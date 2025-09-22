Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU: „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță”
G4Media, 22 septembrie 2025 22:50
Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state. Summitul de la New York este boicotat de SUA și... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
23:00
Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine după ce a fost scoasă din grilă din cauza comentariilor despre Charlie Kirk # G4Media
Prezentatorul emisiunii de noapte Jimmy Kimmel, care a fost scos din grila ABC în urma unei dispute legate de comentariile despre Charlie Kirk, va reveni... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
Comisia Europeană respinge apelurile de a suspenda punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială # G4Media
Comisia Europeană nu ia în considerare o așa-numită „oprire a ceasului”, sau o pauză, a fazei de punere în aplicare a Legii privind inteligența artificială,... © G4Media.ro.
22:50
Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU: „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță” # G4Media
Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state. Summitul de la New York este boicotat de SUA și... © G4Media.ro.
22:50
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale, ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza # G4Media
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu... © G4Media.ro.
22:40
Fiul fondatorului Mişcării Cinci Stele din Italia a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol în grup # G4Media
Un tribunal din Sardinia l-a condamnat luni seară pe Ciro Grillo, fiul lui Beppe, fondatorul Mişcării Cinci Stele (M5S, antisistem înainte de a ajunge la... © G4Media.ro.
22:40
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă # G4Media
Americanca Tara Reade, care, în timpul campaniei electorale din 2020, l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în anii 1990, a primit, luni, cetăţenia... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:30
VIDEO | „Stretchy yogurt” sau iaurtul elastic, noua senzație culinară care cucerește TikTok și magazinele din lume / Nu e doar o variantă sănătoasă de desert # G4Media
Un nou trend culinar cucerește internetul și vitrinele unor magazine din marile orașe: iaurtul elastic, cunoscut și sub numele de „stretchy yogurt”, arată foodandwine.com. Departe... © G4Media.ro.
22:30
Ministerul Sănătăţii, despre ameninţările privind acte de violenţă primite în spitale publice şi private: Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale # G4Media
Ministerul Sănătăţii afirmă că ameninţări privind acte de violenţă au fost primite şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent... © G4Media.ro.
22:20
iPhone-ul pliabil ar putea arăta ca două iPhone-uri Air lipite între ele / Ce preț ar putea pune Apple pe un astfel de dispozitiv # G4Media
Deși pare o concluzie inevitabilă că va exista un iPhone pliabil, probabil la sfârșitul anului viitor, nu există prea multe informații despre cum va arăta... © G4Media.ro.
22:20
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu # G4Media
Descoperit în Botswana, o ţară din sudul Africii, al doilea diamant ca mărime din lume, aflat în proprietatea unei companii din oraşul belgian Anvers, ar... © G4Media.ro.
22:00
Israelul nu va participa marţi la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU privind Gaza / Evreii sărbătoresc Rosh Hashanah, începutul unui nou an # G4Media
Israelul nu va participa la reuniunea de marţi a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Gaza din cauza Anului Nou evreiesc, a anunţat... © G4Media.ro.
22:00
Peste 80 de artefacte antice valoroase, retrocedate Greciei de un colecţionar privat / Pasionatul de istorie a rămas anonim și nu a primit compensații financiare # G4Media
Grecia a recuperat zeci de artefacte antice valoroase care i-au fost returnate, în mod voluntar, de un colecţionar privat străin, a anunţat luni Ministerul Culturii... © G4Media.ro.
21:40
Câinii simt stresul oamenilor și asta îi întristează. Noile cercetări confirmă că sunt mai empatici decât ne-am fi imaginat # G4Media
Oamenii și câinii conviețuiesc de milenii, fapt care a modelat nu doar comportamentele animalelor, ci și abilitățile emoționale. Antropologii și geneticienii estimează că relația noastră apropiată datează... © G4Media.ro.
21:40
Trump crede că recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”, declară purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă # G4Media
Donald Trump „crede că este o recompensă pentru Hamas” recunoaşterea Statului Palestina, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, preluată de Agerpres. Karoline... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:30
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se justifică în fața israelienilor într-un editorial special: De ce am recunoscut statul palestinian # G4Media
După recunoașterea duminică a statului palestinian și criticată sever, fiind considerată în Israel ca încurajând terorismul, premierul Starmer s-a adresat israelienilor într-un editorial special pentru... © G4Media.ro.
21:30
La trei ani după ce s-a retras, Roger Federer şi-a exprimat dorinţa de a lansa un turneu demonstrativ alături de rivalul şi prietenul său de... © G4Media.ro.
21:20
Ilie Bolojan, de anul Anul Nou Iudaic: Trebuie să ne opunem ferm urii / Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului / Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în mesajul transmis de anul Anul Nou Iudaic (Rosh Hashanah, în română ”Capul anului”), despre escaladarea fenomenului extremist, despre amplificarea... © G4Media.ro.
21:20
Schismă în coaliția de guvernare: Reintroducerea burselor de excelență olimpică și revenirea la plata cu ora în cuantumul stabilit înainte de Legea Bolojan au fost votate în această seară de Comisia de muncă de la Camera Deputaților, prin amendamente depuse de doi deputați PSD # G4Media
Moment de mare tensiune în Coaliția de Guvernare: mai multe amendamente depuse în Comisia de muncă din Camera Deputaților de către deputații PSD Alexandru Solomon... © G4Media.ro.
21:10
Ionuț Moșteanu (USR): E nevoie de Ilie Bolojan să fie premier. Cine vine să-și asume aceste măsuri nepopulare? / Dacă Bolojan pleacă, va fi foarte rău din punct de vedere economic / Grindeanu să-și facă alegerile la partid, pentru că sunt într-o campanie continuă # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a declarat, luni seara, la Antena 3, că este nevoie ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier, pentru... © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, că declarația președintelui Volodimir Zelenski despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei în colaborare... © G4Media.ro.
20:50
VIDEO Ură în numele credinței: Cine distribuie ziarul „Sare și Lumină” și cum amplifică propaganda rusă în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare de duminică – investigație Nordinfo.md # G4Media
O investigație a jurnaliștilor Nordinfo.md arată cum ziarul de propagandă rusă ”Sare și lumină”, apropiat de fugarul Ilan Șor, este distribuit cu ajutorul unor preoți în... © G4Media.ro.
20:50
Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă din mai multe organizaţii caritabile din cauza legăturilor sale cu Epstein # G4Media
Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă luni din mai multe organizaţii caritabile cu care colabora, după publicarea unui e-mail expediat lui... © G4Media.ro.
20:10
BREAKING: CSAT stabilește joi cine dă ordinul pentru doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României # G4Media
Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 25 decembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în care se va stabili cine... © G4Media.ro.
20:10
Șeful CFR, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari: O replică din Turcia care costă 200 de dolari # G4Media
Directorul general CFR SA, Ion Simu-Alexandru, a declarat pentru clubferoviar.ro, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari, că este o... © G4Media.ro.
20:00
De la Milano la Roma și, în curând, în toată Europa: primul zbor de probă în care este permis accesul câinilor de talie medie şi mare în cabina avionului # G4Media
Marți, 23 septembrie, pe ruta Milano-Roma, în premieră, câinii de talie medie și mare vor avea voie să călătorească în cabina avionului companiei ITA Airways, alături de... © G4Media.ro.
20:00
De la heringul olandez la kajmakul bosniac și pizza romană pe caldarâm: Cum să transformi fiecare călătorie în Europa într-o aventură gastronomică de neuitat # G4Media
Călătoriile nu se măsoară doar în kilometri sau muzee vizitate, ci și în experiențe culinare care lasă amintiri plăcute. De la festivaluri de pește la... © G4Media.ro.
20:00
Pornografie infantilă, trafic de minori și viol: 11 persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare DIICOT din Pitești, Mehedinți și Constanța # G4Media
Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor instrumentate de procurorii... © G4Media.ro.
20:00
Nvidia Corp., cel mai mare producător de cipuri grafice din lume, a anunțat că intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în... © G4Media.ro.
20:00
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP... © G4Media.ro.
20:00
Digitalizare în industria cimentului din România. Schneider va oferi mentenanță predictivă pentru motoarele electrice ale Holcim, cu ajutorul inteligenței artificiale și al algoritmilor de machine learning # G4Media
Schneider Electric România și Holcim România anunță o inițiativă de digitalizare la fabrica de ciment de la Aleșd, unde companiile implementează un program avansat de mentenanță... © G4Media.ro.
20:00
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România # G4Media
În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:30
Germania se pregăteşte pentru un scenariu cu o mie de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război cu Rusia # G4Media
Armata germană îşi face planuri pentru tratarea a circa 1.000 de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război între NATO şi Rusia, în timp... © G4Media.ro.
19:20
Un episcop de rang înalt al Bisericii Ortodoxe Ruse, adesea descris ca sfătuitorul spiritual al președintelui Vladimir Putin, l-a calificat drept “martir” pe activistul conservator... © G4Media.ro.
19:10
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un acord între ISMB şi UMF „Carol Davila”/ Inspector general: Ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi # G4Media
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar... © G4Media.ro.
19:00
Nimic nu se pierde pe piața de armament / Indonezia aprobă o finanțare de 450 de milioane de dolari pentru achiziția portavionului italian Giuseppe Garibaldi, dezafectat în anul 2024 # G4Media
Indonezia a făcut un pas decisiv spre achiziționarea portavionului italian dezafectat ITS Giuseppe Garibaldi, prin aprobarea unui plan de finanțare care combină achiziția navei cu... © G4Media.ro.
19:00
Președintele PNL Mureș: Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul # G4Media
Deputatul PNL Ciprian Dobre, Preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt... © G4Media.ro.
18:50
Ministrul Mediului, la dezbaterea moţiunii simple inițiată de AUR: Un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea nu permite să fie făcut # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere... © G4Media.ro.
18:30
Oracle, în discuții cu Meta privind un acord de 20 de miliarde de dolari pentru servicii de cloud computing bazate pe AI # G4Media
Oracle poartă discuții cu Meta pentru un acord multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, subliniind eforturile gigantului social... © G4Media.ro.
18:30
VIDEO Maia Sandu, mesaj înaintea alegerilor parlamentare de duminică: Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi / Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a cerut luni cetățenilor să nu vândă țara “trădătorilor” și “hoților”, acuzând Rusia că “arunci cu sute de milioane de... © G4Media.ro.
18:20
Oraşul Plovdiv din Bulgaria va interzice maşinile vechi în centrul oraşului timp de şapte luni, începând din octombrie # G4Media
Vehiculele mai vechi vor fi interzise să circule în centrul oraşului Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, începând din 1 octombrie... © G4Media.ro.
18:20
Deputata PSD Gabriela Ene, la dezbaterea moțiunii AUR împotriva Dianei Buzoianu: Ministrul Mediului să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul PSD # G4Media
Ministrul Mediului trebuie să respecte o serie de priorităţi dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene, transmite Agerpres. „PSD abordează... © G4Media.ro.
18:00
Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice în București ar putea fi adoptat până la finalul anului # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului 2025, subliniind că... © G4Media.ro.
17:50
Rase de câini admise la vânătoare în România: reguli, sfaturi și greșeli de evitat. Cum dresezi câinele să vâneze păsări și animale mici # G4Media
Vânătoarea este una dintre cele mai vechi activități ale oamenilor, iar câinii au fost, de mii de ani, cei mai de încredere parteneri ai vânătorilor. Dovezi arheologice... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:30
Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza... © G4Media.ro.
17:30
EXCLUSIV VIDEO/ FOTO Șeful Companiei Naționale de Căi Ferate, un apropiat al lui Sorin Grindeanu, surprins cu un ceas Patek Philippe de peste 100.000 de dolari / Discuta cu un coleg de la regionala Timișoara, care etala un Rolex de 10.000 de euro / Ceasurile de lux nu apar în declarațiile de avere / Ion Alexandru Simu a blocat numărul de telefon al G4Media.ro # G4Media
Mai multe fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îl arată pe directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Ion Alexandru... © G4Media.ro.
17:20
Trei femei transgender au fost împușcate mortal la periferia celui mai mare oraș din Pakistan, Karachi, în acest weekend, a confirmat luni poliția locală, citată... © G4Media.ro.
17:10
Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a tratatului privind armele nucleare New Start # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului între Washington și Moscova,... © G4Media.ro.
17:10
Administrația Trump urmează să facă un anunț care leagă autismul la copii de utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate / Oamenii de știință susțin că „nu există nicio legătură” # G4Media
Administrația Trump va afirma luni, potrivit presei americane, că a identificat o legătură între utilizarea de către femeile însărcinate a unui analgezic obișnuit și autismul... © G4Media.ro.
17:10
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou Iudaic: Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj public cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. El a spus că susține ”ferm... © G4Media.ro.
17:00
Într-o mișcare strategică menită să contracareze ascensiunea competitorilor, gigantul american al apărării, Lockheed Martin, a dezvăluit public un prototip de dronă de luptă ultra-avansată, numită... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.