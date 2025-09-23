De la salariul brut la cel real: cum modelează schimbările fiscale din 2025 viața tinerilor angajați din România
HotNews.ro, 23 septembrie 2025 09:50
Odată cu începutul noului an universitar, tot mai mulți tineri vor căuta un loc de muncă, fie pentru a-și acoperi cheltuielile, fie pentru a câștiga experiență profesională încă din timpul studiilor. Însă, pentru mulți tineri…
Acum 5 minute
10:10
6 lucruri mai importante decât rechizitele în prima lună de școală care vor ajuta pe termen lung # HotNews.ro
Pentru mulți copii, începutul grădiniței sau al școlii vine cu un nod în stomac: separarea de părinți, programul mai rigid, colegi noi, reguli noi. În primele săptămâni, există lucruri care cântăresc mai mult pentru starea…
Acum 15 minute
10:00
Jandarmeria anunță că are loc un exercițiu internațional în Dâmbovița: „Facem apel la populație să nu intre în panică!” # HotNews.ro
Săptămâna aceasta, până joi, are loc un exercițiu internațional cu sute de jandarmi și militari în Dâmbovița, informează Jandarmeria Română, care face apel la români să nu „intre în panică” din cauza trupelor și echipamentelor…
10:00
Aniversăm 150 de ani de la nașterea Reginei Maria! Portretul istoric oficial al suveranei și monede antice deosebite, în Licitația de Numismatică de la Artmark # HotNews.ro
Monede istorice, martori tăcuți ai civilizațiilor trecute, și o selecție de obiecte deosebite ce poartă atingerea Reginei Maria a României, într-o Licitație spectaculoasă de Numismatică, exclusiv la Artmark! Evenimentul este programat miercuri, 24 septembrie, de…
Acum 30 minute
09:50
De la salariul brut la cel real: cum modelează schimbările fiscale din 2025 viața tinerilor angajați din România # HotNews.ro
Odată cu începutul noului an universitar, tot mai mulți tineri vor căuta un loc de muncă, fie pentru a-și acoperi cheltuielile, fie pentru a câștiga experiență profesională încă din timpul studiilor. Însă, pentru mulți tineri…
Acum o oră
09:20
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Superligă, transmite News.ro. Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a…
09:20
Meteorologii au emis, marţi, prognoza pentru perioada 22.09.2025 – 20.10.2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce…
Acum 2 ore
08:50
Ungaria lui Viktor Orban respinge o cerere majoră făcută de Donald Trump în privința Rusiei: „Poate fi frumos să visăm” # HotNews.ro
Budapesta a semnalat că va continua să cumpere petrol din Rusia, în ciuda cererilor Casei Albe ca aliații NATO să găsească alternative în acest sens, a declarat ministrul de externe al țării pentru The Guardian.…
08:50
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” # HotNews.ro
Poliția daneză a spus marți că dronele din cauza cărora luni, timp de mai multe ore, a fost închis principalul aeroport al țării luni par să fi fost pilotate de „un operator capabil”, transmite Reuters.…
08:30
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump # HotNews.ro
Israelul și SUA au susținut că recunoașterea statului palestinian ar recompensa organizația teroristă Hamas, scriu Reuters și BBC. Franța a recunoscut oficial statul palestinian luni, devenind ultima dintr-o serie de state care au făcut deja…
Acum 4 ore
08:00
Nicușor Dan i-a convocat marți dimineață la Cotroceni pe liderii coaliției înainte de ședința de la Guvern # HotNews.ro
Preşeditele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata…
07:40
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # HotNews.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis luni, la ONU, un mesaj dur Moscovei privind încălcarea spațiului aerian al NATO, avertizând-o să nu vină să se plângă dacă îi vor fi doborâte avioanele care…
07:10
Zeci de țări occidentale s-au oferit să ajute la tratarea pacienților din Gaza atacată de Israel # HotNews.ro
Zeci de țări occidentale au solicitat luni redeschiderea coridorului medical între Gaza și Cisiordania ocupată de Israel, oferindu-se să furnizeze ajutor financiar și personal medical sau echipamente pentru tratarea pacienților din Gaza în Cisiordania, potrivit…
07:10
INVESTIGAȚIE. „Credeam că am venit într-o țară europeană”. Declarat brusc suspect de terorism, un student străin a fost lăsat liber șapte luni să studieze și să muncească în București. Apoi a fost deportat, fără să vadă nicio dovadă # HotNews.ro
La întoarcerea din vacanța de Crăciun, din 2024, petrecută în Franța, tânărul tunisian Mohamed Benzid Zidi este oprit de forțele de securitate de la Aeroportul Otopeni și informat că, în absența sa, i-a fost revocat…
07:00
Subiectul fierbinte de pe masa coaliției: plafonarea adaosului la produsele de bază. Ședință importantă azi a liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități # HotNews.ro
Coaliția de guvernare are marți o ședință, de la ora 13:00, la Guvern, în care liderii din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Minorităților naționale vor discuta despre prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de…
06:50
DOCUMENT S-a cerut falimentul celei mai mari fabrici de contoare din România, după respingerea planului de reorganizare # HotNews.ro
Planul de reorganizare elaborat de conducerea companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul…
Acum 12 ore
02:00
În discursul său la ONU, Trump va critica organizațiile „globaliste” și recunoașterea statului Palestina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump va critica marți, în fața membrilor ONU, „organizațiile globaliste” care „au subminat ordinea mondială”, precum și țările care au ales să recunoască statul Palestina, a indicat luni purtătoarea sa de cuvânt,…
01:40
EXPLICATIV: Poate fi considerată leucovorina un tratament pentru autism, așa cum a sugerat Trump? Un expert spune că dovezile sunt „foarte, foarte slabe” # HotNews.ro
Luni, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a publicat un anunț în Registrul Federal înaintea discursului președintelui american Donald Trump, aprobând o versiune a leucovorinei produsă de GlaxoSmithKline (GSK), pe care compania farmaceutică…
01:20
VIDEO „Hamas trebuie să predea armele”, transmite președintele Autorității Palestiniene la ONU # HotNews.ro
Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas, în timpul unui discurs susținut luni prin legătură video la conferința ONU, să depună armele. Abbas a condamnat totodată atacurile mișcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie…
01:00
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că există o legătură între utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, bazat pe paracetamol, și dezvoltarea autismului în timpul sarcinii, o afirmație contestată de mulți medici,…
00:20
Ce medicament a aprobat FDA, chiar înaintea marelui anunț al lui Trump privind tratarea autismului # HotNews.ro
Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat aprobarea leucovorinei, o formă de acid folic despre care se crede că președintele american Donald Trump urmează să o recomande ca tratament pentru simptomele autismului…
22 septembrie 2025
23:50
„2-3 drone de mari dimensiuni” observate pe cel mai aglomerat aeroport din regiunea nordică. Tot traficul este blocat # HotNews.ro
Întregul trafic de pe cel mai mare aeroport din Danemarca, situat în Copenhaga, a fost întrerupt după observarea unor drone, a anunțat luni poliția, potrivit Reuters. „(Aeroportul) este în prezent închis pentru decolări și aterizări,…
23:20
Trump a promis că va dezvălui una dintre cauzele autismului / „Va semăna confuzie și teamă” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să facă luni un anunț spectaculos despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului, un anunț care îi îngrijorează pe specialiștii în această tulburare complexă…
23:20
Prezentatorul Jimmy Kimmel, care a fost scos din grilă în urma unei dispute legate de comentariile sale despre asasinarea influencerului Charlie Kirk, va reveni pe postul ABC începând de marți, scriu CNN, The New York…
23:00
VIDEO Angelina Jolie, despre divizarea Americii: „Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o mai recunosc” # HotNews.ro
„Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare”, a afirmat actrița Angelina Jolie, laureată a Premiului Oscar, după ce a fost întrebată, la Festivalul de Film de…
23:00
Un fost ambasador SUA: „Poate Bolojan a făcut greșeli, poate nu, dar trebuie mers înainte”. Ce spune despre economia românească # HotNews.ro
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că „trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan. Zuckerman a spus, la Digi24, că situația politică a…
22:50
Cele mai noi detalii despre dronele care au intrat în Polonia, prezentate de Donald Tusk # HotNews.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie nu transporta focoase, potrivit agenției poloneze de presă (PAP). Pe 10 septembrie,…
22:30
Estimările lui Kelemen Hunor privind decizia CCR despre pensiile magistraților. „Judecătorii au o capacitate uriașă de a impune un punct de vedere” # HotNews.ro
În cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei, a guvernului, ar fi extrem de şubrezită, a afirmat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Euronews. Kelemen susține că un eșec la…
22:20
Femeia care l-a acuzat pe Joe Biden că a agresat-o sexual a primit cetățenia rusă, prin decret semnat de Putin # HotNews.ro
Tara Reade, o femeie din SUA care a susținut că fostul președinte american Joe Biden a agresat-o sexual în anii 1990, a primit luni cetățenia rusă, potrivit unui decret semnat de președintele Vladimir Putin, informează…
22:00
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față marți, 23 septembrie, la New York, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul…
21:50
Suspiciuni de sabotaj „motivat politic” asupra căilor ferate germane. „Nu deveniți agenți de unică folosință” # HotNews.ro
Poliţia germană a declarat luni că a deschis o anchetă după ce au fost găsite cabluri tăiate pe o linie de cale ferată în vestul ţării, un posibil act de sabotaj „motivat politic”, Germania devenind…
21:40
Ministrul Apărării, după înmulțirea incidentelor cu drone și avioane ale Rusiei: „La un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra” # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, afirmă ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, care consideră totuși că este „cale lungă” de la acţiuni precum cele din Polonia la război. Oficialul guvernamental…
21:20
Pfizer cumpără cu 5 miliarde de dolari o companie care dezvoltă tratamente împotriva obezității. CEO: „Achiziția propulsează Pfizer în acest domeniu terapeutic cheie” # HotNews.ro
Pfizer va achiziționa compania de biotehnologie Metsera pentru cel puțin 4,9 miliarde de dolari, având acces la tratamentele sale aflate în dezvoltare împotriva obezității, au anunțat luni cele două companii americane într-un comunicat comun, relatează…
21:20
VIDEO Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare # HotNews.ro
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA)…
Acum 24 ore
20:50
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii # HotNews.ro
Ungaria și Slovacia nu au fost invitate la videoconferința de nivel înalt privind propunerea creării unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a UE, a declarat luni, 22 septembrie, purtătorul de cuvânt al Comisiei…
20:40
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI), ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise…
20:40
Nicușor Dan a convocat CSAT-ul. Cum vor răspunde autoritățile la încălcările spațiului aerian de către drone sau avioane # HotNews.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CAST) a fost convocat, luni, de către președintele Nicușor Dan pentru joi, la ora 12.00. Reuniunea de la Palatul Cotroceni va avea ca subiect modul în care vor răspunde…
20:20
Jandarmii și polițiștii de frontieră au primit dreptul să înregistreze video intervențiile lor, fără consimțământul persoanelor vizate # HotNews.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect legislativ care prevede că acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimțământul persoanelor vizate, informează Agerpres. Proiectul…
20:20
SuperLiga: Csikszereda – Metaloglobus, scor 2-2, în derbiul dintre echipele de pe ultimele două locuri # HotNews.ro
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din SuperLigă. La Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când…
20:10
„O mare golăneală”. Prosumatorii care primesc vouchere pentru baterii de stocare acuză că instalatorii le montează produse ieftine și neomologate / Ministerul îi trimite pe oameni să se intereseze la distribuitori # HotNews.ro
Prosumatorii care beneficiază de vouchere de 5.000 de euro pentru baterii de stocare, prin programul REPowerEU cu fonduri din PNRR, se plâng că firmele care instalează echipamentele le pun la dispoziție un singur tip de…
20:10
Cum a arătat confruntarea dintre Occident și Moscova, de la ONU, după incursiunile avioanelor rusești în spațiul NATO. Mesajul transmis de noul emisar al SUA # HotNews.ro
Aliații din NATO au acuzat luni Rusia, în cadrul reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU), că a încălcat spațiul aerian al alianței în Estonia și Polonia – acțiuni care, potrivit Marii Britanii, riscă să declanșeze un…
20:00
Ce spune un lider liberal despre o eventuală demisie a premierului Bolojan. „Noi încercăm să facem reformă” # HotNews.ro
Deputatul Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, la Prima News, că liberalii nu iau în calcul o demisie a premierului Ilie Bolojan, în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar respinge proiectul de…
20:00
Bailey, un câine închis într-un penitenciar din Irlanda de Nord ca animal de sprijin pentru deținuți, a fost eliberat după proteste publice. „Un episod rușinos” # HotNews.ro
Cele șase cuvinte pe care iubitorii de câini din Irlanda de Nord așteptau să le audă au venit luni: „Bailey a fost scos din închisoare”, relatează The Guardian. Este povestea unui cocker spaniel care era…
19:50
Ministra Mediului trebuie să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene la dezbaterile din Parlament pe moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu. „PSD…
19:40
China se pregătește să evacueze 400.000 de oameni, după ce super-taifunul Ragasa a lovit deja o altă țară. În Shenzen, rafturile magazinelor sunt goale # HotNews.ro
Orașul Shenzhen din China se pregătea luni să evacueze 400.000 de persoane, în timp ce locuitorii din nordul Filipinelor căutau adăpost în fața vijeliilor puternice, în contextul în care super-taifunul Ragasa se îndrepta spre sudul…
19:30
Viktor Orban se teme de falimentul Uniunii Europene din cauza Ucrainei. Discurs în Parlamentul de la Budapesta # HotNews.ro
Ungaria nu doreşte intrarea Uniunii Europene în război, aşadar nu susţine aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria şi toată Europa, a afirmat luni premierul ungar Viktor Orban, într-un discurs la deschiderea sesiunii de…
19:00
Angajații Metrorex vor fi evacuați din clădirea Ministerului Transporturilor, după ce Ciprian Șerban i-a somat să renunțe la un spor „imoral” # HotNews.ro
Compania Metrorex va trebui să părăsească sediul central din Palatul CFR, conform unei adrese trimise luni, 22 septembrie, de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directoarea generală a Metrorex, Mariana Miclăuș. Decizia…
18:50
VIDEO Mesajul Maiei Sandu înainte de alegeri: „Suveranitatea și independența noastre sunt în pericol/ Rusia are complici în Moldova/ Am datoria să o protejez, dar fără voi, nu voi reuși” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat cetățenilor cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentari din 28 septembrie, într-un discurs în care i-a avertizat că suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol din…
18:40
Firmele IT românești ar putea profita de super-taxa lui Trump pe viza de America: „Crește cererea de outsourcing” # HotNews.ro
Firmele IT românești, care lucrează pentru marile companii de tehnologie americane, în sistem de outsoursing, ar putea profita de pe urma super-taxei de 100.000 de dolari, impuse de președintele american, Donald Trump, la vizele destinate…
18:30
O cincime dintre adulții britanici cred că ceaiul pe care îl beau provine din Regatul Unit, conform unui studiu realizat pentru Fairtrade, organizația ce solicită brandurilor să fie mai transparente în ceea ce privește proveniența…
18:20
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. O importantă țară NATO, mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # HotNews.ro
Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice NATO „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în fața Consiliului de Securitate al ONU, reuniune…
