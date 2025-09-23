BANCUL ZILEI | „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”
Gândul, 23 septembrie 2025
GÂNDUL îți face ziua mai bună, cu un banc amuzant: „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”. – Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac? – Lăsați-l în pace! Și eu am un câine care aleargă după mașini,, dar nu a prins niciuna. Să râdem în […]
• • •
Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere HAMAS să predea armele: „Gruparea nu va avea niciun rol în guvern” # Gândul
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis într-un discurs video la ONU că Hamas trebuie să predea armele şi a condamnat atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Liderul palestinian a precizat că organizaţia islamistă „nu va avea niciun rol în guvern”, cerând sprijin pentru soluţia cu două state. Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a […]
Căldură în ultimele zile de septembrie, temperaturi peste media perioadei din calendar. Unde va fi cel mai cald # Gândul
Marți, 23 septembrie, românii se vor bucura de o vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei din calendar. Temperaturile maxime vor atinge chiar și 32 de grade în sudul Banatului. Potrivit meteorologilor, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări pe timp de noapte în vest și nord, iar vântul va sufla […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1308. Volodimir Zelenski a ajuns la New York, la Adunarea Generală a ONU, și se va întâlni cu Donald Trump # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 23 septembrie 2025, în a 1.308-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Ucrainei este așteptat să se vadă cu președintele SUA, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. „Facem tot posibilul pentru a opri războiul” Liderul Ucrainei a aterizat […]
Liderii partidelor de coaliție sunt convocați, marți, de Nicușor Dan la Cotroceni, înainte cu 2 ore de întâlnirea programată cu Ilie Bolojan # Gândul
Liderii coaliției se întâlnesc marți cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea a fost convocată de șeful statului și va avea loc chiar înainte de aceea dintre liderii partidelor și premierul Ilie Bolojan, din aceeași zi, două ore mai târziu. La Palatul Cotroceni, începând cu ora 11.00, ar urma să aibă loc întrevederea dintre […]
Dinamo a remizat cu Farul Constanța, 1-1, în etapa 10-a a Superligii. Au marcat Gheorghi Milanov (8), respectiv Diogo Ramalho (64). Dinamo e pe locul trei în clasament, 19 puncte, și Farul e pe opt, 14 puncte. Au jucat echipele: DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan […]
Față în față cu ministrul Justiției. Pleacă Guvernul dacă legea pensionării magistraților pică la CCR? / Despre actualizarea taxelor de timbre / Inteligența artificială intră în penitenciare # Gândul
România trece printr-o perioadă destul de tensionată, foarte dificilă pentru justiție și, implicit, pentru societate. Săptămâna viitoare, în data de 24 septembrie, judecătorii Curții Constituționale vor da un verdict în legătură cu sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea privind pensiile magistraților. Acesta este subiectul de bază din amplul interviu […]
Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului ROMÂN este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat contradicțiile din legislația românească privind dreptul de vot și apartenența la partidele politice pentru cetățenii europeni care trăiesc în România. El a arătat că, din pricina diferențelor în structura votului, articolul 54 din lege devine practic imposibil de aplicat. Urmăriți […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 718. Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU # Gândul
Premierul spaniol Pedro Sanchez, critic fervent al atacurilor israeliene din Fâșia Gaza, a lansat, luni, un apel la aderarea cu drepturi depline a statului palestinian la ONU, unde palestinienii au statut de observator. Conferința asupra soluției cu două state, în cursul căreia Franța și alte țări au recunoscut statul Palestina, „nu este sfârșitul drumului, ci […]
(P) Consiliul Județean Ilfov a fost prezent la Jiangsu-Romania Industry Marchmaking Event de la Palatul Parlamentului # Gândul
Palatul Parlamentului a găzduit luni evenimentul ,,Jiangsu – Romania Industry Marchmaking Event”, organizat de Guvernul Provinciei Jiangsu, cu prilejul vizitei oficiale în România a delegației chineze conduse de Excelența Sa Li Zhongjun, viceguvernator al Provinciei Jiangsu. Consiliul Județean Ilfov a fost reprezentat în cadrul forumului de către vicepreședintele Alexandru Văsii, administratorul public al Consiliului Județean […]
Ce riscă angajatul pe care Romatsa l-a lăsat singur în Turnul de Control și a adormit înainte să aterizeze un avion cu sute de persoane la bord # Gândul
Controlorul de trafic de la Aeroportul din Cluj, care a adormit pe tură, așa cum Gândul a dezvăluit sâmbătă, riscă să-și piardă licența, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, surse din aviația românească. Cercetarea acestui grav incident este în desfășurare în prezent, fiind pe final. De asemenea, angajatul Romatsa riscă și dosar penal. Angajatul Romatsa […]
Liderii coaliției decid astăzi soarta prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. PSD are un plan de rezervă # Gândul
Liderii coaliției se reunesc marți, de la ora 13.00, într-o nouă ședință, la Palatul Victoria. Principalul punct de pe ordinea de zi va fi cel referitor la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Subiectul a fost discutat și în ședința de miercurea trecută, însă atunci liderii coaliției nu au ajuns la un consens. […]
Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic # Gândul
Acțiunile Rusiei pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice testează unitatea țărilor occidentale, comentează cotidianul Financial Times, notând că Administrația Donald Trump vrea menținerea unei linii prudente, pentru evitarea escaladării crizei cu Moscova. ”Ce angajament are NATO față de protejarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea adresată indirect de președintele rus, Vladimir Putin, când avioanele Rusiei […]
Valentin Stan: Nicușor Dan a văzut Federația Rusă unde Alex Florența a văzut legături INVIZIBILE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan asupra ingerinței ruse în alegeri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nici măcar aici, când legăturile sunt invizibile, Florența, n-ai putut mai mult […]
Atacantul francez Ousmane Dembele, superstarul campioanei Europei, Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul Balonul de Aur 2025, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut. Ceremonia s-a desfășurat la Teatrul Chatelet, din Paris. Dembele, al 6-lea francez care ia Balonul de Aur Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel […]
23 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sofia Vicoveanca împlinește 84 de ani, Julio Iglesias 82/ Bruce Springsteen face 76 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 23 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, recunoscută pentru vocea sa puternică, dar caldă, și pentru autenticitatea cu care a dus cântecul bucovinean pe marile […]
Ce s-a întâmplat cu chinezii care au executat 20 de ani de închisoare pentru că și-au fiert doi conaționali, într-un apartament din București # Gândul
Doi criminali chinezi deosebit de periculoși, care în 1995 și-au fiert doi conaționali într-un apartament din Capitală, au refuzat să mai plece din România după ce au fost eliberați din penitenciar. Unul dintre ei mai avea la activ un omor comis pe teritoriul Cehiei. Chinezii Li Zong Chang și prietenul său Zhao Tun Gao au […]
Trump a făcut un anunț important despre un medicament uzual și AUTISM /Experții recomandă prudență # Gândul
Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) îi va informa pe medicii din Statele Unite că folosirea substanței acetaminofen în perioadele de sarcină poate fi asociată cu un risc ridicat de autism, a anunțat luni președintele Donald Trump, deși numeroși experți contrazic această ipoteză. ”Experții FDA le recomandă femeilor să limiteze folosirea medicamentului Tylenol în […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre conferința de presă susținută de Alex Florența. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Am văzut toată presa, mai ales la televiziunea proștilor. Era acolo delir. Televiziunea proștilor e […]
Kelemen Hunor, dacă legea modificării condiţiilor de pensionare a magistraților ar pica la CCR: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită” # Gândul
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Euronews România, că – dacă judecătorii CCR vor considera că legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru procurori şi judecători este neconstituţională – „legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită”. ”Atunci, ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de profesie, de orice […]
Jimmy Kimmel REVINE pe ABC după suspendarea emisiunii sale, în urma comentariilor privind moartea lui Charlie Kirk. Când reîncepe „Jimmy Kimmel Live!” # Gândul
ABC a anunțat că show-ul „Jimmy Kimmel Live!” va reveni pe ecrane, marți, la aproape o săptămână după ce a fost suspendat în urma reacțiilor puternice la comentariile prezentatorului despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. „Am suspendat show-ul pentru a evita amplificarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țară”, a transmis Walt Disney Company, […]
Valentin Stan: Cetățenii europeni au aceleași drepturi de VOT ca cetățenii români cu condiționările din Constituție # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat diferențele dintre dreptul de vot al cetățenilor români și cel al cetățenilor europeni care trăiesc în România. El a detaliat articole din Constituție și din tratatele Uniunii Europene, arătând unde apar limitările și contradicțiile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
Dan Alexa a povestit ce i s-a întâmplat la „Asia Express” 2025. Ce a PĂȚIT fostul fotbalist în cadrul celebrului show de la Antena 1 # Gândul
Fostul fotbalist Dan Alexa a decis să-și testeze limitele alături de prietenul și colegul său de generație, Gabi Tamaș, cei doi participând la show-ul de aventură Asia Express din acest an. Filmările s-au desfășurat în urmă cu câteva luni, iar emisiunea este difuzată în prezent de Antena 1. Într-un interviu pentru Libertatea, Alexa a povestit […]
În ediția din 22 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind dosarul în care este implicat și Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Băieții aștia se simt niște mici Dumnezei. În […]
Schimbările climatice au redus numărul de scrumbii de Dunăre. În schimb, o SPECIE întâlnită des în Oceanul Atlantic s-a înmulțit rapid în Marea Neagră # Gândul
Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanţa au constatat schimbări semnificative în ecosistemul Mării Negre și al Dunării, pe fondul schimbărilor climatice. Astfel, în timp ce pescarii găsesc în năvoade din ce în ce mai puține scrumbii şi de dimensiuni mai reduse, o altă specie s-a înmulțit rapid și spectaculos. Este vorba de […]
Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a exprimat cu privire la decizia lui Nicușor Dan de a convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul unei ședințe programate pentru 25 septembrie, după ce o dronă rusească a invadat spațiul aerian al României la data de 13 septembrie. Kelemen Hunor a precizat că lanțul decizional pentru […]
Motivul pentru care mulți dintre tinerii care folosesc TROTINETE electrice riscă dosare penale. Este vorba de o nouă modă periculoasă # Gândul
O nouă modă periculoasă prinde în mrejele ei tot mai mulți adolescenți care merg pe trotinete sau biciclete electrice puternice. Pentru a fi acceptați într-un anumit grup sau pentru a obţine recunoașterea membrilor acestuia, tinerii îndeplinesc provocări la limita legii sau chiar ilegale. Se filmează și apoi postează imaginile pe internet. Poliția atrage atenția că […]
Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii” # Gândul
Franța a decis recunoașterea statului palestinian, a anunțat luni seară, de la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele Emmanuel Macron, cerând oprirea ofensivei israeliene în Fâșia Gaza și lansarea unui proces de pace complet. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Marius Tucă Show începe marți, 23 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ministrul Apărării Sorin Moșteanu explicații vagi referitoare la ședința CSAT, convocată de Nicușor Dan: „E doar o clarificare operațională” # Gândul
Ministrul Apărării Sorin Moșteanu a explicat la Antena 3 ce anume se va discuta CSAT referitor la doborârea dronelor străine care ajung în spațiul României. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință CSAT pentru ziua de joi, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, […]
Cine sunt nativii care își găsesc perechea și devin bogați, până la sfârșitul acesti an. Sunt vizate două ZODII # Gândul
Două zodii sunt pe punctul de a trăi o transformare incredibilă, după o lungă perioadă de zbucium, eșecuri sentimentale și inimi frânte. Astfel, potrivit celor mai recente previziuni astrale, acești nativi lasă în urmă durerea și nesiguranța, pentru a păși într-o etapă dominată de iubire sinceră, echilibru și belșug. După o perioadă în care totul […]
123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital. Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor digital’, într-un sector în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare, dar în care creditarea depinde încă, în mare parte, […]
Reuters: SUA ar putea impune sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale peste doar câteva zile # Gândul
Statele Unite iau în considerare impunerea de sancțiuni chiar din această săptămână împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI), punând în pericol operațiunile instanței, ca represalii pentru investigațiile privind acuzațiile de crime de război împotriva Israelului, arată Reuters. Washingtonul a impus deja sancțiuni specifice mai multor procurori și judecători ai Curții, dar includerea instanței în sine […]
Rusia ACUZĂ Estonia că ar fi mințit despre incursiunea unor aeronave ruse în spațiul său aerian doar pentru a amplifica tensiunile # Gândul
Rusia a acuzat luni Estonia, stat membru NATO, că a susținut în mod fals că avioane militare rusești i-au încălcat spațiul aerian săptămâna trecută, spunând că autoritățile de la Tallinn nu au dovezi care să susțină afirmația. De asemenea, Moscova spune că Estonia nu vrea altceva decât să amplifice tensiunile dintre Est și Vest. Răspunsul […]
Moșteanu, sfidare totală la adresa românilor: „România are mult mai multă nevoie de Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul” # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat la Antena 3, referitor la criticile a doi lideri PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul măsurilor de austeritate care au generat nemulțumire în rândul cetățenilor, că „România are mult mai multă nevoie de Ilie Bolojan, decât are Bolojan nevoie de scaunul de prim-ministrul”. La întrebarea ldespre șansele […]
INCENDIU la acoperișul unei clădiri de birouri din Capitală. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale # Gândul
Un incendiu a izbucnit, luni seară, în jurul orei 20.00, la acoperișul unei clădiri de birouri din Capitalei, situată pe strada Mihai Kogălniceanu. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru transport apă (tip Abroll), două autoscări și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat pe o […]
Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, și a precizat, referitor la doborârea dronelor intrate în spațiul aerian din Polonia, că drone ruseşti au fost doborâte cu armament NATO . Moşteanu a adăugat că de la acțiuni de „defensivă” până la război „e cale lungă”. ”NATO […]
Bulgaria va INTERZICE maşinile vechi în centrul unui mare oraş, pentru a reduce poluarea. Când va intra în vigoare măsura, care nu e permanentă # Gândul
Autoritățile din Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, au decis ca circulația autoturismelor mai vechi să fie interzisă în centru, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026. Decizia a stârnit ample dezbateri, numeroase propuneri şi comentarii fiind analizate înainte de aprobarea finală, scrie agenţia Novinite. Consiliul municipal […]
Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă rusească Gheran a intrat în spaiul aerian al României, pe 13 septembrie. Ședința va avea loc joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. „Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de […]
Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a întreprins o vizită scurtă la Bruxelles, luni 22 septembrie, pentru a discuta cu oficiali europeni despre planurile României de reducere a deficitului bugetar. Șeful Executivului a fost suprins în cadrul evenimentului cu un ghizodan de 1300 de euro, accesoriu pe care l-a etalat și în cadrul altor evenimente oficiale. Ilie Bolojan […]
Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM. Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt Cu toții avem obiceiuri financiare, fie că vorbim despre datorii sau economii. Când vine vorba de retragerea unei sume de bani de la bancomat, momentul ales poate face diferența dintre o tranzacție […]
Nutriționista Mihaela Bilic spune care este cea mai SĂNĂTOASĂ pâine din comerț: „Să o găsim pe cea care ne face bine și ne hrănește corpul!” # Gândul
Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic spune care este cea mai sănătoasă pâine din comerț și explică de ce multe dintre problemele de digestie asociate cu acest aliment nu țin neapărat de gluten, ci de modul de preparare și procesare. „Dacă ar dospi, ce bună ar fi! Eu sunt un om care iubește pâinea, consider că […]
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins # Gândul
Victor Ponta a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că va vota pentru moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoian, ministrul mediului din partea USR. Motivele, spune Ponta, țin de faptul că ministrul nu este capabil să administreze portofoliul și singura calitate care o recomandă pentru funcție este „apartenența la USR”. „In mod concret […]
BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a întreprins luni, 22 septembrie, o vizită fulger la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu Roxana Mînzatu, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene. Cei doi oficiali au discutat despre inițiativa SAFE – Security Action for Europe, un program U.E., prin care România urmează să primească un împrumut de 16,6 miliarde de euro, pentru consolidarea […]
TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi # Gândul
Moșii de toamnă reprezintă o sărbătoare a pomenirii celor plecați dintre noi, moment în care când credincioșii se roagă pentru sufletele acestora. Iar sâmbăta este ziua dedicată pomenirii celor adormiți, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt în această zi, înainte de Învierea Sa. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română (BOR) a rânduit anumite […]
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate # Gândul
Zeci de mii de persoane au protestat luni în Italia împotriva „genocidului din Gaza”, după ce mai multe sindicate din Peninsulă au decis să organizeze greve și blocaje pentru a-și exprima dezacordul față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza. Această mobilizare a avut loc în ziua în care Franța și alte câteva țări au recunoscut […]
Caz șocant în Timișoara. Doi elevi în vârstă de 13 ani au întreținut relații sexuale în toaleta școlii. Incidentul a fost filmat # Gândul
Un caz revoltător a avut la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara, unde doi elevi, în vârstă de 13 ani, înscriși în clasa a VII-a, au întreținut relații sexuale în toaleta instituției de învățământ. Mai mult, actul sexual a fost filmat. Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 30 din Timișoara a sesizat Inspectoratul Școlar Timiș că, în […]
Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China # Gândul
Deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a declarat în exclusivitate pentru Gândul faptul că România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale pe care le are de peste 75 de ani cu China. Declarația vine în contextul în care mai mulți parlamentari USR, […]
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică # Gândul
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Europa se va termina la hotar cu Moldova”, avertizează președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o adresare către cetățeni, în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Opoziția, considerată pro-rusă, spune însă că puterea pro-europeană ar vrea să […]
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet # Gândul
De la legende ale fotbalului precum Stelea, Marius Niculae sau Dănciulescu, la hocheiști, rugbyști, sau voleibaliști, toți au acceptat provocarea de a fi prezenți pe terenul de baschet 3×3 la finala BCR Sport Arena Streetball 2025. Evenimentul a avut loc în weekend la Primăria Sectorului 1. N-au lipsit nici actorul Șerban Pavlu, care și-a adus […]
