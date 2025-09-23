Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie

20:00

Cât costă să fii român? Din ce în ce mai mult. Totul se scumpeşte mai repede decât oriunde în Europa. De la fermă sau din fabrică până în coşul de cumpărături, preţul creşte şi de peste patru ori. Iar când pare că stă pe loc, atunci scad gramajul sau calitatea ori amândouă. Însă marea problemă este tot statul, care pompează bani în piaţă şi nu are capacitatea de a stopa specula. De ce creşte inflaţia ca Făt-Frumos, vezi acum într-un nou episod al campaniei „Cât costă să fii român“.