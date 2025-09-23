Aeroportul din Copenhaga a fost redeschis după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere / Şi la aeroportul din Oslo s-a semnalat o problemă similară
News.ro, 23 septembrie 2025 09:50
Aeroportul din Copenhaga KBHL.CO şi cel din Oslo s-au redeschis, marţi dimineaţă, după ce dronele le-au perturbat activitatea timp de câteva ore, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
10:10
Dolj: Adolescentă de 17 ani, găsită spânzurată de o grindă / Poliţiştii au deschis o anchetă # News.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă într-o anexă a unei locuinţe din judeţul Dolj, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care tânăra şi-a pierdut viaţa.
10:10
Cifra de afaceri a Norofert, producător de inputuri organice, a scăzut în primul semestru cu aproape 10%, la 19 milioane lei # News.ro
Norofert, principalul producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, a înregistrat în primul semestru al anului o cifră de afaceri de 19 milioane lei, în scădere cu 9,55% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profitul net a urcat cu 68,5%, la 3,11 milioane lei.
10:10
Autori români, traducători şi promotori culturali de marcă, în programul organizat de ICR la cel mai important eveniment editorial din Scandinavia # News.ro
România va fi reprezentată de autori, traducători şi promotori culturali de marcă la cea de-a 41-a ediţie a Târgului de Carte de la Göteborg, cel mai important eveniment editorial din Scandinavia, care are loc în perioada 25-28 septembrie.
Acum 15 minute
10:00
Ungaria refuză să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc - Péter Szijjártó: Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol şi gaze de undeva, dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură # News.ro
Ungaria nu va renunţa la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat ministrul de Externe al ţării, Péter Szijjártó, pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe ca aliaţii NATO să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc. Péter Szijjártó afirmă că aprovizionarea cu energie din alte surse este un ”vis frumos”, în timp ce îi descrie pe oficialii din Europa de Vest drept ”fanatici”.
Acum 30 minute
09:50
Aeroportul din Copenhaga KBHL.CO şi cel din Oslo s-au redeschis, marţi dimineaţă, după ce dronele le-au perturbat activitatea timp de câteva ore, relatează Reuters.
09:50
Proiecţie de gală la 20 de ani de la lansarea în cinematografe a celebrului film „Moartea domnului Lăzărescu”/ VIDEO # News.ro
Premiera de gală a filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, după 20 de ani de la prima prezenţă în cinematografe, are loc marţi, la Cinema City AFI Cotroceni, de la ora 19:00. Publicul se va întâlni cu o mare parte din echipa filmului, alături de invitaţi, vedete. Biletele sunt disponibile online şi la casieria cinematografului.
Acum o oră
09:40
Avertisment al Jandarmeriei: Exerciţiu de antrenament cu participare internaţională, în Dâmboviţa / Implică deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale şi prezenţa sporită a forţelor / Facem apel la populaţie să nu intre în panică! - FOTO # News.ro
Jandarmeria Română transmis, marţi, un avertisment pentru populaţia din judeţul Dâmboviţa, având în vedere exerciţiul cu participare internaţională care are loc la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri şi care implică deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale şi prezenţa sporită a forţelor de ordine. ”Facem apel la populaţie să nu intre în panică!”, transmis jandarmii.
09:40
Spectacolul „Cântăreaţa cheală” de Eugen Ionescu intră în repertoriul scenei londoneze, fiind programat pentru cinci reprezentaţii la Barons Court Theatre, între 23 şi 27 septembrie, începând cu ora 19:30.
09:30
Parteneriat pentru educaţie şi sănătate între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” – Elevii şi profesorii vor fi instruiţi privind resuscitarea de bază # News.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti au încheiat un acord de parteneriat cu scopul de a promova educaţia pentru sănătate şi de a contribui la formarea elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti în medicina de prevenţie primară.
09:30
Ousmane Dembele, extrem de emoţionat la primirea Balonului de Aur: Nu aveam de gând să plâng / Mama sa a urcat pe scenă - VIDEO # News.ro
Ousmane Dembélé a câştigat Balonul de Aur, iar el a fost foarte emoţionat în timpul discursului său. Prezent la o conferinţă de presă după ceremonia Balonului de Aur, campionul mondial din 2018 a revenit asupra emoţiei sale din timpul discursului.
09:20
Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa preşedintelui Statelor Unite: „Trump distruge Constituţia americană” # News.ro
Actorul Richard Gere, în vârstă de 77 de ani, a declarat, într-un interviu pentru BFMTV, că ceea ce preşedintele american „a realizat în şase luni este uimitor”. „El distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”, estimează actorul, producător executiv al documentarului „Wisdom of Happiness” (Conştiinţa deplină a fericirii, o călătorie cu Dalai Lama), care va fi lansat în cinematografe în 1 octombrie.
Acum 2 ore
09:00
Administraţia Trump interzice diplomaţilor iranieni accesul în magazinele de tip „en-gros” precum Costco şi achiziţionarea de bunuri de lux pe durata şederii lor în Statele Unite, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, citat de CNN.
09:00
Intervenţie a pompierilor pentru căutarea a doi pescari care erau cu o barcă pe râul Prut / Ambarcaţiunea a fost luată de valuri şi s-a răsturnat, iar pescarii au plutit câţiva kilometri în derivă, apoi au reuşit să ajungă la mal înot # News.ro
Doi bărbaţi de 26 şi 33 de ani, care erau cu o barcă pe râul Prut, au plutit câţiva kilometri în derivă, după ce ambarcaţiunea a fost luată de valuri, apoi s-a răsturnat. Într-un final au reuşit să ajungă la mal înot, întâlnind echipeke de pompieri alertate de alţi pescari.
08:50
Ukrainian Railways pregăteşte majorarea tarifelor transporturilor de marfă, pentru a-şi reduce datoria # News.ro
Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a elaborat un plan de redresare care include creşterea tarifelor pentru transportul de marfă, cu scopul de a ţine sub control datoria acumulată în contextul atacurilor ruse intensificate şi al scăderii volumelor de transport, a declarat directorul general Oleksandr Pertsovskyi, într-un interviu pentru Reuters.
08:50
Sterică Fudulea, prim-vicepreşedinte IMM România şi preşedinte al Consiliului Economic şi Social, va participa la evenimentul premium News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - ediţia a IV-a # News.ro
Sterică Fudulea, prim-vicepreşedinte IMM România şi preşedinte al Consiliului Economic şi Social, va participa la evenimentul premium News.ro din 25 septembrie "IMM-urile, oxigen pentru România", aflat la ediţia a IV-a, unde va vorbi despre cultura dialogului social şi civic în susţinerea IMM-urilor.
08:50
Jon Stewart a sărbătorit revenirea lui Jimmy Kimmel după suspendarea de la ABC: „Prefăcându-vă că veţi anula abonamentele la Hulu a funcţionat cu adevărat”/ VIDEO # News.ro
Jon Stewart a sărbătorit, la „The Daily Show” de săptămâna aceasta, revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” după ce ABC a scos programul de noapte din grila de programe, potrivit Variety.
08:30
Tatăl lui Lamine Yamal, după ce fiul său nu a câştigat Balonul de Aur: Nu aş spune că este vorba de un furt, ci mai degrabă de un prejudiciu moral # News.ro
Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu poate accepta faptul că Balonul de Aur 2025 a fost pierdut de fiul său în favoarea lui Ousmane Dembélé, luni seara. El consideră că tânărul jucător catalan este deja cel mai bun din lume.
08:20
Prognoza meteo pentru următoarea lună de zile - Temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei # News.ro
Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitatii în cea mai mare parte a ţării.
Acum 4 ore
08:10
08:00
Preşedimtele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.
08:00
Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent AI, care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche.
07:40
Oracle poartă discuţii cu Meta pentru un contract multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu subiectul, citate de Reuters.
07:00
SUA şi Kazahstanul au ajuns la un acord de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, anunţă Lutnick # News.ro
Statele Unite şi Kazahstanul au încheiat un acord în valoare de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, a declarat luni secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, citat de Reuters.
06:50
Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Trump declanşează o cursă globală pentru atragerea de talente de top # News.ro
Decizia surpriză a preşedintelui american Donald Trump de a creşte la 100.000 de dolari taxa de aplicare pentru vizele H-1B a stârnit nelinişte în rândul companiilor şi al marilor economii globale, dar în acelaşi timp deschide perspective noi pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia, relatează CNBC.
06:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ajunge la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează Ukrinform. Marţi după-amiază, preşedintele Ucrainei va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei iar mercuri dimineaţă se va adresa Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale. Casa Albă a confirmat oficial întâlnirea bilaterală între preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite, care va avea loc marţi la New York.
Acum 6 ore
06:10
Marea Britanie şi SUA creează un grup de lucru pentru acces la pieţele de capital şi cooperare în domeniul cripto # News.ro
Guvernele Marii Britanii şi Statelor Unite vor înfiinţa un organism comun menit să reducă birocraţia pentru companiile care doresc acces la pieţele de capital de pe ambele maluri ale Atlanticului şi să îmbunătăţească cooperarea în privinţa activelor cripto, a anunţat luni Ministerul britanic de Finanţe, transmite Reuters.
06:00
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente va informa medicii că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur, relatează CNN. El a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor şi chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi – o strategie de sănătate publică care a dus infecţia la copii la un pas de eradicare – până la vârsta de 12 ani.
05:50
Au apărut imagini video care arată execuţiile publice a trei bărbaţi acuzaţi că ar fi colaboratori ai Israelului în oraşul Gaza, potrivit BBC.
05:40
Franţa conduce un număr de naţiuni care recunosc statul palestinian pe fondul furiei provocate de comportamentul Israelului în războiul din Gaza # News.ro
Franţa şi alte câteva naţiuni occidentale au declarat oficial luni, la Naţiunile Unite, recunoaşterea statului palestinian, într-o mişcare care adânceşte izolarea internaţională a Israelului, în contextul în care acesta urmăreşte obiective de război maximaliste în Gaza şi extinde colonizarea în Cisiordania ocupată, anunţă CNN. Anunţul Franţei vine după ce Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia au declarat recunoaşterea statalităţii palestiniene în weekend, alăturându-se celor peste 145 de state membre ale ONU care recunosc deja statalitatea palestiniană.
05:40
UE redeschide piaţa pentru carnea de pui din Brazilia, după epidemia de gripă aviară din mai # News.ro
Uniunea Europeană va relua importurile de carne de pui din Brazilia, ridicând interdicţia impusă în luna mai în urma unui focar de gripă aviară în statul Rio Grande do Sul, a anunţat luni Ministerul Agriculturii din Brazilia, citat de Reuters.
05:40
Aliaţii europeni avertizează Rusia împotriva unor noi incursiuni aeriene în cadrul unei reuniuni aprinse a Consiliului de Securitate al ONU # News.ro
Aliaţii europeni au avertizat că vor doborî avioanele sau dronele ruseşti implicate în orice alte încălcări ale spaţiului aerian al NATO în cadrul unei reuniuni de urgenţă aprinse a Consiliului de Securitate al ONU, luni, relatează CNN.
05:30
05:20
Trump ar urma să aprobe acordul pentru TikTok în această săptămână, prin ordin executiv, potrivit WSJ # News.ro
Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să aprobe săptămâna aceasta, prin ordin executiv, un acord pentru TikTok, declarând că acesta respectă cerinţele legale, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial de la Casa Albă.
Acum 12 ore
00:30
Nona Chiriac, expert în sănătate publică: Pacienţii nu sunt de vină că un medicament este o povară mai mare sau mai mică asupra bugetului # News.ro
Nona Chiriac, expert în sănătate publică, afirmă că autorităţile trebuie să găsească soluţii pentru introducerea pe listele de medicamente compensate a cât mai multor molecule inovative, care ajută la vindecare sau la îmbunătăţirea vieţii pacienţilor. ”Pacienţii nu sunt de vină că un medicament este o povară mai mare sau mai mică asupra bugetului”, argumentează expertul.
00:20
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, care nu a primit viza pentru a participa la Adunarea Generală a ONU de la New York, a cerut Hamas să predea armele.
00:10
00:10
Expertul în sănătate publică Nona Chiriac vorbeşte despre lista de aşteptare cu medicamente care să fie compensate: Avem deja 180 de medicamente şi indicaţii care aşteaptă. Este o listă lunguţă # News.ro
Expertul în sănătate publică Nona Chiriac afirmă că zeci de medicamente de ultimă generaţie sunt încă pe listele de aşteptare pentru a fi introduse în rândul medicamentelor compensate pentru pacienţii români. Statisticile prezentate arată că, la finalul anului viitor, lista va cuprinde aproape 300 de astfel de medicamente.
00:00
Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris.
00:00
Expertul în sănătate publică Nona Chiriac: Hai să ne gândim ce înseamnă pentru un pacient cu cancer, cu supravieţuirea de ordinul lunilor, să aştepte 128 de zile. Deci, la sfârşitul perioadei de aşteptare, pacientul nu este în viaţă # News.ro
Expertul în sănătate publică Nona Chiriac afirmă că bolnavii de cancer au de aşteptat câteva luni pentru a avea acces la medicamente inovatoare compensate din cauză că, pentru introducerea pe listele de medicamente compensate, nu există o prioritizare în funcţie de afecţiune.
22 septembrie 2025
23:50
Jucătoarea spaniolă Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur feminin pentru a treia oară consecutiv.
23:50
Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins luni seară, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Pisa, în etapa a patra din Serie A.
23:40
Kelemen Hunor afirmă că moţiunea împotriva ministrului Mediului va pica la vot: La vot sunt convins că toată lumea va respinge această moţiune, indiferent ce crede despre activitatea doamnei ministru # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că, dincolo de declaraţiile publice făcute de unii reprezentanţi ai partidelor membre ale coaliţiei de guvernare, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, va pica la vot, în Parlament.
23:40
Kelemen: Da, după 35 de ani oamenii s-au săturat de partidele mainstream şi caută altceva. E aproape firesc acest lucru şi nu trebuie să ne panicăm # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră ”credibil” faptul că mulţi dintre români vor noi partide politice, el arătând că această situaţie nu este valabilă doar pentru România, ci şi pentru state care sunt democraţii vechi.
23:40
Nona Chiriac, expert în sănătate publică: România se aşază în mod constant în coada clasamentului privind accesul la tratamentele inovatoare # News.ro
Pacienţii din România se află, în mod constant, pe ultimele locuri în clasamentul privind accesul la medicamente inovatoare compensate, afirmă expertul în sănătate publică Nona Chiriac.
23:30
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pe români îi aşteaptă ”o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie să mintă cu privire la acest aspect. Liderul UDMR e de părere că în acest context populaţia trebuie protejată prin menţinerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
23:30
Danemarca: „Două-trei drone mari” perturbă traficul aerian la aeroportul din Copenhaga, anunţă poliţia # News.ro
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP.
23:30
Premiul Socrates, primit la Gala Balonul de Aur de fundaţia Xana, susţinută de Luis Enrique în memoria fiicei sale # News.ro
Charlène de Monaco a înmânat Premiul Socrates fundaţiei Xana, care se ocupă de sprijinirea copiilor afectaţi de boli grave şi contribuie la cercetarea în domeniul cancerului pediatric.
23:20
Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin, luni seară, la Gala Balonul de Aur, de la Paris.
23:20
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală: Să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse. Tot acolo vei ajunge # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală ar exista şi o treia soluţie, pe lângă cele două variante avansate deja, privind reducerea cu zece procente fie a posturilor deja ocupate, fie a cheltuielilor primăriilor şi consiliilor judeţene. Kelemen consideră că reducerea cheltuielilor nu este fezabilă, pentru că unităţile administrativ-teritoriale s-au dezvoltat în mod diferit şi vor fi afectate diferit de o astfel de măsură.
23:10
Kelemen: Probabil că în acest moment soluţia mai bună ar fi ori declararea constituţională a legii ori o amânare fiindcă în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, dacă judecătorii CCR vor considera că legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru procurori şi judecători este neconstituţională, ”legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită”. ”Atunci, ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de profesie, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema, de credibilitate”, consideră liderul UDMR.
