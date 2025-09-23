Israelul atacă sudul Libanului, ucigând cinci persoane, printre care și trei copii
Euractiv.ro, 23 septembrie 2025 09:50
Un atac cu drone israeliene în sudul Libanului a ucis cel puțin cinci persoane, inclusiv trei copii, potrivit Ministerului Sănătății din Liban, informează „Euronews” (Italia).
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Cele două țări au semnat recent un acord surpriză de apărare reciprocă, la câteva zile după ce un atac israelian împotriva liderilor Hamas din Qatarul vecin a trimis o undă de șoc în monarhiile din Golf, scrie „Le Monde” (Franța).
09:30
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 11:00, cu liderii Coaliției de guvernare, pe fondul tensiunilor legate de al treilea pachet de austeritate și așteptarea deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților.
09:30
Principalul partid de opoziție din Turcia, CHP, l-a reales pe Özgur Özel în funcția de lider la un congres extraordinar desfășurat duminică la Ankara, pe fondul unor anchete și arestări repetate, informează AFP (Franța).
09:20
CE ia în considerare sancțiuni: Ungaria și Slovacia nu vor să se desprindă de petrolul rusesc # Euractiv.ro
Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană (CE) vrea să sancționeze într-un fel petrolul rusesc care sosește prin conducta Prietenia, la capătul căruia se află încă Ungaria și Slovacia, scrie „Népszava” (Ungaria).
09:20
Trump se va întâlni cu Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta câteva contracte comerciale majore # Euractiv.ro
Donald Trump a anunțat că îl va primi pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan joi, 25 septembrie, la Casa Albă pentru a discuta contracte majore în domeniul aviației civile și militare, informează AFP (Franța).
Acum 2 ore
09:10
Majoritatea ungurilor vor o dezbatere electorală între candidații la funcția de premier # Euractiv.ro
Conform unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21, chiar și o treime dintre alegătorii FIDESZ își doresc o dezbatere. Între timp, peste 43.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer ca Orbán să participe la această dezbatere publică.
Acum 4 ore
08:00
Florin Barbu: România respinge propunerea Comisiei cu privire la următorul buget multianual # Euractiv.ro
Bucureștiul nu e de acord nici cu integrarea banilor pentru agricultură într-un fond comun.
07:50
Aliat cheie al puterii ruse, Biserica Ortodoxă își extinde influența în Europa și America, servind ca instrument de propagandă, spionaj și destabilizare în favoarea intereselor Kremlinului, scrie Jesús M. Pérez Triana în „El Confidencial” (Spania).
07:40
Europa riscă să alunece într-un conflict deschis cu Rusia, avertizează istoricul Joaquim Coll în „20 Minutos” (Spania), subliniind că doar fermitatea și unitatea NATO-UE pot evita un scenariu devastator.
07:40
Președinta Consiliului italian a intervenit sâmbătă printr-un mesaj video în cadrul unui eveniment organizat de Marion Maréchal. Vorbind o franceză fluentă, ea a trasat liniile unei strategii menite să transforme UE din interior, scrie „Le Monde”.
Acum 24 ore
20:20
Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a stabili cine doboară dronele care intră ilegal în România # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Președinția.
14:50
Pe 27 septembrie, Muzeul Apei din Timișoara devine laborator de știință. Vizitatorii pot explora concepte noi din chimie, fizică, robotică, imprimare 3D și astronomie, într-o zi interactivă dedicată curiozității și educației STEAM.
14:00
O nouă agenție în subordinea Ministerului Agriculturii, finanțată în mare parte cu bani europeni # Euractiv.ro
Ministerul Agriculturii a transmis luni că înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA) reprezintă un demers necesar pentru alinierea României la cerințele Uniunii Europene în materie de agricultură durabilă.
13:20
Nicușor Dan, către studenți: Vocile voastre pot combate dezinformarea și acțiunile hibride # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni.
12:30
Un sondaj realizat de Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie, arată că jumătate dintre români ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat la viitoarele alegeri.
Ieri
09:30
Comisia Europeană prezintă în Consiliu propunerile privind Politica Agricolă Comună post-2027 # Euractiv.ro
Comisia Europeană prezintă lunni propunerile privind Politica Agricolă Comună (PAC) post-2027, în baza cărora miniștrii agriculturii vor avea ocazia de a desfășura o primă dezbatere de orientare.
09:00
Când biologul american Craig Venter a anunțat în 2010 că a creat prima celulă artificială, a fost acuzat că se joacă de-a Dumnezeu. Astăzi, inteligența artificială este forța dominantă, explică „La Repubblica” (Italia).
08:50
Pe nisip zac o găleată albă, o găleată neagră și un bidon de plastic. „Așteptăm să aducă apă ca să le umplem”, spune jurnaliștilor ziarului „Avvenire” (Italia) o femeie de 28 de ani din nordul Fâșiei Gaza, stând lângă noul ei adăpost din Khan Yunis.
08:40
Politicienii din Israel au condamnat decizia unor state de a recunoaște un stat palestinian # Euractiv.ro
Politicienii israelieni au condamnat duminică decizia Marii Britanii, a Australiei și a Canadei de a recunoaște statul palestinian, o mișcare care adâncește izolarea Israelului pe scena internațională, notează CNN International.
08:30
După cenzurarea lui Jimmy Kimmel și atacurile tot mai dese ale administrației Trump la adresa presei și opozanților, democrații pregătesc o lege pentru a proteja „pe cei vizați politic”, informează „Le Monde” (Franța).
08:20
Este dictatorul german prea demonizat? Acesta este sentimentul împărtășit de anumite figuri importante ale dreptei trumpiste din Statele Unite, preluat în special de prezentatorul TV Tucker Carlson, potrivit „The Atlantic”.
08:10
Liga Nordului spune „un nu hotărât unei armate europene, unei datorii europene pentru a cumpăra arme, rachete și tancuri. Nu ne vom lăsa pradă setei de război a șefilor mărunți (...) pentru a ascunde dezastrele de acasă”, a declarat Matteo Salvini.
08:00
După 600 de atacuri aeriene în șase ore, sâmbătă titlurile vorbeau despre drone lansate ziua, în timp ce mii de civili își trăiau rutina de război, înaintea stării de asediu de seară, scrie „Avvenire” (Italia).
07:50
Ucraina estimează numărul rușilor uciși în război de la începutul invaziei la aproape 1,1 milioane # Euractiv.ro
Forțele ruse au pierdut 11.191 de tancuri, 23.278 de transportoare blindate și 1.218 sisteme antiaeriene, notează „La Razon” (Spania).
07:40
Primul transport de echipament militar achiziționat din SUA cu bani europeni a ajuns deja în Ucraina, iar alte transporturi de arme americane achiziționate cu fonduri furnizate de unii dintre partenerii Kievului sunt pe drum.
07:30
Președintele rus Putin a declarat că peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați în prezent în zone de luptă din Ucraina, într-o declarație care întărește narațiunea oficială despre importanța efortului de război, scrie „La Razon” (Spania).
07:20
Incursiunile rusești cu avioane și drone. Cum devine războiul din Ucraina un conflict european # Euractiv.ro
România a devenit cea mai recentă țară NATO care a trebuit să ridice avioane militare după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul său aerian, scrie „The Independent” (Marea Britanie) într-o trecere în revistă a ultimelor incidente de acest fel.
07:10
Sistemele de apărare occidentale sunt cele mai sofisticate și eficiente, dar și prea scumpe pentru a înfrunta o mulțime de drone ieftine precum cele iraniene, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătură lui Carmelo Encinas.
21 septembrie 2025
19:00
Șefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești.
17:50
Zelenski vorbește despre discuții cu alte state privind soluții comune pentru doborârea dronelor # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluții comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, referindu-se și la România.
17:30
Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat duminică că recunosc oficial Statul Palestina.
16:40
Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită, 24% cred că direcția este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, arată un sondaj CURS dat publicității duminică.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
One World Romania în cartiere începe cu documentare și dezbateri despre justiție și statul de drept # Euractiv.ro
One World Romania în cartiere aduce filmul documentar mai aproape de comunitățile bucureștene, printr-o serie de activități culturale concepute în colaborare cu diverse organizații, instituții și grupuri de inițiativă civică.
13:20
Marii comercianți i-au spus lui Bolojan că nu sunt de acord cu plafonarea adaosului comercial # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.
10:50
Consultantul politic și fondatorul Agenției de Rating Politic Cristian Andrei a vorbit, într-un interviu pentru Euractiv România, despre primele 4 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan și promisiunile din campanie în oglindă cu faptele.
08:50
Merz avertizează asupra unei „toamne a reformelor” care va afecta pensiile din Germania # Euractiv.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra riscurilor pierderii libertății, prosperității și coeziunii sociale în țara sa într-un discurs rostit miercuri în fața Bundestagului (camera inferioară a parlamentului), scrie „La Vanguardia” (Spania).
08:50
Crin Antonescu, supărat pe cei care critică AUR: Votul pentru Georgescu nu vine de la niște tâmpiți # Euractiv.ro
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a criticat discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală.
08:40
Atacuri incendiare prin intermediul curierilor: surse lituaniene văd în spatele acestora Rusia # Euractiv.ro
Cincisprezece persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu o presupusă operațiune susținută de Rusia, care a planificat atacuri în toată Europa prin intermediul serviciilor de curierat, au declarat procurorii lituanieni, notează „Euronews”.
08:30
Polonia intenționează să construiască propriul port pe coasta Mării Negre, precum și o linie de cale ferată care va conecta Silezia (o regiune din nordul Poloniei, Republicii Cehe și Germaniei) cu orașul ucrainean Odesa, scrie „Sega” (Bulgaria).
08:20
În Gaza, patru raiduri pe oră: Smotrich declară: „Fâșia este o mină de aur, o ocazie imobiliară” # Euractiv.ro
Israelul îl caută liderul militar Izz al-Din al-Haddad în labirintul de tuneluri din Gaza. Operațiunea ar putea dura luni, chiar ani; zeci de mii de morți, orașul devastat și criza umanitară se agravează, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Prinsă într-un impas bugetar, Franța ar trebui să se inspire din exemplul italian, care este eficient și liniștitor, opinează Eric Chol într-un editorial publicat de „L'Express” (Franța).
07:50
Numărul important de manifestanți, joi, 18 septembrie, pe străzile mai multor orașe din Franța, arată importanța acestor organizații menite să canalizeze furia din țară. Puterea trebuie să țină cont de asta, constată „LIberation” (Franța).
07:40
Regală și solemnă, dar și ferită de proteste și potențiale incidente diplomatice, a doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit, care a început miercuri, oferă părților oportunitatea de a obține rezultatele dorite, scrie „Avvenire” (Italia).
18 septembrie 2025
20:30
Oana Gheorghiu de la „Dăruiește Viață", numită Agenția de Management privind Calitatea în Sănătate # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a Oanei Gherghiu, de la „Dăruiește Viață".
19:30
Oana Țoiu efectuează în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii, în contextul Adunării Generale a ONU, a anunțat joi Ministerul de Externe.
19:10
Jurnalistă bulgară: Comunitatea de afaceri are un rol de jucat în susținerea jurnalismului # Euractiv.ro
Un ecosistem informațional sănătos este și în interesul afacerilor, deoarece dezinformarea și instabilitatea afectează întregul mediu, spune jurnalista de business Mary Ivanova din Bulgaria.
14:30
Centrul Cultural Rus din Moldova continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea # Euractiv.ro
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an, relatează IPN.md.
14:20
BIEFF.15 aduce filme experimentale și comunitare la București între 22 și 28 septembrie # Euractiv.ro
Festivalul Internațional de Film Experimental București, BIEFF.15, prezintă opt filme Arsenal on Location care explorează solidaritatea și colaborarea prin cinema. Vor avea loc masterclass-uri, iar accesul se va face prin politica „pay what you can”
13:40
