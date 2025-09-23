Ședință la județ cu multe transferuri de teren pe masă. Unele au în vedere lărgirea la 4 benzi a unor porțiuni rutiere foarte aglomerate

05:20

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" se chinuie să recupereze o palmă de pământ de câteva zeci de metri pătrați de la un fost chiriaș încăpățânat. Bucățica de teren este vitală pentru implementarea unui proiect cu finanțare europeană. De partea cealaltă, pentru chiriaș vadul comercial reprezintă o miză pentru care merită din plin să lupte, fiecare zi în care reușește să rămână acolo rotunjindu-i cifra de afaceri. Situația a făcut ca în justiție să se desfășoare un război crâncen, întins pe durata a șapte ani. Articolul UAIC riscă să piardă milioane de euro fiindcă unul dintre cei mai cunoscuți covrigari din România și-a pus ilegal cuptoarele la 70 de centimetri de o clădire reabilitată