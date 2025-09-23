Femeile scriu istorie la NASA și devin majoritare în noua generație de astronauți

22:40

Forţele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziţii, acţiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al preşedintei Maia Sandu, a fost destructurată o reţea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informaţii militare GRU pentru desfăşurarea unor operaţiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie, în timp ce fostul preşedinte Igor Dodon acuză o acţiune de intimidare a opoziţiei, relatează agenţiile AFP şi EFE.