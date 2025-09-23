Acțiune a polițiștilor pentru protecția animalelor la un concurs de tracțiune cu cai

Covasna Media, 23 septembrie 2025 06:50

Acțiune a polițiștilor pentru protecția animalelor la un concurs de tracțiune cu cai

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 5 minute
07:10
Tapi: „Sunt gata să fiu cățelul tău preferat” Covasna Media
Tapi: „Sunt gata să fiu cățelul tău preferat”
Acum 15 minute
07:00
Tot mai mulți copii din Őrkő merg zilnic la grădiniță și școală cu Pedibus Covasna Media
Tot mai mulți copii din Őrkő merg zilnic la grădiniță și școală cu Pedibus
07:00
A început săptămâna turismului la Covasna Covasna Media
A început săptămâna turismului la Covasna
07:00
Elevii de la Liceul Economic „Berde Áron”, lecție de responsabilitate la Let’s Do It,... Covasna Media
Elevii de la Liceul Economic „Berde Áron”, lecție de responsabilitate la Let’s Do It,...
Acum 30 minute
06:50
Opt câini eutanasiați la Câmpul Frumos: respectarea legii sau cruzime? Covasna Media
Opt câini eutanasiați la Câmpul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
06:50
Acțiune a polițiștilor pentru protecția animalelor la un concurs de tracțiune cu cai Covasna Media
Acțiune a polițiștilor pentru protecția animalelor la un concurs de tracțiune cu cai
06:50
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie (APIA) Covasna Media
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie (APIA)
Acum o oră
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
06:40
Horoscop marți, 23 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 23 septembrie 2025
06:30
ANUNŢ Covasna Media
ANUNŢ
Acum 12 ore
19:30
Poliţia, sesizată în legătură cu eutanasierea a opt câini din Adăpostul Public de la Câmpul... Covasna Media
Poliţia, sesizată în legătură cu eutanasierea a opt câini din Adăpostul Public de la Câmpul...
18:30
Sepsi-SIC a înfiinţat o secţie de triatlon; Deák Zsombor va reprezenta clubul Covasna Media
Sepsi-SIC a înfiinţat o secţie de triatlon; Deák Zsombor va reprezenta clubul
Acum 24 ore
17:00
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe
16:30
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod Covasna Media
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod
16:20
Accident cu patru mașini la Chichiș Covasna Media
Accident cu patru mașini la Chichiș
16:10
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp Covasna Media
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp
16:00
Accident rutier la Olteni: un cursant de școală auto cu alcoolemie de 0,48 mg/l a lovit un stâlp Covasna Media
Accident rutier la Olteni: un cursant de școală auto cu alcoolemie de 0,48 mg/l a lovit un stâlp
12:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Covasna Media
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „A.C.C.E.P.T. – Accesibilitate pe piața... Covasna Media
Comunicat de presă privind demararea proiectului „A.C.C.E.P.T. – Accesibilitate pe piața...
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Oportunități integrate pentru accesul... Covasna Media
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Oportunități integrate pentru accesul...
Ieri
06:50
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe Covasna Media
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță Covasna Media
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Covasna Media
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
21 septembrie 2025
18:50
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș Covasna Media
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș
08:00
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit” Covasna Media
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit”
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Sepsi OSK, a patra victorie consecutivă în Liga 2 Covasna Media
Sepsi OSK, a patra victorie consecutivă în Liga 2
11:20
Cartoful – prieten sau dușman? Covasna Media
Cartoful – prieten sau dușman?
10:50
„Astenia de toamnă nu este o boală” Covasna Media
„Astenia de toamnă nu este o boală”
06:50
Horoscop 20-21 septembrie 2025 – Lună Nouă în Fecioară Covasna Media
Horoscop 20-21 septembrie 2025 – Lună Nouă în Fecioară
19 septembrie 2025
18:30
Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat găzduieşte a 13-a ediţie a evenimentului „Sunetul... Covasna Media
Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat găzduieşte a 13-a ediţie a evenimentului „Sunetul...
07:00
Primăria vrea să recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiți pe containere modulare la Colegiul „Mihai Viteazul” Covasna Media
Primăria vrea să recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiți pe containere modulare la Colegiul „Mihai Viteazul”
07:00
Septembrie activ: sport, film și inspirație feminină Covasna Media
Septembrie activ: sport, film și inspirație feminină
07:00
Locuri în plus pentru cei mai mici locuitori: au început construcțiile la o nouă creșă din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Locuri în plus pentru cei mai mici locuitori: au început construcțiile la o nouă creșă din Sfântu Gheorghe
07:00
Bilanțul incendiilor din județul Covasna: 3 persoane au murit și aproape 7 milioane lei s-au... Covasna Media
Bilanțul incendiilor din județul Covasna: 3 persoane au murit și aproape 7 milioane lei s-au...
06:40
Horoscop vineri, 19 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 19 septembrie 2025
06:40
Hydrokov: Lucrări de canalizare pe strada Jókai Mór, executate de o firmă locală Covasna Media
Hydrokov: Lucrări de canalizare pe strada Jókai Mór, executate de o firmă locală
18 septembrie 2025
18:30
Eveniment inedit organizat de IPJ Covasna – lecții reale pentru copii și adulți Covasna Media
Eveniment inedit organizat de IPJ Covasna – lecții reale pentru copii și adulți
16:20
Primăria Sfântu Gheorghe reduce la jumătate Fondul clasei pentru şcoli şi grădiniţe Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe reduce la jumătate Fondul clasei pentru şcoli şi grădiniţe
15:30
Doi tineri, reținuți după o agresiune la o fermă din Lemnia Covasna Media
Doi tineri, reținuți după o agresiune la o fermă din Lemnia
14:40
Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe Covasna Media
Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe
07:00
În apă, dizabilitatea dispare: povestea lui Zelenák Dávid, un campion al curajului din Sfântu Gheorghe Covasna Media
În apă, dizabilitatea dispare: povestea lui Zelenák Dávid, un campion al curajului din Sfântu Gheorghe
06:50
Alergarea care unește o comunitate: #szombat8 la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Alergarea care unește o comunitate: #szombat8 la Sfântu Gheorghe
06:50
Peste 5.000 de voluntari, pregătiți pentru Ziua de Curățenie Națională, în județul Covasna Covasna Media
Peste 5.000 de voluntari, pregătiți pentru Ziua de Curățenie Națională, în județul Covasna
06:40
Horoscop joi, 18 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 18 septembrie 2025
17 septembrie 2025
18:20
Trei sportivi trecuţi de 70 de ani, premiaţi în deschiderea Zilelor Sportive Covasna Media
Trei sportivi trecuţi de 70 de ani, premiaţi în deschiderea Zilelor Sportive
13:00
UDMR apără comunitățile din Covasna în fața presiunilor bugetare Covasna Media
UDMR apără comunitățile din Covasna în fața presiunilor bugetare
10:10
Viața mea e făcută pentru mișcare – nu pentru gratiile din adăpost Covasna Media
Viața mea e făcută pentru mișcare – nu pentru gratiile din adăpost
07:00
De ce ne sperie, de fapt, schimbarea de prefix? Explicația psihologului Ioana Obreja Covasna Media
De ce ne sperie, de fapt, schimbarea de prefix? Explicația psihologului Ioana Obreja
06:50
27 septembrie, termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru a solicita tichetul de energie Covasna Media
27 septembrie, termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru a solicita tichetul de energie
06:40
Horoscop miercuri, 17 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 17 septembrie 2025
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.