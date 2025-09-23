Construiești pe terenul tău? Când poți face extinderi fără autorizație
Click.ro, 23 septembrie 2025 05:10
Când ai voie să construiești ceva pe terenul pe care îl deții.
Un casier la Lidl câștigă în Germania aproape 3.000 de euro.
Dieta Keto poate ajuta în lupta cu depresia? Ce spun specialiștii.
Căderea părului poate transforma orice dimineață într-un mic coșmar, mai ales înainte de întâlniri importante, interviuri sau selfie-uri pe rețelele sociale.
Vitaminele pe care o farmacistă le evită. Mulți oameni le consumă în fiecare zi: „Mai bine îți iei o bomboană” # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume iau diferite vitamine și suplimente în fiecare zi, pentru a oferi o mână de ajutor organismului lor. Însă, astfel de produse se pot dovedi a fi adevărate capcane.
Varza murată este nelipsită din bucătăriile românești în sezonul rece, iar secretul gustului desăvârșit nu ține doar de rețetă sau ingrediente, ci și de modul în care se așază în butoi.
Spune adio insomniei cu ajutorul acestor sfaturi Feng Shui pentru un somn mai bun și mai odihnitor. Detaliul minor care nu trebuie ignorat # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somnul este foarte important pentru buna funcționare a organismului nostru. Din păcate, foarte mulți oameni au probleme cu somnul și nu reușesc să acumuleze numărul optim de ore de somn, de-a lungul nopții.
Zodiile cele mai afectate de Echinocțiul de toamnă. O zodie își rescrie regulile vieții și ia decizii importante, Scorpionii încheie un capitol # Click.ro
Zodiile cele mai afectate de Echinocțiul de toamnă.
Gala Balonului de Aur a avut loc în Franța, la Paris.
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor din grădină, în octombrie, pentru a face zeci de flori primăvara următoare. Secretul bine păstrat doar de florarii cu experiență. # Click.ro
Ghioceii (Galanthus) sunt printre primele flori care vestesc primăvara. Pentru ca ei să apară din abundență, toată pregătirea începe toamna, în special în octombrie. Atunci solul este încă suficient de cald pentru a permite dezvoltarea rădăcinilor.
Zodia care trăiește un miracol la început de luna octombrie: viață radical schimbată din punct de vedere financiar # Click.ro
La începutul lunii octombrie 2025, astrele par să aducă oportunități majore financiare pentru o zodie anume.
Oana Lis s-a hotărât! Ce investiție importantă vrea să facă: „O să merg la bancă să ne lămurească” # Click.ro
Oana Lis s-a hotărât! Oricât i-ar fi de greu vedeta își dorește și caută acum toate soluțiile să facă un credit la bancă.
EXCLUSIV E forfotă mare în vii, a început culesul! Psiholog sătul de online, refugiat la cules de struguri pe Dealul Istrița: «Am venit aici să îmi aduc aminte de vremurile copilărie» # Click.ro
Pe Dealul Istriţa, în Năenii de Buzău, la graniţa cu Prahova, un pâlc de localnici a ieşit la muncă.
Epuizată de ritmul solicitant din agențiile de PR, Rachael De Foe a luat o decizie curajoasă la sfârșitul anului 2019: și-a dat demisia din jobul stabil fără să aibă un plan de rezervă. Această alegere riscantă s-a transformat însă într-un succes neașteptat.
De ce a amânat Simona Trașcă nunta cu iubitul cântăreț, Marian Buzilă? Ce s-a întâmplat? „Nu mergeam bubuită așa mireasă!” # Click.ro
Simona Trașcă și logodnicul Marian Buzilă planificaseră să facă nunta toamna aceasta, mai precis în luna octombrie, însă cei doi îndrăgostiți s-au văzut nevoiți să amâne evenimentul.
Horoscop marți, 23 septembrie. Un nativ o rupe definitiv cu familia: e gata să meargă pe drumul lui și să evite problemele # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de marți, 23 septembrie.
Cea de-a doua ediție a Unforgettable Festival, cel mai mare amfiteatru cultural al României, a adus împreună peste 60.000 de spectatori într-o experiență muzicală care a depășit granițele unui simplu concert. Timp de trei zile, Piața Constituției s-a transformat într-un spațiu al emoțiilor și al mar
Se extinde lista beneficiarilor. Cine mai poate primi voucherul de 50 de lei la energie electrică # Click.ro
Comisiile de specialitate din Senat au adus, luni, modificări importante Ordonanței de Urgență 35/2025, actul normativ prin care Guvernul a stabilit un mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică.
Ploi torențiale și rafale de vânt ca la uragan. România, sub avertizare din cauza ciclonului care a făcut ravagii în Europa # Click.ro
România se află sub avertizare meteorologică după ce ciclonul Zack, care a provocat pagube majore în mai multe țări europene, se va apropia de țara noastră în zilele următoare.
Secretul celor trei producători care nu mai lucrează degeaba. Acum sunt asaltați de comenzi # Click.ro
Au știut dintotdeauna să facă produse bune, sănătoase și curate. Dar, ca mulți alți producători locali, ani de zile au fost aproape obligați să-și vândă munca pe nimic.
Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent # Click.ro
Lidl lansează în 31 de țări europene prima sa campanie internațională de brand, sub sloganul „Știi că merită.”. Campania este mai mult decât un mesaj publicitar – este afirmarea noii promisiuni a brandului la nivel internațional și o punte emoțională cu clienții săi.
Industria auto a fost din nou surprinsă de inovația chineză. Compania BYD a creat o mașină electrică extremă, YangWang U9 Xtreme, care a stabilit un record mondial de viteză, atingând 496,22 km/h pe circuitul Automotive Testing Papenburg din Germania. Această performanță o plasează peste legendarul
Preşedintele Cehiei, Petr Pavel (63 ani), a ales să-şi petreacă începutul lunii septembrie într-o vacanţă incognito în România, departe de fastul demnităţii oficiale. Însoţit doar de un mic grup de motociclişti – printre care se aflau gărzile de corp şi medicul personal, şeful statului ceh a pornit
Cum reacționează Andreea Marin atunci când fanii o iau cu asalt, pe stradă. Gestul neașteptat care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „La piață îmi oferă un…” # Click.ro
Andreea Marin, una dintre cele mai iubite și respectate figuri din televiziunea românească, se bucură de aprecierea publicului chiar și după mai bine de două decenii de carieră. Oriunde apare, fanii o recunosc și nu ezită să îi ceară o poză sau să îi transmită câteva cuvinte de apreciere.
„Febra murăturilor” a cucerit România! Toată lumea se plânge de prețuri: cât costă, în piață, gogoșarii, conopida sau ardeii capia? # Click.ro
„Morcovii se taie mărunt”, „vinetele musai făcute cubuleţe”, „să nu uităm de pătrunjel”. În Piaţa Obor din Bucureşti, la o tarabă, clienta Dida din Bucureşti şi agricultoarea Cristina din Voineştii de Dâmboviţa vorbesc despre reţete de pus legume la borcan... Cea mai mare piaţă a României a fost lov
Proteste uriașe în Italia împotriva războiului din Gaza. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă # Click.ro
Zeci de mii de persoane au ieșit luni pe străzile Italiei pentru a denunța ceea ce manifestanții au numit „genocidul din Fâșia Gaza”. Mobilizarea a fost organizată de mai multe sindicate și a inclus greve, blocaje și manifestații în marile orașe. Protestele au avut loc chiar în ziua în care Franța ș
Imagini virale! Cum arată mormântul Laurei Stoica la 16 ani de la tragicul accident. Fanii încă îi mai aduc flori. VIDEO # Click.ro
Anul acesta s-au împlinit 16 ani de la teribilul accident de mașină care a curmat viața Laurei Stoica, una dintre cele mai puternice voci ale muzicii românești.
Tragedie în Mexic. O cunoscută prezentatoare TV și-a pierdut viața într-un accident aviatic # Click.ro
O veste cutremurătoare a lovit presa mexicană după ce jurnalista și prezentatoarea de televiziune Debora Estrella, în vârstă de 43 de ani, a murit într-un accident aviatic în timp ce lua lecții de pilotaj. Ea se afla într-un mic aparat de zbor de tip Cessna, alături de instructorul ei, Bryan Balles
Scări salvatoare pentru pisicile care cad în canale! Orașul Amsterdam a investit 116.400 $ în acest proiect # Click.ro
Capitala Olandei, Amsterdam, este cunoscută pentru canalele sale, incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Însă acestea, împreună cu străduțele înguste ale orașului, pun în pericol pisicile.
Cine a dublat, de fapt, vocea lui Scooby Doo. N-o să-ți vină să crezi cine era, de fapt, în spatele îndrăgitului personaj. VIDEO # Click.ro
Dacă te-ai întrebat vreodată cine este vocea inconfundabilă a lui Scooby-Doo în versiunile dublate în limba română, răspunsul o să te surprindă: nimeni altul decât actorul Sandu Pop, cunoscut publicului mai ales sub numele de scenă Văru’ Săndel.
Miss Pușcăriașa! Deținutele de la închisoarea El Buen Pastor din Columbia s-au întrecut pentru coroană # Click.ro
Săptămâna trecută, deținutelor de la închisoarea El Buen Pastor din Bogotá, Columbia, li s-a oferit o pauză de la rutina zilnică și un prilej de sărbătoare: a avut loc a șaptea ediție a concursului de frumusețe Miss Popularitate,
De ce e Cristi Brancu mereu relaxat la emisiunea lui? Cum îl răsfață soția, Oana Turcu: „N-ai văzut că vorbesc întruna?” # Click.ro
Cristi Brancu e un bărbat fericit! Prezentatorul TV are acasă o soție specialistă, doctor în beauty management, care știe exact ce metode să îi aplice soțului ei pentru a-l relaxa total.
„Am avut apă caldă 5 zile în ultimele 6 luni”! Strigătul de disperare al unui locuitor din București: „Nu mai am răbdare, simt că trăim într-un experiment social” # Click.ro
Un locuitor din cartierul Tei din București și-a exprimat disperarea pe o rețea socială după ce, spune el, în ultimele șase luni a avut apă caldă doar cinci zile.
România, unită de ziua lui David Popovici. Câți oameni au pus mână de la mână pentru cauza aleasă de sportiv # Click.ro
David Popovici demonstrează că performanța nu se măsoară doar în bazin, ci și prin gesturi de suflet. Cu ocazia zilei sale de naștere, de pe 15 septembrie, campionul la natație a reușit să strângă peste 100.000 de euro, bani care vor sprijini copiii cu rezultate excepționale, dar aflați în dificulta
De la petrecere, direct la spital. Ce a pățit Victoria, fiica Gabrielei Cristea: „După o radiografie, am fost internate” # Click.ro
Ziua de naștere a Victoriei, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, s-a transformat într-un adevărat maraton de emoții. Dacă la început familia se bucura de o petrecere plină de veselie, câteva clipe mai târziu totul s-a schimbat radical, după ce micuța a suferit un accident pe tobogan și a a
Un român care a descoperit o parte mai puțin explorată a Greciei îi îndeamnă pe concetățenii săi să-și rezerve o vacanță în Pelion, un colț magic al Greciei, care toamna se transformă într-o adevărată minune.
Raluca Bădulescu, declarații spumoase! Ce a răspuns când a fost întrebată dacă a făcut dragoste cu gândul la Răzvan, Dani sau Ramona: „Mi-ar plăcea” # Click.ro
Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au făcut furori luni, 22 septembrie 2025, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cei doi au participat la jocul „Am/N-am” și nu s-au ferit să răspundă sincer la întrebările provocatoare ale prezentatorilor. Între declarații neașteptate și momente
Orașul din România inclus pe lista celor mai bune destinații în luna octombrie. Este locul perfect pentru o vacanță de vis # Click.ro
Atunci când ne planificăm vacanța, nu trebuie să cădem în capcana de a crede că numai destinațiile exotice și îndepărtate ne pot oferi experiențe de vis. În această toamnă, un oraș din România a fost inclus pe lista celor mai bune destinații din întreaga lume.
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soțul cu care era în divorț. Agresorul a încercat să scape # Click.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soțul său, într-un atac declanșat pe fondul unui conflict spontan. Cei doi erau în proces de divorț, potrivit unor surse citate de presa locală. Între cei doi nu au existat antecedente de violență,
Un oraș își limitează locuitorii la doar 2 ore pe zi pe telefon. Măsura a fost introdusă printr-o ordonanță specială # Click.ro
Un oraș din centrul Japoniei a adoptat o măsură inedită, recomandând locuitorilor să limiteze utilizarea dispozitivelor digitale la maximum două ore pe zi, în afara orelor de muncă și școală. Ordonanța, implementată în Toyoake, prefectura Aichi, nu prevede sancțiuni și urmează să intre în vigoare pe
O femeie a călătorit aproape 4.000 de kilometri pentru a cumpăra un aliment banal din Cluj-Napoca: „Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus” # Click.ro
Cei mai mulți dintre noi preferăm să mergem la cumpărături numai la magazinele cât mai apropiate de casă, însă există și excepții de la această regulă. O britanică a ales să facă o călătorie de aproape 4.000 de kilometri doar pentru a-și cumpăra bomboanele preferate din Cluj-Napoca.
Gruparea italiană a are două meciuri câștigate și două pierdute.
Președintele rus Vladimir Putin va face declarații „importante” pe 22 septembrie, la o întâlnire cu membrii Consiliului de Securitate, a transmis purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citează presa rusă.
Tensiunile dintre David Pușcaș și mama lui adoptivă, Luminița Anghel, par să nu se fi încheiat. Fiul adoptiv al artistei vrea să își apere drepturile și a anunțat că va merge în instanță pentru a obține o locuință. El susține că va spune judecătorilor prin ce a trecut și ce nedreptăți a îndurat de-a
„Bunica Rosi”, șoferiță de camion la 76 de ani: milioane de kilometri pe drumurile Europei și o mașină care îi ține loc de casă # Click.ro
La 76 de ani, când majoritatea oamenilor se bucură de liniștea pensionării, Roswitha Hellmuth-Gamberger – cunoscută de toată lumea drept „Bunica Rosi” – încă își trăiește viața pe drumurile Europei.
Radu Vâlcan a făcut furori la Paris cu hainele de la „Insula Iubirii”. Cât costă să te îmbraci la fel ca vedeta de la Antena 1? De ce a rămas Adela acasă? # Click.ro
De ce a mers Radu Vâlcan singur la Paris?
Formația vișinie rămâne, însă, pe podiumul Ligii I.
13:30
Primele imagini de la nunta moștenitoarei Dedeman pe Isola del Garda! Cine este Karina Pavăl, tânăra care a preluat imperiul la doar 24 de ani # Click.ro
O adevărată poveste de basm s-a desfășurat pe lacul Garda: Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au unit destinele într-o ceremonie care va rămâne mult timp în memoria invitaților. Pe o insulă privată, înconjurați de grădini luxuriante și ape cristaline, evenimentul a strălucit prin eleganță și detali
Motivul pentru care o femeie din Marea Britanie a fost cucerită de țara noastră: „După 22 de ani, vă spun...." # Click.ro
Delia Burnham, o britanică stabilită în România de mai bine de două decenii și cunoscută pentru faptul că vorbește impecabil limba română, a transmis un mesaj emoționant românilor.
Venus în Fecioară aduce schimbări profunde pentru zodii! Astrolog Nicoleta Ochea: „Iubirea se simte prin gesturi concrete” # Click.ro
Venus în Fecioară aduce schimbări profunde pentru zodii!
