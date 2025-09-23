FOTO Bellemonde Development, controlată indirect de Gabriel Popoviciu, lansează un proiect imbiliar în Pipera

09:00

Medaru Architects a reușit în mai puțin de un deceniu să își multiplice de zece ori cifra de afaceri, atingând un nivel care confirmă atât maturizarea echipei, cât și relevanța proiectelor derulate. De la primele colaborări locale, până la coordonarea unor clădiri de birouri de zeci de mii de metri pătrați, compania și-a consolidat reputația prin disciplină, inovație și adaptare la cerințele pieței. Astăzi, Medaru Architects este prezent în 16 țări din regiunea EMEA, prin parteneriatul cu IA Interior Architects și se poziționează ca un jucător capabil să răspundă standardelor internaționale de design și execuție. Constantin Medaru, fondatorul Medaru Architects, a vorbit într-un interviu exclusiv, despre cum viitorul companiei se conturează în jurul a trei direcții majore: consolidarea portofoliului național, extinderea colaborărilor internaționale și adoptarea celor mai avansate tehnologii digitale pentru un proces de proiectare eficient și transparent.