Inflaţia datoriei şi de ce rate de creştere economică au nevoie ţările din regiune pentru a opri expansiunea datoriilor? În România şi Polonia este nevoie de un avans al PIB de peste 10% la inflaţia actuală
Ziarul Financiar, 22 septembrie 2025 23:00
Agenţiile de rating au atacat Franţa şi Polonia şi laudă politicile bugetare ale Italiei. Pe pieţe, Franţa este în corzi, iar Polonia rezistă # Ziarul Financiar
Pentru Franţa, criza politică şi bugetară şi zbuciumul social intern s-au tradus prin două şarje succesive în decurs de doar o săptămână ale unor agenţii de rating asupra calificativelor suverane ale ţării.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi pentru a discuta despre protecţia spaţiului aerian şi dronele ruseşti # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru joi, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni. Principalele puncte vizează protecţia împotriva dronelor şi stabilirea procedurilor de acţiune împotriva aeronavelor neautorizate.
Aproape 224.000 de străini au depozite garantate în băncile româneşti, iar sumele totale economisite de aceştia trec de 7 mld. euro. În urmă cu un deceniu 141.000 de nerezidenţi aveau depozite bancare în România în sumă de peste 11 mld. euro # Ziarul Financiar
Un număr de 223.964 de străini aveau la sfârşitul primului semestru (S1) din 2025 sume economisite în băncile româneşti, majoritatea fiind persoane fizice. Iar valoarea totală a depozitelor nerezidenţilor totaliza 35,7 mld. lei (echivalentul a 7,1 mld. euro), din care doar 6 mld. lei (1,2 mld. euro) sunt depozite acoperite, potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).
ZF Live. Dan Niculae, Imobiliare.ro Finance: Inflaţia dictează posibila direcţie a politicii monetare a băncii centrale şi politica de risc a băncilor. Nu mă aştept ca BNR să ridice dobânda-cheie anul acesta, dar anul viitor inflaţia ar putea deveni o reală problemă # Ziarul Financiar
Inflaţia dictează posibila direcţie a politicii monetare a BNR şi politica de risc a băncilor. Deşi „medicamentul“ pentru a combate o inflaţie mare este creşterea dobânzii-cheie de către banca centrală, Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance, a spus în cadrul emisiunii ZF Live că nu se aşteaptă ca BNR să ridice dobânda cheie anul acesta, dar este posibil ca anul viitor inflaţia să devină o reală problemă.
Maia Sandu avertizează: Suveranitatea Moldovei este în pericol! „Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, intoxică zilnic oamenii cu minciuni şi plăteşte persoane să provoace dezordini şi violenţă” # Ziarul Financiar
Preşedinta Maia Sandu a transmis un apel ferm cetăţenilor, susţinând că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin bani, dezinformare şi provocări, înaintea scrutinului de duminică.
Swissotel, primul hotel din România, deschis în urmă cu un an la Poiana Braşov: „Gradul mediu de ocupare a fost de 58% din ianuarie până în august. Iarna am avut şi 80% din camere ocupate“. Proiectul a fost derulat de compania Neagoe Basarab Residence, un dezvoltator imobiliar din Braşov. # Ziarul Financiar
Swissotel, primul hotel din România deschis în urmă cu un an la Poiana Braşov, a operat la un grad mediu de ocupare de 58% în primele opt luni din acest an şi estimează până la final de an o creştere a acestui indicator.
Analiză ZF. „A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? # Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Analiza ZF. Realitatea de la raft în 2025. Cum au evoluat preţurile la bunurile pe care le găsim cel mai des în coşul de cumpărături: Ciocolata s-a scumpit cu 15%, iar cafeaua cu 10%. Uleiul e „lider“, costă cu 21% mai mult. Analiza vizează 30 de categorii de produse – 15 alimentare şi 15 nealimentare # Ziarul Financiar
Cele mai recente date statistice arată că inflaţia s-a apropiat din nou de pragul de 10%, pe fondul măsurilor fiscale luate de guvern pentru a ţine situaţia bugetară în frâu. Saltul este rapid şi mare dat fiind că, în mai, Institutul Naţional de Statistică a anunţat indicele preţurilor de consum (IPC) la aproape jumătate – 5,45%.
Ce zice eticheta. Zacusca de Topoloveni, produsă în România, dar cu legume „din UE şi din afara UE“. Cât plăteşte România anual pentru vinete şi ardei şi de unde le aduce? # Ziarul Financiar
Zacusca este poate singurul produs care nu lipseşte din frigiderul românilor. Dar să o mănânci la oraş este costisitor, dacă nu ai „surse“ la ţară. Iar să o produci în România pare că este tot mai dificil, căci legumele locale nu ajung pentru consum sau conservarea în borcane.
Interviu ZF. O afacere de familie din Italia, ajunsă la cea de-a patra generaţie, vrea să câştige teren pe piaţa de 80 mil. euro a bulionului, unde unul dintre principalii competitori sunt chiar gospodinele românce. „Avem o cotă de piaţă de puţin sub 5% şi vrem să o dublăm în 4-5 ani“ # Ziarul Financiar
Compania Mutti din Italia, o afacere de familie fondată acum mai bine de 125 de ani şi ajunsă la cea de-a patra generaţie, ţinteşte să îşi dubleze cota de piaţă în România în patru-cinci ani, până la aproape 10%.
Cine este Gabriel Zucman, inamicul numărul unu al miliardarilor, care a zguduit Franţa cu ideile sale radicale despre taxarea celor mai bogaţi oameni şi a intrat în război direct cu Bernard Arnault, regele miliardarilor europeni. La doar 38 de ani a devenit o voce pe care guvernele lumii n-o mai pot ignora şi al cărui mesaj s-a răspândit în toate păturile societăţii # Ziarul Financiar
Acum la ZF Tech Day: Cu ce diferă o centrală telefonica în cloud de una clasică şi cât de digitalizate sunt companiile locale la acest capitol? Cu ce fel de aplicaţii se poate integra şi ce rol va juca AI-ul în telefonia de business? O discuţie cu Cristian Ionescu, business development manager, While1 Software. # Ziarul Financiar
Cum vrea Putin să readucă Moldova înapoi pe orbita Kremlinului. Rusia se foloseşte de toate instrumentele din arsenalul său pentru a schimba direcţia a ţării: mituirea alegătorilor, influenţarea maselor prin social-media şi proteste violente care să sperie electoratul, toate fac parte din planul de destabilizare în care Moscova a investit aproape 200 mil. dolari # Ziarul Financiar
