Nuclear iranian: “Un punct de cotitură dificil” (şeful AIEA)
Financial Intelligence, 23 septembrie 2025 06:50
Discuţiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un "punct de cotitură destul de dificil", a recunoscut
Acum 15 minute
07:00
Egiptul va găzdui o conferinţă privind reconstrucţia Fâşiei Gaza după introducerea unui armistiţiu
Prim-ministrul egiptean Mustafa Madbouly a anunţat luni că ţara sa va găzdui o conferinţă privind reconstrucţia Fâşiei Gaza
07:00
Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional şi stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva acestora
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la
07:00
Kelemen Hunor: Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă "o iarnă grea", iar politicienii nu au voie
Acum 30 minute
06:50
Trump face o legătură între paracetamol şi autism, în ciuda îndoielilor oamenilor de ştiinţă
Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând
06:50
Canada consideră "necesară" recunoaşterea statului palestinian fără să îşi facă "iluzii" (Carney)
Premierul canadian Mark Carney a afirmat luni că "nu îşi face nicio iluzie" cu privire la impactul concret
06:50
Discuţiile cu Iranul privind programul său nuclear se află într-un "punct de cotitură destul de dificil", a recunoscut
Acum o oră
06:40
Apariţia unor drone perturbă zborurile la aeroporturile din Copenhaga și Oslo
Aeroportul din Copenhaga, Danemarca, se redeschide după ce a suspendat decolările și aterizările timp de aproape patru ore
Acum 12 ore
22:00
Occidentul și Rusia se confruntă la ONU după incidentele din spațiul aerian al NATO
NATO acuză Rusia de încălcarea spațiului aerian al Estoniei și Poloniei Yvette Cooper din Marea Britanie avertizează asupra
22:00
Putin îi oferă lui Trump o prelungire de un an a tratatului privind armele nucleare
Președintele rus Vladimir Putin i-a oferit luni omologului său american Donald Trump o prelungire de un an a
21:50
Senat: Contractele contabililor autorizaţi, consultanţilor fiscali, evaluatorilor autorizaţi şi auditorilor financiari cu clienţii – titluri executorii
Senatul a adoptat, luni, trei iniţiative legislative care prevăd ca toate contractele încheiate de contabilii autorizaţi, consultanţii fiscali,
21:50
Romgaz a încheiat un parteneriat strategic cu Weatherford pentru digitalizarea operaţiunilor de producţie
SNGN Romgaz SA a încheiat un contract pe opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem
21:40
R. Moldova: 74 de arestări înaintea alegerilor; autoritățile afirmă că au destructurat o rețea de sabotaj a spionajului militar rus
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de
19:20
Ungaria: Aderarea Ucrainei la UE va falimenta Ungaria şi Europa, crede Viktor Orban
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta
19:10
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să
19:10
Un bancher experimentat va fi responsabil cu atragerea de investitori în Germania
Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent
19:10
Diana Buzoianu: AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi
AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se
18:30
Norofert își crește profitabilitatea în S1 2025 și accelerează investițiile în producție și piețele externe
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB:
Acum 24 ore
17:50
Austeritatea mascată și reforma birocratică; Studiu de caz: Institutul Național de Formare în Sectorul Public
În România ultimelor decenii, discursul public despre administrația de stat s-a concentrat aproape obsesiv asupra bugetarilor. Declarațiile unor
17:10
Electrica – Comunicat de disponibilitate Situatii Financiare Individuale S1 2025
COMUNICAT DE DISPONIBILITATE Incepand cu data de 29 septembrie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), Situatiile Financiare interimare individuale
16:20
ICMET Craiova și Universitate din Craiova organizează ICH2P și IEEES 2025. Lucrările de cercetare pot fi depuse până la data de 30 septembrie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET și Universitatea din Craiova organizează în perioada 14-18 decembrie 2025,
16:10
Şeful organizaţiei pentru energie nucleară din Iran în vizită la Moscova pentru a semna acorduri de cooperare
Şeful organizaţiei pentru energie atomică din Iran, Mohammad Eslami, se află la Moscova pentru discuţii, a informat luni
16:00
Şeful OMV: Vedem că China ne-a depăşit în toate lanţurile valorice. […] Pentru a recupera decalajul, Europa trebuie "să revină la pasiunea pentru inovaţie şi la concentrarea pe performanţă
Directorul general de la OMV, Alfred Stern, a declarat luni că grupul energetic austriac îşi doreşte un mediu
15:40
Gabriel ȚECHERĂ: Grupul TTS este bine poziționat cu noua echipă – Ana Bobircă, președinte, și Ion Stanciu, director general – ca să abordeze perioada următoare către creștere
Grupul TTS este bine poziționat cu noua echipă – Ana Bobircă, președinte, și Ion Stanciu, director general –
15:40
Regenerabilele nu vor înlocui gazele în mixul energetic al UE prea curând, spune directorul OMV
Economia Europei va continua să se bazeze pe gaze naturale din import în următoarele decenii, deoarece tranziţia la
15:20
Cosmin Marinescu: Piețele pot avea vârsta națiunilor pe care le deservesc –, dar capacitatea lor de a se reinventa este nelimitată
• Transformarea digitală aduce oportunități mari de creștere și incluziune, dar cere și o viteză și o reziliență
15:10
SIREN 2025; Ion Lungu: "Securitatea energetică este în centrul atenției; trebuie să avem asigurată posibilitatea alimentării consumatorilor, pentru că, dacă nu avem energie la consumatori, de altceva este greu să discutăm"
Cristian Bușoi: Interconectările sunt esențiale și trebuie identificate surse europene de finanțare pentru a crește capacitatea de conectare
14:10
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru
13:00
Termene.ro și Sferal.AI lansează programul care ajută firmele românești să automatizeze no-code cel puțin 10 fluxuri din companie în doar trei luni
Termene.ro a deschis înscrierile pentru programul de automatizare care ajută firmele din România să automatizeze cel puțin 10
13:00
Szijjarto: Vom sprijini toate iniţiativele care ne aduc mai aproape de pace
Mai multe conflicte militare din lume au fost aduse mai aproape de soluţionare în ultimele luni, dar din
12:10
Miliardarul Warren Buffett renunță complet la investiția extrem de profitabilă în acțiunile producătorului chinez de vehicule electrice BYD
Berkshire Hathaway, compania miliardarului Warren Buffett, și-a retras complet investiția extrem de profitabilă în acțiunile producătorului chinez de
11:30
INSCOP Research – 50,6% dintre români își arată disponibilitatea de a vota un partid nou; Remus Ștefureac: Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice sugerează o dorință de resetare structurală a sistemului politic
Jumătate dintre români ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat la viitoarele alegeri, potrivit
11:10
Un atac cibernetic cu ransomware se află la originea perturbărilor din weekend pe aeroporturi europene, anunţă UE
Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) anunţă luni că perturbări care au avut loc pe mai multe
10:50
Impozitul pe avere ar fi fatal pentru economia franceză, afirmă cel mai bogat om din Europa
Bernard Arnault, proprietarul LVMH, care ar putea suferi pierderi de 1 miliard de euro, afirmă că impozitul propus
10:40
Acțiunile europene au înregistrat o ușoară scădere luni dimineață, investitorii urmărind cu atenție măsurile restrictive privind vizele luate
10:10
Adunarea Generală a UNSAR a ales conducerea asociației pentru următorii 3 ani; Alexandru CIUNCAN rămâne președinte
Adunarea Generală a UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, organizație din care
10:00
Christine Lagarde (BCE): Obiectivul privind inflaţia a fost atins, dar se menţin incertitudinile
Banca Centrală Europeană şi-a îndeplinit obiectivul privind ţinerea sub control a preţurilor, dar incertitudinile persistă în privinţa perspectivelor,
09:50
Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare asupra unor importuri din Statele Unite, au anunțat luni Gazeta Oficială și
09:10
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG de producție de biometan – așteptată anul viitor
Decizia finală de investiție pentru proiectul DN AGRAR și BSOG pentru
08:50
Safetech anunță participarea în calitate de subcontractant în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene # Financial Intelligence
Conducerea Safetech Innovations a anunțat participarea, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu condus de Ernst & Young Consulting […] The post Safetech anunță participarea în calitate de subcontractant în contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene appeared first on Financial Intelligence.
08:50
”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” – e-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti # Financial Intelligence
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au […] The post ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” – e-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, își extinde […] The post Dedeman anunță oficial extinderea în Republica Moldova appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank; Sporiș preia noi responsabilități # Financial Intelligence
Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank, potrivit unui raport transmis Bursei de […] The post Cristian Sporiș primește un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank; Sporiș preia noi responsabilități appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în […] The post Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis / Ştefan Unchiaşu: Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an # Financial Intelligence
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul […] The post Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis / Ştefan Unchiaşu: Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
06:50
Legislația europeană privind cookie-urile a creat haos pe internet. Bruxelles vrea să remedieze situația – Politico # Financial Intelligence
* Comisia Europeană dorește să modifice regulile de confidențialitate care obligă site-urile web să afișeze bannere privind cookie-urile […] The post Legislația europeană privind cookie-urile a creat haos pe internet. Bruxelles vrea să remedieze situația – Politico appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în marja ceremoniei de omagiere a […] The post SUA: Trump şi Musk şi-au vorbit în public, la trei luni după disputa lor appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Pentagonul spune că presa trebuie să accepte să nu divulge informații sensibile; Clubul Național de Presă din Washington: „Atac direct” asupra jurnalismului independent # Financial Intelligence
Administrația președintelui american Donald Trump impune noi restricții asupra mediatizării armatei americane, cerând organizațiilor de știri să accepte […] The post Pentagonul spune că presa trebuie să accepte să nu divulge informații sensibile; Clubul Național de Presă din Washington: „Atac direct” asupra jurnalismului independent appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelenski solicită un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a […] The post Zelenski solicită un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Macron cere eliberarea ostaticilor din Gaza pentru a deschide o ambasadă în Palestina (interviu acordat CBS) # Financial Intelligence
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia […] The post Macron cere eliberarea ostaticilor din Gaza pentru a deschide o ambasadă în Palestina (interviu acordat CBS) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Reţea secretă de “agenţi” plătiţi, finanţată de Rusia, încearcă să submineze alegerile din R. Moldova; reacţia unei apropiate a lui Şor # Financial Intelligence
O reţea secretă finanţată de Rusia ar plăti cetăţeni moldoveni pentru a publica dezinformări şi a realiza sondaje […] The post Reţea secretă de “agenţi” plătiţi, finanţată de Rusia, încearcă să submineze alegerile din R. Moldova; reacţia unei apropiate a lui Şor appeared first on Financial Intelligence.
