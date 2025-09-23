Aeroportul din Copenhaga a fost redeschis după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere / Şi la aeroportul din Oslo s-a semnalat o problemă similară

23:20

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale s-au dezvoltat în mod diferit şi vor fi afectate diferit de o astfel de măsură.