Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
ObservatorNews, 23 septembrie 2025 08:20
Sute de oameni din judeţul Botoşani au primit ani la rând apă potabilă la discreţie. Răsfăţul e plătit acum de primării, care au datorii uriaşe la operatorul regional, de aproape 3 milioane de lei. Totul pentru că reţelele de apă construite din fonduri proprii sau prin proiecte europene nu au fost preluate de furnizor. Astfel, consumul nu a fost facturat individual.
Acum 5 minute
08:40
Trump alimentează un conflict cultural în Europa prin susţinerea aliaților de dreapta, arată un raport ECFR # ObservatorNews
Prin susținerea liderilor populiști de dreapta și atacurile repetate la adresa instituțiilor europene, Donald Trump este acuzat că încearcă să influențeze politica europeană și să redeseneze echilibrul valoric al continentului, potrivit unui raport recent.
08:40
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Când vine frigul în România şi când încep ploile de toamnă # ObservatorNews
Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția "Meet Cute" promite potriviri mai inspirate # ObservatorNews
Meta lansează un chatbot care interacționează cu utilizatorii în limbaj natural și îi ajută să găsească mai ușor persoane compatibile. Compania susține că A.I.-ul poate face experiența mai atractivă pentru tineri, relatează News.ro.
08:00
Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza prezenţei unor drone. Mai multe zboruri, întârziate sau deviate # ObservatorNews
Alertă pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Toate decolările şi aterizările au fost suspendate aseară, după ce cel puţin două drone au fost văzute deasupra aeroportului din Copenhaga. Peste 15 zboruri au fost redirecţionate, iar zborurile au fost reluate după patru ore. O investigaţie este acum în curs de desfăşurare. În paralel, o dronă a fost văzută şi în apropierea aeroportului din Oslo.
07:50
Demna Gvasalia își face debutul la Gucci. Prima colecție este prezentată prin filmul "La Famiglia" # ObservatorNews
Noul director creativ al Gucci, Demna, a renunțat la podium pentru a-și prezenta prima colecție la Milano sub forma unui film. "La Famiglia" aduce pe ecran tipologii moderne și ironice, specifice nonconformismului designerului.
07:50
Trump face o legătură între paracetamol şi autism şi recomandă femeilor însărcinate să nu mai ia medicamentul # ObservatorNews
Donald Trump a afirmat că există o legătură între Paracetamol şi dezvoltarea autismului. Preşedintele de la Casa Albă a recomandat, în timpul unei conferinţe de presă, susţinută alături de secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., ca femeile însărcinate să nu mai ia analgezicul decât dacă este necesar. Experţii în sănătate sunt sceptici şi îl contrazic pe liderul american, pentru că legătura nu este încă dovedită ştiinţific.
Acum 2 ore
07:40
Statele Unite și Kazahstanul au semnat un acord de 4 miliarde de dolari privind furnizarea de locomotive produse în SUA, a anunțat luni secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, conform Reuters, informează Agerpres.
07:30
Horoscop 24 septembrie 2025. Astăzi, astrele ne îndeamnă să lăsăm orgoliile deoparte și să ne apropiem prin sinceritate, vulnerabilitate și blândețe. Fiecare zodie descoperă că forța adevărată stă în recunoașterea slăbiciunilor și în gesturile mici, dar pline de empatie.
Acum 12 ore
00:10
Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris.
22 septembrie 2025
23:30
Emisiunea lui Jimmy Kimmel revine pe post, după ce a fost suspendată pentru comentariile despre Charlie Kirk # ObservatorNews
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută în urma ameninţărilor din partea agenţiei americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC), indignată de comentariile prezentatorului TV acuzând dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, va reveni la televiziune marţi, a anunţat compania Disney luni, relatează AFP.
22:00
CSAT-ul, convocat joi de Nicuşor Dan. Doborârea dronelor, printre temele principale # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional, informează news.ro.
21:50
Trump nu crede în soluţia celor două state: Recunoaşterea statului Palestina e "o recompensă pentru Hamas" # ObservatorNews
Donald Trump "crede că este o recompensă pentru Hamas" recunoaşterea Statului Palestina, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, citată de Agerpres.
21:50
O nouă întâlnire Trump – Zelenski, programată pentru 23 septembrie. Ce vor discuta cei doi lideri # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față pe 23 septembrie, la New York, în marja Adunării Generale ONU, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
21:40
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat luni că nu există o breşă sau o ruptură între preşedinte şi prim-ministru, şi, chiar dacă sunt păreri sau nuanţe diferite, evident că acest lucru este absolut sănătos, până la urmă.
21:30
Ionuţ Moşteanu: "Rusia nu poate să atace NATO, gândiţi-vă că abia reuşesc să ţină linia frontului cu Ucraina" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că "e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO". El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că "România e o ţară sigură".
21:20
Maşini de milioane, pe străzile din Bucureşti şi Craiova. Gumball 3000, din nou în România # ObservatorNews
România s-a transformat zilele acestea într-un parc auto de lux. Maşini de sute de mii de euro au defilat pe străzile din Bucureşti şi Craiova. Au turat motoarele într-o cursă exclusivistă, în care milionarii lumii se urcă la volanul supercarurilor şi străbat aproape 5.000 de kilometri. La evenimentul de anul acesta a avut loc şi o premieră mondială.
21:00
Vremea de mâine 23 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 22 şi 32 de grade # ObservatorNews
Vremea va fi în continuare frumoasă, va fi mai cald decât normalul în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunãrii şi 32 de grade în Banat. Iată prognoza meteo de mâine 23 septembrie.
21:00
Erika Kirk, mesaj pentru ucigaşul soţului ei: "Îl iert". A fost îmbrăţişată de Donald Trump # ObservatorNews
Aproape 100.000 de oameni au asistat la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, într-o ceremonie cu lacrimi, artificii şi discursuri despre iertarea asasinului. Pe scenă au urcat aproape toţi liderii din Statele Unite, în frunte cu Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance.
20:50
Oraşe din Spania, Franţa şi Italia, devastate de vijelii. În Catalonia a plouat cât pentru o lună # ObservatorNews
Mai multe oraşe din Spania, Franţa şi Italia sunt de nerecunoscut, devastate de vijelii şi inundaţii de proporţii. În apropiere de Barcelona, un copil de 11 ani şi tatăl lui au murit înecaţi în maşina familiei, târâtă de puhoaie. O operaţiune dramatică de salvare pentru o femeie luată de ape este în curs de desfăşurare acum şi în Italia, după ce o alta, în Franţa, s-a soldat cu un eşec.
20:50
Pedepse mai mari pentru impostori. Escrocii care se dau drept medici, avocaţi sau falşi profesionişti în oricare alt domeniu nu mai scapă basma curată. Un proiect de lege prevede majorarea condamnărilor de la un an de închisoare la cinci ani.
20:30
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari # ObservatorNews
Schimbările climatice ne modifică şi meniul. Scrumbiile de Dunăre sunt tot mai mici, iar capturile tot mai slabe. În schimb, în Marea Neagră, creşte numărul de crabi albaştri, o vietate din Oceanul Atlantic, care ar putea afecta dezvoltarea unor specii marine autohtone.
20:10
Lucrările la 7 hidrocentrale, blocate de ONG-uri într-un moment critic. Au descoperit ecosisteme în pericol # ObservatorNews
Mai mulţi parlamentari cer ministrului Mediului să aprobe rapid continuarea lucrărilor la şapte hidrocentrale, după ce organizaţii neguvernamentale au obţinut în instanţă blocarea şantierelor. În timp ce bătălia pentru energie ieftină și curată se duce pe holul tribunalelor şi în Parlament, România importă electricitate şi tot noi plătim preţul majorat.
20:10
"România vrea să anexeze R. Moldova", cel mai grosolan fake news lansat înainte de alegerile de peste Prut # ObservatorNews
În săptămâna celor mai importante alegeri de peste Prut din ultimii 30 de ani, Republica Moldova e sub cel mai dur atac hibrid al Rusiei. Procurorii moldoveni au destructurat o reţea de agitatori instruiţi în Serbia pentru a crea haos la Chisinău. Propagandă, fake news, rețele subterane de influență, toate arată că Moscova încearcă pe toate căile să-și impună oamenii la conducerea țării vecine.
20:00
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat # ObservatorNews
Cât costă să fii român? Din ce în ce mai mult. Totul se scumpeşte mai repede decât oriunde în Europa. De la fermă sau din fabrică până în coşul de cumpărături, preţul creşte şi de peste patru ori. Iar când pare că stă pe loc, atunci scad gramajul sau calitatea ori amândouă. Însă marea problemă este tot statul, care pompează bani în piaţă şi nu are capacitatea de a stopa specula. De ce creşte inflaţia ca Făt-Frumos, vezi acum într-un nou episod al campaniei „Cât costă să fii român“.
19:50
Război politic. PSD vrea să schimbe premierul dacă nu renunţă la concedierile din primării # ObservatorNews
Guvernul Bolojan ar putea cădea la exact trei luni de la instalare. Liderii PSD vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului dacă prim-ministrul nu renunţă la concedierile din primării. Românii s-au săturat de certurile din coaliţia de guvernare. Mai multe de jumătate cred că toate partidele de acum trebuie să dispară şi să apară unele noi.
19:50
Studenţii români simulează politici publice pentru 5 ministere: "Avem nevoie ca tinerii să fie ascultaţi" # ObservatorNews
Studenţi români din toate colţurile lumii îşi dau întâlnire la Bucureşti în această săptămână. Zeci de tineri vor simula procesul de elaborare a unor politici publice în cinci ministere din Guvernul României. Mai precis, vin cu propuneri pentru problemele care ard cel mai tare în viziunea noii generaţii. Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în calitate de partener educaţional, provoacă tinerii să îşi imagineze cum va arata România în anul 2050 şi îi premiază pe cei mai buni.
Acum 24 ore
19:40
Femeie de 55 de ani, mutilată după o operaţie estetică la sâni, efectuată de un medic celebru # ObservatorNews
Acuzaţii grave împotriva unui cunoscut chirurg. O pacientă îl acuză că a mutilat-o în urma unei operaţii, operatie de infrumusetare pe care ea l-a rugat sa i-o faca sub un diagnostic fictiv pentru ca statul nu acopera astfel de interventii. Medicul susţine că nu a vrut decât să îi facă un bine, la fel cum îi ajută pe toţi pacienţii care îi cer ajutorul.
19:30
Preotul care le dă poze indecente minorilor, apărat de superiori. "Se comportă absolut normal" # ObservatorNews
Un profesor de religie din Constanţa, preot cu vechime, este cercetat pentru corupere sexuală pentru că a trimis mai multe mesaje indecente elevilor săi. Cel puţin doi adolescenţi, de 16 şi 17 ani, au depus plângere la Poliție. Mărturiile colegilor lor lasă să se înţeleagă că numărul victimelor dascălului în sutană ar putea fi mai mare. Unuia dintre băieți, bărbatul de 48 de ani i-a trimis inclusiv fotografii indecente.
19:20
Maia Sandu: "Kremlinul crede că suntem de vânzare, dar Moldova e casa noastră și nu e de vânzare" # ObservatorNews
Președinta Maia Sandu a transmis un apel ferm cetățenilor, susținând că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin bani, dezinformare și provocări, înaintea scrutinului de duminică.
19:20
7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY # ObservatorNews
China Smash 2025 este cel mai tare turneu de tenis de masă din această perioadă şi competiţia ce se va desfăşura în perioada 25 septembrie – 5 octombrie va fi exclusiv în AntenaPLAY.
19:10
Părinţii, panicaţi de ameninţarea cu un masacru în şcoli. "Cine ştie ce e în sufletul acelui om?" # ObservatorNews
Panică naţională. Aproape 400 de şcoli şi spitale din Bucureşti şi din ţară au primit mesaje de ameninţare cu crime sangeroase, de ieri seară până în această dimineaţă. Autorul susţine că este înarmat şi plănuieşte un masacru. Poliţia şi serviciile secrete transmit, însă, că ameninţările sunt goale şi nu există motive de îngrijorare. Chiar şi aşa, şcolile şi spitalele au primit ordin să întărească paza.
18:40
Patru remorci pline au luat foc în Arad. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la patru remorci încărcate cu benzi transportoare de cauciuc, în localitatea Vladimirescu din judeţul Arad. Există pericolul ca focul să se răspândească la alte utilaje. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.
18:40
Ciorba candrenarilor, o rețetă unică, creată chiar de un călugăr din zona Bucovinei # ObservatorNews
Toamna și-a deschis cufărul cu bogății chiar în inima Bucovinei! Pe mese, bucate alese care îți fac cu ochiul. În jur, peisaje care-ți taie răsuflarea, iar pentru curioși, ateliere pline de meșteșug și tradiții vechi de sute de ani. Totul în cadrul unui brunch, care a cucerit inimile tuturor vizitatorilor.
18:00
Poveste stranie la un spital din Beiuş. O femeie a rămas mutilată după o operaţie la sân # ObservatorNews
O poveste stranie, petrecută la un spital din Beiuş, se încheie în sala de judecată. O pacientă acuză un medic chirurg că a mutilat-o în urma unei intervenţii chirurgicale. Medicul susţine că a operat-o de mastită, pacienta susţine ca i s-a promis un lifting de sâni. Chirurgul nu are specializare în medicina estetică. Femeia susține că prima consultație a avut loc într-o frizerie, iar medicul i-a scos firele acasă. Operaţia s-a infectat, iar acum pacienta îl acuză pe medic de malpraxis.
18:00
"Mie mi-a spus că vrea să îmi verifice al treilea picior". Preotul din Năvodari, exclus de la slujire # ObservatorNews
Un profesor din Constanţa este cercetat pentru corupere sexuală: a trimis mai multe mesaje indecente elevilor săi. Dacă nu e suficient de revoltător, aflaţi că profesorul este preot cu vechime şi predă religie la un liceu din Constanţa. Cel puţin doi adolescenţi, de 16 şi 17 ani, au depus plângere la Poliție, dar mărturiile colegilor lor lasă să se înţeleagă că numărul victimelor dascălului în sutană ar putea fi mai mare. Unuia dintre băieți, bărbatul de 48 de ani i-a făcut avansuri şi i-a trimis fotografii indecente. Individul neagă tot, desigur.
17:40
Alina şi-a pornit afacerea după ce a reparat jucăria copiilor. Acum, produsele sale merg la export # ObservatorNews
Peste 160.000 de firme din România sunt în pragul falimentului. Şi acesta e doar începutul sfârşitului pentru multe alte companii mari sau mici care dau piept cu măsurile de austeritate din România anului 2025. Vor supravieţui doar cei care au pus deoparte bani pentru zile negre. Aşa se face business cu cap, ne spune un mic antreprenor din România, care a intrat în lumea afacerilor dintr-o joacă. Şi cu o singură dorinţă. Să doarmă copiii bine. De la un pat meşterit în propriul dormitor a ajuns acum să facă mobilă pentru export.
17:10
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite # ObservatorNews
Un bărbat din Botoşani a pierdut la păcănele 870.000 de lei (peste 171.500 de euro) în cinci zile. Omul strânsese banii în străinătate, unde lucrase ca şofer pe cisternă şi pe camion. Supărat că nu a câştigat nimic, individul a făcut plângere la poliţie şi susţine că aparatele au fost măsluite.
17:00
Un cutremur de pământ cu magnitudinea 4,3 a stârnit panică în rândul locuitorilor din zona Golfului San Francisco luni dimineaţă.
16:50
Putin, mesaj către "Occidentul Colectiv": "Suntem pregătiţi să răspundem, şi nu prin cuvinte" # ObservatorNews
Vladimir Putin a făcut o serie de declaraţii în cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei în care a reafirmat capacitatea Rusiei de a răspunde atacurilor "Occidentului colectiv", precizând în acelaşi timp că Federaţia Rusă nu vrea escaldarea conflictului.
16:50
(P) Cum Formula 1 Herbalife susține slăbitul pe termen lung – rezultate dintr-un studiu real-world pe 2 ani # ObservatorNews
Slăbitul rapid atrage atenția, dar adevărata provocare este menținerea rezultatelor. Dietele drastice promit mult, însă în cele mai multe cazuri efectul yo-yo readuce kilogramele pierdute. În schimb, soluțiile structurate, sustenabile și susținute științific câștigă tot mai mult teren.
16:40
Schemă de evaziune fiscală în domeniul ridesharing, cu prejudiciu de peste 260 milioane lei # ObservatorNews
Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al ANAF.
16:30
(P) Semnale tehnice puțin cunoscute care au precedat rally‑uri importante în Russell 2000 # ObservatorNews
Unele dintre cele mai mari creșteri din piețele financiare nu au venit cu surle și trâmbițe. N-au fost anunțate de breaking news sau de buletine economice agitate.
16:20
Metoda "Accidentul" încă funcţionează. Bărbat din Bucureşti, arestat după ce a păcălit o victimă cu 38.000 lei # ObservatorNews
Un bărbat din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a înşelat o persoană cu suma de 38.000 de lei, prin metoda "accidentul", informează Agerpres.
16:20
Putin, propunere către Trump în domeniul armelor nucleare: "Măsura e viabilă dacă şi SUA fac la fel" # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an ultimul tratat de control al armelor dintre Washington şi Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deţinute de fiecare parte, dacă omologul său american Donald Trump va face acelaşi lucru, relatează Reuters, citată de Agerpres.
15:40
Columbian, condamnat la 6 ani de închisoare pentru că plănuia acte de sabotaj în România. Ce obiective viza # ObservatorNews
Murillo Diosa Luis Alfonso, un cetățean columbian de 34 de ani, a fost condamnat definitiv luni, 22 septembrie, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă de acte de diversiune. Sentința confirmă decizia Curții de Apel București din iunie 2025, după ce columbianul plănuia să arunce în aer obiective strategice din România la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, informează Agerpres.
15:40
În seara aceasta, de la 20.30, la Asia Express: concurenții, între orașele plutitoare și lecțiile de tagalog # ObservatorNews
A doua zi din cea de-a treia etapă a show-ului Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1, le va aduce concurenților misiuni spectaculoase, care le vor pune la încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare.
15:40
Rusia acuză Estonia că minte în legătură cu încălcările spațiului aerian: "Sunt cuvinte goale" # ObservatorNews
Autoritățile de la Moscova, prin vocea purtătorului de cuvânt, Dimitri Peskov, au respins luni acuzațiile Estoniei potrivit cărora trei avioane MiG-31 rusești ar fi pătruns în spațiul său aerian, susținând că Tallinn nu are dovezi pentru a-și susține afirmațiile.
15:40
(P) Mobilierul urban inteligent: soluția primăriilor românești pentru orașe moderne și sustenabile # ObservatorNews
Administrațiile locale din România au în prezent o oportunitate reală de a transforma spațiile publice în zone moderne, sustenabile și adaptate nevoilor comunităților. Într-un context în care finanțările devin tot mai accesibile, primăriile trebuie să prioritizeze investițiile strategice, pentru a răspunde rapid nevoilor tot mai complexe ale cetățenilor.
15:40
Alex Mitriţă şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională, la 30 de ani: O decizie luată cu sufletul strânsă # ObservatorNews
Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României, informează news.ro.
