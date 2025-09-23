Jimmy Kimmel se întoarce la ABC, după o săptămână în care emisiunea lui a fost suspendată! Decizie surpriză pentru fani
SpyNews, 23 septembrie 2025 09:50
Jimmy Kimmel se întoarce la ABC marți, după o săptămână de pauză! Celebra emisiune ”Jimmy Kimmel Live!” a fost suspendată timp de 7 zile, după o reacție care a fost catalogată drept controversată a prezentatorului TV, după moartea lui Charlie Kirk. Jimmy Kimmel ar fi criticat mișcarea ”MAGA”.
Acum 30 minute
09:50
Iulia Albu le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale faptul că a trecut prin momente de groază. Fosta concurentă de la Asia Express a fost diagnosticată cu COVID.
09:50
Acum o oră
09:20
Ruxandra Luca a spus lucrurilor pe nume! Vedeta a fost călcată pe nervi de comentariile celor care nu o cunosc: ”Vorbiți complet aiurea” | FOTO # SpyNews
Ruxandra Luca a fost scoasă din sărite de mesajele pe care le-a văzut din partea celor care nu o cunosc, motiv pentru care a decis să le ofere o lecție! Vedeta a vorbit despre despărțiri și a închis gurile rele cu declarații tranșante.
Acum 2 ore
09:10
De ce își botează Alina Ceușan fiica atât de târziu. Evenimentul se va întâmpla când Perla va avea peste un an # SpyNews
Alina Ceușan urmează să își boteze fetița în viitorul apropiat. Curiozitatea fanilor a fost motivul pentru care influencerița va organiza evenimentul atunci când fiica ei va avea peste un an. Iată ce a spus Alina Ceușan!
08:50
Oana Roman a vrut să cumpere o geantă de brand, fără să știe ce urmează să se întâmple! Vedeta a renunțat imediat la idee # SpyNews
Oana Roman a avut parte de o experiență care a lăsat-o fără cuvinte! A vrut să cumpere o geantă de brand de la o persoană, însă reacția acesteia a pus-o pe gânduri! După un dialog dubios, Oana Roman a renunțat la ideea de a mai cumpăra geanta!
08:30
Temperaturile vor scădea brusc în această săptămână. Toamna își intră în drepturi în România # SpyNews
În România, această săptămână a început cu temperaturi crescute pentru perioada calendaristică în care ne aflăm. Însă vremea se va schimba brusc, iar temperaturile vor scădea.
Acum 12 ore
23:30
Elena Udrea, declarații emoționante, după prima aniversare a fiicei sale de când a fost eliberată din închisoare. Ce cadou a primit Eva Maria # SpyNews
Elena Udrea și-a sărbătorit fiica de curând. Eva Maria a împlinit șapte ani pe 20 septembrie, așa că fostul politican și iubitul ei i-au organizat o petrecere de vis. Elena Udrea recunoaște că a fost un moment emoționat și că abia aștepta să fie prezentă la prima aniversare a fiicei sale, după anii petrecuți în spatele gratiilor.
23:30
Asia Express, 22 septembrie 2025. Momente dificile pentru Raluca Bădulescu. Concurenta a avut nevoie de perfuzie # SpyNews
Raluca Bădulescu a trecut prin momente dificile în cadrul competiției. Vedeta a avut nevoie de perfuzie pentru a-și reveni.
23:10
Naba Salem de la Insula iubirii, primele declarații despre noul iubit și nuntă! Și-au ales și nașii. Vor fi cununați de doi foști concurenți din sezonul 9 # SpyNews
Naba Salem de la Insula iubirii se mărită. Bruneta a fost cerută în urmă cu o săptămână în căsătorie, iar ea și iubitul ei, Laurențiu, au stabilit deja data nunții și locația. Ziua în care se vor căsători nu este una întâmplătoare. Îndrăgostiții și-au ales și nașii.
23:00
Asia Express, 22 septembrie 2025. Karmen Minune a izbucnit în lacrimi. Ce a emoționat-o pe artistă: "Când văd copii ..." # SpyNews
Karmen Minune a fost copleșită de emoții și a izbucnit în lacrimi în ediția din această seară, 22 septembrie, a emisiunii Asia Express. Ce a sensibilizat-o profund pe artistă.
22:40
Cine face primul pas spre împăcare în relația Biancăi Dan și a lui Marian Grozavu de la Insula iubirii. Ce surprize romantice îi pregătește fostul concurent partenerei # SpyNews
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula iubirii consideră că relația lor s-a schimbat în bine, după experiența din Thailanda. Cei doi se pregătesc de nuntă, eveniment care ar putea avea loc la anul. Totuși, sunt și momente în care se contrazic, iar bruneta a recunoscut că, de obicei, ea face primul pas spre împăcare, dar nici Marian Grozavu nu se lasă mai prejos.
22:10
A lăsat totul în urmă pentru America. Elena Cârstea, interviu în exclusivitate despre soţ! Vorbeşte foarte rar despre căsnicia ei! # SpyNews
Elena Cârstea a vorbit despre secretul celor 19 ani de căsnicie! Artista ne-a dezvăluit regula de la care nu se abate niciodată! Mai mult, am aflat cum au cei doi soți grijă unul de celălalt! Declarații exclusive!
22:10
Alertă maximă! Tzancă, ameninţat, tâlhărit şi şantajat! ”Îmi este teamă pentru viața mea, pentru viața familiei mele”. Mărturii exclusive! # SpyNews
Tzancă Uraganu detonează bomba! Amenințat, tâlhărit și șantajat, artistul nu mai suportă situația! Cântărețul face declarații exclusive despre clipele de coșmar prin care trece! Mai mult, Tzancă Uraganu face apel la autoritățile statului!
22:10
Ştie cum e cu trendurile! Petre Roman şi soţia şi-au făcut fenta în capitală! Noroiul însă... l-a cam încurcat! Ce maşină şi-a luat politicianul! | PAPARAZZI # SpyNews
Ai fi zis că nu, dar Petre Roman pare că știe bine de tot cum stă treaba cu trendurile! Alături de soția sa, fostul premier a atras toate privirile la volanul unei mașini electrice. O „fentă” reușită, cum s-ar spune! Problema a fost că, la un moment dat, noroiul și-a făcut simțită prezența și a cam stricat momentul de glorie.
22:10
Halucinant! I-a putrezit buza şi i-a căzut | Fotomodelul mutilat de „Prințul silicoanelor”, un nou scandal | Nu se lasă până nu îl prinde # SpyNews
La aproape un deceniu de la intervenția în urma căreia a rămas fără o bucată din buză, fiindcă aceasta a putrezit și i-a căzut, fotomodelul Emanuela Căprar lansează un nou atac la adresa medicului Kasem, supranumit „Prințul silicoanelor”.
22:10
Informaţii din dosar | Asasinul de femei „Șacalul” i-a atacat pe gardieni | A recunoscut două crime, însă neagă această faptă # SpyNews
Neculai Mitrea, alias „Șacalul”, îi atacă dur pe gardienii care i-ar fi găsit un șiș, în celulă, și a contestat probele din noul dosar penal, de deținere ilegală de armă albă.
22:10
Sunt de 5 luni împreună, dar a cerut-o! Dany Boy de la Insula iubirii face primele declaraţii despre momentul romantic: ”A fost ceva cu totul deosebit” # SpyNews
Din bad boy, Dany Boy de la Insula Iubirii s-a transformat în băiat de casă! Fostul concurent și-a cerut iubita, pe Raluca, în căsătorie, iar acum cei doi se pregătesc de nuntă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Dany Boy povestește cum a organizat pas cu pas momentul cererii și cum a reușit să o surprindă complet pe femeia care urmează să-i devină soție.
22:10
Au aşteptat să facă băieţelul primii paşi. Ce decizie au luat Ana Baniciu şi soţul! Au bifat o premieră! | VIDEO # SpyNews
Ana Baniciu a bifat prima vacanță alături de soțul ei și de fiul lor, micuțul Aris! În exclusivitate pentru Spynews.ro, cântăreața povestește cum a decurs experiența, mai ales că este pentru prima dată când băiețelul de un an și jumătate călătorește atât de departe. Avem declarații în premieră.
22:10
De ce a refuzat Ileana Badiu să se mute în Germania, împreună cu soțul ei. A preferat să aibă o relație la distanță pentru 11 ani # SpyNews
Ileana Badiu și soțul ei, Cătălin, sunt împreună de 21 de ani, iar de 16 ani sunt căsătoriți. Cei doi au stat la distanță în primii 11 ani de relație, iar vedeta i-a promis la început că îl va vizita în Germania. Situația nu a stat așa, asta pentru că Ileana Badiu și-a dat seama că nu își poate lăsa proiectele din România.
22:00
Asia Express, 22 septembrie 2025. Joseph și Anda Adam, decizie neașteptată. Motivul pentru care vor să abandoneze emisiunea # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Asia Express, Joseph și Anda Adam i-au surprins pe toți cu o decizie neașteptată. Cei doi au anunțat că iau în calcul să abandoneze competiția, după ce au trecut prin momente dificile în cursă.
21:40
Teodora Stoica, în vacanță cu iubitul. Ce destinație au ales și ce a făcut fiica lui Meme Stoica, de ziua ei de naștere | FOTO # SpyNews
Teodora Stoica a împlinit 31 de ani de curând. Fiica lui Meme Stoica a plecat în vacanță, dar nu singură, ci alături de iubitul ei, cu care s-a afișat de curând, dar fără să îi dezvăluie chipul sau identitatea.
21:30
Mireasa - Capriciile iubirii. Diana a plâns după date-ul pe care l-a avut cu Kiprianos. Ce s-a întâmplat între cei doi # SpyNews
Diana a fost vizibil emoționată după întâlnirea pe care a avut-o cu Kiprianos. Deși date-ul a început într-o atmosferă relaxată, discuțiile dintre ei au atins subiecte sensibile, iar reacția Dianei a fost una neașteptată: a izbucnit în lacrimi. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi și ce i-a spus tânărul de a supărat-o.
Acum 24 ore
21:10
De ce nu au sărbătorit Lora și Ionuț Ghenu aniversarea căsătoriei: „Există tristețea aia”. Au împlinit un an de la cununia civilă zilele trecute # SpyNews
Lora și Ionuț Ghenu au împlinit un an de la cununia civilă pe 19 septembrie 2025. Cântăreața recunoaște că nu au sărbătorit acest moment important, asta pentru că au fost prezenți la un eveniment special. Cei doi vor avea un nou motiv de sărbătoare la începutul lunii octombrie, când vor împlini un an de la cununia religioasă.
20:40
Lista pentru voucherul la plata curentului electric s-a extins. Ce nouă categorie va beneficia de acest ajutor # SpyNews
Începând din 1 iulie, s-a acordat voucherul de 50 de lei pentru plata curentului electric. Pe lista beneficiarilor se află categoriile vulnerabile, cu venituri mici, dar a fost aprobată o nouă categorie care va putea beneficia de acest ajutor.
20:10
Bassam Dabbas a răbufnit, după o situație incredibilă, la salon. Ce a pățit hairstylistul vedetelor, după ce o clientă a refuzat să plătească serviciile oferite # SpyNews
Bassam Dabbas a răbufnit, după o situație neplăcută care a avut loc la salonul lui. Hairstylistul a criticat dur gestul unei femei care a făcut o programare pentru mai multe persoane, dar la final a plecat, spunând că nu are bani să plătească.
19:40
Andra Volos și Robert Lele trebuiau să se căsătorească religios astăzi! De ce au fost nevoiți să amâne nunta # SpyNews
Astăzi ar fi trebuit să fie o zi specială pentru Andra Volos și Robert Lele. Cei doi urmau să se căsătorească religios, dar au fost nevoiți să amâne nunta. Șatena a explicat de ce au luat această decizie și a anunțat și data pentru care au reprogramat evenimentul.
19:40
Băiețelul unei românce a rămas blocat în mașină, cu cheia în interior: „Ia cheia, mami!” Imaginile au devenit virale # SpyNews
Momente de panică pentru o româncă, al cărei băiețel a rămas blocat în mașină, cu cheia în interior. În imaginile devenite virale pe rețelele sociale, mama băiețelului poate fi auzită în timp ce încerca, disperată, să-l ghideze pe micuț să ia cheia vehiculului.
19:20
Alina Pușcaș, reacții de anxietate, după ce fiica ei, Iris, a ajuns la spital. Problemele de sănătate cu care s-au confruntat copiii ei despre care a vorbit abia acum # SpyNews
Alina Pușcaș are trei copii, iar în urmă cu o săptămână, a ajuns cu fiica ei, Iris, la spital, unde a fost operată la rinichi. Starea ei este una bună, iar episodul i-a adus aminte prezentatoarei TV despre alte momente în care copiii s-au confruntat cu probleme de sănătate.
19:20
Laura Giurcanu, din nou alături de bărbatul care a înșelat-o! Cum s-a afișat influencerița cu unul dintre foștii ei iubiți | VIDEO # SpyNews
Laura Giurcanu a surprins din nou, după ce a fost văzută în compania fostului iubit despre care, în trecut, mărturisea că a înșelat-o. Influencerița s-a afișat relaxată și zâmbitoare alături de bărbatul despre care spunea că ”i-a frânt inima”.
18:50
Conflictul dintre Mihaela de la Mireasa, sezonul 11, și doamna Dorina nu s-a stins nici la două luni de la marea finală! Ce a spus fosta concurentă la adresa ei | FOTO # SpyNews
Mihaela și doamna Dorina de la Mireasa, sezonul 11, nu s-au înțeles tocmai bine pe când erau în competiție. Lucrurile nu stau mai bine nici în prezent, la două luni de când au părăsit competiția. Mihaela a făcut o postare care a deranjat-o pe doamna Dorina, cea care a și reacționat.
18:50
O influenceriță a murit la doar 26 de ani! S-a stins din viață la două zile după nuntă: "Nu pot să cred..." | FOTO # SpyNews
O tragedie a cutremurat comunitatea online din întreaga lume. Adna Rovčanin-Omerbegović, o influenceriță în vârstă de doar 26 de ani, din Bosnia, s-a stins din viață la doar două zile după ce și-a unit destinul cu alesul inimii ei.
18:20
Acces Direct. Un băiat de 13 ani, lăsat în grija bunicii de la o vârstă fragedă, își caută tatăl pe care nu l-a văzut niciodată. Ce a aflat femeia despre fostul ginere # SpyNews
Vasilica și-a crescut singură nepotul de când copilul avea șapte luni. În prezent, nepotul ei are 13 ani, iar femeia îl caută pe fostul ginere. Mama copilului este plecată în străinătate și nu ar fi fost de acord ca ea să îi ceară pensia alimentară fostului soț pentru fiul lor.
18:20
Diana Dumitrescu, despre cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat actrița: "Am făcut 21 de zile injecții..." # SpyNews
Diana Dumitrescu a vorbit recent, cu sinceritate, despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei: lupta de a deveni mamă. Actrița a recunoscut că i-a fost greu să rămână însărcinată, din cauza unor probleme de sănătate care i-au afectat fertilitatea.
18:00
Industria cazinourilor online a evoluat spectaculos în 2025, iar bonusurile de bun venit au devenit din ce în ce mai sofisticate și atractive. Aceste promoții nu mai reprezintă doar o metodă de atragere a jucătorilor noi, ci s-au transformat în experiențe cuprinzătoare care definesc parcursul unui jucător pe o platformă de gaming.
17:50
Alina Ceușan își va boteza fiica în câteva zile! Cum va arăta evenimentul și de ce Perla va fi creștinată după un an de când a venit pe lume # SpyNews
Alina Ceușan și soțul ei se pregătesc de botezul fiicei lor, Perla. Evenimentul va avea loc în câteva zile, iar influencerița a mărturisit că nu și-a dorit o petrecere mare, așa că aproximativ 80 de oameni le vor fi alături.
17:20
Fiul lui Tily Niculae se confruntă cu probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu Radu | FOTO # SpyNews
Tily Niculae și fostul soț sunt părinții a doi copii, o fiică în vârstă de 14 ani pe nume Sofia și un fiu în vârstă de cinci ani. Actrița a povestit că băiețelul ei, Radu, se confruntă cu probleme de sănătate. Momentan, nu știe despre ce este vorba, dar speră să nu fie nimic serios.
17:20
Alex Mitriță a spus adio echipei naționale. Sportivul în vârstă de 30 de ani a anunțat că se retrage: „O decizie cu sufletul strâns” | FOTO # SpyNews
Alex Mitriță și-a luat rămas-bun de la echipa națională. La vârsta de 30 de ani, mijlocașul a anunțat public retragerea sa din echipa României. Decizia vine cu emoție, după ani în care a îmbrăcat cu mândrie tricoul național.
16:50
Cum arată acum Raluca Lăzăruț! Prezentatoarea s-a retras din televiziune și s-a mutat în America în urmă cu mai bine de zece ani # SpyNews
Raluca Lăzăruț s-a mutat în America în urmă cu mai bine de zece ani. Prezentatoarea TV declara înainte de momentul în care a plecat în SUA că își dorește să își întemeieze o familie, ceea ce s-a și întâmplat. Vedeta este de un deceniu cu soțul ei cu care are doi copii.
16:50
Orașul din România care se află în topul celor mai bune destinaţii în octombrie! E pe listă alături de New York şi San Francisco # SpyNews
România surprinde din nou! Un oraș de la noi din țară a fost inclus într-un top internațional al celor mai atractive destinații de vizitat în luna octombrie. Alături de metropole celebre precum New York și San Francisco, acest loc surprinde prin farmecul său autentic, atmosfera relaxată și peisajele de poveste, mai ales toamna.
16:20
Dian de la Mireasa, primele declarații, după ce a fost eliminat. Cum le răspunde celor care îi critică relația cu iubita lui, Costina # SpyNews
Dian de la Mireasa, sezonul 12, a fost eliminat în gala din 19 septembrie 2025. Fostul concurent a fost așteptat de iubita lui, Costina, iar relația lor pare că evoluează din ce în ce mai bine. Cei doi par extrem de fericiți împreună, iar Dian a reacționat, după ce a fost criticat pentru că formează un cuplu cu bruneta.
16:10
Doliu în televiziune! O cunoscută prezentatoare TV s-a stins din viață, după ce s-a prăbușit cu avionul. Fanii femeii în vârstă de 43 de ani sunt în șoc după ce au aflat vestea morții fulgerătoare.
15:50
Viața fără filtru. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au amânat nunta pentru anul viitor: ”Suntem în doliu...” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se pregăteau pentru nuntă, însă, evenimentul a fost amânat pentru anul viitor. Vedeta și partenerul ei sunt în doliu.
15:30
Gabriela Cristea, de urgență la spital cu fiica ei! Victoria a căzut din tobogan la petrecerea de ziua ei de naștere | FOTO # SpyNews
Fiica cea mare a Gabrielei Cristea a căzut din tobogan la petrecerea organizată de ziua ei de naștere. Vedeta a dus-o pe Victoria de urgență la spital. Gabriela Cristea a făcut declarații despre incidentul neplăcut.
15:20
Viața fără filtru. Care au fost ultimele cuvinte ale mamei Adrianei Bahmuțeanu înainte de a muri: ”Își dorea...” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații exclusive în cadrul emisiunii Viața fără filtru. Bruneta a spus care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, înainte de a deceda. Iată ce a mărturisit!
15:20
Fiecare sezon de la Mireasa aduce în fața telespectatorilor noi povești romantice, concurenții trăind cel mai important capitol din viața lor chiar în emisiune, alături de telespectatorii care îi privesc cu sufletul la gură. Loredana Tomoni face parte dintre cei care speră, din toată inima, să își găsească jumătatea, în noile ediții cu parfum de iubire mediteraneeană, iar concurenta ne-a oferit detalii exclusive despre reality show.
15:20
Mirela Vaida, escapadă de weekend, alături de familie. Ce destinație au ales și ce le-a plăcut cel mai mult | FOTO # SpyNews
Mirela Vaida și familia sa s-au bucurat de momente de vis în escapadă de două zile din care tocmai s-au întors. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu le-a ajuns timpul să viziteze tot e și-au propus.
15:00
România va fi lovită de ploi și vijelii peste doar două zile! Un ciclon aduce vreme extremă în majoritatea regiunilor # SpyNews
Un val de aer rece ajunge în România, peste două zile. Temperaturile vor scădea drastic începând de miercuri, 24 septembrie. În majoritatea regiunilor din țară, diferența de temperatură va fi de peste 10 grade Celsius. Urmează o perioadă cu ploi și vijelii puternice.
14:40
De la greutăți la recunoaștere. Mihai și Loredana Tanasiciuc, cuplul de medici români care a devenit renumit în Anglia, “Dacă am motivația potrivită, mut munții” # SpyNews
Au plecat din România cu un vis, iar acum se bucură de un real succes în Anglia. Loredana și Mihai Tanasiciuc au devenit medici cunoscuți în Regatul Unit.
14:30
Oana Lis demonstrează că nu stă cu Viorel Lis pentru bani! Ce gest incredibil a făcut de dragul soțului ei # SpyNews
Oana Lis l-a apărat încă o dată pe Viorel Lis! Vedeta a demonstrat că nu s-a căsătorit cu soțul ei de dragul banilor, așa cum au speculat gurile rele ani la rând. Oana Lis le-a dat o lecție celor care l-au judecat pe Viorel Lis.
13:50
Cine a trimis mesajul de amenințare cu moartea a elevilor în școlile din România! Ancheta ar putea să se complice # SpyNews
Școlile din București au fost în alertă, luni dimineață, după ce duminică a ajuns pe e-mailul mai multor instituții un mesaj de amenințare cu moartea a elevilor. Au apărut detalii noi despre persoana care a recurs la acest gest șocant.
