Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur

19:40

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.