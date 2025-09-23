Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate
Ziarul de Iasi, 23 septembrie 2025 04:20
Printre altele, Consiliul Județean preia terenul de sub Parcul Industrial de la Lețcani și câteva suprafețe de-a lungul drumului ce va fi lărgit la Lunca Cetățuii.
• • •
Acum 2 ore
04:20
ANALIZĂ Politehnica Iași, bilanț după șapte runde în Liga II: promovăm sau nu? Tony, gata cu vorbăraia: fă echipa să joace fotbal! # Ziarul de Iasi
După șapte etape scurse din Liga a II-a de fotbal, Politehnica Iași nu este foarte departe de obiectivul ferm stabilit pentru acest sezon, promovarea. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, Chindia Târgoviște – Steaua București, care se va derula azi, de la ora 19:00, Poli va fi înaintea rundei cu numărul VIII la doar două puncte de ultima poziție care duce în play-off, VI, loc care poate genera în faza a II-a a campionatului continuarea cursei spre Liga I.
04:20
Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate # Ziarul de Iasi
Printre altele, Consiliul Județean preia terenul de sub Parcul Industrial de la Lețcani și câteva suprafețe de-a lungul drumului ce va fi lărgit la Lunca Cetățuii.
04:20
Cum se mai fac afaceri în lumea imobiliarilor ieșeni: l-a pus pe furnizorul de uși în genunchi, l-a bătut și l-a înregistrat spunând în fals că a primit toți banii # Ziarul de Iasi
Întârzierile în derularea unui contract dintre două firme private s-au transformat într-un dosar penal. Un om de afaceri l-a sechestrat pe altul pe șantier, reproșându-i că muncitorii lui au lucrat lent și prost. L-a obligat să-și ceară iertare în genunchi și să afirme că și-a primit toți banii datorați. Întregul incident a durat ceva mai mult de un minut și ceva mai puțin de zece și s-a soldat cu amenzi penale severe.
Acum 4 ore
03:20
Câștiguri masive la Superbet datorate unei erori. „Bug-ul” Fire Blaze Red Wizard o lovitură de zeci de milioane de euro # Ziarul de Iasi
Un weekend obișnuit s-a transformat într-o „mină de aur" pentru mii de jucători de pe o platformă de cazinou online.
03:20
Încă o încercare de inițiere a refacerii Casei Memoriale Alecsandri de la Mircești. Iașul a pierdut ansamblul în favoarea Academiei Române # Ziarul de Iasi
Prima procedură, pentru realizarea documentației tehnice, a fost anulată după ce singura ofertă înscrisă a fost găsită drept neconformă de cei de la Consiliul Județean.
03:20
Ieșenii care s-au lins pe degete pe lângă berbecuții la proțap ai lui Simion, de ziua lui. Plus niscai șuste din culise # Ziarul de Iasi
Olecuță de scandal prin AUR la centru, stimați telespectatori, după ce grupul de ieșeni prezenți la un eveniment monden de partid a postat poze de la chermeză pe Facebook.
03:20
După ce a fost prins șofând drogat și a rămas fără permis, un hârlăuan a fost prins conducând din nou exact în ziua în care a fost condamnat # Ziarul de Iasi
Rămas fără permis pentru că a condus băut, un tânăr din Scobinți s-a încăpățânat să se urce la volan, chiar și fără a mai avea dreptul. La rândul lor, judecătorii au continuat să-l lase în libertate, chiar și după ce a mai fost condamnat o dată.
03:20
„Jaful secolului” ajunge azi la Iași: Anamaria Vartolomei și Cristian Mungiu prezintă la Mall Moldova filmul propus de România la Oscar # Ziarul de Iasi
Actrița Anamaria Vartolomei și scenaristul Cristian Mungiu, ultimul originar din oraș, vor fi prezenți la Iași pe 23 septembrie, pentru a prezenta filmul „Jaful secolului", de la ora 19.00, la Cinema City Mall Moldova.
03:20
Unde a fugit Berihoi, în Est sau în Vest? Ucigașul cu 150 km/h în centrul Iașului a dispărut imediat ce a fost pronunțată sentința la închisoare cu executare # Ziarul de Iasi
Rareș Berihoi, studentul ieșean condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat pe trecerea de pietoni, a reușit să dispară înainte ca autoritățile să-l poată încarcera. Deși poliția a emis un mandat de arestare la doar câteva ore după pronunțarea sentinței, acesta era deja de negăsit. Întrebarea-cheie rămâne: cum a reușit să dispară atât de repede și fără urmă?
03:20
O ciudățenie la Primăria Iași – Serialul unei licitații „ping-pong”: decizii care se bat cap în cap. Miza e de 30 milioane lei, iar miezul este instruirea a 3.600 profesori # Ziarul de Iasi
O licitație a Primăriei Iași ridică mari semne de întrebare cu privire la modul în care astfel de proceduri sunt analizate de către comisiile constituite la nivelul municipalității.
Acum 12 ore
20:30
Proiecții surprinzătoare – Cine va câștiga Balonul de Aur diseară. Dembele, departe de podium! # Ziarul de Iasi
Fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur, luni seară, la Paris, conform unei statistici a observatorului de fotbal CIES (Centrul International de Studiu în Sport), citată de news.ro.
19:30
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României, scrie news.ro.
19:30
Un recidivist liberat pentru bună purtare a spart gardul unei case, a demontat un geam, a furat o butelie și un LCD și le-a vândut pe mai nimic unui trecător # Ziarul de Iasi
Hotărât să nu plece cu mâna goală, un hoț a spart gardul casei vizate și a demontat un geam de la intrare. A furat bunuri destul de valoroase, dar le-a vândut pe te miri ce unui trecător.
Acum 24 ore
15:30
Drama copiilor nimănui de la Iași: sunt nouă pe loc în „cursa” pentru o viață normală. 295 de copii abandonați și doar 34 de familii doritoare în județ # Ziarul de Iasi
295 de copii din centrele de plasament din Iași așteaptă o familie care să le spună „mamă" și „tată". Potrivit Manuelei Amarii, șefa Serviciului de Adopții din cadrul DGASPC Iași, numărul copiilor adoptabili este în creștere, însă numărul familiilor dispuse să adopte rămâne scăzut, în prezent existând doar 34 de familii atestate. Care sunt procedurile?
12:30
EXCLUSIV Două lovituri date de Poli pe piața transferurilor. Vine un triplu campion al României și un jucător de națională, crescut de Bordeaux! # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași este foarte aproape de a da două lovituri pe piața transferurilor. Poli a bătut palma cu doi jucători cunoscuți, stoperul Mike Botull Cestor (FOTO STÂNGA) și mijlocașul central Bryan Alceus (FOTO DREAPTA).
11:30
În ciuda acestor idiosincrazii și disfuncționalități, Nicolae Manolescu mi-a deschis ușa României literare, unde am publicat numeroase articole, proză și poezii. Nu a oprit articolele mele. Le-a publicat. A fost destul de reticent vizavi de comportamentul meu și de cariera mea scriitoricească. Nici faptul că aveam un nume slav nu l-a prea încântat. Totuși, chiar dacă mi-a mai pus câte o piedică, Nicolae Manolescu nu m-a oprit din drum.
09:30
Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur # Ziarul de Iasi
Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Liderul ierarhiei generale, Oscar Piastri (McLaren), a abandonat în primul tur, astfel că al doilea clasat, Lando Norris (McLaren), a redus din diferenţa în clasament, scrie News.ro.
09:30
Din culisele concursului de la Opera din Iași. Are cineva curajul să facă ordine în putreziciunea de acolo? # Ziarul de Iasi
Nu-l compătimesc pe viitorul manager al Operei Naționale Române din Iași. Mai rar mi-a fost dat să văd, în cei peste 15 de ani de presă, un cuib de viespi mai mare. Dar sper să facă un lucru pe care nu l-a vrut nimeni până acum: transparență în venituri și cheltuieli. Pentru că mentalitatea la Operă în ultimii 15 ani a fost cea a contractelor de zeci de mii de euro și a cortinelor trase.
07:20
Iga Swiatek, campioană la Seul. A revenit spectaculos, după ce a pierdut primul set cu 6-1 # Ziarul de Iasi
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, a câştigat Korea Open, turneu de categorie WTA 500 de la Seul. Swiatek a reuşit să câştige al treilea trofeu în acest an, în cinci finale disputate, scrie News.ro.
Ieri
05:20
FOTBAL Politehnica Iași este pe 10 în Liga a II-a după prima treime a sezonului regulat. Ultimul meci al rundei are loc mâine # Ziarul de Iasi
Începută vineri, continuată sâmbătă și duminică, etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat până acum câteva rezultate, unele surpriză.
05:20
Întârziere la plecare din cauza birocrației vamale. Trenurile cumpărate de Ferotrans din Israel și Luxemburg nu intră încă pe ruta Iași-București # Ziarul de Iasi
O nouă amânare pentru Ferotrans TFI, compania ieșeană de transport feroviar care urma să pună în circulație din acest an mai multe trenuri cumpărate din Israel pe rutele Iași – Bucureși și Suceava – București.
05:20
Se va împotmoli A7 lângă turbionul de la Pașcani? Proces extrem de important la Înalta Curte: un cămin de bătrâni este la mijloc # Ziarul de Iasi
Fundația care administrează un cămin de bătrâni la ieșirea din Pașcani spre Gâștești a obținut în prima instanță exproprierea clădirii pe lângă care A7 ar trece foarte aproape. Dar Curtea de Apel Iași a decis și că Acordul de mediu este nelegal, pentru că a fost făcut superficial.
05:20
Fugarul recent Berihoi, care a ucis cu 150 km/h, și cazul revoltător și vechi Maftei: cum au dispărut, ce spune legea, de ce autoritățile au mâinile legate? # Ziarul de Iasi
Cazurile ieșeanului Rareș Andrei Berihoi, dispărut recent, și ale omului de afaceri Cristian Maftei, dispărut de ani buni, amândoi după condamnare, readuc în atenție o problemă sensibilă: cum este posibil ca persoane aflate în pragul unei sentințe să dispară fără ca autoritățile să le poată opri? O mică scăpare în lege, pe care autoritățile o lasă nerezolvată parcă intenționat, de ani buni.
05:20
UAIC riscă să piardă milioane de euro fiindcă unul dintre cei mai cunoscuți covrigari din România și-a pus ilegal cuptoarele la 70 de centimetri de o clădire reabilitată # Ziarul de Iasi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" se chinuie să recupereze o palmă de pământ de câteva zeci de metri pătrați de la un fost chiriaș încăpățânat. Bucățica de teren este vitală pentru implementarea unui proiect cu finanțare europeană. De partea cealaltă, pentru chiriaș vadul comercial reprezintă o miză pentru care merită din plin să lupte, fiecare zi în care reușește să rămână acolo rotunjindu-i cifra de afaceri. Situația a făcut ca în justiție să se desfășoare un război crâncen, întins pe durata a șapte ani.
04:20
Cetățean olandez condamnat după o bătaie la beție, în bodega sătească de la Moțca. A primit și interdicții suplimentare în sat # Ziarul de Iasi
Un bar sătesc din Moțca pare să poarte ghinion consumatorilor. Un cetățean olandez va ajunge în spatele gratiilor după ce s-a legat degeaba de un alt consumator. După un an, alt scandal l-a adus în fața judecătorilor pe un consumator care reacționase violent la sâcâiala altuia.
04:20
Ce îi motivează pe donatorii voluntari de celule stem? Poveștile a doi ieșeni. „Toți avem datoria. Un gest mic pentru mine, dar salvator pentru altul” # Ziarul de Iasi
Doi tineri din Iași, George Neculai și Vali Iovu, au devenit donatori voluntari de celule stem hematopoietice. Aceștia au decis să contribuie la tratamentul pacienților cu afecțiuni hematologice grave, precum leucemia sau limfoamele maligne. Alegerea lor nu a fost determinată de experiențe personale, ci de dorința de a sprijini comunitatea. La nivel național, peste 30 de pacienți așteaptă un donator compatibil.
03:20
În perioada aceasta, de criză a deficitului bugetar, poate ar fi oportună redeschiderea discuției privind reforma Parlamentului, prin raportare la rezultatele Referendumului de trecere la unicameralism și reducerea numărului de parlamentari din 2009.
03:20
Romanul lui Andrei Dósa „Multă forță și un dram de gingășie”, publicat și premiat la Iași, va fi lansat în maghiară la Festivalul de Carte de la Budapesta # Ziarul de Iasi
Romanul Multă forță și un dram de gingășie de Andrei Dósa, apărut la Editura Polirom și remarcat prin nominalizarea la Premiul liceenilor FILIT 2021, va fi publicat în traducere în limba maghiară de Benji Horváth, la Editura Helikon.
03:20
UMF Iași deschide azi anul universitar 2025-2026: peste 1.900 de boboci, dintre care 600 străini # Ziarul de Iasi
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași deschide luni, 22 septembrie, porțile pentru noul an universitar 2025-2026.
21 septembrie 2025
14:20
Max Verstappen, în pole position la Marele Premiu al Azerbaidjanului, după o sesiune de calificări nebună. Au fost mai multe accidente # Ziarul de Iasi
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit News.ro.
11:20
Politehnica Iași a câștigat primul meci jucat pe teren în Seria A a ultimului eșalon intern de handbal masculin. După ce a pierdut la „masa verde" duelul din prima rundă cu HC Vaslui 2, Poli s-a impus în runda a doua, la Buzău, în fața unui alt „satelit" al unei grupări de primă ligă. Scorul duelului de sâmbătă, de la Buzău, a fost 33-31 (18-15).
11:20
Cozi ca într-o zi de lucru pe Bucium. Trafic bara la bara de la Dedeman până la OMV Petrom # Ziarul de Iasi
Traficul pe șoseaua Bucium este, sâmbătă la prânz, unul infernal. Șoferii se plâng că se circulă „bara la bară" pe o distanță de mai mulți kilometri, de la Dedeman și până la OMV Petrom, dar și pe pasarela Bucium.
11:20
Fotbal de „sătească” în Copou. Poli a câștigat cu un gol marcat în prelungiri, după ce a jucat execrabil # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași – Metalul Buzău 2-1 (1-0), în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Basarabenii care vin în Iași vor putea trece vama mai repede. Cine intră în noul sistem de control simplificat și ce se schimbă de luna viitoare? # Ziarul de Iasi
România va introduce, treptat, un nou sistem digital de control la frontieră, menit să reducă aglomerația și să crească securitatea la punctele de trecere. Cum spre sfârșit de săptămână mulți basarabeni vin la Iași pentru cumpărături sau evenimente, sistemul ar putea însemna cozi mai scurte în vamă în următoarele luni.
05:20
Iașul, județul viitorului: aproape 40% dintre rezidenți fac parte din Generațiile Z și Alfa, 1997-2009 și 2010-2024. Ce câștig vom avea de aici? # Ziarul de Iasi
Mai mult decât oriunde în România, județul Iași trebuie să pună urgent accent pe digitalizare. Tinerii Gen Z (născuți între 1997 - 2009), împreună cu copiii din Generația Alfa (născuți între 2010 - 2024) se găsesc aici într-o proporție mai mare decât în restul țării.
04:20
Și artiștii se pregătesc de „coabitarea” cu AI. Interviu cu decanul de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (V) # Ziarul de Iasi
Ultima parte a interviului nostru cu prof.dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu" Iași, este dedicată, ca și precedentele articole, modului în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, AI care promite să le fie când unealtă, când competitor.
04:20
Inedită inițiativă privată – Luni, Ziua Fără Mașină la Iași. Ieșenii, provocați să pedaleze, să meargă pe jos sau cu transportul public # Ziarul de Iasi
Locuitorii Iașului sunt invitați să lase m
04:20
Prinsă furând blugi dintr-un magazin din Centru, o ieșeancă a dar vina pe soț. A ieșit cu scandal mare, s-a terminat cu condamnări # Ziarul de Iasi
O ieșeancă a încercat să-i înduplece pe judecători, spunând că furase doar împinsă de soțul ei. După ce acesta fusese încarcerat, la rându-i, se cumințise. Chiar să fi vrut însă, judecătorii nu aveau ce-i face. Și așa fusese tratată cu mănuși. Articolul Prinsă furând blugi dintr-un magazin din Centru, o ieșeancă a dar vina pe soț. A ieșit cu scandal mare, s-a terminat cu condamnări apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ce s-a schimbat în cel mai vechi sport de pe lume și cât mai contează atletismul pentru români și România pentru atletism. Articolul Dincolo de Mondo și Sydney apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„M-a înșelat! Cum să fac să îmi păstrez căsnicia?”. Despre sinceritate și respect în relație – psihologul ieșean Cristina Danilov # Ziarul de Iasi
Infidelitatea și absența afectivă creează tensiuni majore într-o relație, iar lipsa dialogului între parteneri pe această temă amplifică durerea și confuzia. Când emoțiile rămân nespuse, iar comunicarea este evitată, neîncrederea crește, iar relația poate ajunge într-un impas în care ambii parteneri se simt neputincioși. Articolul „M-a înșelat! Cum să fac să îmi păstrez căsnicia?”. Despre sinceritate și respect în relație – psihologul ieșean Cristina Danilov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20 septembrie 2025
21:20
FRF, în mijlocul unui scandal: oficial acuzat că ar fi hărțuit o mamă al cărei copil urma să participe la selecţia pentru lotul naţional de juniori # Ziarul de Iasi
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău, potrivit News.ro. Articolul FRF, în mijlocul unui scandal: oficial acuzat că ar fi hărțuit o mamă al cărei copil urma să participe la selecţia pentru lotul naţional de juniori apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iași, condamnat la închisoare, a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, dat în urmărire generală # Ziarul de Iasi
Ieșeanul Rareș Andrei Berihoi, în vârstă de 23 de ani, este dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a-l duce la Penitenciar în vederea executării unei pedepsei definitive, după ce a omorât un pieton aflat pe trecere. Numele său figurează deja pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane urmărite”. Articolul Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iași, condamnat la închisoare, a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, dat în urmărire generală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Politehnica Iași a învins astăzi, chinuit, modesta echipă Metalul Buzău, cu 2-1 (1-0), în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul partidei în care Poli a jucat foarte slab, golul victoriei fiind marcat din penalty, în prelungiri, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, s-a contrazis în ceea ce privește evoluția echipei, spunând ba că a căzut fizic, ba nu. Articolul Tony nu știe ce s-a întâmplat cu echipa lui. Ba a căzut fizic, ba nu! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Voi continua cu analiza funcției stilistice și discursive a prezenței unor inserate latinești într‑un fragment de proză rămas între manuscrisele poetului și intitulat Archaeus. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (VIII) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
LIVE TEXT: Politehnica Iași – Metalul Buzău (1 – 0). Ieșenii deschid repede scorul în Copou # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași întâlnește astăzi, în Copou, de la 12:30, Metalul Buzău, meci contând pentru etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul LIVE TEXT: Politehnica Iași – Metalul Buzău (1 – 0). Ieșenii deschid repede scorul în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
(cu Ecaterina Ilisei printre gânduri și amintiri, la cinci ani de la sălășluirea în veșnicie) Articolul Doamna de franceză apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Un deputat a cerut explicații despre timpii de așteptare la UPU Iași, ce ajung și la 12 ore. Ministrul Sănătății: „Timpii se încadrează în standardele europene” # Ziarul de Iasi
Deputatul Ștefan Tănasă, șef al USR Iași, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând explicații privind timpii de așteptare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” Iași, cea mai mare unitate de urgență din regiunea Moldovei. Ce a răspuns ministerul? Articolul Un deputat a cerut explicații despre timpii de așteptare la UPU Iași, ce ajung și la 12 ore. Ministrul Sănătății: „Timpii se încadrează în standardele europene” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
FOTBAL Spălați-vă obrazul și bateți clar o echipă de pluton, care nu a călcat vreodată în Liga I! Azi, meci în Copou # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 12:30, în Copou, Politehnica Iași – Metalul Buzău, în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Spălați-vă obrazul și bateți clar o echipă de pluton, care nu a călcat vreodată în Liga I! Azi, meci în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Actrița Maia Morgenstern la Iași: „Este un loc pe care îl ador! În Iași mă simt așteptată, iubită” – INTERVIU ZDI # Ziarul de Iasi
Actrița Maia Morgenstern și-a exprimat admirația pentru Iași într-un scurt interviu acordat pentru „Ziarul de Iași”, între repetițiile pentru spectacolul „Bungalow 21”, prezentat publicului ieșean. „Ador publicul ieșean! Mă simt așteptată, iubită, respectată, iar asta îmi creează un sentiment profund de responsabilitate”, a spus actrița. Articolul Actrița Maia Morgenstern la Iași: „Este un loc pe care îl ador! În Iași mă simt așteptată, iubită” – INTERVIU ZDI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Tramvaie pe Sf. Lazăr, bandă unică CTP pe A. Panu și Palat. Reorganizarea circulației în inel în centrul Iașului a fost aprobată. S-a discutat și de pasaje în Podu Roș # Ziarul de Iasi
Consilierii locali au aprobat proiectul pentru reorganizarea circulației tramvaielor în zona centrală, în jurul Palatului Culturii. Articolul Tramvaie pe Sf. Lazăr, bandă unică CTP pe A. Panu și Palat. Reorganizarea circulației în inel în centrul Iașului a fost aprobată. S-a discutat și de pasaje în Podu Roș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
