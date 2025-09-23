“Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei”
CaleaEuropeana, 23 septembrie 2025 01:10
Anul 2028 ar putea fi noul 1992 pentru piața unică a Uniunii Europene, este de părere fostul premier italian Enrico Letta, actualmente președinte al Institutului Jacques Delors de la Bruxelles. Autor al unui raport solicitat de Consiliul European în aprilie 2024 privind viitorul pieței unice, Letta face o paralelă între momentul instituirii pieței unice a […] The post “Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 2 ore
01:10
“Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” # CaleaEuropeana
Anul 2028 ar putea fi noul 1992 pentru piața unică a Uniunii Europene, este de părere fostul premier italian Enrico Letta, actualmente președinte al Institutului Jacques Delors de la Bruxelles. Autor al unui raport solicitat de Consiliul European în aprilie 2024 privind viitorul pieței unice, Letta face o paralelă între momentul instituirii pieței unice a […] The post “Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:50
De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul. „A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în […] The post De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
21:30
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius. Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și […] The post Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică # CaleaEuropeana
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european. „La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate […] The post Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:40
Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor […] The post Nicușor Dan convoacă CSAT pe tema securității spațiului aerian național după incursiunile Rusiei în spațiul aerian al flancului estic al NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
20:30
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de […] The post Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat, într-un mesaj public adresat cetățenilor, că independența și parcursul european al țării se află „în pericol” din cauza intervenției Rusiei în alegerile parlamentare. În debutul săptămânii care se va încheia cu alegerile legislative ce au loc duminică, Maia Sandu a făcut apel la mobilizarea în ziua alegerilor și […] The post Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
17:30
Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU # CaleaEuropeana
În contextul tensiunilor internaționale și al reluării lucrărilor Adunării Generale a ONU, ministrul ungar de externe a transmis un mesaj ferm privind angajamentul Ungariei de a susține inițiativele care pot aduce pacea mai aproape. „În ultimele luni, mai multe conflicte armate din întreaga lume au fost aduse mai aproape de rezolvare. Din păcate, războiul cel […] The post Ungaria va sprijini ”orice inițiativă care ”ne apropie de pace”, mesajul ministrului ungar de externe înainte de Adunarea Generală a ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor” # CaleaEuropeana
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, […] The post România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a încheiat ieri vizita în Azerbaidjan și Armenia, reafirmând angajamentul UE față de pace, stabilitate și dezvoltare economică în Caucazul de Sud, informează Comisia Europeană. UE își propune să consolideze legăturile cu ambele țări prin integrarea reformelor cu măsuri de conectivitate ușoară și investiții specifice în infrastructură. „UE sprijină […] The post Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE # CaleaEuropeana
România, prin ministrul agriculturii, respinge propunerea Comisiei Europene referitoare la structura următorului plan financiar multianual, care va integra bugetele Politicii Agricole Comune și Politicii în domeniul pescuitului. Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. „Agricultura […] The post România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu # CaleaEuropeana
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod […] The post UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa nu va ezita să doboare orice obiect care îi „încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei”, dar a subliniat că va acționa cu prudență în situațiile neclare, relatează The Guardian. „Vom lua decizia de a doborî țintele aeriene atunci când încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei […] The post Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza # CaleaEuropeana
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat pentru lansarea imediată a demersurilor menite să ducă la o soluție cu două state în Orientul Mijlociu și a criticat ofensiva israeliană asupra orașului Gaza, pe care a calificat-o drept „complet greșită”, relatează DW. „Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian este mai probabil să aibă loc la […] The post Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
13:20
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu # CaleaEuropeana
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a declarat vineri, la Conferința Internațională „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, că România rămâne ferm angajată în obiectivul de a adera la zona euro, acest pas putând constitui „următorul proiect strategic de țară pentru următorul deceniu”. „În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai […] The post Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, cu prilejul celei de-a cincea ediţii a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple”, în care solidaritatea şi cooperarea globală „sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor”. Într-un mesaj transmis prin intermediul consilierului prezidențial Luminița Odobescu, șeful […] The post Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice. „Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online # CaleaEuropeana
Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului, relatează Politico. Cookie-urile sunt o componentă fundamentală a internetului, care permite proprietarilor de site-uri web să colecteze informații despre vizitatori — de la faptul că […] The post Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice # CaleaEuropeana
Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineață ca reacție la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează presa internațională și Agerpres. Avionul, care inițial nu a putut fi identificat, zbura în spațiul aerian internațional fără să fi anunțat un plan de zbor și fără contact radio, […] The post Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa # CaleaEuropeana
Pe 21 septembrie, la sediul ONU, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, a avut loc o reuniune la nivel înalt între Președintele Comisiei Uniunii Africane, Mahmoud Ali Youssou, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres. Împreună cu înalți […] The post Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică adoptarea unor sancțiuni „puternice” împotriva Moscovei, înaintea deplasării la New York, unde urmează să se întâlnească în această săptămână cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU. „Rusia trebuie să simtă consecințele a ceea ce face. Este nevoie de o contracarare suficientă pentru a-i forța […] The post Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza # CaleaEuropeana
Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, a declarat președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, scrie Agerpres. Eliberarea lor „este o condiție clară înainte ca noi […] The post Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde # CaleaEuropeana
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres. „Ratele dobânzilor trebuie să vizeze […] The post BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Donald Trump dă asigurări că SUA vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice dacă Rusia își intensifică activitatea militară în regiune # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice – Estonia, Letonia și Lituania – în cazul în care Rusia își intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane rusești în Estonia, relatează AFP, potrivit Agerpres. La întrebarea unui jurnalist dacă […] The post Donald Trump dă asigurări că SUA vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice dacă Rusia își intensifică activitatea militară în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027 # CaleaEuropeana
Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. La reuniune va participa și ministrul român Florin Barbu, relatează Agepres. Potrivit comunicatului oficial, în cadrul unei sesiuni publice, Comisia European va prezenta propunerile sale privind politica agricolă […] The post România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Iulian Chifu: Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru Republica Moldova # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Sunt ieșean, moldovean și român în același timp. Și țin la identitatea mea națională, regională și locală în egală măsură – chiar dacă sunt în București deja de 25 de ani. Și nu le amestec niciodată, ba chiar sunt un critic acerb al glisării spre a spune Moldova în loc de Republica […] The post Iulian Chifu: Votul unioniștilor în vremuri de alegeri existențiale pentru Republica Moldova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
16:20
Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale # CaleaEuropeana
O delegație bipartizană a Congresului american a sosit duminică în China, marcând prima vizită a Camerei Reprezentanților la Beijing din ultimii șase ani, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă detensionarea relației bilaterale, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Delegația, condusă de reprezentantul democrat Adam Smith, fost președinte și actual lider […] The post Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia # CaleaEuropeana
Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, programată luni, ca reacție la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de luptă rusești MiG-31, relatează AFP, preluat de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri, a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde aeronavele rusești au rămas timp […] The post Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO # CaleaEuropeana
NATO trebuie să rămână unit și să răspundă ferm provocărilor Rusiei, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian al Alianței de către Moscova, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO sugerând că gesturile militare ale Rusiei este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare și doborârea unor astfel de aeronave. […] The post Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă. Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în […] The post Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate # CaleaEuropeana
Țările europene care oferă garanții de securitate Ucrainei pentru perioada de după război vor fi pregătite să lupte cu Rusia dacă aceasta reia ostilitățile, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian, relatează Kyiv Independent. Întrebat dacă garanții oricăror asigurări postbelice ar fi dispuși să se angajeze militar împotriva Rusiei, Stubb a […] The post Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare” # CaleaEuropeana
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC. „Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi […] The post Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean, informează AFP, preluat de Agerpres. „Vom avea o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, a declarat Zelenski, […] The post Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
20 septembrie 2025
22:00
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice” # CaleaEuropeana
România a intrat pe un drum solid al reformelor și al relansării economice sănătoase, creând spațiul fiscal necesar pentru investiții și respectând țintele macro stabilite, a transmis sâmbătă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii informale ECOFIN de la Copenhaga (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE. El a subliniat că deciziile fiscal-bugetare […] The post România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri, la Copenhaga, cu omoloaga sa din Finlanda, Riikka Purra, în marja Reuniunii Informale a Consiliului ECOFIN (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de apropiere economică și despre bune practici în domeniul inovației și digitalizării. „Relațiile dintre state nu […] The post Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a inaugurat vineri, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneți permanenți din pământuri rare de pe continent – Neo Performance Materials, destinată să reducă dependența blocului de importurile din China și să sprijine tranziția industrială și ecologică, informează Comisia Europeană. Noua unitate de producție, finanțată printr-un sprijin de 14,5 milioane […] The post UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive” # CaleaEuropeana
Cu prilejul participării la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna organizația să revină „la rădăcinile sale”, axate pe promovarea păcii, și să renunțe la ceea ce el consideră „ideologii distructive”, precum politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI) sau diminuarea suveranității statelor naționale, transmite Departamentul de […] The post Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare # CaleaEuropeana
România tratează cu „maximă seriozitate” angajamentele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis vineri ministrul Finanțelor, în cadrul reuniunii informale ECOFIN desfășurate la Copenhaga. Discuțiile au vizat atât situația fiscal-bugetară a României și perspectivele aprobării PNRR în următoarele reuniuni, cât și un obiectiv strategic: pregătirea pentru FTA […] The post Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București # CaleaEuropeana
Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor – InfoCons, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a anunțat lansarea, joi, a platformei Enkivers, descrisă drept primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală. Noua platformă este concepută pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate, de la acte […] The post România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea […] The post Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară. „Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie […] The post Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35 # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că îl va primi săptămâna viitoare pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă, exprimându-și speranța că vizita va aduce o soluție la disputa care trenează privind avioanele de luptă. „Lucrăm la multe acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv o achiziție pe scară largă de aeronave […] The post Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35 appeared first on caleaeuropeana.ro.
19 septembrie 2025
22:30
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026 # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui […] The post Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, informează Guvernul într-un comunicat. În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală […] The post Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:00
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani # CaleaEuropeana
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010. România a […] The post MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România # CaleaEuropeana
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO și UE, au raportat mass-media locale, într-o acțiune a Moscovei de-a lungul frontierei estice a Alianței Nord-Atlantice, informațiile fiind confirmate de autoritățile de la Tallinn, potrivit Euronews. Avioanele nu aveau comunicații radio bidirecționale […] The post Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!” # CaleaEuropeana
Un afiș dintr-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor, fiind comparat cu mesajele afișate pe străzile Germaniei în timpul celui de-al Treilea Reich, relatează publicația Times of Israel. „EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care între timp a fost înlăturat după mai multe […] The post “Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres. „Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are […] The post „Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din […] The post Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia # CaleaEuropeana
Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a ajuta la finanțarea guvernului ucrainean. „Din Spania, am pledat pentru creșterea cât mai mult posibil a finanțării pentru Ucraina…”, a declarat Cuerpo într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit […] The post Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.