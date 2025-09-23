Liderii coaliției, convocați la Cotroceni
Cotidianul de Hunedoara, 23 septembrie 2025 08:20
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul [...]
Acum 30 minute
08:20
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul [...]
Acum 2 ore
07:40
Compania Metrorex va trebui să elibereze spațiile pe care le ocupă [...]
07:30
Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Tratament de societate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
07:20
Franța recunoaște astăzi statul Palestina", [...]
07:00
Ministrul Apărării, despre stagiul militar. ”Au fugit de orice temă legată de război„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat [...]
Acum 4 ore
06:40
Președintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile [...]
06:10
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei [...]
Acum 12 ore
23:00
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat vineri spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, [...]
22:30
Legitimitatea coaliţiei, în mâna CCR: „Nu mai poți să ieși în fața oamenilor” # Cotidianul de Hunedoara
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, [...]
21:30
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, acțiuni în urma cărora, [...]
21:10
Erorile de calcul și imprudența transformă conflicte regionale în războaie mondiale [...]
20:40
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, la Palatul Cotroceni, principalul [...]
20:10
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va introduce o raportare de tip date deschise, cu toate proiectele din PNRR, respectiv 17.000, [...]
19:50
"Dacă instanțele nu pun botul la poveștile nemuritoare ale SRI, singurul prizonier de lux... [...]
Acum 24 ore
19:20
Este titlul unui film de Oscar din 2007 în regia fraților Coen. [...]
19:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenția luni, într-un discurs la Chișinău, că 'dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi [...]
18:50
Ungaria nu dorește intrarea Uniunii Europene în război, așadar nu susține aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria și toată Europa, a afirmat [...]
18:30
Astăzi am reușit să punem pe picioare acest proiect. Am făcut o încercare vineri după-masa... [...]
17:40
"Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, anunţă (...) [...]
17:20
Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad sunt percheziționate [...]
17:00
Fosta pușcăriașă de lux a început prin a se lăuda că a fost prima care l-a devoalat națiunii pe generalul negru Florian Coldea în toată monstruozitatea sa. [...]
16:50
La momentul actual, un stat palestinian nu este viabil, iar soluția cu două state sub lideri precum Netanyahu și Abbas este o iluzie [...]
16:30
Măsuri sporite de securitate au fost implementate în Manhattan înaintea de Adunarea Generală a ONU [...]
16:20
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an... [...]
16:10
Tichetele pentru energie ar urma sa fie acordate și personelor aflate în (...) [...]
15:50
Robert Kagan: Polonia, România au încălcat neutralitatea, pot fi ținte legitime # Cotidianul de Hunedoara
După incidentul din Estonia, ministrul lituanian al Apărării sugerează doborârea avioanelor Rusiei [...]
15:20
El a fost întrebat, la Parlament, dacă PSD ar retrage sprijinul politic premierului Bolojan în cazul în care... [...]
15:20
Anunț șoc la Naționala României. „Mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept (...) [...]
15:10
Un columbian care a vrut să arunce în aer sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale a fost condamnat [...]
15:00
Șeful UDMR Brașov a ajuns pe mâna polițiștilor după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în [...]
14:40
Numeroasele accidente în care au fost implicate trotinetele electrice și conducătorii acestora au determinat autoritățile să caute măsuri. [...]
14:30
Ameninţarea de pe e-mail. Ministrul Sănătății a cerut pază și atenție sporită în spitale # Cotidianul de Hunedoara
"Duminică, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale... [...]
14:20
Președintele Senatului: Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă [...]
14:00
Postarea magistratului este intitulată "Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!" - o nouă lecție de democrație originală (...) [...]
13:40
Simona Halep încearcă se obișnuiască de ceva vreme cu noua ei viață, din care lipsesc concursurile de tenis. [...]
13:30
Extensiile de browser pe care le considerați sigure vă pot crea probleme la care nu vă așteptați! [...]
13:20
Adrian Negrescu încearcă să le explice politicienilor „care au un înțeles limitat în economie" că majorarea taxelor e ca si cum „ai trage de un elastic [...]
13:20
Pe timpul cât se află sub control judiciar, primarul trebuie să respecte o serie de obligații între care (...) [...]
12:50
Potrivit unui sondaj INSCOP românii se arată interesați [...]
12:50
Mircea Lucescu a anunțat lista cu jucătorii români care activează în străinătate pentru cele două meciuri din luna octombrie. Acestea sunt amicalul cu Moldova și partida crucială din preliminariile CM 2026, cu Austria, de pe Arena Națională. Lista [...] [...]
12:40
Alt scandal sexual în Biserica Română. Un preot din Constanța care este și profesor de religie la un liceu este acuzat că ar fi încercat [...]
12:10
Sunt valabile pentru donatorii care au călătorit în ultimele [...]
12:10
Imaginile cu Oana Țoiu vorbind în fața unei săli goale în SUA au determinat-o pe Ramona Bruynseels să ia atitudine. [...]
11:50
Semănători de vânt ”pro-occidentali” atrag taifunul Orientului asupra României # Cotidianul de Hunedoara
Un grup de nouă parlamentari români, în frunte cu nefastul neo-bolșevic userist [...]
11:40
Care sunt cele mai importante aspecte de care să ții cont atunci când alegi o locuință. [...]
11:30
Datorită agențiilor online, piețele de pariere s-au diversificat și oferă câte ceva pentru orice tip de jucător. [...]
11:30
Politica Ministerului Mediului nu dă niciun fel [...]
11:10
Costul transportului și al serviciilor [...]
11:00
Întâlnire neobișnuită pentru regele Charles. Suveranul a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai în vârstă persoană din lume. [...]
10:50
Fost judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției [...]
