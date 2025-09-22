Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, cere Hamas să „predea armele”

19:50

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci vor continua, chiar dacă au fost scoase din PNRR. El s-a referit şi la proiectul metroului de la Cluj şi cel din Bucureşti, arătând că încearcă să le etapizeze pe partea de ecoziune.