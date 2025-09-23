Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în deficit? Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA și al accizelor

Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a, programat să fie organizat pe 22 octombrie.

