luni dimineață o amplă operațiune de percheziții, vizând peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării, în cadrul unui dosar ce are ca obiect pregătirea de „dezordini și destabilizări în masă” coordonate din Federația Rusă. Polițiști, procurori și reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate fac peste … The post Percheziții masive în Republica Moldova, într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia. Dodon acuză intimidarea Opoziției appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1307 Lovitură în premieră la două avioane amfibie. Rusia controlează 1 din 6 petroliere active în întreaga lume. Kievul exportă drone navale (Video) # SportMedia
În ziua 1307 de război, Ucraina a lovit în premieră avioane amfibie Be-12 Chayka, folosite de Rusia în misiuni antisubmarin, într-un atac desfășurat de unitatea specială Fantomele a serviciului de informații militare GUR. De asemenea, au fost lovite mai multe elicoptere Mi-8 și o stație radar în Crimeea. În schimb, azi-noapte, Rusia a lansat un … The post Ziua 1307 Lovitură în premieră la două avioane amfibie. Rusia controlează 1 din 6 petroliere active în întreaga lume. Kievul exportă drone navale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
De la salariul brut la cel real: Cum modelează schimbările fiscale din 2025 viața tinerilor angajați din România # SportMedia
Odată cu începutul noului an universitar, tot mai mulți tineri vor căuta un loc de muncă, fie pentru a-și acoperi cheltuielile, fie pentru a câștiga experiență profesională încă din timpul studiilor. Însă pentru mulți tineri români care intră pe piața muncii în 2025 această emoție este acum însoțită de o nouă realitate: un peisaj fiscal … The post De la salariul brut la cel real: Cum modelează schimbările fiscale din 2025 viața tinerilor angajați din România appeared first on spotmedia.ro.
Peste 50 de activiști Greenpeace din România, Bulgaria, Croația, Slovenia și Slovacia au organizat duminică o acțiune de conștientizare pe plaja din Vama Veche, pentru a atrage atenția asupra urgenței protejării ecosistemelor vulnerabile ale Mării Negre. Evenimentul a fost marcat de amplasarea unui colac de salvare uriaș, cu diametrul de 12 metri, și de bannere … The post Protest Greenpeace la Vama Veche: „Marea Neagră fără foraje” appeared first on spotmedia.ro.
Clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume, dat publicității luni de WTA, a rămas nemodificat în partea sa superioară, belarusa Arina Sabalenka aflându-se în continuare în fotoliul de lider, urmată la mare distanță de poloneza Iga Swiatek, care a câștigat duminică turneul de la Seul, în timp ce pe poziția a treia se … The post WTA a anunțat noul clasament mondial: Schimbări pentru românce appeared first on spotmedia.ro.
În campania electorală, Nicușor Dan a avut curajul să includă Educația în lista problemelor de securitate națională, dar ulterior l-a lăsat pe premier să-și asume singur măsurile nepopulare în învăţământ. Înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai, președintele Nicușor Dan a declarat la toate rundele emisiunilor electorale organizate de principalele televiziuni la care … The post Tratamentul la tumorile învățământului se lasă încă așteptat appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat că va scoate un jucător din echipa de start. Fundașul central Mihai Popescu nu va mai fi folosit în meciurile de campionat, potrivit unui anunț făcut de Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB îi reproșează greșelile numeroase din acest sezon. „Eu cred că cea mai importantă absență e Dawa. Ia Popescu mingea, … The post FCSB scoate un jucător din echipa de start: „Ne-a curățat de prea multe ori” appeared first on spotmedia.ro.
Bucuria Crăciunului fără costuri mari – produse de sezon direct din ofertele importatorilor # SportMedia
An de an, Crăciunul ne aduce emoție, căldură și dorința de a transforma casa într-un colț de poveste. Însă, realitatea financiară vine adesea cu provocări. Bugetul de sărbători poate deveni o sursă de stres, mai ales atunci când ne dorim un decor spectaculos, un brad impresionant și un ambient sănătos în casă. Soluția? Alegerea unor … The post Bucuria Crăciunului fără costuri mari – produse de sezon direct din ofertele importatorilor appeared first on spotmedia.ro.
Antrenor propus la FCSB după înfrângerea cu FC Botoșani: Campioana a dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a primit propunerea de a schimba antrenorul după eșecul cu FC Botoșani. Gigi Becali a dezvăluit că Dan Alexa a fost propus la FCSB, dar a fost refuzat ferm. Asta deoarece actualul antrenor de la Poli Timișoara a apărut alături de Gabi Tamaș în emisiunea Asia Express. „Zice ‘Luați-l pe Dan Alexa, cel mai … The post Antrenor propus la FCSB după înfrângerea cu FC Botoșani: Campioana a dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
Azi e echinocțiul de toamnă: de acum, ziua scade, iar noaptea crește. Când trecem la ”ora de iarnă” # SportMedia
Toamna astronomică își face oficial debutul azi, la ora 21:19, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care ziua și noaptea au durată egală. De acum înainte, zilele vor începe să fie din ce în ce mai scurte, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se … The post Azi e echinocțiul de toamnă: de acum, ziua scade, iar noaptea crește. Când trecem la ”ora de iarnă” appeared first on spotmedia.ro.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni pentru a discuta incidentele recente în care avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Decizia a fost luată la solicitarea Tallinnului, după ce trei avioane MiG-31 au intrat, vineri, timp de 12 minute, în zona Golfului Finlandei, fiind ulterior interceptate de NATO. Ministrul estonian de … The post Reuniune de urgență la ONU după incursiunile avioanelor rusești în Estonia appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut un anunț despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Roș-albaștrii nu au renunțat la transferul atacantului din Gruia și au anunțat că vor reîncepe negocierile. „Și, stați așa, că o să mai vorbesc și cu ‘Tati’. O să vorbesc cu ‘Tati’, că poate o să vrea să vândă, cine știe”, … The post FCSB, anunț despre transferul lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a ajuns la al nouălea meci la rând fără victorie în campionat și a decis viitorul antrenorului. Ardelenii au transmis că nu se gândesc să renunțe la antrenorul Andrea Mandorlini, chiar dacă acesta nu a redresat echipa. „Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere … The post CFR Cluj a decis viitorul antrenorului după remiza cu UTA Arad appeared first on spotmedia.ro.
Într-un moment în care autoritățile anunță mai multe măsuri de austeritate, în România se construiește un stadion de 100 de milioane de euro. Primarul orașului Pitești, Cristian Gentea, a anunțat că stadionul de 100 de milioane de euro va fi construit în pofida ultimelor măsuri de austeritate. El susține că a discutat cu mai mulți … The post Stadion de 100 de milioane de euro în România appeared first on spotmedia.ro.
Cimpanzeii sălbatici consumă echivalentul unei beri pe zi atunci când mănâncă fructe coapte aflate în fermentație, arată un nou studiu, care încearcă să explice de ce oamenii sunt atrași de băuturile alcoolice. Cercetarea, desfășurată în mediul natural din Africa, susține teoria conform căreia oamenii ar fi moștenit de la primate atât dorința de a consuma … The post Cimpanzeii sălbatici consumă echivalentul unei beri pe zi appeared first on spotmedia.ro.
Ai redus recent consumul de cofeină și simți că ai cele mai intense și ciudate vise din viața ta? Nu ți se pare, chiar așa e. Dar de ce apare acest fenomen? Cu siguranță sunt multe beneficii în a consuma mai puțină cofeină – dinți mai albi, mai puține drumuri la baie – mulți oameni … The post Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea appeared first on spotmedia.ro.
Cum arată niște pubele inteligente de milioane de euro: soluție civilizată pentru gunoi sau un tun financiar la Sectorul 1? # SportMedia
Primăria Sectorului 1 a cumpărat, în urmă cu 3 ani, 6 containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, cu circa 5.500 de euro bucata și 2 platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata. Le-a livrat și le-a instalat o firmă care, până la acel moment, nu mai făcuse afaceri. Acum, Primăria Sectorului … The post Cum arată niște pubele inteligente de milioane de euro: soluție civilizată pentru gunoi sau un tun financiar la Sectorul 1? appeared first on spotmedia.ro.
Exclusiv Cum a devenit peste noapte un consilier prezidențial susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR # SportMedia
Reținerea de către DIICOT a unui agent de informații, acuzat că a vândut secrete naționale către Belarus, a provocat panică în rândul rețelelor de influență ale Kremlinului din România la gândul că acesta va vorbi. Evenimentul a dus și la explicarea unor acțiuni care s-au petrecut în urmă cu peste 10 ani în Moldova, oferind … The post Exclusiv Cum a devenit peste noapte un consilier prezidențial susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR appeared first on spotmedia.ro.
Italia e o țară îndrăgostită de fotbal, dar acest lucru nu i-a oprit pe polițiștii din Veneția să vizeze niște „ținte” neașteptate: părinții celor 14 copii care au jucat recent fotbal într-o piață publică au fost amendați. Decizia a stârnit o adevărată dezbatere. Copiii, cu vârste între 12 și 13 ani, se aflau la începutul … The post Părinții copiilor care au jucat fotbal într-o piață publică, amendați de poliție appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 22 - 28 septembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 22 – 28 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1 în a doua partidă a zilei de duminică din Liga 1, în etapa cu numărul 10 din stagiunea competițională 2025/2026. Într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei, Marcus Coco, noua achiziție a ceferiștilor, și-a marcat un autogol caraghios în minutul 50, iar zece … The post Superliga: CFR Cluj și UTA Arad, egal plin de tensiune appeared first on spotmedia.ro.
Cercetătorii de la Universitatea din Delaware, SUA, au reușit să sintetizeze în laborator o moleculă inspirată din guava, fruct tropical cu proprietăți recunoscute pentru efectele sale antiinflamatorii și antibacteriene. Noua variantă sintetică are potențial anti-cancerigen și ar putea deveni baza unor terapii mai eficiente și accesibile împotriva cancerului hepatic, una dintre cele mai agresive forme … The post Fructul tropical care ar putea revoluționa tratamentele împotriva cancerului appeared first on spotmedia.ro.
