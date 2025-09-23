Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / ”Hamas nu va avea niciun rol în guvern”
G4Media, 23 septembrie 2025 08:20
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
08:40
Analiză a publicației spaniole El Confidencial, via Rador: Aliat cheie al puterii ruse, Biserica Ortodoxă își extinde influența în Europa și America, servind drept instrument... © G4Media.ro.
08:40
Comisia Europeană ia în considerare sancțiuni comerciale deoarece Ungaria și Slovacia nu vor să se desprindă de petrolul rusesc # G4Media
Comisia Europeană are în vedere măsuri comerciale împotriva importurilor de petrol rusesc, deoarece Ungaria și Slovacia nu au prezentat un plan credibil privind modul în... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:30
Editorial de Joaquim Coll, istoric și editorialist, publicat în 20 Minutos, via Rador: Noi, europenii, trebuie să fim conștienți că alunecăm spre un conflict deschis... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Orezul, între mit și adevăr/ Tania Fântână (nutriționist): Nu orezul în sine îngrașă, ci cantitatea și modul de preparare # G4Media
Orezul este unul dintre cele mai vechi și consumate alimente din lume, bază pentru peste jumătate din populația globului. Face parte din familia gramineelor și... © G4Media.ro.
08:20
George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului” din Republica Moldova – investigație ZdG # G4Media
Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care Ziarul de Gardă a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au... © G4Media.ro.
08:20
Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / ”Hamas nu va avea niciun rol în guvern” # G4Media
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:10
Ultima oră: Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la ora 11, cu liderii coaliției de guvernare / Două decizii cruciale, CCR privind pensiile magistraților și reforma administrativă, ar putea duce la demisia premierului și la căderea Guvernului # G4Media
Programul președintelui de marți, 23 septembrie, prevede de la ora 11 o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea vine după ce în ultimele zile ... © G4Media.ro.
08:10
Facebook lansează un asistent matrimonial bazat pe AI / Meet Cute va oferi o „sugestie surpriză” pe baza algoritmului # G4Media
Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche, transmite News.ro. Inteligenţa... © G4Media.ro.
08:00
Primăria Capitalei ar putea restricţiona circulaţia maşinilor de marfă şi salubritate la orele de vârf / ”Din cele 1,7 milioane de mașini, aproape 300.000 sunt maşini de marfă, aproape 300.000 sunt maşini care n-ar trebui să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic” # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că urmează să fie stabilite intervalele orare în care vor putea circula maşinile de transport marfă... © G4Media.ro.
07:50
O companie chineză a lansat o platformă masivă bazată pe inteligență artificială menită să ajute la gestionarea sănătății persoanelor cu boli cronice, un segment care... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Kazahstan va plăti SUA 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive / ”Vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia” # G4Media
Statele Unite şi Kazahstanul au încheiat un acord în valoare de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, a declarat luni secretarul pentru... © G4Media.ro.
07:40
Trump a găsit unul din ”vinovații” pentru autism: paracetamolul / „Nu luaţi”, nu-i daţi copilului” / Oamenii de știință susțin că o astfel de afirmație neprobată crează „confuzie şi teamă” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un... © G4Media.ro.
07:30
O echipă de studenți români a traversat Australia la bordul unui vehicul solar / ”Am avut 6 metri pătrați de panouri solare. Autonomia mașinii în condiții de zero soare este de până la 300 km” # G4Media
În luna august, echipa studențească Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a străbătut deșertul australian de la nord la sud, timp de 6... © G4Media.ro.
07:20
Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: ”Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile” / ”Nu puteți trăi în pace cu nimeni” # G4Media
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace... © G4Media.ro.
07:20
CIA a cheltuit 20 de milioane de dolari pe o pisică-spion, însă porumbeii au „aflat” cele mai mari secrete militare. De ce misiunea Acoustic Kitty a fost un eșec # G4Media
În timpul Războiului Rece, CIA și alte agenții de informații din lume s-au confruntat cu o mare problemă: cum să obțină informații secrete din locuri... © G4Media.ro.
07:20
Kelemen HUnor: „Da, după 35 de ani oamenii s-au săturat de partidele mainstream şi caută altceva. E aproape firesc acest lucru şi nu trebuie să ne panicăm„ # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră ”credibil” faptul că mulţi dintre români vor noi partide politice, el arătând că această situaţie nu este valabilă doar pentru... © G4Media.ro.
07:10
Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Trump declanşează o cursă globală pentru atragerea de talente de top / ”Cea mai mare oportunitate pentru Europa” # G4Media
Decizia surpriză a preşedintelui american Donald Trump de a creşte la 100.000 de dolari taxa de aplicare pentru vizele H-1B a stârnit nelinişte în rândul... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Lewis Hamilton nu are parte de sezonul pe care și l-ar fi dorit alături de Ferrari, britanicul nereușind vreo clasare pe podium în 2025. Cu... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:00
Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenţei unor drone / Poliția a identificat „două-trei aparate de mari dimensiuni” # G4Media
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia,... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
00:00
Rechini, zebre, crocodili și struți: pasiunea liderilor lumii pentru animale exotice dusă la extrem. Ce țin în curte Viktor Orban și Ramzan Kadîrov # G4Media
Liderii politici nu își măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în animale exotice, scrie Politico într-un material dedicat pasiunilor politicienilor... © G4Media.ro.
00:00
Jucătorul francez Ousmane Dembele, legitimat la clubul Paris Saint-Germain, este câștigătorul Balonului de Aur 2025, premiu decernat de France Football. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
22 septembrie 2025
23:00
Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine după ce a fost scoasă din grilă din cauza comentariilor despre Charlie Kirk # G4Media
Prezentatorul emisiunii de noapte Jimmy Kimmel, care a fost scos din grila ABC în urma unei dispute legate de comentariile despre Charlie Kirk, va reveni... © G4Media.ro.
22:50
Comisia Europeană respinge apelurile de a suspenda punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială # G4Media
Comisia Europeană nu ia în considerare o așa-numită „oprire a ceasului”, sau o pauză, a fazei de punere în aplicare a Legii privind inteligența artificială,... © G4Media.ro.
22:50
Franța recunoaște oficial statul palestinian / Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU: „Vrem ca două state să coexiste în pace și siguranță” # G4Media
Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state. Summitul de la New York este boicotat de SUA și... © G4Media.ro.
22:50
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale, ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza # G4Media
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu... © G4Media.ro.
22:40
Fiul fondatorului Mişcării Cinci Stele din Italia a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol în grup # G4Media
Un tribunal din Sardinia l-a condamnat luni seară pe Ciro Grillo, fiul lui Beppe, fondatorul Mişcării Cinci Stele (M5S, antisistem înainte de a ajunge la... © G4Media.ro.
22:40
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă # G4Media
Americanca Tara Reade, care, în timpul campaniei electorale din 2020, l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în anii 1990, a primit, luni, cetăţenia... © G4Media.ro.
22:30
VIDEO | „Stretchy yogurt” sau iaurtul elastic, noua senzație culinară care cucerește TikTok și magazinele din lume / Nu e doar o variantă sănătoasă de desert # G4Media
Un nou trend culinar cucerește internetul și vitrinele unor magazine din marile orașe: iaurtul elastic, cunoscut și sub numele de „stretchy yogurt”, arată foodandwine.com. Departe... © G4Media.ro.
22:30
Ministerul Sănătăţii, despre ameninţările privind acte de violenţă primite în spitale publice şi private: Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale # G4Media
Ministerul Sănătăţii afirmă că ameninţări privind acte de violenţă au fost primite şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent... © G4Media.ro.
22:20
iPhone-ul pliabil ar putea arăta ca două iPhone-uri Air lipite între ele / Ce preț ar putea pune Apple pe un astfel de dispozitiv # G4Media
Deși pare o concluzie inevitabilă că va exista un iPhone pliabil, probabil la sfârșitul anului viitor, nu există prea multe informații despre cum va arăta... © G4Media.ro.
22:20
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu # G4Media
Descoperit în Botswana, o ţară din sudul Africii, al doilea diamant ca mărime din lume, aflat în proprietatea unei companii din oraşul belgian Anvers, ar... © G4Media.ro.
22:00
Israelul nu va participa marţi la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU privind Gaza / Evreii sărbătoresc Rosh Hashanah, începutul unui nou an # G4Media
Israelul nu va participa la reuniunea de marţi a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Gaza din cauza Anului Nou evreiesc, a anunţat... © G4Media.ro.
22:00
Peste 80 de artefacte antice valoroase, retrocedate Greciei de un colecţionar privat / Pasionatul de istorie a rămas anonim și nu a primit compensații financiare # G4Media
Grecia a recuperat zeci de artefacte antice valoroase care i-au fost returnate, în mod voluntar, de un colecţionar privat străin, a anunţat luni Ministerul Culturii... © G4Media.ro.
21:40
Câinii simt stresul oamenilor și asta îi întristează. Noile cercetări confirmă că sunt mai empatici decât ne-am fi imaginat # G4Media
Oamenii și câinii conviețuiesc de milenii, fapt care a modelat nu doar comportamentele animalelor, ci și abilitățile emoționale. Antropologii și geneticienii estimează că relația noastră apropiată datează... © G4Media.ro.
21:40
Trump crede că recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”, declară purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă # G4Media
Donald Trump „crede că este o recompensă pentru Hamas” recunoaşterea Statului Palestina, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, preluată de Agerpres. Karoline... © G4Media.ro.
21:30
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se justifică în fața israelienilor într-un editorial special: De ce am recunoscut statul palestinian # G4Media
După recunoașterea duminică a statului palestinian și criticată sever, fiind considerată în Israel ca încurajând terorismul, premierul Starmer s-a adresat israelienilor într-un editorial special pentru... © G4Media.ro.
21:30
La trei ani după ce s-a retras, Roger Federer şi-a exprimat dorinţa de a lansa un turneu demonstrativ alături de rivalul şi prietenul său de... © G4Media.ro.
21:20
Ilie Bolojan, de anul Anul Nou Iudaic: Trebuie să ne opunem ferm urii / Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului / Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în mesajul transmis de anul Anul Nou Iudaic (Rosh Hashanah, în română ”Capul anului”), despre escaladarea fenomenului extremist, despre amplificarea... © G4Media.ro.
21:20
Schismă în coaliția de guvernare: Reintroducerea burselor de excelență olimpică și revenirea la plata cu ora în cuantumul stabilit înainte de Legea Bolojan au fost votate în această seară de Comisia de muncă de la Camera Deputaților, prin amendamente depuse de doi deputați PSD # G4Media
Moment de mare tensiune în Coaliția de Guvernare: mai multe amendamente depuse în Comisia de muncă din Camera Deputaților de către deputații PSD Alexandru Solomon... © G4Media.ro.
21:10
Ionuț Moșteanu (USR): E nevoie de Ilie Bolojan să fie premier. Cine vine să-și asume aceste măsuri nepopulare? / Dacă Bolojan pleacă, va fi foarte rău din punct de vedere economic / Grindeanu să-și facă alegerile la partid, pentru că sunt într-o campanie continuă # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a declarat, luni seara, la Antena 3, că este nevoie ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier, pentru... © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, că declarația președintelui Volodimir Zelenski despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei în colaborare... © G4Media.ro.
20:50
VIDEO Ură în numele credinței: Cine distribuie ziarul „Sare și Lumină” și cum amplifică propaganda rusă în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare de duminică – investigație Nordinfo.md # G4Media
O investigație a jurnaliștilor Nordinfo.md arată cum ziarul de propagandă rusă ”Sare și lumină”, apropiat de fugarul Ilan Șor, este distribuit cu ajutorul unor preoți în... © G4Media.ro.
20:50
Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă din mai multe organizaţii caritabile din cauza legăturilor sale cu Epstein # G4Media
Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, a fost exclusă luni din mai multe organizaţii caritabile cu care colabora, după publicarea unui e-mail expediat lui... © G4Media.ro.
20:10
BREAKING: CSAT stabilește joi cine dă ordinul pentru doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României # G4Media
Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 25 decembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în care se va stabili cine... © G4Media.ro.
20:10
Șeful CFR, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari: O replică din Turcia care costă 200 de dolari # G4Media
Directorul general CFR SA, Ion Simu-Alexandru, a declarat pentru clubferoviar.ro, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari, că este o... © G4Media.ro.
20:00
De la Milano la Roma și, în curând, în toată Europa: primul zbor de probă în care este permis accesul câinilor de talie medie şi mare în cabina avionului # G4Media
Marți, 23 septembrie, pe ruta Milano-Roma, în premieră, câinii de talie medie și mare vor avea voie să călătorească în cabina avionului companiei ITA Airways, alături de... © G4Media.ro.
20:00
De la heringul olandez la kajmakul bosniac și pizza romană pe caldarâm: Cum să transformi fiecare călătorie în Europa într-o aventură gastronomică de neuitat # G4Media
Călătoriile nu se măsoară doar în kilometri sau muzee vizitate, ci și în experiențe culinare care lasă amintiri plăcute. De la festivaluri de pește la... © G4Media.ro.
20:00
Pornografie infantilă, trafic de minori și viol: 11 persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare DIICOT din Pitești, Mehedinți și Constanța # G4Media
Unsprezece persoane au fost arestate preventiv în şapte dosare penale de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor instrumentate de procurorii... © G4Media.ro.
20:00
Nvidia Corp., cel mai mare producător de cipuri grafice din lume, a anunțat că intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în... © G4Media.ro.
