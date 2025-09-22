Zeljko Kopic știe ce trebuie să facă Dinamo după egalul cu Farul Constanța

Sport.ro, 23 septembrie 2025 00:20

Meciul dintre Dinamo și Farul Constanța, scor 1-1, a închis etapa cu numărul zece din Superliga României.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
01:00
Presa din Franța a reacționat după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur: ”Părea că se ferește de blițuri sau de strălucirea trofeului” Sport.ro
Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur 2025, în gala care a avut loc luni seară la Paris.
Acum o oră
00:30
Ousmane Dembele i-a făcut pe toți să plângă! Discurs emoționant după ce a câștigat Balonul de Aur Sport.ro
Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025.
00:20
Zeljko Kopic știe ce trebuie să facă Dinamo după egalul cu Farul Constanța Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Farul Constanța, scor 1-1, a închis etapa cu numărul zece din Superliga României.
Acum 2 ore
23:50
Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a câștigat al treilea Balon de Aur Sport.ro
Gala de decernare a Balonului de Aur s-a desfășurat luni seară la Paris.
23:40
Lamine Yamal, în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat la gala Balonul de Aur 2025 Sport.ro
Luni seară a avut loc gala de decernare a Balonului de Aur 2025, în cadrul unui eveniment select la Theatre du Chatelet
23:40
Ioan Andone știe unde a greșit Dinamo cu Farul Constanța! Kopic, "taxat" de "Fălcos" Sport.ro
Dinamo a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanța, în cadrul etapei a zecea din Superliga.
23:40
Ianis Zicu a tras o concluzie după Dinamo - Farul 1-1: ”Fără lipsă de modestie” Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Farul Constanța, scor 1-1, a închis etapa cu numărul zece din Superliga României.
23:30
Concluzia amară a lui Andrei Nicolescu după egalul cu Farul: "Ne-am arătat limitele!" Vești despre Mazilu Sport.ro
Andrei Nicolescu, președinte lui Dinamo, a oferit o reacție sinceră după ce echipa sa a obținut doar un punct din meciul cu Farul, scor 1-1.
23:20
Dinamo a ratat șansa de a se apropia la două puncte de lider! Cum arată Superliga după zece etape Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Farul Constanța s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 4 ore
22:50
Florinel Coman a marcat degeaba o "dublă" în Qatar! Echipa sa, făcută de rușine într-un meci cu 7 goluri Sport.ro
Seară complicată pentru Florinel Coman (27 de ani) în Qatar!
22:40
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile Sport.ro
Gala de decernare a Balonului de Aur 2025 are loc în această seară la Theatre du Chatelet din Paris.
22:20
Și-a revenit MM Stoica! Ironii la adresa lui Dinamo: ”Cu altă ocazie” Sport.ro
FCSB nu are parte de cel mai bun start de sezon. În zece etape, campioana a câștigat un singur meci.
22:20
Supărare în Norvegia, după ce Haaland a ocupat abia locul 26 în clasamentul Balonului de Aur: «Pur și simplu nu pricep!» Sport.ro
Clasamentul pentru Balonul de Aur 2025 a produs o undă de șoc în Norvegia, unde fanii și experții sunt revoltați de poziția extrem de joasă ocupată de starul național, Erling Haaland.
22:00
Robert Ilyeș, discurs de o sinceritate rară după egalul cu Metaloglobus: "Au fost mai buni, ne-au controlat" Sport.ro
Csikszereda și Metaloglobus continuă așteptarea pentru prima victorie în Superligă, după ce au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci din etapa a zecea.
21:30
Marius Șumudică la FCSB? Fanii au reacționat imediat! Mesajul Peluzei Nord nu lasă loc de interpretări Sport.ro
Fanii campioanei nu vor să audă de Marius Șumudică la FCSB.
21:10
Victor Angelescu anunță măsuri drastice după ce Alex Dobre a fost înjurat de fanii Rapidului: ”Sunt de partea lui!” Sport.ro
Rapid a pierdut în fața lui Hermannstadt cu scorul de 1-2 în etapa a zecea din Superliga României. 
Acum 6 ore
21:00
Întrebarea la care puțini știu să răspundă: Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur" Sport.ro
În fiecare an, gala Balonului de Aur oprește în loc lumea fotbalului.
20:50
Mihai Stoica a rezolvat problema căpitanului de la FCSB: ”Nu e prima dată când se întâmplă asta!” Sport.ro
FCSB a pierdut cu FC Botoșani, scor 1-3, în etapa a zecea din Superliga.
20:50
Ilie Dumitrescu, categoric după ce Dobre s-a contrat cu fanii Rapidului: "Spui asta și pleci!" Sport.ro
Tensiunea a atins cote maxime în Giulești după primul eșec al sezonului, 1-2 cu Hermannstadt.
20:10
Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „Sunt mândru!” Sport.ro
Inter Milano a reușit să oprească seria rezultatelor negative din Serie A cu o victorie importantă, 2-1 împotriva lui Sassuolo.
20:00
Răsturnare de situație! Ce scriu bulgarii, după ce numele lui Dan Petrescu a fost legat de CSKA Sofia Sport.ro
Deși Dan Petrescu părea la un pas de a prelua banca tehnică a celor de la CSKA Sofia, mai ales după confirmările venite din partea lui Giovanni Becali, presa din Bulgaria a schimbat complet datele problemei.
19:50
Nicolae Dică e OUT de la Concordia Chiajna: ”Mulțumim!” Sport.ro
Nicolae Dică (45 de ani) a plecat de la Concordia Chiajna, club care avea ca obiectiv promovarea în Superligă.
19:40
Fotbalistul cu origini românești, gest de clasă în Bundesliga! L-a lăudat și arbitrul: "E fantastic ce a făcut!" Sport.ro
Karim Adeyemi, atacantul Borussiei Dortmund cu tată nigerian și mamă româncă, a fost eroul echipei sale în victoria la limită cu VfL Wolfsburg, scor 1-0.
19:40
O echipă cu pretenții din Superligă anunță: ”Am depășit bugetul de transferuri” Sport.ro
O echipă cu pretenții din campionatul nostru anunță că a investit serios în transferuri în această vară.
19:20
Șoc în Spania! Vinicius poate pleca de la Real Madrid: ”Dacă situația continuă așa, se va întâmpla!” Sport.ro
Vinicius nu se mai simte bine la Real Madrid, iar posibilitatea ca brazilianul să plece de la echipa de pe Santiago Bernabeu este reală.
19:10
„Nu ai dreptul!” Mesaj tăios pentru Mitriță, după ce a renunțat la națională în plină campanie Sport.ro
Reacție tăioasă după decizia surprinzătoare luată de Mitriță.
19:10
Lovitură pentru Barcelona! Un jucător important s-a accidentat și e OUT Sport.ro
Atacantul spaniol Fermin Lopez (FC Barcelona) s-a accidentat la piciorul stâng şi va absenta de pe teren timp de trei săptămâni, a anunţat luni clubul catalan.
Acum 8 ore
18:40
"Tot cu dezamăgire mă găsiți și azi!" David Popovici, un nou atac la adresa autorităților Sport.ro
David Popovici (21 de ani) a lansat un nou mesaj tăios la adresa autorităților din România, arătându-se profund dezamăgit de starea infrastructurii sportive.
18:30
Prima lovitură pusă la cale de Jose Mourinho la Benfica: un fost Balon de Aur! Sport.ro
Jose Mourinho (62 de ani) a semnat cu Benfica, alături de care va avea ca obiectiv câștigarea titlului.
18:30
Legenda Barcelonei se retrage la finalul anului Sport.ro
Un fotbalist de legendă al Barcelonei a decis să pună capăt carierei de jucător la finalul acestui sezon.
18:20
Presa din Grecia nu-i iartă pe șefii lui PAOK: "L-au lăsat «gol» pe Răzvan!" Pușcaș, soluția de avarie? Sport.ro
Remiza albă înregistrată de PAOK pe teren propriu cu Panetolikos, scor 0-0, a scos la iveală din nou cea mai mare problemă a echipei lui Răzvan Lucescu: lipsa unui atacant veritabil.
18:00
Mircea Lucescu a reacționat după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: ”Ar fi trebuit să procedeze altfel!” Sport.ro
Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Alex Mitriță de la echipa națională. 
18:00
Roger Federer, declarație care zguduie tenisul: "Directorii îi vor în finală pe Sinner și Alcaraz și îi ajută!" Sport.ro
Roger Federer, legendă absolută a sportului alb, a lansat o serie de afirmații tulburătoare care pun sub semnul întrebării corectitudinea din culisele circuitului ATP.
18:00
(P) Revenirea la activități fizice după implant dentar: Cât aștepți? Sport.ro
Pentru fiecare problemă există o soluție. Așa se spune.
17:50
Gigi Becali, sfătuit în privința favoritului său: ”Faci cea mai mare greșeală!” Sport.ro
FCSB suferă în acest sezon, chiar dacă roș-albaștrii au reușit să se califice în faza principală Europa League.
17:40
Răsturnare de situație după retragerea lui Alex Mitriță de la națională? ”Dacă face asta, se poate” Sport.ro
Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională chiar în ziua în care Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru meciurile cu Moldova și Austria.
17:40
Un fost portar din Superliga face senzație în Italia! E rege Serie B după primele etape Sport.ro
Fostul portar din Superliga, pe val în Italia.
Acum 12 ore
17:00
Cel mai selecționat fotbalist român a reacționat după retragerea lui Alex Mitriță de la națională: ”Nu e o pierdere!” Sport.ro
Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională chiar în ziua în care Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru meciurile cu Moldova și Austria.
16:50
PSV, echipa lui Dennis Man, lovită de ghinion! Fotbalistul de bandă s-a accidentat și nu va mai juca sezonul acesta Sport.ro
Starul lui PSV s-a accidentat grav cu Ajax, iar medicii i-au pus un diagnostic dur.
16:40
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda Sport.ro
FCSB a făcut un anunț important pentru suporterii care vor face deplasarea în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupelor UEFA Europa League.
16:30
Reacția FRF după ce Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la națională! Mesajul transmis fotbalistului Sport.ro
Alex Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României. 
16:20
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: ”Nu termină fraza, nu înțeleg ce vrea să spună!” Sport.ro
Rapid a pierdut în fața lui Hermannstadt, scor 1-2, în etapa a zecea din Superliga României. 
16:10
Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: „Trebuie să corecteze asta!” Sport.ro
Inter Milano a spart gheața în Serie A după două eșecuri la rând.
15:40
„Perla” Barcelonei, OUT până în noiembrie! Spaniolul se operează la genunchi Sport.ro
Barcelona primește o nouă lovitură înaintea meciurilor decisive din campionat și Champions League. 
15:40
Nota primită de Rareș Ilie în dezastrul din ultima etapă: ”Non crea niente” Sport.ro
Fostul internațional de tineret este împrumutat de OGC Nice în Serie B, la Empoli.
15:20
Simona Halep a semnat: „Un nou început” Sport.ro
Simona Halep (33 de ani), fostul lider mondial WTA, a făcut un nou pas important după retragerea din tenis. 
15:10
Fostul jucător de la FCSB debutează azi ca antrenor principal la ȚSKA Sofia! Sport.ro
Valentin Iliev este un nume cunoscut nu doar în fotbalul bulgar, ci și în cel românesc.
15:10
Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la naționala României imediat după convocarea primită Sport.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) nu va mai juca pentru naționala României. Fostul fotbalist al Universității Craiova și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă.
15:00
Boicot! Cine va fi singura persoană de la Real Madrid prezentă la gala Balonul de Aur 2025 Sport.ro
Gala Balonul de Aur 2025 este programată în această seară, la Théâtre du Châtelet din Paris. Real Madrid a decis să boicoteze din nou marele eveniment din Franța.
15:00
Triplul campion al României semnează cu Poli Iași! Toate detaliile mutării Sport.ro
Poli Iași continuă campania de transferuri pentru a-și atinge obiectivul principal.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.