“Anul 2028, noul 1992 pentru piața unică”: Enrico Letta cere integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres. „Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are […] The post „Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia appeared first on caleaeuropeana.ro.