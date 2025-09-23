Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur
Bursa, 23 septembrie 2025 06:50
Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la theâtre du Châtelet din Paris.
• • •
Acum 5 minute
07:10
Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să aprobe săptămâna aceasta, prin ordin executiv, un acord pentru TikTok, declarând că acesta respectă cerinţele legale, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial de la Casa Albă.
07:10
Guvernele Marii Britanii şi Statelor Unite vor înfiinţa un organism comun menit să reducă birocraţia pentru companiile care doresc acces la pieţele de capital de pe ambele maluri ale Atlanticului şi să îmbunătăţească cooperarea în privinţa activelor cripto, a anunţat luni Ministerul britanic de Finanţe, transmite Reuters.
Acum 30 minute
06:50
06:50
Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucător de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.
Acum 8 ore
00:00
* Proiectul Neptun Deep ar trebui să crească producţia companiei cu 76% între 2026 şi 2028, conform analiştilor
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi predominant frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţării.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,34 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0753 lei/euro.
00:00
Rusia a relansat concursul Intervision, ca răspuns la Eurovision şi la promovarea and #8222;valorilor tradiţionale and #8221; # Bursa
Rusia a reunit, la finalul săptămânii trecute, artişti din aproximativ douăzeci de ţări pentru a relansa concursul muzical Intervision, prezentat ca o alternativă la Eurovision.
00:00
Autorităţile spaniole au anunţat moartea unei persoane în urma ploilor torenţiale care au lovit provincia Catalonia şi care au provocat haos în transporturi.
00:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat în cadrul celui de-al 64-lea Congres Naţional de Cardiologie desfăşurat la Sinaia, că România va dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie.
00:00
Grecia continuă să fie una dintre cele mai atractive destinaţii turistice din lume.
00:00
FedEx a depăşit aşteptările pieţei în cel mai recent trimestru, demonstrând forţa planului de reducere a costurilor şi consolidarea volumelor de livrări domestice.
00:00
* În 1947, ONU a propus Planul de Partaj al Palestinei, care prevedea crearea a două state independente - unul evreiesc şi unul arab -, însă statul arab palestinian nu a apărut atunci, deoarece liderii arabi şi cei palestinieni au respins planul ca inechitabil şi ilegitim * Sondajele cele mai recente arată că palestinienii, în majoritate, resping soluţia 'două state - Israel şi Palestina and #8221;
00:00
* Tranzacţii de 80,9 milioane lei, sub cele din şedinţa precedentă
00:00
În data de 22 Iunie 1936, Moritz Schlick, un profesor la Universitatea din Viena, se grăbea să intre la curs. Pe când urca scările spre Facultatea de Filozofie i-a ieşit în faţă unul dintre foştii săi studenţi.
00:00
* Analistul Jordi Visser: Oamenii obişnuiţi şi-au pierdut încrederea în instituţiile tradiţionale, fapt care ar putea direcţiona tot mai multe investiţii către Bitcoin* Benjamin Cowen, Into The Cryptoverse: Preţul celei mai importante criptomonede a lumii poate să scadă chiar şi cu 70% în următoarea piaţă and #8221;bear and #8221;
00:00
Între mit şi realitate, între emoţie şi instrumentalizare politică, compararea modului în care America a jelit moartea lui George Floyd în 2020 şi moartea lui Charlie Kirk arată două feţe ale aceleiaşi naţiuni: una mobilizată de o chemare la dreptate socială şi alta galvanizată de identitate politică şi religioasă.
00:00
Extrema dreaptă nu mai este o prezenţă marginală, exotică sau anacronică în spaţiul politic şi mediatic contemporan, ci, dimpotrivă, a devenit o forţă care revendică statutul de normalitate, şi folosind fără inhibiţii mecanismele democraţiei liberale pentru a submina fundamentele acesteia.
Acum 12 ore
21:50
Norofert raportează creştere de 68% a profitului net în S1 şi extinde investiţiile pe pieţele externe # Bursa
Norofert, producător de inputuri organice şi biotehnologie agricolă, listat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a raportat pentru primul semestru din 2025 un profit net consolidat de 3,2 milioane lei, în creştere cu 68% faţă de perioada similară din 2024. Rezultatul operaţional a urcat cu 65%, până la 6,1 milioane lei, în timp ce cifra de afaceri a fost de 19 milioane lei, în uşoară scădere, potrivit unui comunicat al companiei.
21:40
Israelul nu va participa la reuniunea de marţi a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Gaza din cauza Anului Nou evreiesc, a anunţat ambasadorul israelian, considerând and #8222;neplăcut and #8221; faptul că Consiliul se reuneşte fără Israel.
21:20
Proteste pro-palestiene în Italia: Zeci de răniţi, arestări, greve, porturi şi şosele blocate # Bursa
Manifestaţiile desfăşurate în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâşia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari şi poliţie la Milano şi în alte oraşe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărşăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora.
21:00
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi război and #8221;e cale lungă and #8221;.
20:50
CSAT decide joi lanţul de comandă pentru doborârea dronelor intrate în spaţiul aerian al ţării noastre # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi, 25 septembrie, o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), în cadrul căreia va fi stabilit cine are competenţa de a ordona doborârea dronelor care pătrund în spaţiul aerian al României, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.
20:40
Aliaţii NATO au acuzat Rusia, în Consiliul de Securitate al ONU, că a încălcat spaţiul aerian al alianţei în Estonia şi Polonia - acţiuni care, potrivit Londrei, riscă să declanşeze un conflict armat, transmite Reuters.
20:30
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, unde a prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor continue ale Rusiei şi a condamnat cu fermitate încălcările imprudente ale spaţiului aerian european.
20:30
Danemarca înfiinţează un fond pentru despăgubirea femeilor groenlandeze supuse contracepţiei forţate # Bursa
Cu două zile înainte de vizita sa la Nuuk, premierul danez Mette Frederiksen a anunţat crearea unui and #8222;fond de reconciliere and #8221; pentru a despăgubi femeile groenlandeze supuse unei campanii de contracepţie forţată derulate timp de trei decenii, transmite AFP.
20:30
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.
20:10
20:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că până la finalizarea anchetei poliţiei, ar dori and #8222;un grad mai ridicat de vigilenţă în şcoli and #8221; privind respectarea regulilor de ordine interioară, inclusiv cine poate intra şi cât timp poate rămâne în incintă.
20:00
Moşteanu, discuţii cu ambasadorul Ungariei: Cooperare bilaterală şi sprijin regional pentru securitatea NATO # Bursa
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit la sediul instituţiei, cu ambasadorului Ungariei în România, Katalin Kissne Hlatki, context în care au discutat, printre altele, despre sprijinul regional pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare în cadrul NATO.
19:50
Pîslaru: Am găsit un PNRR întârziat şi supracontractat cu 19 miliarde euro peste limita reală # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că a găsit când a ajuns în funcţie un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată pentru că România nu era gata să-şi asume aceste întârzieri şi ratarea unor achiziţii publice pentru obiective de infrastructură.
19:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.
19:40
Chiriţă (POT): Guvernul blochează proiecte strategice de hidrocentrale începute înainte de 1989 # Bursa
Deputatul POT Răzvan-Mirel Chiriţă a acuzat Guvernul că blochează proiectele strategice de hidrocentrale începute înainte de 1989, deşi importurile de energie au crescut faţă de anul trecut.
19:20
Preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sissi a acordat un decret de graţiere activistului britanico-egiptean Alaa Abd el-Fattah, una dintre cele mai proeminente figuri ale mişcării prodemocraţie din 2011, transmite DW.
19:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel ferm către cetăţeni, cerându-le să nu cedeze ţara and #8222;trădătorilor and #8221; şi and #8222;hoţilor and #8221; şi acuzând Rusia că investeşte and #8222;sute de milioane de euro and #8221; pentru a cumpăra voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:00
Guvernul argentinian a anunţat, luni, eliminarea temporară a taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase, până la 31 octombrie, transmite AFP. Purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, a explicat că obiectivul măsurii este and #8222;de a genera un flux mai mare de dolari and #8221;, într-un moment în care Argentina solicită un împrumut de la Trezoreria SUA pentru a-şi onora obligaţiile de plată şi a calma turbulenţele financiare.
18:40
Macron respinge confiscarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, invocând dreptul internaţional # Bursa
Confiscarea activelor îngheţate ale Băncii Centrale a Rusiei ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional, a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru CBS News, citat de presa internaţională.
18:20
Donald Tusk critică modul în care a fost gestionată interdicţia vânzării de alcool la Varşovia # Bursa
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că nu este mulţumit de modul în care consiliul local al Varşoviei a tratat proiectul privind interzicerea vânzării de alcool pe timp de noapte, transmite presa poloneză. and #8222;Aş prefera să văd administraţii locale care combat consecinţele negative ale consumului excesiv de alcool and #8221;, a afirmat Tusk.
Acum 24 ore
18:10
Ministrul Mediului, la dezbaterea moţiunii simple: Un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut # Bursa
18:00
Lockheed Martin Skunk Works a prezentat Vectis, o aeronavă de tip CCA (combat collaborative aircraft), proiectată să ofere armatei americane şi aliaţilor capabilităţi sporite de supravieţuire şi integrare cu avioane de generaţia a cincea şi următoare, conform unui comunicat al companiei.
17:50
Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu ambasadorul Ungariei: Discuţii pe cooperare NATO şi sprijin regional pentru securitatea flancului estic # Bursa
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit la sediul instituţiei, cu ambasadorului Ungariei în România, Katalin Kissne Hlatki, context în care au discutat, printre altele, despre sprijinul regional pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare în cadrul NATO.
17:50
OPINIE Dronele ruseşti readuc în prim-plan vulnerabilităţile apărării aeriene la frontiera estică a NATO # Bursa
Incursiunile repetate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al României şi al Poloniei au ridicat întrebări serioase privind capacitatea de apărare a flancului estic al NATO, scrie Cristian Sfichi, Director General Regional Thales pentru România, Ucraina şi Caucaz, într-un articol de opinie.
17:40
Steagul palestinian a fost arborat la primăria din Lyon în ziua recunoaşterii oficiale a Palestinei de către Franţa # Bursa
Primăria din Lyon a arborat luni după-amiază drapelul palestinian, and #8222;un gest care însoţeşte decizia istorică and #8221; a Franţei de a recunoaşte statul Palestina, a declarat primarul Gregory Doucet, potrivit presei franceze.
17:30
Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de Mariana Kaţarova, raportoarea specială a ONU pentru drepturile omului în Federaţia Rusă, potrivit mass-media. Documentul descrie cel puţin 50 de cazuri de abuzuri comise asupra deţinuţilor.
17:30
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou Iudaic: Susţinem comunitatea evreilor şi condamnăm antisemitismul şi extremismul # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorii Roş Haşana 5786 - Anul Nou Iudaic, reafirmând sprijinul său şi al României faţă de comunitatea evreiască şi subliniind că and #8222;nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie and #8221;.
17:30
AUR este de acord cu menţinerea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, dar doar ca măsură temporară, a declarat luni liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, citat de Agerpres.
17:10
Daniel David, despre ameninţările primite la mai multe şcoli din Bucureşti: 'Aş vrea un grad mai mare de vigilenţă and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că până la finalizarea anchetei poliţiei, ar dori and #8222;un grad mai ridicat de vigilenţă în şcoli and #8221; privind respectarea regulilor de ordine interioară, inclusiv cine poate intra şi cât timp poate rămâne în incintă.
16:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că alegerea Dianei Buzoianu ca ţintă de atac de către AUR nu este întâmplătoare, subliniind că ministrul Mediului reprezintă o and #8222;dublă ameninţare and #8221; pentru extremişti.
16:30
Preşedintele rus Vladimir Putin propune o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie.
