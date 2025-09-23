POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

10:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești bune pentru șoferi: Ministerul Finanțelor pregătește reguli noi prin care plata amenzilor rutiere va deveni mult mai simplă. În curând, nu va mai conta în ce oraș primești amenda sau unde ai domiciliul – vei putea să o achiți într-un cont unic, valabil la nivel național. Acum, situația e mai complicată: fiecare șofer trebuie […]