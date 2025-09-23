Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în deficit? Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA și al accizelor
Profit.ro, 23 septembrie 2025 08:20
Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a, programat să fie organizat pe 22 octombrie.
Acum 15 minute
08:30
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit - Cosmin Mălureanu, co-fondator Ascendia: Bursa și-a pierdut, practic, obiectul muncii. Trebuia să fie motorul finanțărilor companiilor private în România. În acest moment nu mai este # Profit.ro
08:30
Nicușor Dan i-a convocat la Cotroceni pe liderii coaliției, înainte de ședința de la Guvern # Profit.ro
Pe agenda discuțiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliție.
08:30
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Bogdan Nicolae Badea, Președinte Directorat/CEO Hidroelectrica, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
Acum 30 minute
08:20
Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în deficit? Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA și al accizelor # Profit.ro
Acum o oră
08:00
FOTO Primele imagini cu noul X5 și un anunț suprinzător: BMW nu renunță la diesel, dar va introduce a cincea propulsie diferită pe viitoarea generație # Profit.ro
Un anunț surprinzător arată că investițiile masive în propulsia cu hidrogen, inclusiv testele realizate în ultimul an în colaborare cu Toyota, vor aduce o nouă generație a SUV-ului BMW X5 cu nu mai puțin de cinci tehnologii diferite de propulsie.
08:00
Profit.ro TV Educație cu Profit - Cosmin Mălureanu, co-fondator Ascendia: Bursa și-a pierdut, practic, obiectul muncii. Trebuia să fie motorul finanțărilor companiilor private în România. În acest moment nu mai este # Profit.ro
07:50
În 2100 vom fi o țară mică, îmbătrânită, lipsită de forță economică și de relevanță geopolitică. Întrebarea fundamentală este simplă: mai vrem ca România să existe, să prospere și să conteze cât de cât pe harta lumii, măcar pe harta Europei?
Acum 2 ore
07:40
Șeful OMV spune că Europa va depinde de gaze cel puțin până în 2050. Creșterea producției - “singura modalitate” pentru scăderea prețurilor # Profit.ro
Europa va continua să depindă de gazele naturale importate și în următoarele decenii, deoarece tranziția către energia solară și eoliană durează mai mult decât se preconiza, potrivit șefului OMV, care spune că singura modalitate de a scădea prețurile energiei este creșterea producției de hidrocarburi.
07:30
Bani de la stat pentru factura la energie. Încă o categorie de români poate primi 50 lei lunar. Plus: Facilitate pentru persoanele nedeplasabile # Profit.ro
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum de curent electric, prin tichetul electronic de energie.
07:30
Lovitură pentru mașini electrice celebre: Renault 5, VW ID.3 și alte modele, respinse la subvenție în Franța. Sunt acceptate doar mașini din Europa, cu baterii din Europa # Profit.ro
Noul program de subvenționare a achiziției de mașini electrice din Franța, care începe în luna octombrie și suplimentează programul de leasing social, lovește puternic în producătorii europeni de automobile după înăsprirea criteriilor de eligibilitate. Mașini precum Renault 5, VW ID.3 sau Ford Explorer nu vor fi acceptate.
07:20
Schimbare importantă - Contractele dintre experți contabili, contabili autorizați, consultanți, evaluatori sau auditori și clienții lor vor avea titlu executoriu # Profit.ro
Contractele încheiate între experți contabili, contabili autorizați, consultanți sau auditori și clienți vor avea titlu executoriu, similar contractelor încheiate de avocați cu clienții lor, prevăd trei proiecte de modificare a legislației în domeniu, adoptate acum prin vot de către o primă cameră a Parlamentului și analizate de Profit.ro.
07:10
GRAFICE Prețul gazelor a coborât la cel mai redus nivel al ultimului an, consumul fiind redus, iar depozitele pline în proporție de peste 90% # Profit.ro
Gradul ridicat de umplere a depozitelor autohtone, în proporție de peste 91% pline, și consumul redus din această perioadă au coborât prețul gazelor de pe piața spot la minimul ultimului an, sub 150 lei/MWh în weekend, potrivit datelor Profit.ro.
07:00
Vânzările modelului Dacia Sandero au scăzut în luna august, sub impactul iminenței lansării versiunii restilizate din această toamnă, iar rivalii săi din piață au profitat de acest moment. De data aceasta, nu a mai fost depășit de Renault Clio, ci de VW T-Roc, care este într-o creștere accelerată, conform analizei Profit.ro.
Acum 4 ore
06:10
Restricții auto. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:50
ULTIMA ORĂ Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei de la Guvern pentru a nu fi lăsați craiovenii în frig la iarnă și uzina Ford din municipiu fără abur tehnologic # Profit.ro
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei să nu rămână în frig la iarnă, dar și pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din municipiul doljean.
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT S-a cerut falimentul celei mai mari fabrici de contoare din România, după respingerea planului de reorganizare # Profit.ro
Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost respins de creditori, relevă date oficiale analizate de Profit.ro, fiind aprobat numai de acționarii AEM SA, în AGA, astfel că administatorii judiciari au cerut falimentul.
00:40
Antrenorul de fotbal Mircea Lucescu (80 de ani), selecționer al echipei naționale a României, pregătește cel mai mare ansamblu rezidențial în dezvoltarea căruia a fost implicat până acum, un proiect pe care l-a inițiat singur, relevă documente analizate de Profit.ro.
00:40
SURPRIZĂ Unul din marii producători de cărbune din Ucraina vine în România. Vrea să extragă antracit, dar se uită și la metale rare # Profit.ro
Coal Energy, printre cei mai mari producători de cărbune din Ucraina înainte de invazia Rusiei, vrea să extragă antracit în România, compania demarând deja discuțile cu autoritățile române pentru obținerea licenței, relevă datele Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV Dezvoltatorul Atenor, susținut de milionari din Belgia, mai încearcă o dată să își vândă cea mai valoroasă proprietate din România, după ce tranzacția cu un fond ungar a eșuat în ultimul moment # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor, susținut de mai multe familii de milionari din Belgia, a repus în vânzare complexul de birouri @Expo din București, după eșuarea tranzacției cu fondul ungar Adventum, care s-a retras în ultimul moment, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară. Noile așteptări de preț ale proprietarilor par să se fi redus drastic.
00:40
GRAFICE Randamentele la titlurile de stat românești, în scădere. „Cererea e mare, în pofida deficitului bugetar încă ridicat.” # Profit.ro
Dobânzile din piața secundară a titlurilor de stat românești au scăzut pe parcursul săptămânii trecute, mai ales pe scadențele lungi. În piața primară, Finanțele au luat împrumuturi la costuri mai avantajoase față de lunea trecută.
22 septembrie 2025
23:20
Hidroelectrica caută din nou contractori pentru retehnologizarea hidrocentralei Râul Mare Retezat. Investiția s-a scumpit de 2,6 ori în 4 ani și a ajuns la aproape 1 miliard lei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, caută din nou contractori pentru retehnologizarea hidrocentralei Râul Mare Retezat, cu putere instalată de 349 MW, după 2 tentative similare eșuate, anul acesta și în 2021.
22:30
Agenții fiscali sunt echipați cu drone, date și tehnologii de ultimă generație pentru a urmări frauda și a securiza veniturile publice.
22:00
Președintele american, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski se vor întâlni din nou.
21:50
Compania Metrorex va fi obligată să părăsească sediul central, din Palatul CFR.
21:40
Elevii clasei pregătitoare și copiii din grădinițe vor primi gratuit materiale didactice alternative # Profit.ro
Elevii clasei pregătitoare din învățământul de stat, cât și antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/ autorizat vor beneficia gratuit, din partea MInisterului Educației, de materiale didactice alternative, precum jocuri didactice, cărți educative, fișe sau caiete de lucru, în format tipărit și digital, potrivit unui proiect legislativ adoptat de către senatori.
21:30
Pfizer va achiziționa compania de biotehnologie Metsera.
21:20
Porsche face o „gaură” de 5 miliarde de euro VW Group, odată cu schimbarea strategiei de electrificare care va aduce inclusiv un SUV de dimensiunile lui Duster # Profit.ro
Grupul Volkswagen este nevoit să raporteze o „gaură” de peste 5 miliarde euro produsă de schimbarea strategiei constructorului de mașini sport Porsche, în care compania germană deține 75% din acțiuni.
21:00
CSAT, condus de comandantul suprem al Armatei, decide cine dă ordin de doborâre a aeronavelor, inclusiv drone, care violează frontiera de stat # Profit.ro
21:00
CSAT decide cine va trebui să investească în protecție anti-drone. Probabil pe listă: Energeticienii, jucătorii din telecom și ceilalți operatori de infrastructuri critice # Profit.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe ordinea de zi aflându-se și stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.
20:50
Norofert își majorează substanțial profitul net la S1. Ce vești are compania din SUA și Brazilia # Profit.ro
Listată la începutul anului 2020, compania Norofert și-a majorat, în primele 3 luni din 2025, cifra de afaceri cu 19%, la 13,9 milioane lei și a raportat un profit net consistent.
20:50
CSAT, condus de comandantul suprem al Armatei, decide cine dă ordin de doborâre a aeronavelor, inclusive drone, care violează frontiera de stat # Profit.ro
20:30
Noul concept va fi un omagiu adus modelului japonez.
20:10
Producătorul american de cipuri Nvidia anunță că va investi până la 100 de miliarde de dolari în startupul de inteligență artificială OpenAI.
20:00
Mașinile vechi nu vor mai avea voie să circule în centrul orașului Plovdiv
Acum 24 ore
19:30
Acțiunile Hidroelectrica pierd două procente și jumătate, după schimbările de la conducere # Profit.ro
Deși tendința generală de pe bursa românească a fost pozitivă în sesiunea de debut a săptămânii, titlurile producătorului general de energie hidro au suferit un recul semnificativ.
19:00
La presiunea băncilor, UE vrea să ia o măsură care riscă să stârnească nemulțumirea Administrației Trump # Profit.ro
Uniunea Europeană elaborează un plan pentru a exclude giganții americani din tehnologie din noul sistem de acces la date financiare.
18:30
Suzuki elimină motoarele hibride de pe modelele sale din Europa din cauza vânzărilor slabe # Profit.ro
Nu tot ce e hibrid se vinde bine, iar acest adevăr este dovedit de motorizările full-hybrid ale Suzuki de pe cele mai populare modele ale sale, Vitara și S-Cross, din Europa, care înregistrează scăderi importante ale vânzărilor. Din acest motiv, compania a decis să le retragă de pe piață.
18:00
România a fost „furnizorul” de medici în Europa în ultimii zeci de ani.
17:30
Prejudiciu de peste 266 milioane de lei adus statului în domeniul ride-sharing. Cum funcționa schema # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.
17:10
Romgaz a încheiat un contract cu durata de opt ani cu Weatherford International pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor.
17:00
17:00
Turism complicat în Delta Dunării. Patronat: ”Toți ar vinde mâine. Au devenit captivi în propriile lor afaceri. Nu au cui să vândă, nu că n-ar vrea” # Profit.ro
Verificările repetate și concurența neloială la care se adaugă în ultimii ani, apropierea de granița cu Ucraina și de războiul de acolo a complicat și mai mult lucrurile în turismul din Delta Dunării.
16:50
Tratatul New START urmează să expire în februarie 2026.
16:40
Măsura, în contextul în care SUA au introdus taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B.
16:20
FDA a acordat dispozitivului statutul de Breakthrough Device pentru tulburările de vorbire, ceea ce permite accelerarea dezvoltării și aprobării.
16:00
Val de critici după ce un cunoscut brand de îmbrăcăminte a organizat un spectacol de artificii în Tibet # Profit.ro
Oficialii chinezi investighează brandul de îmbrăcăminte Arc'teryx pentru un spectacol de artificii din Tibet.
16:00
123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital
16:00
Piața startupurilor tehnologice private trece prin cea mai spectaculoasă perioadă din istorie # Profit.ro
OpenAI conduce valul de evaluări record.
15:50
Grupul energetic austriac își dorește un mediu de afaceri "pro-investiții, pro-inovație și pro-pragmatism" , în Austria și Uniunea Europeană.
15:30
Noile tarife se aplică din 3 octombrie.
