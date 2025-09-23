Bancherii și arta de a supraviețui statului

16:00

Director General al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, împreună cu Paul Popescu, manager al Unității de Implementare și Management al Proiectelor (UIMP) din cadrul companiei, au fost astăzi la Stațiile Internaționale de Măsurare a Gazelor naturale (SMG) 1, 2 și 3, de la Negru Vodă, județul Constanța. Importanța acestor stații este foarte mare pentru că prin ele intră pe teritoriul României majoritatea volumelor de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical. Acest lucru asigură aprovizionarea cu gaze naturale ale Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, prin gazoductul Ungheni - Chișinău, aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei pe direcția Isaccea-Orlovka, iar prin gazoductul BRUA, aprovizionarea parțială cu gaze naturale a Ungariei și a Slovaciei.