În discursul său la ONU, Trump va critica organizațiile „globaliste” și recunoașterea statului Palestina
HotNews.ro, 23 septembrie 2025 02:00
Președintele american Donald Trump va critica marți, în fața membrilor ONU, „organizațiile globaliste” care „au subminat ordinea mondială”, precum și țările care au ales să recunoască statul Palestina, a indicat luni purtătoarea sa de cuvânt,…
Acum o oră
02:00
01:40
EXPLICATIV: Poate fi considerată leucovorina un tratament pentru autism, așa cum a sugerat Trump? Un expert spune că dovezile sunt „foarte, foarte slabe” # HotNews.ro
Luni, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a publicat un anunț în Registrul Federal înaintea discursului președintelui american Donald Trump, aprobând o versiune a leucovorinei produsă de GlaxoSmithKline (GSK), pe care compania farmaceutică…
Acum 2 ore
01:20
VIDEO „Hamas trebuie să predea armele”, transmite președintele Autorității Palestiniene la ONU # HotNews.ro
Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas, în timpul unui discurs susținut luni prin legătură video la conferința ONU, să depună armele. Abbas a condamnat totodată atacurile mișcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie…
01:00
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că există o legătură între utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, bazat pe paracetamol, și dezvoltarea autismului în timpul sarcinii, o afirmație contestată de mulți medici,…
Acum 4 ore
00:20
Ce medicament a aprobat FDA, chiar înaintea marelui anunț al lui Trump privind tratarea autismului # HotNews.ro
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat aprobarea leucovorinei, o formă de acid folic despre care se crede că președintele american Donald Trump urmează să o recomande ca tratament pentru simptomele autismului…
22 septembrie 2025
23:50
„2-3 drone de mari dimensiuni” observate pe cel mai aglomerat aeroport din regiunea nordică. Tot traficul este blocat # HotNews.ro
Întregul trafic de pe cel mai mare aeroport din Danemarca, situat în Copenhaga, a fost întrerupt după observarea unor drone, a anunțat luni poliția, potrivit Reuters. „(Aeroportul) este în prezent închis pentru decolări și aterizări,…
23:20
Trump a promis că va dezvălui una dintre cauzele autismului / „Va semăna confuzie și teamă” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să facă luni un anunț spectaculos despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului, un anunț care îi îngrijorează pe specialiștii în această tulburare complexă…
23:20
Prezentatorul Jimmy Kimmel, care a fost scos din grilă în urma unei dispute legate de comentariile sale despre asasinarea influencerului Charlie Kirk, va reveni pe postul ABC începând de marți, scriu CNN, The New York…
23:00
VIDEO Angelina Jolie, despre divizarea Americii: „Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o mai recunosc” # HotNews.ro
„Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare”, a afirmat actrița Angelina Jolie, laureată a Premiului Oscar, după ce a fost întrebată, la Festivalul de Film de…
23:00
Un fost ambasador SUA: „Poate Bolojan a făcut greșeli, poate nu, dar trebuie mers înainte”. Ce spune despre economia românească # HotNews.ro
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că „trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan. Zuckerman a spus, la Digi24, că situația politică a…
22:50
Cele mai noi detalii despre dronele care au intrat în Polonia, prezentate de Donald Tusk # HotNews.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie nu transporta focoase, potrivit agenției poloneze de presă (PAP). Pe 10 septembrie,…
Acum 6 ore
22:30
Estimările lui Kelemen Hunor privind decizia CCR despre pensiile magistraților. „Judecătorii au o capacitate uriașă de a impune un punct de vedere” # HotNews.ro
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, a afirmat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Euronews. Kelemen susține că un eșec la…
22:20
Femeia care l-a acuzat pe Joe Biden că a agresat-o sexual a primit cetățenia rusă, prin decret semnat de Putin # HotNews.ro
Tara Reade, o femeie din SUA care a susținut că fostul președinte american Joe Biden a agresat-o sexual în anii 1990, a primit luni cetățenia rusă, potrivit unui decret semnat de președintele Vladimir Putin, informează…
22:00
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față marți, 23 septembrie, la New York, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul…
21:50
Suspiciuni de sabotaj „motivat politic” asupra căilor ferate germane. „Nu deveniți agenți de unică folosință” # HotNews.ro
Poliţia germană a declarat luni că a deschis o anchetă după ce au fost găsite cabluri tăiate pe o linie de cale ferată în vestul ţării, un posibil act de sabotaj „motivat politic”, Germania devenind…
21:40
Ministrul Apărării, după înmulțirea incidentelor cu drone și avioane ale Rusiei: „La un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra” # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, afirmă ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, care consideră totuși că este „cale lungă” de la acţiuni precum cele din Polonia la război. Oficialul guvernamental…
21:20
Pfizer cumpără cu 5 miliarde de dolari o companie care dezvoltă tratamente împotriva obezității. CEO: „Achiziția propulsează Pfizer în acest domeniu terapeutic cheie” # HotNews.ro
Pfizer va achiziționa compania de biotehnologie Metsera pentru cel puțin 4,9 miliarde de dolari, având acces la tratamentele sale aflate în dezvoltare împotriva obezității, au anunțat luni cele două companii americane într-un comunicat comun, relatează…
21:20
VIDEO Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare # HotNews.ro
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA)…
20:50
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii # HotNews.ro
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la videoconferința de nivel înalt privind propunerea creării unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a UE, a declarat luni, 22 septembrie, purtătorul de cuvânt al Comisiei…
20:40
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI), ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise…
20:40
Nicușor Dan a convocat CSAT-ul. Cum vor răspunde autoritățile la încălcările spațiului aerian de către drone sau avioane # HotNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CAST) a fost convocat, luni, de către președintele Nicușor Dan pentru joi, la ora 12.00. Reuniunea de la Palatul Cotroceni va avea ca subiect modul în care vor răspunde…
Acum 8 ore
20:20
Jandarmii și polițiștii de frontieră au primit dreptul să înregistreze video intervențiile lor, fără consimțământul persoanelor vizate # HotNews.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect legislativ care prevede că acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimțământul persoanelor vizate, informează Agerpres. Proiectul…
20:20
SuperLiga: Csikszereda – Metaloglobus, scor 2-2, în derbiul dintre echipele de pe ultimele două locuri # HotNews.ro
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din SuperLigă. La Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când…
20:10
„O mare golăneală”. Prosumatorii care primesc vouchere pentru baterii de stocare acuză că instalatorii le montează produse ieftine și neomologate / Ministerul îi trimite pe oameni să se intereseze la distribuitori # HotNews.ro
Prosumatorii care beneficiază de vouchere de 5.000 de euro pentru baterii de stocare, prin programul REPowerEU cu fonduri din PNRR, se plâng că firmele care instalează echipamentele le pun la dispoziție un singur tip de…
20:10
Cum a arătat confruntarea dintre Occident și Moscova, de la ONU, după incursiunile avioanelor rusești în spațiul NATO. Mesajul transmis de noul emisar al SUA # HotNews.ro
Aliații din NATO au acuzat luni Rusia, în cadrul reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU), că a încălcat spațiul aerian al alianței în Estonia și Polonia – acțiuni care, potrivit Marii Britanii, riscă să declanșeze un…
20:00
Ce spune un lider liberal despre o eventuală demisie a premierului Bolojan. „Noi încercăm să facem reformă” # HotNews.ro
Deputatul Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, la Prima News, că liberalii nu iau în calcul o demisie a premierului Ilie Bolojan, în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar respinge proiectul de…
20:00
Bailey, un câine închis într-un penitenciar din Irlanda de Nord ca animal de sprijin pentru deținuți, a fost eliberat după proteste publice. „Un episod rușinos” # HotNews.ro
Cele șase cuvinte pe care iubitorii de câini din Irlanda de Nord așteptau să le audă au venit luni: „Bailey a fost scos din închisoare”, relatează The Guardian. Este povestea unui cocker spaniel care era…
19:50
Ministra Mediului trebuie să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene la dezbaterile din Parlament pe moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. „PSD…
19:40
China se pregătește să evacueze 400.000 de oameni, după ce super-taifunul Ragasa a lovit deja o altă țară. În Shenzen, rafturile magazinelor sunt goale # HotNews.ro
Orașul Shenzhen din China se pregătea luni să evacueze 400.000 de persoane, în timp ce locuitorii din nordul Filipinelor căutau adăpost în fața vijeliilor puternice, în contextul în care super-taifunul Ragasa se îndrepta spre sudul…
19:30
Viktor Orban se teme de falimentul Uniunii Europene din cauza Ucrainei. Discurs în Parlamentul de la Budapesta # HotNews.ro
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de…
19:00
Angajații Metrorex vor fi evacuați din clădirea Ministerului Transporturilor, după ce Ciprian Șerban i-a somat să renunțe la un spor „imoral” # HotNews.ro
Compania Metrorex va trebui să părăsească sediul central din Palatul CFR, conform unei adrese trimise luni, 22 septembrie, de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directoarea generală a Metrorex, Mariana Miclăuș. Decizia…
18:50
VIDEO Mesajul Maiei Sandu înainte de alegeri: „Suveranitatea și independența noastre sunt în pericol/ Rusia are complici în Moldova/ Am datoria să o protejez, dar fără voi, nu voi reuși” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat cetățenilor cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentari din 28 septembrie, într-un discurs în care i-a avertizat că suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol din…
18:40
Firmele IT românești ar putea profita de super-taxa lui Trump pe viza de America: „Crește cererea de outsourcing” # HotNews.ro
Firmele IT românești, care lucrează pentru marile companii de tehnologie americane, în sistem de outsoursing, ar putea profita de pe urma super-taxei de 100.000 de dolari, impuse de președintele american, Donald Trump, la vizele destinate…
Acum 12 ore
18:30
O cincime dintre adulții britanici cred că ceaiul pe care îl beau provine din Regatul Unit, conform unui studiu realizat pentru Fairtrade, organizația ce solicită brandurilor să fie mai transparente în ceea ce privește proveniența…
18:20
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. O importantă țară NATO, mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # HotNews.ro
Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice NATO „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în fața Consiliului de Securitate al ONU, reuniune…
18:00
„Pentru a genera un flux mai mare de dolari”. Măsura anunțată de Argentina cu o zi înainte de întâlnirea lui Javier Milei cu Donald Trump # HotNews.ro
Guvernul argentinian a anunţat, luni, eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a indicat purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, într-o postare pe rețeaua X, transmite AFP. Obiectivul…
17:50
Țara în care s-au topit opt ghețari într-un singur an. „Nu se vor mai reconstitui în timpul vieților noastre” # HotNews.ro
Opt dintre cei 277 de gheţari ai Suediei s-au topit în întregime în anul 2024 şi au dispărut de acum în mod oficial din cauza schimbărilor climatice, a anunţat luni Centrul de cercetare Tarfala, situat…
17:40
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei # HotNews.ro
Confiscarea activelor rusești înghețate ar constitui o încălcare a dreptului internațional, afirmă președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu acordat postului american de televiziune CBS News. La începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, țările…
17:20
Ștefan Unchiașu, născut în 1979 în București, dezvoltator imobiliar în cadrul grupului de firme Avangarde, care vrea acum să preia afacerea Nordis, este și un pasionat de automobilism. Potrivit propriei descrieri, mărcile de mășini favorite…
17:20
Cum vrea Germania să atragă investitori. Un proces care va fi supervizat de un bancher din mediul privat # HotNews.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent suferă de pe urma diminuării competitivităţii în rândul investitorilor străini, transmite AFP, preluată de Agerpres. Noua poziţie,…
17:10
Alte firme „fantomă” validate de ANAF și Registrul Comerțului, descoperite de Recorder. Investigația indică o vulnerabilitate majoră a statului român # HotNews.ro
După ce Recorder a dezvăluit că cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă a acesteia, publicația de investigație scrie…
17:10
Detaliul care i-a ajutat pe anchetatori să prindă un român condamnat la închisoare și căutat de 3 ani / Bărbatul, depistat la Verona # HotNews.ro
Un bărbat din Brașov condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri și dat în urmărire internațională din 2022 a fost prins și arestat la Verona. El a fost identificat de…
17:10
6 sfaturi de urmat când nu mai știi ce să faci cu adolescentul tău. Idei de la specialiști români, care știu cum e să fii părinte la noi în țară # HotNews.ro
Preadolescența schimbă ritmul familiei: apar emoții intense, ochi dați peste cap, uși trântite. Părinții simt că nu mai au control, iar copiii au nevoie de el, paradoxal, și mai mult ca să se simtă protejați.…
16:50
VIDEO Proteste violente pro-palestiniene în Italia. Gara dintr-un mare oraș a fost ocupată temporar de manifestanți # HotNews.ro
Docheri aflați în grevă au blocat drumurile de acces către porturilor din Italia, iar violențe au apărut la un protest pro-palestinian în centrul orașului Milano, protest organizat de sindicate împotriva ofensivei Israelului din Gaza, informează…
16:30
Serie de atacuri reușite revendicate de armata ucraineană: Un sistem S-400, „stocuri masive” dintr-un hub de drone și un depozit cu muniție pentru tancuri, lovite # HotNews.ro
Forțele ucrainene au distrus stocurile de muniție și drone rusești în două atacuri separate, efectuate în teritorii ale Ucrainei aflate sub ocupație, în lunile august și septembrie, a anunțat luni, 22 septembrie, Statul Major General…
16:10
Evaziune fiscală de proporții la firme de ride-sharing și livrări. În jur 90% dintre șoferi sau curieri munceau la negru # HotNews.ro
Doi administratori ai mai multor firme de ride-sharing şi livrări au fost plasaţi sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste 18,6 milioane de lei, a informat, luni, Direcţia…
16:10
Administrația Trump acuză că datele privind foametea în SUA sunt părtinitoare și anunță că nu le va mai publica # HotNews.ro
Administrația Trump va pune capăt raportului anual al guvernului federal privind foametea în America, afirmând că acesta devenise „excesiv de politizat” și „plin de inexactități”, printre altele, relatează The Associated Press. Decizia vine la două…
15:50
SuperLiga: Când va avea loc derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Programul etapei #12 # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 12 din SuperLiga, rundă în care se va disputa și derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Meciul va avea loc duminică, 5 octombrie, de la…
15:50
Suplimentele proteice au ajuns să facă parte din viața de zi cu zi a multor oameni activi. Dacă intri într-o sală de fitness sau deschizi frigiderul unui pasionat de sport, aproape sigur vei găsi o…
15:50
Ofertă de 4,5 milioane de euro pentru starul liderului din SuperLiga: „Am zis că ne pierdem timpul” # HotNews.ro
Mihai Rotaru, patronul echipei Universitatea Craiova, susține că a primit o ofertă de aproximativ 4,5 milioane de euro din partea clubului turc Istanbul Bașakșehir pentru Ștefan Baiaram (22 de ani). Atacantul grupării din Bănie a…
