Horoscop zilnic: 23 septembrie

08:40

Toamna astronomică își face oficial debutul azi, la ora 21:19, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care ziua și noaptea au durată egală. De acum înainte, zilele vor începe să fie din ce în ce mai scurte, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal”, se … The post Azi e echinocțiul de toamnă: de acum, ziua scade, iar noaptea crește. Când trecem la ”ora de iarnă” appeared first on spotmedia.ro.