Femeie de 55 de ani, mutilată după o operație estetică efectuată de chirurgul Sorin Ianceu, supraviețuitorul accidentului aviatic din Apuseni – VIDEO

13:10

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut, luni, ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), să fie dată afară, el susținând că Buzoianu ar fi rău intenţionată pentru că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale. Ea a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, la moţiunea AUR de miercuri, din plenul Camerei […]