Trump ar urma să aprobe acordul pentru TikTok în această săptămână, prin ordin executiv, potrivit WSJ

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru, şi, chiar dacă sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos, până la urmă. El a mai arătat că Guvernul român, prim-ministru Ilie Bolojan, nu a propus această reformă a pensiilor magistraţilor, pentru că Bruxellul ne împinge de la spate să facem reformă ci pentru că există un deficit pe sistemul de pensie, în creştere, care este accentuat major de zona aceasta a pensiilor speciale, şi este şi o problemă de echitate.