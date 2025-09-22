Cea mai mare bancă din Polonia, PKO BP, îşi deschide reprezentanţe în Suedia şi Lituania

Cea mai mare bancă din Polonia, PKO BP, îşi deschide reprezentanţe în Suedia şi Lituania

Marile com­panii listate la Bursa de Valori Bucureşti şi-au remunerat investitorii în ultimul deceniu cu un randament mediu al dividendelor de 6,1%
Asociaţia Română de Factoring (ARF) a finalizat analiza datelor de piaţă pentru primul semestru (S1) din 2025, iar creşterea înregistrată faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut este de 13%, cu un volum al creanţelor cesionate de peste 4,9 mld. euro. Din anul 2014, ARF realizează cercetări de piaţă care are au la bază date oferite de membrii ARF (bănci şi IFN-uri), dar şi de non-membri.
Gigantul Edeka, cel mai mare lanţ de supermarketuri din Germania, a deschis un centru de IT la Cluj-Napoca, acesta fiind singurul din afara ţării-mamă.
Producţia de lapte a Ungariei este în creştere în pofida scăderii numărului de ferme, în timp ce industria procesatoare înregistrează evoluţii semnificative, a declarat Zoltan Harcz, director executiv al Consiliului Produselor Lactate, pentru Portfolio.
Paul Petri şi Viorica Nechiti începeau călătoria antreprenorială în 2018, când au deschis restaurantul Meat Up în Cluj-Napoca. La sapte ani distanţă, businessul a trecut de 3 mil. lei şi urmează să se extindă şi în Bucureşti, în zona Otopeni.
Furnizorul de soluţii şi servicii IT Connections Consult (simbol bursier CC) participă în prezent la un număr sem­nificativ de licitaţii pu­blice pentru a diminua impactul in­cer­ti­tu­dinilor din economie, emi­ten­tul vizând pentru următorii ani un portofoliu diversificat, bazat pe teh­nologii de securitate digitală şi inte­ligenţă artificială, afirmă Bogdan Florea, co-CEO în cadrul companiei.
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector, prezenţi la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor INS.
Una dintre tendinţele care începe să se contureze tot mai puternic în ultima perioada este nevoia turiştilor de personalizare, de a avea o vacanţă care să ţină cont de nevoile şi dorinţele lor, renunţând astfel să meargă în grupuri organizate mari. Această tendinţă se observă tot mai puternic în ultimii ani.
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF fă­cute pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
O prezenţă mai puternică în oraşele mici şi medii din ţară este una dintre direcţiile de creştere pentru brandul de farmacii Dona, cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, companie controlată de antreprenorul român Eugen Banciu.
While1 Software, companie locală specializată în dezvoltarea de soluţii software, a atras în primele opt luni ale acestui an circa 40 de clienţi noi pentru soluţia sa proprie de centrală telefonică în cloud şi estimează că până la final de an va mai adăuga cel puţin încă 30 de firme în portofoliu, în condiţiile în care, pe acest segment, piaţa locală se află în prezent la sub 5% din potenţialul său, pe fondul unui nivel încă redus de digitalizare.
Grupul Electrica, axat pe distribuţia şi furnizarea de energie, a avut anul trecut venituri consolidate de 9 mi­li­arde de lei şi are pentru 2030 obiectivul de a ajunge la 1 GW de capacitate instalată în producţia de energie verde şi la 900 MWh de capacitate de sto­care a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare.
Piaţa imobiliară locală se reaşază pe trei direcţii: dezvoltări rezidenţiale integrate ancorate în infrastructura de transport, regenerarea urbană a unor suprafeţe mari din estul Bucureştiului şi relansarea segmentului de birouri prin lărgirea bazei de chiriaşi şi modele de colaborare cu statul.
Pentru Franţa, criza politică şi bu­ge­tară şi zbuciumul social intern s-au tradus prin două şarje succesive în decurs de doar o săptămână ale unor agenţii de rating asupra calificativelor suverane ale ţării.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru joi, 25 septembrie, la Palatul Cotroceni. Principalele puncte vizează protecţia împotriva dronelor şi stabilirea procedurilor de acţiune împotriva aeronavelor neautorizate.
Un număr de 223.964 de străini aveau la sfârşitul primului semestru (S1) din 2025 sume economisite în băncile româneşti, majoritatea fiind persoane fizice. Iar valoarea totală a depozitelor nerezidenţilor totaliza 35,7 mld. lei (echivalentul a 7,1 mld. euro), din care doar 6 mld. lei (1,2 mld. euro) sunt depozite acoperite, potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).
Inflaţia dictează posibila direcţie a politicii monetare a BNR şi politica de risc a băncilor. Deşi „medicamentul“ pentru a combate o inflaţie mare este creşterea dobânzii-cheie de către banca centrală, Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance, a spus în cadrul emisiunii ZF Live că nu se aşteaptă ca BNR să ridice dobânda cheie anul acesta, dar este posibil ca anul viitor inflaţia să devină o reală problemă.
Preşedinta Maia Sandu a transmis un apel ferm cetăţenilor, susţinând că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin bani, dezinformare şi provocări, înaintea scrutinului de duminică.
Swissotel, primul hotel din Ro­mâ­nia deschis în urmă cu un an la Po­iana Braşov, a operat la un grad me­diu de ocupare de 58% în primele opt luni din acest an şi estimează până la final de an o creştere a acestui indicator.
Industria alimentară, unul dintre sectoarele cu cele mai mici salarii din economie, a cunoscut un boom al câştigurilor salariale după ce a beneficiat de o serie de facilităţi fiscale, însă imediat după ce acestea au fost eliminate, adică de la 1 ianuarie 2025, s-a văzut un regres imediat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Cele mai recente date statistice arată că infla­ţia s-a apropiat din nou de pragul de 10%, pe fondul măsurilor fiscale luate de guvern pentru a ţine situaţia bugetară în frâu. Saltul este rapid şi mare dat fiind că, în mai, Institutul Naţional de Statistică a anunţat indicele preţurilor de consum (IPC) la aproape jumătate – 5,45%.
Zacusca este poate singurul produs care nu lipseşte din frigiderul românilor. Dar să o mănânci la oraş este costisitor, dacă nu ai „surse“ la ţară. Iar să o produci în România pare că este tot mai dificil, căci legumele locale nu ajung pentru consum sau conservarea în borcane.
Compania Mutti din Italia, o afacere de familie fondată acum mai bine de 125 de ani şi ajunsă la cea de-a patra generaţie, ţinteşte să îşi dubleze cota de piaţă în România în patru-cinci ani, până la aproape 10%.
