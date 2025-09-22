Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana (26 decembrie)
Ziarul Lumina, 22 septembrie 2025 22:50
Condacul 1Mijlocitor preafierbinte către Domnul și ajutător grabnic al celor ce, cu pocăință, doresc Împărăția cea veșnică, Părinte Cuvioase Mucenice Gherasim, primește-ne pe noi, cei ce cu smerenie
„În vremea aceea L-au întrebat pe Iisus fariseii și cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Iar El le-a zis: Bine a prorocit Isaia
Fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat! O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi! Căci voi, fraților, ați fost chemați
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 462-463„Domnul privește de sus la cei care rămân în vrednicia lor și
Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu şase luni înainte de Buna Vestire. Acelaşi Arhanghel Gavriil s-a arătat marelui preot Zaharia, când acesta a intrat în Sfânta Sfintelor, tămâind ş
Peste 2.000 de angajaţi de la Apele Române, voluntari şi parteneri au participat sâmbătă, 20 septembrie, la Ziua Mondială a Curăţeniei, colectând 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a 40 de tone de
Ministrul Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară între 23 și 29 septembrie la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe
Şoferii care au permisul de mai puţin de 2 ani nu vor putea conduce maşini cu motoare puternice, mai exact autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg, conform unui proiect susținut de zeci de
România se remarcă în peisajul fiscal european prin taxarea mult mai mică a proprietăţilor decât media UE, conform analizei realizate de o companie de consultanţă imobiliară pe baza datelor Eurostat. Potrivit
Poliţiştii, autoritățile locale, medicii sunt alarmaţi de numărul mare de evenimente rutiere în care sunt implicate trotinetele electrice. Cele mai recente victime ale unor astfel de accidente sunt un băiat de
Fundaţia Culturală „Remember Enescu”, în colaborare cu Asociația MATIAS, organizează miercuri, 24 septembrie, de la ora 18:00, recitalul instrumental „Omagiu Enescian”.Tineri muzicieni talentați vor
Muzeul Național al Țăranului Român inaugurează în 24 septembrie 2025, de la ora 14:00, seria de conferințe „Colecții și colecționari” cu o întâlnire dedicată unor personalități marcante ale
Muzeul Național de Artă al României organizează atelierele „Toamnă maramureșeană” alături de ArtelierD, în cadrul expoziției „József Klein și Școala de la Baia Mare”. Copiii vor explora trei
Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, a deschis luna aceasta cel de-al 17-lea sezon expozițional, la Palatul Dacia-România, unde sunt prezentate expoziții diverse care aduc în prim-plan
Fundația „Heritage 21”, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în România și Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR), organizează la
Institutul de Istorie „George Bariţiu” (IIGB) din Cluj-Napoca al Academiei Române organizează, în perioada 16-17 octombrie 2025, sub egida Zilelor Academice Clujene, ediţia 2025 a conferinței internaționale
La H’ART Museum Amsterdam va putea fi vizitată, până în 18 ianuarie 2026, expoziţia „Brâncuşi - The Birth of Modern Sculpture”, a doua dedicată marelui sculptor român organizată vreodată în Ţările de
Mai multe evenimente sunt organizate în aceste zile pentru a marca Săptămâna comunităţii şi culturii surzilor, ocazie cu care va fi difuzat, cu sprijinul CNA şi în colaborare cu actorul Mihai Călin, şi un
Acesta este titlul de pe prima pagină a celui mai important cotidian din interbelicul românesc, „Universul”, ediţia de miercuri, 30 septembrie 1925. Articolul prezintă evenimentele din 26 şi 27 septembrie de pe
În istoria fiecărui popor există momente de grație, când idealuri străvechi se împlinesc, iar jertfele și năzuințele de veacuri își găsesc încununarea. Pentru români, începutul secolului al XX-lea a adus
Miercuri, 17 septembrie 2025, a trecut la Domnul arhimandritul Vasilios Gondikakis, o personalitate deosebită a monahismului athonit contemporan. Înmormântarea a avut loc a doua zi, 18 septembrie, în cimitirul
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început luni, 22 septembrie, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Cursanţii au primit binecuvântarea
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
Parohia Însurăței II, cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din orașul Însurăței, județul Brăila, Protopopiatul Însurăței, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 6.10.2025, la
În perioada 19-20 septembrie 2025, la Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, s‑a desfășurat întâlnirea tinerelor familii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu tema: „Familia tânără și
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a sfințit duminică, 21 septembrie, paraclisul cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4, Bucureşti. La final, ierarhul a acordat ctitorilor și binefăcătorilor distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, paraclisul Parohiei Fefelei, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Ierarh Nicolae”, din cadrul Protopopiatului Urlați, județul Prahova. La final, ierarhul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ordine și distincții persoanelor care au ajutat la zidirea și înfrumusețarea noului lăcaș de cult.
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc vineri și sâmbătă întrunirea comună a Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei școlare Religie și a gru
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Mare Muc
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a fost prezent duminică, 21 septembrie, la Focșani, săvârșind Sfânta Liturghie în Catedrala Unirii din municipiu, cu hramurile
În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu au venit mulţimi de credincioşi pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfințitul
Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat la începutul acestei săptămâni o nouă sesiune a examenului de selecționare pentru slujitorii sfintelor altare care doresc să ocupe un post vacant de preot în municipiile
Obștea monahală de la Mănăstirea „Sfânta Treime”-Ionești, județul Argeș, a trăit duminică, 21 septembrie, momente de bucurie, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Credincioșii au avut ocazia să
Numeroși credincioși au participat duminică, 21 septembrie, la slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Sfinții Trei Ierarhi” și „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Postârnacu, comuna
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul comunității ecleziastice de la Blidari, așezată sub ocrotirea
Sâmbătă, 20 septembrie, a avut loc, la Vaslui, a 3-a ediție a Întâlnirii tuturor doamnelor preotese din eparhie. Evenimentul, inițiat de Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, a fost menit să faciliteze
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din orașul Cugir, județul Alba.Conform
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie sâmbătă, 20 septembrie, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Sâncrai, Protopopiatul Orăștie.În
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor
Fraților, noi suntem după Isaac, fii ai făgăduinței. Ci, precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Duh, tot așa și acum. Dar ce zice Scriptura? «Izgonește pe roabă și
Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca, Episcop de Sinope # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei în prima jumătate a secolului al 17-lea. Datorită vieţii sale duhovniceşti a fost ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe care a şi reconstruit-o. În an
„În vremea aceea, ieșind Iisus din corabie, îndată L-au cunoscut cei din ținutul Ghenizaretului. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-I aducă bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este El.
De fiecare dată când o sărbătoare cu cruce roșie cade în timpul săptămânii, sunt prezentă și eu cu elevii mei la una dintre bisericile comunei Valea Doftanei („Sfinții Voievozi”, „Adormirea Maicii
21:20
Un sondaj realizat în anul 2021 de Institutul Național de Sănătate Publică, la care au participat aproximativ 700 de persoane, arată că 47% dintre respondenți nu consumau zilnic două porții de fructe și două
21:20
România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind înscrierea Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui do
21:20
În discursul său din 10 septembrie despre starea Uniunii Europene, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că va numi un grup de experţi, până la sfârşitul acestui an, pentru a oferi
21:20
După ce preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va adopta sancţiuni „importante” asupra petrolului rusesc numai dacă și ţările europene fac acelaşi lucru, Slovacia şi Ungaria - principalele state
21:20
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns săptămâna trecută „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce a prezentat un raport î
