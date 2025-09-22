ZF Agropower. Producţia de cartofi din România scade cu 20% pentru al doilea an consecutiv, iar în Covasna, patria cartofului, începe să se simtă lipsa apei. Fermierii sunt forţaţi să investească în irigaţii pentru a creşte randamentul într-o piaţă cu preţuri mici
Ziarul Financiar, 23 septembrie 2025 00:15
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector, prezenţi la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor INS.
• • •
Marile companii listate la Bursa de Valori Bucureşti şi-au remunerat investitorii în ultimul deceniu cu un randament mediu al dividendelor de 6,1%
Asociaţia Română de Factoring (ARF) a finalizat analiza datelor de piaţă pentru primul semestru (S1) din 2025, iar creşterea înregistrată faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut este de 13%, cu un volum al creanţelor cesionate de peste 4,9 mld. euro. Din anul 2014, ARF realizează cercetări de piaţă care are au la bază date oferite de membrii ARF (bănci şi IFN-uri), dar şi de non-membri.
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj. Este singurul din peste 20 inaugurat în afara ţării-mamă # Ziarul Financiar
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj-Napoca, acesta fiind singurul din afara ţării-mamă.
În Ungaria, autosuficienţa industriei laptelui este de aproximativ 95-100%, dar aceasta continuă să exporte cantităţi semnificative de lapte neprocesat, în timp ce pe rafturi se găsesc multe produse finite importate # Ziarul Financiar
Producţia de lapte a Ungariei este în creştere în pofida scăderii numărului de ferme, în timp ce industria procesatoare înregistrează evoluţii semnificative, a declarat Zoltan Harcz, director executiv al Consiliului Produselor Lactate, pentru Portfolio.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Restaurantul Meat Up din Cluj, specializat în burgeri, se extinde în Bucureşti. „După ce treci de anumite sume, ştii ca poti mai mult“ # Ziarul Financiar
Paul Petri şi Viorica Nechiti începeau călătoria antreprenorială în 2018, când au deschis restaurantul Meat Up în Cluj-Napoca. La sapte ani distanţă, businessul a trecut de 3 mil. lei şi urmează să se extindă şi în Bucureşti, în zona Otopeni.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Florea, CEO al grupului de companii de IT Connections Consult: încercăm să compensăm incertitudinile din economie printr-un volum foarte mare de participări la licitaţii publice # Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi servicii IT Connections Consult (simbol bursier CC) participă în prezent la un număr semnificativ de licitaţii publice pentru a diminua impactul incertitudinilor din economie, emitentul vizând pentru următorii ani un portofoliu diversificat, bazat pe tehnologii de securitate digitală şi inteligenţă artificială, afirmă Bogdan Florea, co-CEO în cadrul companiei.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Turiştii caută tot mai mult vacanţele personalizate, în timp ce grupurile organizate pierd teren. „Toţi clienţii îşi doresc flexibilitate, iar noi trebuie să ne adaptăm“ # Ziarul Financiar
Una dintre tendinţele care începe să se contureze tot mai puternic în ultima perioada este nevoia turiştilor de personalizare, de a avea o vacanţă care să ţină cont de nevoile şi dorinţele lor, renunţând astfel să meargă în grupuri organizate mari. Această tendinţă se observă tot mai puternic în ultimii ani.
S-au grăbit românii să ia credite de consum înainte de majorarea TVA din august? Creditele de consum noi în lei au urcat în iulie la un volum istoric de peste 5,2 mld. lei, marcând un record lunar al ultimelor două decenii # Ziarul Financiar
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
De unde vine deficitul de 800 mil. euro din lactate: din brânzeturi, adică produse cu valoare adăugată mare # Ziarul Financiar
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
Farmaciile Dona mizează pe oraşele mici şi medii pentru extindere. Sunt 330 de farmacii proprii în reţeaua Dona şi încă 38 de unităţi în franciză # Ziarul Financiar
O prezenţă mai puternică în oraşele mici şi medii din ţară este una dintre direcţiile de creştere pentru brandul de farmacii Dona, cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, companie controlată de antreprenorul român Eugen Banciu.
ZF Tech Day. Cristian Ionescu, While1 Software: Piaţa centralelor telefonice în cloud este la sub 5% din potenţial. Noi avem 500 de companii în portofoliu acum şi vizăm atragerea de clienţi noi din industrii precum beauty şi servicii financiare. Vrem să închidem 2025 cu afaceri de 1,7 mil. euro # Ziarul Financiar
While1 Software, companie locală specializată în dezvoltarea de soluţii software, a atras în primele opt luni ale acestui an circa 40 de clienţi noi pentru soluţia sa proprie de centrală telefonică în cloud şi estimează că până la final de an va mai adăuga cel puţin încă 30 de firme în portofoliu, în condiţiile în care, pe acest segment, piaţa locală se află în prezent la sub 5% din potenţialul său, pe fondul unui nivel încă redus de digitalizare.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Alexandru Chiriţă, Electrica: Dacă alegi ceva azi, alege să fii electrician pentru că vom avea nevoie de sute de mii de astfel de specialişti pentru toate minunăţiile de care vorbim acum # Ziarul Financiar
Grupul Electrica, axat pe distribuţia şi furnizarea de energie, a avut anul trecut venituri consolidate de 9 miliarde de lei şi are pentru 2030 obiectivul de a ajunge la 1 GW de capacitate instalată în producţia de energie verde şi la 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare.
Marile companii imobiliare mizează pe potenţialul Bucureştiului: „Avem acelaşi potenţial ca Varşovia, cu o piaţă în creştere constantă şi deficit real de locuinţe moderne“ # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară locală se reaşază pe trei direcţii: dezvoltări rezidenţiale integrate ancorate în infrastructura de transport, regenerarea urbană a unor suprafeţe mari din estul Bucureştiului şi relansarea segmentului de birouri prin lărgirea bazei de chiriaşi şi modele de colaborare cu statul.
Agenţiile de rating au atacat Franţa şi Polonia şi laudă politicile bugetare ale Italiei. Pe pieţe, Franţa este în corzi, iar Polonia rezistă # Ziarul Financiar
Pentru Franţa, criza politică şi bugetară şi zbuciumul social intern s-au tradus prin două şarje succesive în decurs de doar o săptămână ale unor agenţii de rating asupra calificativelor suverane ale ţării.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi pentru a discuta despre protecţia spaţiului aerian şi dronele ruseşti # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru joi, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni. Principalele puncte vizează protecţia împotriva dronelor şi stabilirea procedurilor de acţiune împotriva aeronavelor neautorizate.
Aproape 224.000 de străini au depozite garantate în băncile româneşti, iar sumele totale economisite de aceştia trec de 7 mld. euro. În urmă cu un deceniu 141.000 de nerezidenţi aveau depozite bancare în România în sumă de peste 11 mld. euro # Ziarul Financiar
Un număr de 223.964 de străini aveau la sfârşitul primului semestru (S1) din 2025 sume economisite în băncile româneşti, majoritatea fiind persoane fizice. Iar valoarea totală a depozitelor nerezidenţilor totaliza 35,7 mld. lei (echivalentul a 7,1 mld. euro), din care doar 6 mld. lei (1,2 mld. euro) sunt depozite acoperite, potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).
ZF Live. Dan Niculae, Imobiliare.ro Finance: Inflaţia dictează posibila direcţie a politicii monetare a băncii centrale şi politica de risc a băncilor. Nu mă aştept ca BNR să ridice dobânda-cheie anul acesta, dar anul viitor inflaţia ar putea deveni o reală problemă # Ziarul Financiar
Inflaţia dictează posibila direcţie a politicii monetare a BNR şi politica de risc a băncilor. Deşi „medicamentul“ pentru a combate o inflaţie mare este creşterea dobânzii-cheie de către banca centrală, Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance, a spus în cadrul emisiunii ZF Live că nu se aşteaptă ca BNR să ridice dobânda cheie anul acesta, dar este posibil ca anul viitor inflaţia să devină o reală problemă.
Maia Sandu avertizează: Suveranitatea Moldovei este în pericol! „Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, intoxică zilnic oamenii cu minciuni şi plăteşte persoane să provoace dezordini şi violenţă” # Ziarul Financiar
Preşedinta Maia Sandu a transmis un apel ferm cetăţenilor, susţinând că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin bani, dezinformare şi provocări, înaintea scrutinului de duminică.
Swissotel, primul hotel din România, deschis în urmă cu un an la Poiana Braşov: „Gradul mediu de ocupare a fost de 58% din ianuarie până în august. Iarna am avut şi 80% din camere ocupate“. Proiectul a fost derulat de compania Neagoe Basarab Residence, un dezvoltator imobiliar din Braşov. # Ziarul Financiar
Swissotel, primul hotel din România deschis în urmă cu un an la Poiana Braşov, a operat la un grad mediu de ocupare de 58% în primele opt luni din acest an şi estimează până la final de an o creştere a acestui indicator.
Analiză ZF. „A trebuit să păstrăm salariile, altfel ne plecau oamenii“. Salariile din industria alimentară, una dintre codaşele economiei la capitolul câştiguri, au ajuns la maxim istoric sub umbrela facilităţilor fiscale. Ce se întâmplă fără ele? # Ziarul Financiar
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Analiza ZF. Realitatea de la raft în 2025. Cum au evoluat preţurile la bunurile pe care le găsim cel mai des în coşul de cumpărături: Ciocolata s-a scumpit cu 15%, iar cafeaua cu 10%. Uleiul e „lider“, costă cu 21% mai mult. Analiza vizează 30 de categorii de produse – 15 alimentare şi 15 nealimentare # Ziarul Financiar
Cele mai recente date statistice arată că inflaţia s-a apropiat din nou de pragul de 10%, pe fondul măsurilor fiscale luate de guvern pentru a ţine situaţia bugetară în frâu. Saltul este rapid şi mare dat fiind că, în mai, Institutul Naţional de Statistică a anunţat indicele preţurilor de consum (IPC) la aproape jumătate – 5,45%.
Ce zice eticheta. Zacusca de Topoloveni, produsă în România, dar cu legume „din UE şi din afara UE“. Cât plăteşte România anual pentru vinete şi ardei şi de unde le aduce? # Ziarul Financiar
Zacusca este poate singurul produs care nu lipseşte din frigiderul românilor. Dar să o mănânci la oraş este costisitor, dacă nu ai „surse“ la ţară. Iar să o produci în România pare că este tot mai dificil, căci legumele locale nu ajung pentru consum sau conservarea în borcane.
Interviu ZF. O afacere de familie din Italia, ajunsă la cea de-a patra generaţie, vrea să câştige teren pe piaţa de 80 mil. euro a bulionului, unde unul dintre principalii competitori sunt chiar gospodinele românce. „Avem o cotă de piaţă de puţin sub 5% şi vrem să o dublăm în 4-5 ani“ # Ziarul Financiar
Compania Mutti din Italia, o afacere de familie fondată acum mai bine de 125 de ani şi ajunsă la cea de-a patra generaţie, ţinteşte să îşi dubleze cota de piaţă în România în patru-cinci ani, până la aproape 10%.
