Agenţiile de rating au atacat Franţa şi Polonia şi laudă politicile bugetare ale Italiei. Pe pieţe, Franţa este în corzi, iar Polonia rezistă

Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).