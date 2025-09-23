Aeroporturile din Copenhaga (Danemarca) și Oslo (Norvegia) au fost închise pentru mai multe ore, luni seara, ca urmare a prezenței unor “drone de mari dimensiuni”. UPDATE. Decolările și aterizările au fost reluate după patru ore de întrerupere, dar autoritățile încă nu pot spune despre ce drone a fost vorba.
UPDATE, ora 6.00. Danemarca și Norvegia au fost nevoite să își închidă temporar principalele aeroporturi din cauza observării unor “drone de mari dimensiuni”, luni seara. Poliția daneză nu a putut confirma tipul sau numărul de drone observate în jurul aeroportului din Copenhaga, nici proveniența acestora. Operațiunile de pe aeroportul din Copenhaga au fost reluate în […]
Acum 8 ore
23:20
Disney reia difuzarea emisiunii lui Jimmy Kimmel, la mai puțin de o săptămână după ce comediantul a spus că “Donald Trump exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk”. Compania anunță că decizia fusese luată pentru a nu amplifica tensiunile, într-un moment delicat pentru SUA. # Biziday.ro
Disney a anunțat revenirea emisiunii de tip late night show începând de marți, la ABC News. Compania spune că decizia de suspendare, de miercurea trecută, a fost luată pentru “a evita agravarea situației tensionate, într-un moment emoționant pentru SUA. Am simțit că unele dintre comentarii au fost nepotrivite, și, prin urmare, lipsite de sensibilitate”. Disney […]
Acum 12 ore
22:40
Război Rusia – Ucraina. Moscova a fost atacată, în această seară, cu drone ucrainene. Autoritățile anunță că 11 au fost doborâte și că nu s-au înregistrat victime sau pagube. Atacuri și în regiunile Tula și Belgorod. # Biziday.ro
Primarul Moscovei a declarat, la puțin timp după ora 21, că apărarea antiaeriană a doborât 11 drone deasupra capitalei. Presa rusească a mai scris că au fost auzite explozii și zgomote puternice, dar până acum nu au fost anunțate victime sau pagube materiale. Aeroportul Șeremetievo a introdus restricții la decolări și aterizări. Canalul de Telegram […]
22:00
Germania. Persoane neidentificate au tăiat cablurile sistemului de semnalizare pe linia ferată dintre Dusseldorf și Koln, noaptea trecută. Autoritățile nu exclud ca acțiunea să aibă o motivație politică. # Biziday.ro
Poliția din landul Renania de Nord-Westfalia informează că în noaptea de duminică spre luni, la ora 2:15 (pe ora României), mai multe persoane necunoscute au deschis o gură de canal pentru acces la cablurile de infrastructura feroviară și au tăiat cablurile de fibră optică ale sistemului de semnalizare, în zona Rheindorf din Leverkusen. Pe întreaga […]
21:40
Nvidia, cel mai important producător de cipuri, anunță intenția de a investi până la o sută de miliarde de dolari în OpenAI. Acordul este menit să consolideze poziția celor două, de lideri în domeniul inteligenței artificiale. # Biziday.ro
Nvidia a semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic cu OpenAI. Scopul este de a dezvolta centre de date cu microprocesoare Nvidia, cu 10 megawații în putere de calcul, care să alimenteze softurile OpenAI bazate pe inteligență artificială. Cei 10 gigawați de energie sunt echivalentul consumului a opt milioane de gospodării. Directorul Sam […]
20:30
Președintele Dan a convocat ședința CSAT joi, la ora 12. Se vor stabili obiectivele care necesită măsuri de protecție împotriva dronelor, cât și cine poate decide și ordona doborârea aeronavelor și a vehiculelor aeriene care pătrund în spațiul României. # Biziday.ro
Administrația prezidențială a publicat un comunicat de presă în care anunță că președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de […]
20:20
Italia. Manifestații și greve în mai multe orașe din țară, împotriva genocidului din Fâșia Gaza. Au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști la Milano și Napoli, iar porturile țării au fost blocate pentru a opri transferul de arme către Israel. # Biziday.ro
Astăzi, porturile din Italia au fost blocate de personalul aflat în grevă. Angajații și-au explicat gestul spunând că au încercat să oprească folosirea țării ca punct de tranzit pentru transferul de arme și provizii către Israel, aflat în conflict cu gruparea Hamas în Gaza. La Milano, manifestațiile au degenerat în ciocniri între protestatari și poliție. […]
19:00
Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare de duminică: “Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi. Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune. Vom deveni rampă de inflitrare spre Odesa”. # Biziday.ro
“Cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite […]
Acum 24 ore
18:10
Operațiune masivă în Republica Moldova, pentru arestarea a peste 70 de persoane care au fost instruite în Serbia, la comanda Rusiei, să folosească arme și “să organizeze destabilizări în masă”, înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Primeau câte 400 de euro pentru implicarea în această rețea. # Biziday.ro
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, Victor Furtună, a explicat într-o conferință de presă că, din luna iulie, a fost demarată o amplă anchetă privind “pregătirea dezordinilor în masă” de către Rusia, în perioada alegerilor parlamentare, programate să aibă loc weekendul viitor. “Au fost stabilite mai multe activități care […]
17:50
Analiză Reuters. Planul președintei Băncii Centrale Europene pentru “un Euro global” riscă să eșueze din cauza diviziunii politice. Statele din Zona Euro sunt preocupate de alte probleme și amână, de ani de zile, reforme esențiale. # Biziday.ro
La sfârșitul lunii mai, când dolarul începuse deja să se deprecieze pe fondul războiului tarifar pornit de președintele american Donald Trump, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a cerut liderilor europeni să transforme acel moment într-un al unui “Euro global”. Reuters, care a consultat o persoană familiarizată cu planul președintei BCE, scrie în analiza sa […]
16:30
Vladimir Putin a anunțat că Rusia este dispusă să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armelor nucleare pe care-l are cu SUA, cu condiția ca Donald Trump să facă același lucru. # Biziday.ro
Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (“New Start”) limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care SUA și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine care să le transporte. Acesta este valabil până pe 5 februarie 2026 și, cu mai puțin de șase luni înaintea acestui termen, […]
16:20
Columbianul arestat de SRI în iulie anul trecut, pentru pregătirea unei acțiuni de sabotaj în România, la cererea unui cetățean din Rusia, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare. Instanța Supremă a menținut decizia Curții de Apel București. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis astăzi, definitiv, condamnarea la 6 ani de închisoare a cetățeanului columbian. Instanța a respins apelul columbianului la hotărârea Curții de Apel București, pronunțată în urmă cu câteva luni. În minută, se arată că Instanța Supremă “respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Murillo Diosa Luis Alfonso împotriva […]
15:50
Autoritățile europene au identificat un atac ransomware asupra sistemului de check-in folosit de aeroporturi, care a dat peste cap activitatea în weekend. Autorul nu a fost identificat. # Biziday.ro
Mai multe dintre marile aeroporturi de pe continent s-au confruntat, de la sfârșitul săptămânii trecute, cu perturbări ale zborurilor, din cauza atacului asupra sistemului de check-in și îmbarcare pus la dispoziție de Collins Aerospace, parte a grupului RTX. Reuters scrie că unele dintre ele înregistrează probleme și astăzi, în timp ce agenția europeană din domeniul […]
14:10
Bloomberg: Rusia a elaborat un plan complex pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, pentru a perturba eforturile de aderare la UE. Prevede recrutarea moldovenilor din diaspora, organizarea de proteste și campanii de dezinformare. # Biziday.ro
Rusia a elaborat un plan pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova și pentru a perturba eforturile guvernului de a menține țara pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană, conform unor documente analizate de Bloomberg. Strategia a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de la Kremlin. Scopul este de a submina șansele Partidului […]
13:20
UE vrea să excludă, la presiunea băncilor, marile companii americane de tehnologie (Meta, Apple, Google, Amazon) din noul program european de dezvoltare a produselor financiare digitale pentru consumatori. Măsura riscă să stârnească nemulțumirea Administrației Trump. # Biziday.ro
Uniunea Europeană elaborează un plan pentru a exclude giganții americani din tehnologie din noul sistem de acces la date financiare, în ciuda presiunilor și amenințărilor cu represalii comerciale venite din partea președintelui Donald Trump. Potrivit diplomaților europeni, citați de Financial Times sub protecția anonimatului, negocierile asupra regulamentului privind accesul la date financiare (FiDA), aflate în […]
12:00
Război Rusia – Ucraina. Forțele ucrainene au distrus, în premieră, două avioane amfibii rusești Be-12, capabile să lovească submarine. Într-un atac separat, au distrus și trei elicoptere Mi-8, în Crimeea. # Biziday.ro
Atacul a fost efectuat în Crimeea pe 21 septembrie de unitatea specială Primary a Forțelor Aeriene ucrainene, dar informația a fost confirmată luni dimineață. Potrivit comunicatului de presă, a fost “primul atac din istorie asupra unui Be-12 Chayka”, un avion amfibiu de proiectare sovietică, echipat cu sisteme de detectare și atac al submarinelor. Are peste […]
11:00
Filipine. Peste 200 de persoane au fost arestate, între care 88 de minori, în urma ciocnirilor dintre manifestanții antiguvernamentali și forțele de ordine. Mii de filipinezi au protestat la Manila, pentru a-și exprima furia față de scandalul uriaș de corupție cu prejudiciu de miliarde de dolari. # Biziday.ro
Zeci de mii de filipinezi au ieșit în stradă duminică, pentru a protesta împotriva corupției guvernamentale. Anchetele au scos la iveală prejudicii de miliarde de dolari, din cauza unor proiecte frauduloase de ajutorare a populației afectate de inundații. Înalți oficiali au încasat comisioane uriașe în schimbul contractelor, în timp ce proiecte cruciale menite să protejeze […]
09:30
Marea Britanie ia în considerare eliminarea taxelor de viză pentru angajații înalt calificați, pentru a stimula creșterea economică prin atragerea acestora. Măsura, în contextul în care SUA au introdus taxa de 100 de mii de dolari pentru vizele H-1B. # Biziday.ro
Guvernul lui Kier Starmer vrea să atragă oamenii de știință, profesorii universitari și specialiștii IT, iar printre scenariile discutate se numără eliminarea completă a taxelor de viză pentru absolvenții celor mai bune cinci universități din lume sau câștigătorii unor premii prestigioase, au declarat oficiali, sub protecția anonimatului, pentru FT. Aceștia au subliniat că inițiativa nu […]
09:00
SUA. Donald Trump susține că Rupert Murdoch și fiul său vor face parte din grupul de investitori care va achiziționa operațiunile TikTok. În urmă cu câteva zile, Trump a dat în judecată WJ, deținută de Murdoch. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump susține că Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan Murdoch, vor face parte dintr-un grup de investitori care va cumpăra TikTok, în SUA. Întrebat despre stadiul vânzării aplicație, Trump a răspuns: ”Îmi pare rău să vă spun asta – este implicat un bărbat pe nume Lachlan. Știți cine este Lachlan? Este un […]
08:50
Donald Trump declară că își urăște adversarii politici și susține, la ceremonia comemorării activistului Charlie Kirk, că acesta i-ar fi cerut să trimită trupe federale la Chicago, pentru a prelua controlul orașului, așa cum a făcut deja la Washington DC. # Biziday.ro
Desfășurată duminică în Arizona, comemorarea activistului Charile Kirk a fost transformat într-un amplu eveniment politic, Donald Trump și liderii MAGA rostind “un amestec stângaci de elogii și discursuri de campanie electorală”, remarcă publicația britanică The Guardian. După ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împușcat mortal soțul, la […]
07:50
Presa americană dezvăluie că împuternicitul președintelui Trump pentru administrarea frontierelor a fost prins în flagrant de FBI, anul trecut, luând mită 50 de mii de dolari. Noua administrație a închis ancheta și a desființat cea mai mare parte a departamentului FBI care se ocupă de cazurile de corupție. # Biziday.ro
MSNBC și Reuters au aflat că directorul FBI numit de la Donald Trump a decis închiderea anchetei împotriva lui Tom Homan, un apropiat al președintelui Donald Trump și împuternicitul acestuia pentru consolidarea frontierelor. Cazul, despre care nu s-a știut până acum, trena oricum din ianuarie, de când Trump a preluat puterea, dar detaliile sale sunt […]
Ieri
15:50
Investigație BBC. Rusia a finanțat o campanie de inluențare a alegerilor din Republica Moldova. În ultimele luni, membrii rețelei (care are legături cu oligarhul Ilan Șor – fugit la Moscova) au primit câte 160 de euro lunar pentru a face propagandă pro-rusă pe TikTok și Facebook și a discredita partidul pro-european PAS și pe Maia Sandu. # Biziday.ro
Investigația BBC a fost realizată cu ajutorul unui reporter sub acoperire, în ultimele luni, înaintea alegerilor parlamentare programate să aibă loc weekendul viitor. Operațiunea era coordonată pe Telegram, iar recruții – printre care și reporterul BBC – erau instruiți prin seminare online și testați periodic. Ei primeau câte 3.000 de lei moldovenești pe lună (aproximativ […]
14:00
Armata ucraineană va avea o nouă dronă subacvatică în dotare. Toloka are o rază de acțiune de până la două mii de kilometri și o capacitate de cinci mii de kilograme. # Biziday.ro
Uraina a prezentat ultima sa dronă subacvatică, TOLOKA. Deși proiectul era cunoscut de aproximativ un an, abia acum a fost prezentat publicului. Sistemul are trei variante: TLK-150, pentru operațiuni discrete, cu propulsie electrică și rază scurtă; TLK-400, cu autonomie de 1.200 km și încărcătură utilă de 500 kg; TLK-1000 cu o lungime de până la […]
12:10
Trafic aerian perturbat în Europa, pentru a doua zi la rând, din cauza atacului cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii. Sâmbătă, sute de zboruri au fost anulate sau întârziate. # Biziday.ro
Pasagerii se vor confrunta cu o nouă zi de perturbări ale traficului aerian pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow, după atacul cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene, transmite BBC. Sâmbătă, sute de zboruri au fost anulate sau întârziate, iar îmbarcarea pasagerilor s-a făcut […]
08:50
Austria. Director din cadrul grupului OMV, demis în urma unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei. În ultimele luni, s-a întâlnit în repetate rânduri cu un diplomat rus, bănuit că ar fi agent FSB. # Biziday.ro
Direcția pentru Securitate și Informații a Austriei a monitorizat de mai multe luni activitatea angajatului OMV, al cărui nume nu a fost făcut public. Compania a confirmat pentru Reuters că a reziliat imediat contractul cu acesta și a precizat că oferă autorităților tot sprijinul necesar. “Din motive de protecție a datelor, nu putem comenta alte […]
08:00
Pentagonul le impune jurnaliștilor acreditați să ceară acordul înainte de a publica orice știre “pe surse”, chiar dacă este vorba despre informații neclasificate. În caz contrar, riscă să-și piardă acreditarea. Asociațiile jurnaliștilor numesc măsura “un atac direct” la adresa libertății presei. # Biziday.ro
Potrivit unei note interne distribuite jurnaliștilor acreditați, cei care doresc să intre în sediul Pentagonului vor fi obligați să semneze un angajament prin care promit că nu vor publica nicio informație, indiferent că este vorba despre informații clasificate sau nu, fără aprobarea explicită a unui oficial desemnat. Presa americană scrie că, astfel, se încearcă o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Serviciul ucrainean de Informații Externe evaluează că Rusia va trece printr-o criză economică după încheierea războiului: “Reducerea cheltuielilor militare va duce la disponibilizarea a milioane de angajați din industria de apărare. În plus, demobilizarea a sute de mii de contractori va provoca un șoc pe piața muncii”. # Biziday.ro
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU) susține că Rusia “este prinsă într-o capcană”, prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și transformarea sectorului militar-industrial în principalul motor al economiei. Ucrainenii estimează că este imposibil ca Rusia să revină la modelul economic normal fără un declin accentuat, deoarece după război, Moscova va trebuie să înceapă să reducă […]
18:10
Război în Ucraina. Volodimir Zelenski vrea ca Polonia și România să doboare drone rusești deasupra țării sale, pentru a-și proteja cetățenii proprii: ”Cred că este corect să se vorbească despre o decizie comună”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că este corect să discute despre o decizie comună privind doborâre de drone deasupra Ucrainei împreună cu alte state, precum România și Polonia. ”Cred că este corect să se vorbească despre o decizie comună. Nu este vorba doar de a aștepta ca drona să cadă în capul ucrainenilor pentru a […]
17:50
Olanda. Proteste violente anti-imigrație la Haga. Manifestanții au aruncat pietre și sticle spre polițiști și au incendiat o mașină. Forțele de ordine au folosit tunuri de apă pentru a dispersa persoanele care voiau să blocheze o autostradă. # Biziday.ro
Bij #Elsfest op het #Malieveld pic.twitter.com/db7MWR88rg — Bob van Keulen (@BobHGL) September 20, 2025 Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea adunată la o manifestație anti-imigrație din Haga, după ce unele persoane au început să arunce cu pietre și sticle spre ofițerii de poliție, a declarat o purtătoare de cuvânt […]
15:50
Consilierul premierului Bolojan, Ionuț Dumitru, spune că acesta își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. Adaugă că ”vedem o rezistență foarte mare și din partide și din mediul administrației”. # Biziday.ro
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a afirmat în emisiunea ”În fața ta”, de la Digi24, că Ilie Bolojan va demisiona dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. Ionuț Dumitru spune că fără susținere pentru realizarea reformelor, Ilie Bolojan va pleca din funcția de premier. ”Așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul […]
14:30
România a înregistrat producții record de cereale și rapiță anul acesta, de 19,3 milioane de tone, anunță Ministrul Agriculturi. Recolta este cu peste 5 milioane mai mare decât anul trecut. # Biziday.ro
Ministerul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat un grafic pe Facebook din care reiese că țara noastră a avut o producție record de rapiță cereale (grâu, secară, ovăz, orz), de 19,3 milioane de tone. Conform ministrului, recolta de cereale din această toamnă a fost 16,8 milioane de tone, peste cele 14 milioane de tone produse anul […]
13:20
Ministerul Culturii confirmă că România a încasat 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiectelor de patrimoniu furate, la începutul anului, din Muzeul Drents din Olanda. Suma reprezintă valoarea de asigurare (nu valoarea bunurilor), iar dacă obiectele vor fi recuperate, aceasta va fi restituită. # Biziday.ro
Ministerul Culturii a confirmat sâmbătă informațiile apărute vineri pe surse, conform cărora România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, Olanda. Muzeul Național de Istorie a României a intrat deja în posesia banilor pentru cele trei brățări […]
11:40
Război Rusia-Ucraina. Atac masiv al rușilor, cu peste 500 de drone și zeci de rachete, asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene. La Nipru, o rachetă a lovit direct un bloc de locuințe. Cel puțin trei persoane au murit și câteva zeci au fost rănite. Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol. Ucrainenii au lovit două rafinării din Rusia. # Biziday.ro
Ucraina a fost ținta unui amplu atac aerian, în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldat cu cel puțin trei morți și 27 de răniți, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat aproape 580 de drone și 40 de rachete asupra infrastructurii civile și a unor zone rezidențiale din diferite regiuni […]
10:10
Trafic aerian perturbat în Europa, din cauza unui atac cibernetic care a vizat un furnizor al sistemelor de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene. Aeroportul din Bruxelles anunță întârzieri și anulări de zboruri. Întârzieri și pe Heathrow din Londra. # Biziday.ro
Aeroportul din Bruxelles anunță că a fost ținta unui atac cibernetic, care a vizat furnizorul sistemelor de check-in și îmbarcare, și care afectează mai multe aeroporturi europene. ”Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au transmis reprezentanții aeroportului, care au precizat că pentru moment sunt posibile […]
07:50
Armata americană a efectuat un al treilea atac asupra unei ambarcațiuni care transportat droguri către SUA. Trei bărbați de pe navă au fost uciși. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat că forțele americane au efectuat un ”atac de precizie letal” asupra unei nave despre care a spus că trafica droguri, iar în atac au fost uciși trei ”narcoteroriști bărbați” aflați la bord. Trump a precizat că a ordonat atacul asupra ambarcațiunii, după ce serviciile secrete americane au confirmat că trafica […]
07:20
Rusia neagă că avioanele sale au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Susține că aeronavele MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, ”în strictă conformitate cu normele internaţionale”. # Biziday.ro
Ministerul Apărării din Rusia susține că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spațiul aerian estonian nu a fost încălcat. ”Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a fost […]
07:00
Donald Trump spune că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ”ar putea fi o mare problemă”. A adăugat că ”va analiza” rapoartele cu privire la acest incident. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a avut o scurtă reacție după ce trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian. ”Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă, dar vă voi anunța mai târziu”, a spus liderul american. De asemenea, Donald Trump a adăugat: ”Va trebui să mă […]
06:40
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius este ”pe punctul de a se prăbuși”, avertizează Secretarul General al ONU, cu două luni înainte de summitul climatic din Brazilia. # Biziday.ro
”Suntem în pragul prăbușirii acestui obiectiv. Avem absolută nevoie ca țările să vină… cu planuri de acțiune climatică care să fie pe deplin aliniate la 1,5 grade (Celsius), care să acopere întreaga lor economie și totalitatea emisiilor lor de gaze cu efect de seră. Este esențial să avem o reducere drastică a emisiilor în următorii […]
19 septembrie 2025
22:50
Indonezia va suspenda construcția de noi hoteluri și restaurante în anumite zone de pe insula Bali. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul asupra mediului al creșterii necontrolate a turismului, după ce insula s-a confruntat cu inundații devastatoare în ultimele zile. # Biziday.ro
Guvernatorul insulei, Wayan Koster, a declarat, la începutul acestei săptămâni, că “începând din acest an, a fost transmis un set de instrucțiuni pentru toți șefii de districte și primarii din Bali”. Acesta a adăugat că “după gestionarea inundațiilor, ne vom reuni din nou pentru a ne asigura că nu se mai eliberează autorizații pentru hoteluri, […]
20:40
Incident de securitate la Aeroportul Otopeni. O dronă civilă de mici dimensiuni a fost reperată la 3,5 km de piste de echipajul unui avion care ateriza. A fost declanșată o anchetă, până acum fiind identificată drona și locația de unde a fost operată. # Biziday.ro
Compania Națională “Aeroporturi București” informează că “în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a aeroportului Otopeni, echipajul unei aeronave a semnalat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 de kilometri de aeroport. Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autoritățile […]
20:20
Carambol cu șase autoturisme pe drumul dintre Buzău și Mizil (DN1B), la Merei. Momentan, nu sunt informații despre posibile victime. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță producerea unui accident cu șase autoturisme implicate la Merei: “Nu se cunoaște momentan dacă sunt victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”. Știrea se actualizează pe măsură ce sunt disponibile informații oficiale…
19:20
Directorul general al Hidroelectrica și-a dat demisia, după ce Comisia Europeană a atras atenția că acesta ar fi fost numit în funcție deși se afla în conflict de interese. Dacă rămânea în funcție, exista riscul ca România să piardă bani din PNRR. # Biziday.ro
Karoly Borbel a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a subliniat că decizia de a încheia mandatul a fost una amiabilă. Totuși, acesta a subliniat că raportul KPMG (una dintre cele mai mari companii independente de audit și consultanță din lume) contrazice precizările Comisiei Europene conform cărora ar exista un conflict de interese și […]
18:10
Trei avioane rusești de atac MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, vineri după amiaza, în zona Golfului Finlandei. NATO a trimis la intercepție aeronave F-35 italiene, dar avioanele rusești au părăsit zona după 12 minute. # Biziday.ro
Ministerul de Externe al Estoniei a anunțat, vineri, că cele trei avioane militare rusești MiG-31 au pătruns, fără autorizație, în spațiul aerian estonian, deasupra Golfului Finlandei. Aparatele de zbor au părăsit zona după aproximativ 12 minute. Au fost trimise avioane F-35 italiene. “Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest […]
17:00
UE nu a ajuns la un acord privind planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorul deceniu, carea urmează să fie prezentat la COP30, în noiembrie. Statele membre, aflate în dezacord, au semnat doar o “declarație de intenție” pentru a-și reafirma angajamentul. # Biziday.ro
Miniștrii mediului din cele 27 de state membre ale blocului comunitar au anunțat joi că își propun să reducă emisiile de gaze cu efect de seră între 66,3 % și 72,5 % până în 2035, scrie Financial Times. Deși Danemarca, care deține președinția rotativă a UE, a apărat acest compromis, ținta riscă, totuși, să slăbească […]
16:00
Comisia Europeană a prezentat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate rusești, restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor și sancțiuni pentru alte bănci rusești sau din țări terțe. # Biziday.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: “Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile provenite din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. De aceea, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene”. Aceasta explică că “Marile companii de comercializare a energiei Rosneft și Gazpromneft vor fi acum supuse unei interdicții totale […]
15:40
Flavius Nedelcea, secretar de stat în ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Este acuzat că a intervenit pentru schimbarea din funcție a șefului Protecției Consumatorilor din Caraș-Severin. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a reținut pe Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei. Este acuzat că a exercitat presiuni pentru schimbarea din funcție a comisarului-șef al Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Despre cazul lui Nedelcea, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că a aflat din presă, iar DNA nu a trimis nicio notificare oficială la minister. […]
15:10
Analiză ISW. Declarațiile amenințătoare ale oficialilor ruși la adresa Finlandei sugerează derularea unei campanii coordonate împotriva membrului NATO. O strategie similară a fost aplicată și Ucrainei, înainte de declanșarea războiului. # Biziday.ro
Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) analizează, în raportul de joi dedicat războiului din Ucraina, că Federația Rusă desfășoară “o campanie de informare coordonată” asupra statului vecin Finlanda, campanie ce amintește de retorica folosită înainte de a invada Ucraina, în februarie 2022. Oficialii din cercurile înalte ale Kremlinului au lansat o serie de amenințări verbale la […]
14:10
DNA l-a reținut pe managerul spitalului municipal Caransebeș (județul Caraș-Severin), sub acuzația că a acceptat o mită de 250 de mii de lei pentru atribuirea preferențială a unui contract de reparații. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 19 septembrie 2025, a suspectului Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Mai mult, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în […]
13:10
Marile magazine din România nu sunt de acord, ”principial, cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. ”În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, […]
12:50
Donald Trump spune că televiziunile americane care îl critică ar trebui să rămână fără licențe. Remarcile vin după ce administrația sa a făcut presiuni directe asupra ABC să suspende emisiunea comediantului Jimmy Kimmel. # Biziday.ro
Donald Trump a spus că decizia revocării licențelor “aparține în totalitate” președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, pe care l-a descris drept “un om dur, un patriot care își iubește țara”. “Am citit undeva că posturile de televiziune au fost 97% împotriva mea. 97% negative, și totuși am câștigat și ușor [la alegerile […]
