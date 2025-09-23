Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier (Libertatea)

18:10

Liderii coaliției de guvernare n-au ajuns la nici un consens în privinta prelungirii plafonării adaosului comercial la produsele de bază și după 1 octombrie, când expiră. PSD nu e de acord cu eliminarea măsurii. Însă nu plafonarea ar fi măsura cea mai resposabilă de prețurile de la raft, spun comercianții. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației naționale de Comercianți Mici și Mijlocii explică la RFI ce se va întampla dacă această măsura va fi prelungită sau nu.