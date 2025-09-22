Moşteanu: Mi-aş dori de la domnul Grindeanu să-şi facă alegerile la partid, pentru că în fiecare săptămână sunt într-o campanie continuă şi în fiecare săptămână e câte o problemă şi PSD ameninţă că pleacă din coaliţie, că se rupe coaliţia
Ionuţ Moşteanu, unul dintre liderii USR şi ministru al Apărării, este de părere că PSD ar trebui să încheie alegerile interne, el arătând că, săptămânal, în coaliţia de guvernare apare ”câte o problemă” pe motiv că social-democraţii sunt nemulţumiţi.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă ”o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie să mintă cu privire la acest aspect. Liderul UDMR e de părere că în acest context populaţia trebuie protejată prin menţinerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
Danemarca: „Două-trei drone mari” perturbă traficul aerian la aeroportul din Copenhaga, anunţă poliţia # News.ro
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP.
Premiul Socrates, primit la Gala Balonul de Aur de fundaţia Xana, susţinută de Luis Enrique în memoria fiicei sale # News.ro
Charlène de Monaco a înmânat Premiul Socrates fundaţiei Xana, care se ocupă de sprijinirea copiilor afectaţi de boli grave şi contribuie la cercetarea în domeniul cancerului pediatric.
Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin, luni seară, la Gala Balonul de Aur, de la Paris.
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală: Să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale s-au dezvoltat în mod diferit şi vor fi afectate diferit de o astfel de măsură.
Kelemen: Probabil că în acest moment soluţia mai bună ar fi ori declararea constituţională a legii ori o amânare fiindcă în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, dacă judecătorii CCR vor considera că legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru procurori şi judecători este neconstituţională, ”legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită”. ”Atunci, ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de profesie, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema, de credibilitate”, consideră liderul UDMR.
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Superligă.
Gala Balonul de Aur: Hannah Hampton şi Gianluigi Donnarumma au câştigat trofeul Iaşin pentru cel mai bun portar # News.ro
Englezoaica Hannah Hampton (Chelsea) şi italianul Gianluigi Donnarumma (PSG, apoi Manchester City) au câştigat Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar din fotbalul feminin, respectiv masculin, luni seară, în cadrul Galei Balonul de Aur de la Paris.
Ligue 1: Olympique Marseille a administrat prima înfrângere stagională pentru PSG, scor 1-0 # News.ro
Echipa franceză Olympique Marseille a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia campioană a Europei, PSG, în etapa a cincea din Ligue 1.
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută după ameninţările autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului, indignată de declaraţiile comediantului care acuza dreapta americană că exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk, va reveni, marţi, pe micile ecrane, a anunţat luni Disney.
Fotbal: Andrea Agnelli şi Pavel Nedved, alături de fosta conducere a lui Juventus, au fost condamnaţi pentru nereguli financiare # News.ro
Fosta conducere a Juventus Torino, inclusiv fostul preşedinte Andrea Agnelli, dar şi fostul mare jucător Pavel Nedved, a primit luni pedepse cu suspendare de peste un an pentru fiecare acuzat, într-un caz de nereguli financiare între anii 2019 şi 2021.
Emmanuel Macron anunţă că Franţa recunoaşte statul Palestina: A sosit timpul păcii. Este momentul să alungăm de pe aceste pământuri faţa urâtă a terorismului # News.ro
„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (...) Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina”, a declarat Emmanuel Macron, luni seară, la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului.
Gala Balonul de Aur: Luis Enrique a primit trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor / Cine a câştigat la fotbalul feminin # News.ro
Tehnicianul formaţiei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a câştigat trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al sezonului, luni seară, în cadrul galei Balonul de Aur de la Paris.
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă # News.ro
Americanca Tara Reade, care, în timpul campaniei electorale din 2020, l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în anii 1990, a primit, luni, cetăţenia rusă, potrivit unui decret semnat de preşedintele Vladimir Putin.
Ministerul Sănătăţii, despre ameninţările privind acte de violenţă primite în spitale publice şi private: Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale # News.ro
Ministerul Sănătăţii afirmă că ameninţări privind acte de violenţă au fost primite şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent ”nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale”. ”Am solicitat tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă”, transmit reprezentanţii MS.
Donald Trump „consideră că recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas”, a declarat, luni, purtătoarea sa de cuvânt.
Ionuţ Moşteanu: Dacă premierul Bolojan pleacă, România va fi într-o situaţie foarte proastă. Cine vine în locul lui?/ Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum? # News.ro
Ionuţ Moşteanu, unul dintre liderii USR, este de părere că, dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”. El le răspunde şi reprezentanţilor PSD care susţin că, dacă Bolojan pleacă din funcţia de şef al Guvernului, coaliţia va funcţiona în continuare, conform protocolului: ”Ştiu să zică un nume de premier acei lideri care zic? Eu i-aş întreba: cine? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum?”.
UPDATE - Gala Balonul de Aur: Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător # News.ro
Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucător de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.
Zuckerman: Au rămas vestigii de la comunişti/ Transelectrica face un profit. Dar e un pericol la securitatea naţională, pentru că peste 80% din echipamentul Transelectrica sunt din anii 60 sau 70/ Oamenii care o conduc sunt puşi acolo de PSD, politic # News.ro
Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, susţine că România are încă ”vestigii” de pe vremea comunismului, arătând că printre acestea se numără companiile de stat, dintre care multe nu fac profit. Zuckerman e de părere că Transelectrica, deşi face profit, e o vulnerabilitate pentru România, pe de o parte pentru că nu s-a modernizat, iar pe de altă parte pentru că are şefi numiţi politic.
Adrian Zuckerman: Poate domnul Bolojan a făcut greşeli, poate nu, dar trebuie mers înainte aici. Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o şansă să-şi revină economic # News.ro
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că ”trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan. ”Nu trebuie fiecare lucru să încerci să-l dai jos zi după zi, trebuie să dai României o şansă să-şi revină economic”, spune Zuckerman, care susţine că ştie companii mari care au amânat investiţiile în România din cauza situaţiei prin care ţara trece acum.
Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper ca da/ Trebuie să aibă ajutor de la toate ţările democratice să respingă aceste atacuri care continuă din Rusia # News.ro
Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti Adrian Zuckerman afirmă că speră ca Republica Moldova să facă faţă atacurilor hibride la care este supusă din partea Rusiei în pragul alegerilor parlamentare din ţara de dincolo de Prut. Zuckerman e de părere că Moldova are nevoie de sprijinul statelor democrate şi aminteşte că Senatul SUA şi-a exprimat sprijinul pentru preşedintele Maia Sandu şi pentru partidul care o susţine pe aceasta.
„Fedal Tour” - Dorinţa lui Roger Federer de a lansa un turneu demonstrativ cu Rafael Nadal # News.ro
La trei ani după ce s-a retras, Roger Federer şi-a exprimat dorinţa de a lansa un turneu demonstrativ alături de rivalul şi prietenul său de lungă durată, Rafael Nadal.
Israelul nu va participa marţi la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU privind Gaza. Care este motivul # News.ro
Israelul nu va participa la reuniunea de marţi a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Gaza din cauza Anului Nou evreiesc, a anunţat ambasadorul israelian, considerând „neplăcut” faptul că Consiliul se reuneşte fără Israel.
Ionuţ Moşteanu: Este improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO/ Rusia nu poate să atace NATO, gândiţi-vă că abia reuşesc să ţină linia frontului cu Ucraina # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.
Ministrul Apărării: Avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor/ Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, dă asigurări că România are ”toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării.
Mercato: Congolezul Simon Banza a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului Al Jazira, din Emirate # News.ro
Atacantul congolez Simon Banza, de la Sporting Braga, a ajuns luni la un acord cu gruparea Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, în cel mai scump transfer din istoria clubului din Abu Dhabi.
Iaşi: Patru transplanturi de rinichi au fost făcute la Spitalul ”C.I.Parhon”, donatori fiind două persoane aflate în moarte cerebrală. Printre beneficiari este un tânăr de 19 ani, abandonat de familie la naştere # News.ro
Patru transplanturi de rinichi de la doi donatori aflaţi în moarte cerebrală au fost făcute la Spitalul ”C.I Parhon” din Iaşi, printre beneficiari fiind un tânăr de 19 ani, abandonat de părinţi la naştere.
Moşteanu: NATO îşi va apăra teritoriul/ Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, şi, la un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi război ”e cale lungă”. Moşteanu se arată convins că provocările din partea Federaţiei Ruse în zonă vor continua.
SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU # News.ro
Noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a asigurat, luni, că ţara sa şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrată incursiunii avioanelor ruseşti deasupra Estoniei.
Hunedoara: Intervenţie dificilă pentru stingerea unui incendiu la o anexă a unei cabane din Parâng/ Pompierii au parcurs o parte din distanţă pe jos, neputând ajunge cu autospecialele # News.ro
Pompierii din Hunedoara au intervenit, luni seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnt la o anexă a unei cabane din zona de plecare a telescaunul vechi din Parâng. Intervenţia a fost una dificilă pentru că autospecialele ISU Hunedoara nu au putut ajunge până la locul incendiului, pompierii fiind nevoiţi să parcurgă circa 500 de metri pe jos.
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale # News.ro
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza, relatează Reuters.
Dragoş Pîslaru: Nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru. Că sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos, până la urmă # News.ro
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru, şi, chiar dacă sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos, până la urmă. El a mai arătat că Guvernul român, prim-ministru Ilie Bolojan, nu a propus această reformă a pensiilor magistraţilor, pentru că Bruxellul ne împinge de la spate să facem reformă ci pentru că există un deficit pe sistemul de pensie, în creştere, care este accentuat major de zona aceasta a pensiilor speciale, şi este şi o problemă de echitate.
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din Superligă.
Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional şi stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva acestora # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional.
Oana Ţoiu, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU: Am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european.
Producătorul american de cipuri Nvidia a anunţat luni că intenţionează să investească până la 100 de miliarde de dolari în startupul de inteligenţă artificială OpenAI, în baza unui nou acord strategic, transmite Reuters.
Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunţat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.
Pîslaru: În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci vor continua # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci vor continua, chiar dacă au fost scoase din PNRR. El s-a referit şi la proiectul metroului de la Cluj şi cel din Bucureşti, arătând că încearcă să le etapizeze pe partea de ecoziune.
Pîslaru: Am găsit un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată pentru că România nu era gata să-şi asume aceste întârzieri şi ratarea unor achiziţii publice pentru obiective de infrastructură # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că a găsit când a ajuns în funcţie un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată pentru că România nu era gata să-şi asume aceste întârzieri şi ratarea unor achiziţii publice pentru obiective de infrastructură. El a explicat că a trebuit să scape de un fenomen extrem de complicat şi de dăunător, şi anume supracontractarea, pentru că, pe un PNRR de 28,5 miliarde de euro iniţial, s-au construit contracte de finanţare pe 47,4 miliarde de euro, fără o altă bază decât poate bugetul naţional care să preia aceste proiecte.
Echipa spaniolă Real Madrid nu a trimis o delegaţie la ceremonia de decernare a Balonului de Aur de luni, a anunţat AFP.
Maia Sandu avertizează despre destabilizări, înaintea votului de duminică: Kremlinul are complici în Moldova. Dar Moldova e casa noastră. Şi casa noastră nu e de vânzare - VIDEO # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, într-un discurs susţinut luni, că Rusia încearcă să influenţeze alegerile parlamentare de duminică prin cumpărarea de voturi, campanii de dezinformare şi provocări violente.
R. Moldova: 74 de persoane reţinute în urma a 250 de percheziţii. Ar fi fost instruite în Serbia pentru dezordini, la indicaţia Rusiei # News.ro
74 de persoane, instruite în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în contextul alegerilor parlamentare de duminică, au fost reţinute luni, în urma a 250 de percheziţii desfăşurate în nordul, centrul şi sudul Republicii Moldova, relatează Newsmaker.md.
Unsprezece persoane, arestate preventiv în şapte dosare de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor instrumentate de procurorii DIICOT # News.ro
Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura Centrală şi de la cele teritoriale din Constanţa, Piteşti şi Mehedinţi. Într-unul dintre dosare, o persoană de 49 de ani este suspectată că a procurat, deţinut şi distribuit în mediul online materiale pornografice cu minori pentru a fi descărcate de alţi utilizatori, fiind descoperite peste 54.600 de astfel de conexiuni. În alt dosar, o persoană de 22 de ani este cercetată după ce, prin discuţii pe o reţea de socializare, ar fi determinat o victimă de 8 ani să producă şi să îi trimită mai multe imagini în ipostaze sexuale explicite, şantajând-o apoi când a refuzat să mai facă acest lucru.
UPDATE-Greve şi blocaje în Italia denunţă ”genocidul din Fâşia Gaza” şi-i cer lui Meloni să recunoască Palestina. Ciocniri la Milano. 63,8% dintre italieni consideră ”extrem de gravă” situaţia umanitară din Fâşia Gaza şi vor o recunoaştere a Palestinei, a # News.ro
Zeci de mii de persoane au manifestat luni înm toată Italia pentru a ”denunţa genocidul din Fâşia Gaza”, în cadrul unei zile de mobilizare - pătată de ciocniri la Milano şi marcată de greve şi blocări la apelul mai multor sindicate, relatează AFP.
Ciprian Dobre (PNL): Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul # News.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan ci sunt ale acestei coaliţii. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a adăugat Dobre.
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor, printr-un parteneriat între ISMB şi UMF „Carol Davila”/ Inspector general: Ne propunem nu doar să transmitem cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieţi # News.ro
Elevii bucureşteni vor fi învăţaţi cum să acorde primul ajutor şi vor fi instruiţi în tehnici de resuscitare de bază, printr-un parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Capitală. Acordul, încheiat pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, are scopul de a promova educaţia pentru sănătate. Sesiunile de instruire a elevilor şi cadrelor didactice vor fi susţinute de către medici specialişti, rezidenţi şi studenţi ai UMF. Inspectorul general Ionel Florian Lixandru afirmă că prin acest acord, iniţiatorii îţi propun nu doar să transmită cunoştinţe teoretice, ci şi să dezvolte „deprinderi practice care pot salva vieţi”.
David Popovici, Cătălin Chirilă sau Valeria Răcilă van Groningen, prezenţi la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului # News.ro
Campioni şi personalităţi ale lumii sportului au participat la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului (SES), parte din campania #BeActive, iniţiată de Comisia Europeană în anul 2015, la care România participă prin Agenţia Naţională pentru Sport, în calitate de Organism Naţional de Coordonare.
Arad: Incendiu la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc/ Există pericol de propagare la alte utilaje/ A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens # News.ro
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc, în localitatea Vladimirescu din judeţul Arad. Există pericolul ca focul să se răspândească la alte utilaje. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.
