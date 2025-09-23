Bolojan, discuții cu Roxana Mânzatu, vicepreședinta CE, despre viitorul buget al UE. Ce alte întâlniri a avut premierul la Bruxelles

19:50

Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor, instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura Centrală şi de la cele teritoriale din Constanţa, Piteşti şi Mehedinţi. Într-unul dintre dosare, o persoană de 22 de ani este cercetată după ce, prin discuţii pe o reţea de socializare, ar fi determinat un copil de 8 ani să producă şi să îi trimită mai multe imagini în ipostaze sexuale explicite, şantajându-l apoi când a refuzat să mai facă acest lucru.