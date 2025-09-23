Prognoza meteo pentru următoarea lună de zile - Temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei

22:10

Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, susţine că România are încă ”vestigii” de pe vremea comunismului, arătând că printre acestea se numără companiile de stat, dintre care multe nu fac profit. Zuckerman e de părere că Transelectrica, deşi face profit, e o vulnerabilitate pentru România, pe de o parte pentru că nu s-a modernizat, iar pe de altă parte pentru că are şefi numiţi politic.