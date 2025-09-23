E gata! Petrolul l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu! Ce contract a semnat şi când va debuta pe banca ploieştenilor

Primasport.ro, 23 septembrie 2025 09:50

E gata! Petrolul l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu! Ce contract a semnat şi când va debuta pe banca ploieştenilor

Acum 5 minute
10:10
Mihai Stoica a şters pe jos cu un titular de la FCSB: „El făcea şpagatul, era Nadia Comăneci” | EXCLUSIV
Acum 30 minute
09:50
E gata! Petrolul l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu! Ce contract a semnat şi când va debuta pe banca ploieştenilor
Acum o oră
09:40
Alexandru Mitriţă nu s-a mai putut abţine! Mesaj direct pentru Mircea Lucescu, după retragerea de la echipa naţională
09:20
Daniel Bîrligea, faţă în faţă cu transferul carierei! Fosta câştigătoare de Champions League îşi trimite scouterii la meciul din Olanda pentru a-l vedea la treabă pe atacant
Acum 12 ore
01:40
Zeljko Kopic nu s-a abţinut după egalul cu Farul: ”Trebuia să ne facem treaba mult mai bine!” | VIDEO
01:40
Ce a spus Ianis Zicu, după ce a smuls un punct cu Dinamo: ”Toţi suntem aici la bine şi la rău!” | VIDEO
01:30
Verdictul serii după meciul lui Dinamo: ”Se călcau pe şireturi!” | VIDEO EXCLUSIV
01:00
Etapă cu meciuri foarte interesante în Superliga. Ce ponturi a dat Bogdan Cosmescu
00:00
Zeljko Kopic nu s-a abţinut după egalul cu Farul: ”Trebuia să ne facem treaba mult mai bine!”
22 septembrie 2025
23:50
Ce a spus Ianis Zicu, după ce a smuls un punct cu Dinamo: ”Toţi suntem aici la bine şi la rău!”
23:50
VIDEO | Aşteptarea a luat sfârşit! Dembele a câştigat Balonul de Aur
23:40
VIDEO | Gala decernării Balonului de Aur este în direct la Prima Sport 2! Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur la feminin
23:00
Andrea Agnelli şi Pavel Nedved, alături de fosta conducere a lui Juventus, au fost condamnaţi pentru nereguli financiare
23:00
VIDEO | Gala decernării Balonului de Aur este în direct la Prima Sport 2! Moment emoţionant în memoria lui Diogo Jota şi Andre Silva
23:00
VIDEO | Dinamo – Farul 1-1! Echipa pregătită de Zeljko Kopic ratează şansa de a se apropia la două puncte de Universitatea Craiova
22:50
VIDEO | Gala decernării Balonului de Aur este în direct la Prima Sport 2! Luis Enrique a fost numit cel mai bun antrenor
22:40
VIDEO | Gala decernării Balonului de Aur este în direct la Prima Sport 2! Luis Enrique a fost numit antrenorul anului
22:40
VIDEO | Dinamo – Farul este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
22:30
VIDEO | Gala decernării Balonului de Aur este în direct la Prima Sport 2! Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa
22:20
Concordia Chiajna i-a găsit înlocuitor lui Nicolae Dică
22:20
LIVE VIDEO | A început gala decernării Balonului de Aur! Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa
22:00
O nouă etapă reuşită pentru Marco Leu la viteză în coastă
21:50
LIVE VIDEO | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius
21:40
Federer vrea să lanseze un turneu demonstrativ împreună cu Nadal
21:40
LIVE | A început gala decernării Balonului de Aur! Loc incredibil ocupat de Vinicius
21:20
Christian Horner a părăsit oficial echipa Red Bull
21:20
Acţionarul Rapidului a intervenit, după ce Alex Dobre s-a certat cu suporterii: ”Nu poţi să faci asta!” VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Dinamo – Farul este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
Acum 24 ore
21:10
MM Stoica a anunţat problema pe care o are FCSB în acest sezon: ”Regula U21 asta!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
David Popovici, Cătălin Chirilă sau Valeria Răcilă van Groningen, prezenţi la evenimentul care a marcat începutul Săptămânii Europene a Sportului
21:10
Zi liberă în Botswana, după titlul mondial obţinut de ştafeta masculină 4x400 m
21:10
LIVE | A început gala decernării Balonului de Aur! Vinicius, abia pe 16
21:10
VIDEO | Dinamo – Farul este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
21:00
Congolezul Simon Banza a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului Al Jazira, din Emirate
21:00
VIDEO | Dinamo – Farul, de la ora 21:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
20:50
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus 2-2! Remiză între ultimele două clasate
19:40
Probleme mari la Barcelona! Starul echipei s-a rupt
19:10
Cel mai selecţionat român din toate timpurile nu a ezitat când a auzit că Mitriţă s-a retras de la echipa naţională: ”Pe vremea noastră nu se întâmpla aceste lucruri. Nu este o pierdere!”
18:40
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
18:30
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
18:20
Alex Mitriţă, schimb de reproşuri cu Mircea Lucescu la un antrenament! "Mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea"
18:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
17:50
VIDEO | Dinamo – Farul, ora 21:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în SuperLigă
17:50
Fabulos! A fost anunţat câştigătorului Balonului de Aur! Dembele nu a luat trofeul
17:50
Se cunosc deja unele meciuri din grupele Cupei României! Când se va stabili programul complet
17:30
Mircea Lucescu a reacţionat după retragerea lui Mitriţă! "Ar fi trebuit să procedeze altfel"
17:20
Gică Craioveanu nu s-a abţinut când a venit vorba de retragerea lui matriţă de la naţională: ”Marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei!”
17:20
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, de la ora 18:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
17:10
VIDEO | Csikszereda – Metaloglobus, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay! Duelul nou-promovatelor
