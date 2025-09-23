Bolojan, discuții cu Roxana Mânzatu, vicepreședinta CE, despre viitorul buget al UE. Ce alte întâlniri a avut premierul la Bruxelles
Digi24.ro, 23 septembrie 2025 01:20
Ilie Bolojan a discutat, luni la Bruxelles, cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mânzatu despre viitorul buget al UE, iniţiativa SAFE şi oportunităţile României pe piaţa internă europeană. Anterior, premierul a avut întâlniri și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, și Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare.
• • •
Acum 2 ore
01:20
Acum 4 ore
00:30
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul 2024/2025, a avut loc luni, la Theatre du Chatelet, din Paris.
00:00
Alertă de securitate în Danemarca. Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au fost semnalate drone # Digi24.ro
Toate zborurile de pe și către cel mai mare aeroport din Danemarca au fost suspendate după ce au fost observate drone, a anunțat poliția, scrie BBC.
00:00
Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere organizației Hamas să predea armele. „Nu va avea niciun rol în guvern” # Digi24.ro
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie 2023.
00:00
Mașină în flăcări după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism. Oamenii au fost salvați în ultima clipă # Digi24.ro
Doi tineri au scăpat la limită cu viață dintr-un grav accident rutier. Mașina în care erau a fost lovită în plin de un alt autoturism și a luat imediat foc, pe o șosea din Bihor. Blocați în epava serios avariată, cei doi au fost salvați din flăcări de ceilalți șoferi și de localnici. Momentele au fost surprinse de o cameră de supraveghere.
22 septembrie 2025
23:40
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale s-au dezvoltat în mod diferit şi vor fi afectate diferit de o astfel de măsură.
23:30
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești, cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. „Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența”, a spus șeful statului.
23:30
Ministerul Sănătăţii, după ameninţările pentru spitale: Nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii spune că au fost primite ameninţări privind acte de violenţă şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică. Ministerul a cerut tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă.
23:20
Emisiunea prezentată de Jimmy Kimmel va reveni pe post marți, după ce producția a fost suspendată în urma comentariilor făcute de acesta despre moartea lui Charlie Kirk, a anunțat Disney, luni seara, într-un comunicat, potrivit BBC.
23:10
Trump va fi din nou față în față cu Zelenski. Cu cine mai are întâlniri liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni, marți la New York, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un briefing.
23:00
„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (...), Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina”, a anunțat Emmanuel Macron, luni seară, la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului.
22:50
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă # Digi24.ro
Americanca Tara Reade, care, în timpul campaniei electorale din 2020, l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în anii 1990, a primit, luni, cetăţenia rusă, potrivit unui decret semnat de preşedintele Vladimir Putin, relatează News.ro.
22:40
Statele Unite vor să impună sancţiuni împotriva întregii CPI pentru că anchetează posibile crime de război în Gaza # Digi24.ro
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.
Acum 6 ore
22:30
Unul dintre fiii fostului preşedinte Bolsonaro, pus sub acuzare după ce a amenințat autoritățile judiciare în procesului tatălui său # Digi24.ro
Parchetul brazilian a anunţat luni punerea sub acuzare a unuia dintre fiii fostului preşedinte Jair Bolsonaro pentru obstrucţionarea procesului tatălui său, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, acuzându-l că a făcut lobby pe lângă autorităţile americane, relatează AFP.
22:20
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, consideră că reformele inițiate de premierul Ilie Bolojan trebuie continuate, chiar dacă există critici sau greșeli. El a avertizat că instabilitatea politică afectează imaginea României și descurajează investițiile, luni, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24.
22:00
Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938” # Digi24.ro
Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman și alți foști ambasadori ai SUA în România, în Republica Moldova și la OSCE au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au spus că opțiunea proeuropeană este singura șansă țării să ajungă la pace, stabilitate și prosperitate. Scrisoarea deschisă vine înaintea alegerilor cruciale de duminică din Moldova. Zuckerman a spus la Digi24 că Putin încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova la fel cum a încercat și în România.
21:50
Donald Trump „crede că este o recompensă pentru Hamas” recunoaşterea Statului Palestina, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.
21:20
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie să aibă o voce unică, altfel acest criminal nu se oprește # Digi24.ro
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că NATO și statele europene trebuie să răspundă unitar la provocările tot mai frecvente ale Rusiei, inclusiv la incidentele cu drone și avioane de vânătoare la granițele spațiului Alianței.
21:20
Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24 # Digi24.ro
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a dat asigurări că România are „toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării.
21:10
Oana Ţoiu, la Consiliul de Securitate ONU: „Am condamnat încălcările iresponsabile ale Rusiei asupra spațiului aerian european” # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european.
21:00
SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU # Digi24.ro
Noul ambasador al Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a asigurat, luni, că ţara sa şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrată incursiunii avioanelor ruseşti deasupra Estoniei.
20:40
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci vor continua, chiar dacă au fost scoase din PNRR. El s-a referit şi la proiectul metroului de la Cluj şi cel din Bucureşti, arătând că încearcă să le etapizeze pe partea de ecoziune.
Acum 8 ore
20:20
CSAT stabilește joi cine poate ordona sau aproba doborârea avioanelor sau dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al Românie # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat, joi, ședina Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la Palatul Cotroceni. CSAT va stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.
20:10
Șeful PNL Mureș: În partid nu există subiectul demisiei lui Bolojan. Noi încercăm să facem reformă, nu să schimbăm prim-ministrul # Digi24.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedintele PNL Mureş, spune că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, ci ale coaliţiei de guvernare. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Bolojan.
20:10
20:10
Ministrul Dragoș Pîslaru spune care e cea mai mare amenințare pentru implementarea proiectelor din PNRR # Digi24.ro
Dragoş Pîslaru a declarat că a găsit, atunci când a ajuns la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un PNRR întârziat, iar relaţia cu cei de la Comisia Europeană era una extrem de tensionată deoarece România nu era gata să-şi asume aceste întârzieri şi ratarea unor achiziţii publice pentru obiective de infrastructură.
20:00
Un Airbus A320 al companiei Nouvel Air a fost nevoit să rateze aterizarea duminică seara pe aeroportul din Nisa, pentru a evita coliziunea cu un avion Easyjet aflat deja pe pistă. Autoritățile franceze au deschis o anchetă și au imobilizat cele două aeronave pentru verificări.
19:50
DIICOT: 11 persoane, arestate în şapte dosare de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor # Digi24.ro
Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor, instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura Centrală şi de la cele teritoriale din Constanţa, Piteşti şi Mehedinţi. Într-unul dintre dosare, o persoană de 22 de ani este cercetată după ce, prin discuţii pe o reţea de socializare, ar fi determinat un copil de 8 ani să producă şi să îi trimită mai multe imagini în ipostaze sexuale explicite, şantajându-l apoi când a refuzat să mai facă acest lucru.
19:30
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Mitriță a transmis că nu mai vine la națională, deși fusese convocat # Digi24.ro
Luni, 22 septembrie, Alexandru Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României.
19:20
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele două săptămâni, după câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se va răci treptat în toată țara. Din 25 septembrie valorile termice vor coborî spre mediile specifice începutului de octombrie, iar probabilitatea de ploi va fi mai ridicată, în special în vest, nord și la munte.
19:20
Valeriu Stoica: Ideea unui guvern cu alt premier liberal este o simplă speculație, n-ar trebui să i se dea niciun fel de credibilitate # Digi24.ro
Valeriu Stoica, specialist în Drept și fost președinte PNL, a afirmat luni, la Digi24, că declarațiile „belicoase” ale unor politicieni social-democrați „trebuie citite în contextul jocului de putere din PSD”. Fostul lider liberal atrage atenția asupra faptului că „ideea unui guvern cu alt premier liberal este o simplă speculație” și „n-ar trebui să i se dea niciun fel de credibilitate”. În opinia aceastuia, „renegocierea în permanență a măsurilor din program este contraproductivă, înseamnă că de fapt nu se realizează programul de guvernare” care a fost negociat timp de o lună de partidele din coaliție.
19:10
18:50
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru întreaga regiune # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că „dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune” şi „toţi moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”.
18:50
Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Ungaria nu va permite UE să meargă la război” # Digi24.ro
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de toamnă a parlamentului de la Budapesta.
18:40
Nicuşor Dan, către studenţii români din ţară şi diaspora: Vocile voastre pot combate dezinformarea, ştirile false şi acţiunile hibride # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, la cea de-a cincea ediţie a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple” vocile lor pot aduce mai multă toleranţă şi incluziune în societate. El a subliniat că noile canale de comunicare pot deveni instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride.
Acum 12 ore
18:30
Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova # Digi24.ro
Rusia face presiuni asupra agenției ONU pentru aviație civilă pentru a ridica sancțiunile privind livrarea de piese pentru aeronave și survolurile aeriene, avertizând că acestea ar amenința siguranța zborurilor, scrie Kyiv Independent.
18:20
Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei # Digi24.ro
Valeriu Stoica, specialist în Drept și fost președinte al PNL, a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta a spus că „păstrarea parcursului european al Moldovei este vitală”, atât pentru ei, cât și pentru România. Fostul lider PNL a subliniat faptul că „nu e nimic surprinzător în strategia pe care o desfășoară Rusia” pentru a păstra Chișinăul în sfera de influență a Moscovei.
18:10
Cum să furi o firmă cu aprobare de la Registrul Comerțului. „Mutu de la Craiova” s-a lansat în afaceri internaționale cu ajutorul ANAF # Digi24.ro
Site-ul de investigații Recorder.ro a descoperit încă patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, care au fost validate de ANAF, după ce recent a făcut dezvăluiri despre cea mai mare astfel de firmă, cu sediul declarat într-o toaletă publică din Bucrești.
18:10
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului # Digi24.ro
American Airlines a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri de peste 11 milioane de dolari unui pasager care a suferit un accident vascular cerebral la bordul unui avion.
17:50
Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri # Digi24.ro
Procurorii moldoveni, alături de reprezentanții serviciilor secrete de la Chișinău au anunțat reținerea a 74 de persoane, luni, în urma unor percheziții care au avut loc în această dimineață la peste 250 de adrese.
17:50
Cum au blocat hackerii aeroporturile europene. Reacția agenției UE pentru securitate cibernetică # Digi24.ro
Agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică a reacționat după atacul ransomware care a paralizat mai multe aeroporturi europene. Autoritățile spun că ancheta este în desfășurare, iar hackerii ar fi folosit un software malițios pentru a bloca sistemele de check-in și îmbarcare, potrivit BBC.
17:20
Inclus de Mircea Lucescu în lot, Alexandru Mitriţă a anunţat că se retrage de la echipa naţională # Digi24.ro
Alexandru Mitriţă, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională de fotbal a României, a transmis, luni, Federaţia Română de Fotbal, pe site-ul oficial.
17:20
Diana Buzoianu, la moțiunea depusă de AUR: „O încercare de marketing politic. De cinci ani faceți doar show pe TikTok” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a respins criticile aduse prin moțiunea simplă depusă de AUR, catalogând demersul drept „o încercare de marketing politic”. Ea i-a acuzat pe reprezentanții formațiunii că nu oferă soluții reale pentru cetățeni și că preferă să răspândească fake news. În ceea ce privește acuzațiile privind blocarea unor hidrocentrale, Buzoianu a subliniat că ministerul respectă procedurile și termenele legale, afirmând că „a apus vremea în care bandiții puneau presiune ca anumite acorduri de mediu să treacă”.
17:20
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești, cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. „Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența”, a spus șeful statului.
17:10
Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat # Digi24.ro
Liderii arabi și musulmani urmează să se întâlnească la New York cu Donald Trump pentru a discuta planul lor de creare a unei forțe internaționale de stabilizare, mandatată de ONU, în Gaza, după ce Franța s-a alăturat Marii Britanii, Canadei și Australiei în recunoașterea Palestinei ca stat, potrivit The Guardian.
17:10
O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri # Digi24.ro
Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului.
17:00
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a propus luni o prelungire cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie.
16:50
Fritz: „Nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă”. Scenariul șefului USR # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat că nu întâmplător a ales-o AUR pe Diana Buzoianu să depună o moțiune simplă împotriva ei. Ministra Mediului este „o dublă amenințare pentru extremiști”, în timp ce partidul condus de George Simion „nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului”.
16:40
Doi administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei din neplata impozitelor # Digi24.ro
Doi administratori ai unor firme specializate în transportul alternativ de persoane au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei adus bugetului de stat. Potrivit DNA, cei doi şi-ar fi plătit la negru angajaţii timp de trei ani, iar veniturile obţinute prin aceste firme erau împărţite în mod egal de către inculpaţi.
15:40
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor” # Digi24.ro
Conform presei americane, oficialii administrației Trump intenționează să facă legătura între utilizarea analgezicului Tylenol (n.red.paracetamol) la femeile însărcinate și autism.
