În Ungaria, autosuficienţa industriei laptelui este de aproximativ 95-100%, dar aceasta continuă să exporte cantităţi semnificative de lapte neprocesat, în timp ce pe rafturi se găsesc multe produse finite importate

While1 Software, companie locală specializată în dezvoltarea de soluţii software, a atras în primele opt luni ale acestui an circa 40 de clienţi noi pentru soluţia sa proprie de centrală telefonică în cloud şi estimează că până la final de an va mai adăuga cel puţin încă 30 de firme în portofoliu, în condiţiile în care, pe acest segment, piaţa locală se află în prezent la sub 5% din potenţialul său, pe fondul unui nivel încă redus de digitalizare.