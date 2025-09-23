Aeroportul din Copenhaga, închis după ce au apărut mai multe drone pe cer. Stare de alertă
Aeroportul din Copenhaga a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate...
NATO va începe să implementeze sistemul avansat de supraveghere MEROPS al Turciei în Polonia și Româ...
Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. Legendarul Ronaldinho i-a înmânat trofeul suprem # Newsweek.ro
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul balonul de aur 2025, devenind...
De ce au unele toalete două butoane și cum îți pot salva sute de lei la facturi? Ce reprezintă? # Newsweek.ro
Probabil te-ai întrebat vreodată de ce unele toalete au două butoane de tras apa și sigur nu știai d...
08:00
Alocații octombrie 2025: Când intră banii pe card și prin poștă pentru elevi și ajutoarele sociale # Newsweek.ro
Luna octombrie aduce, ca în fiecare început de lună, emoția așteptării banilor din prestațiile socia...
07:50
Zelenski ajunge la ONU. Va vorbi despre schimbările pe care le-a adus războiul în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimente...
VIDEO Aeroportul Internațional Copenhaga, închis din cauza apariției a patru drone mari # Newsweek.ro
Aeroportul Internațional Copenhaga din Danemarca a fost închis din cauza apariției a 4 drone mari în...
07:30
Horoscop 24 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi imprevizibilă Capricornilor. Peștii, creativi # Newsweek.ro
Horoscop 24 septembrie. Luna în Scorpion aduce o zi imprevizibilă Capricornilor. Peștii sunt creativ...
07:20
Achizițiile de 17 miliarde euro prin SAFE trecute de la Armată la premier. Suspiciuni de corupție # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan este pe cale să aprobe un act normativ prin care decizia în privința achizițiilor p...
07:10
Înalta Curte a dat o decizie importantă ieri. Este o lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în pl...
Ion Sterian, şeful Transgaz: Obligația statelor UE, de depozitare a gazelor, este un lucru benefic # Newsweek.ro
Ion Sterian, şeful Transgaz, a declarat că obligația statelor UE, de a depozita gazele, care a fost ...
Adrian Zuckerman, despre Putin: NATO și Europa, o voce unică, altfel acest criminal nu se opreşte # Newsweek.ro
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, spune despre Putin că NATO și Europa trebuie s...
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat CSAT, după ce Estonia a invocat articolul 4 din Trata...
VIDEO Maia Sandu avertizează: destabilizări înaintea votului. Kremlinul are complici în R. Moldova # Newsweek.ro
Preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, avertizează că vor exista destabilizări, înaintea votului de du...
Putin va ataca o țară europeană înainte de Crăciun. NATO va doborî dronele și avioanele Rusiei # Newsweek.ro
Avertismentul unui general rus de rang înalt, cum că Putin e pregătit să atace NATO până la Crăciun,...
75 de indivizi, reţinuţi în R. Moldova. Instruiţi în Serbia, de Rusia, pentru a crea dezordine # Newsweek.ro
75 de indivizi au fost reţinuţi în R. Moldova. Fuseseră instruiţi în Serbia, de Rusia, pentru a crea...
Pasagerii care circulă pe Aeroportul din Viena trebuie să știe că au fost introduse noi modificări. ...
Nu număra borcanele de zacuscă dacă vrei să te țină toată iarna. Ce superstiții strică compoziția? # Newsweek.ro
Zacusca nu înseamnă doar legume coapte și borcane așezate în cămară, ci și respectarea unor tradiții...
Ciprian Dobre (PNL): Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale acestei coaliţii # Newsweek.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre, liderul PNL Mureş, spune că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolo...
Va ajuta taxa de viză de 100.000 de dolari lucrătorii americani? Economiștii nu sunt atât de siguri # Newsweek.ro
Îi va ajuta taxa de viză de 100.000 de dolari, inventată de Trump, pe lucrătorii americani? Economiș...
Farage amenință că scoate rezidența permanentă. Mulți românii din UK ar putea fi expluzați # Newsweek.ro
Șeful Reform UK Nigel Farage a anunțat că va elimina dreptul migranților de a se califica pentru sta...
Fotografiile cu cei dragi decedați nu trebuie ținute în aceste locuri. Pot aduce ghinion în casă # Newsweek.ro
Puțini știu că fotografiile cu persoanele trecute în neființă, așezate în colțuri nepotrivite ale ca...
Putin: „Rusia e pregătită să răspundă, şi nu prin cuvinte, ci folosind măsuri tehnico-militare” # Newsweek.ro
Vladimir Putin a făcut o serie de declaraţii în cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei în care a...
Grindeanu nu vrea să facă schimb cu Bolojan până în 2027. „Este exclus. Nu există acest scenariu” # Newsweek.ro
PSD nu ar vrea să preia postul de premier până în anul 2027. Sorin Grindeanu invocă protocolul semna...
Țara în care 97% din mașinile noi sunt electrice vrea să elimine facilitățile. Scumpire și de 25% # Newsweek.ro
Țara din Europa în care 97% din mașinile noi au ajuns să fie electrice vrea să elimine toate facilit...
Ucraina atacă un centru rusesc de drone, muniții și un sistem S-400. Pagube, peste 1.000.000.000$ # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au distrus stocuri de muniții, un sistem antiaerian S-400 și drone rusești în două...
România și Ucraina se vor alătura „zidului european al dronelor”. Europa ia măsuri de securitate # Newsweek.ro
România și alte șase țări din Uniunea Europeană vor să ridice un ”zid european al dronelor”, un proi...
PSD crede că se poate guverna și fără Bolojan: Zamfir: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Ce spune PNL? # Newsweek.ro
Coaliția continuă și fără Ilie Bolojan premier, este de părere Daniel Zamfir, lider al grupului PSD ...
Bărbat arestat după ce a păcălit o persoană prin metoda „accidentul”. A luat 38.000 lei # Newsweek.ro
Bărbat arestat după ce a păcălit o persoană prin metoda „accidentul”. A luat 38.000 lei. Cum a reuși...
O femeie a zburat 3000 de kilometri ca să mănânce ciocolată din România. „Nu sunt nebună” # Newsweek.ro
O femeie a zburat 3000 de kilometri ca să mănânce ciocolată din România. „Nu sunt nebună”. De ce a f...
4 decizii juridice în favoarea menținerii pensiilor speciale la 25.000 lei. De ce nu vor fi tăiate? # Newsweek.ro
CCR va decide miercuri dacă tăierea pensiilor speciale este constituțională. Prezentăm 4 decizii jur...
Un controlor de trafic aerian a adormit la post, în Cluj. Ce făcea de l-a luat somnul? # Newsweek.ro
Un controlor de trafic aerian a adormit la post, în Cluj. Ce făcea de l-a luat somnul? Cu ce explica...
Tânăr căutat de autorităţile judiciare germane, depistat pe aeroportul Kogălniceanu la plecări # Newsweek.ro
Un tânăr de 29 de ani, din Hârşova, căutat de autorităţile judiciare din Germania, a fost depistat d...
Alexandru Mitriță se retrage de la Echipa Națională: „A venit momentul sa iau o decizie grea” # Newsweek.ro
Fotbalistul Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la Echipa Națională a României. El a dat an...
Cum vor afecta tăierile subvențiilor la căldură pensiile. Prețurile se dublează în anumite orașe # Newsweek.ro
Specialiștii spun că foarte multe orașe din România vor elimina subvențiile la căldură. Astfel, în p...
BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală di...
APIA: Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie # Newsweek.ro
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 cel târziu până la data de 30 se...
Un incendiu a izbucnit, luni, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Luncii...
Compostarea corpurilor umane, alternativa la înmormântare ori incinerare. Unde este la modă? # Newsweek.ro
Compostarea corpurilor umane, respectiv transformarea lor într-un fel de îngrășământ agricol natural...
Chiriaşii îşi doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere şi dor...
A vrut să fure un camion, l-a pornit, dar nu a știut să meargă cu el. „Problema”? Banală # Newsweek.ro
Un hoț a vrut să fure un camion, l-a pornit, a plecat cu el de pe loc, dar nu a știut să meargă cu e...
„Micul București” din Germania: „Un loc al fricii” cu 7.000 de imigranți din România și Bulgaria # Newsweek.ro
Un oraș cu 190.000 de locuitori din Germania a ajuns să fie numit „Micul București”. Însă numele est...
METEO Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 ore. Când va fi prima zi de toamnă în România? # Newsweek.ro
Meteorologii anunță că trebuie să trecem la haine groase. Vremea se răcește cu 10 grade în doar 24 o...
Berkshire a vândut acţiunile deţinute la BYD, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice # Newsweek.ro
Conglomeratul Berkshire Hathaway, deţinut de miliardarul Warren Buffett, a vândut toate acţiunile de...
Summit de Educație Financiară - Newsweek România. Cum construim încredere, protecție și reziliență # Newsweek.ro
La Summitul de Educație Financiară organizat de Newsweek România, experții din domeniu readuc în dis...
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă # Newsweek.ro
Moment așteptat de mulți pensionari. Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se...
Razii în Republica Moldova: 100 de persoane, vizate într-un dosar de destabilizare. Rusia implicată # Newsweek.ro
Poliția Republicii Moldova împreună cu angajații Serviciului de Informații și Securitate, au făcut p...
Circulația mașinilor de marfă și de gunoi, restricționată în București. De ce, cum și de când? # Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să restricționeze circulația mașinilor de marfă și de gunoi în București, în...
Bloomberg: Planul lui Putin de a fura alegerile din Moldova. Manipulare și perturbare a voturilor # Newsweek.ro
Rusia a conceput un plan de a fura alegerile din Moldova, de a perturba și manipula voturile și de a...
Bani, fără urme? Europa de Est, pe locul 4 mondial la tranzacțiile cu criptomonede: 499.000.000.000$ # Newsweek.ro
Europa de Est a devenit a 4-a piață din lume pentru tranzacțiile cu criptomonede, banii electronici ...
